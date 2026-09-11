¿El nuevo Philipp Lahm? Hansi Flick ha descubierto una joya polivalente en el adolescente del Barcelona Xavi Espart
La última irrupción de la cantera del Barcelona ha llegado en un papel inesperado. Mediocampista por naturaleza y reconvertido en lateral derecho, Xavi Espart, de 19 años, ha comenzado la temporada en el lado izquierdo de la defensa de Hansi Flick y cada vez se ha mostrado más asentado en el primer equipo.
Con su excelente técnica, capacidad para marcar el ritmo y pase creativo, tiene todas las señas del típico centrocampista de La Masia, pero su impresionante versatilidad ha hecho que sea señalado como el Philipp Lahm de su generación.
Lanzado a un partido de la Champions League de máxima exigencia para su debut, en verano se proclamó campeón de Europa con la selección española sub-19 y regresó para destacar en el papel de lateral izquierdo esta temporada.
Ha empezado bien, pero ¿qué podemos esperar del nuevo niño de oro de Flick? GOAL lo analiza...
El inicio
Nacido en la capital catalana, Espart es barcelonés de pura cepa.
Después de incorporarse a la famosa cantera con ocho años, comenzó su desarrollo como centrocampista en los mismos equipos que Lamine Yamal, Pau Cubarsi y Marc Bernal. Con 16 años, y ya conocido por su versatilidad, participó en la UEFA Youth League con el sub-19, alternando entre el centro del campo y el lateral derecho.
Después de que Juliano Belletti se hiciera cargo del equipo juvenil, desempeñó un papel protagonista, normalmente como lateral derecho, en la conquista del triplete nacional y europeo en 2024-25. La temporada pasada, Espart marcó y dio otra asistencia en la victoria por 3-2 ante el Newcastle, y anotó el gol de la victoria contra el Paris Saint-Germain en la competición continental. Poco después, recibió la llamada de Flick.
Tras pasar las primeras semanas de la campaña como suplente sin jugar, el canterano estaba a las puertas de su debut con el primer equipo cuando sufrió una desafortunada lesión de rodilla. Eso le mantuvo de baja durante más de tres meses, pero Flick no le hizo esperar demasiado para su primera aparición con el primer equipo.
Gran avance
El Barcelona perdía 1-0 contra el Newcastle en St James' Park en la ida de los octavos de final de la Champions League en marzo cuando el técnico alemán recurrió al héroe de la cantera.
Sustituyó al capitán Ronald Araujo en el minuto 88 y manejó bien la presión. El lateral llevó a Joe Willock hasta la línea de fondo antes de lanzarse al suelo para recuperar el balón, levantarse rápidamente y pasárselo a Lamine Yamal. Minutos después, el Barça marcó el empate.
"Cuando me vi entrando al campo, no podía creérmelo. Lo disfruté muchísimo y tenía las emociones a flor de piel", dijo al sitio web del club.
Cinco días después jugó el partido completo en la victoria por 5-2 en La Liga contra el Sevilla en el Camp Nou. Debido a la presión de los visitantes, tuvo poco tiempo con el balón y hubo algunos momentos imprecisos, pero peleó por todo lo que pasó por su zona y su confianza en la posesión fue creciendo a medida que avanzaba el partido.
Después volvió al banquillo y solo hizo cuatro apariciones más en la campaña del Barça que terminó con el título de liga, pero estaba claro que había llamado la atención de Flick.
"Para un jugador joven como yo, la confianza del entrenador en mí lo ha significado todo", dijo. "Le estoy muy agradecido. Su confianza en mí me ha permitido mantener la calma, sin presión, y jugar como sé hacerlo".
Espart estuvo sublime en el centro del campo y fue un fijo en el once inicial cuando España conquistó el Europeo sub-19 en Gales durante el verano.
Superaba rivales con facilidad, iba a la caza del balón y lo movía con clase, marcando el ritmo de los partidos. Con un toque sutil para acomodarse la pelota, marcó con un potente disparo su primer gol en la victoria por 7-0 contra la anfitriona en el primer partido, y luego repitió con el 1-0 en el minuto 12 de la semifinal contra Croacia.
A menudo, Espart recibía el balón, levantaba la cabeza y veía a los 11 rivales dentro de su campo de visión. Ya fuera con un pase incisivo por el centro, una combinación con un compañero para romper por detrás del centro del campo o una simple arrancada directa entre los defensas, casi siempre encontraba la manera de generar un ataque prometedor.
España no encajó ningún gol en todo el torneo y Espart fue incluido en el Equipo del Torneo. Regresó a Barcelona listo para aprovechar su momento.
Cómo va
Ascendido oficialmente al primer equipo y con el dorsal 12, al parecer renunció a sus vacaciones de verano para poder mantener el impulso del Europeo. La decisión dio sus frutos, ya que contó con la confianza necesaria para jugar como lateral derecho durante toda la pretemporada.
«Siento la confianza de Flick y quiero quedarme en el primer equipo; hay que aprovechar las oportunidades», dijo. «Desde que volví del Campeonato de Europa, he intentado dar el 100 % aquí y demostrar que pertenezco a este lugar y de lo que soy capaz. Por ahora, estoy contento, pero el fútbol va día a día, y seguiré dando el 100 % para quedarme aquí».
Como titular en el amistoso contra el Birmingham, se mostró sereno con el balón y no se despegó de su marca cuando el equipo del Championship intentó atacar por banda o irrumpir en el área. Ya fuera actuando como lateral interior o marcando el ritmo desde el centro, sus transiciones fluidas impresionaron a Flick, que dijo después que el adolescente «nos ha dejado claro que es un jugador de primer nivel».
El lateral derecho ha sido una posición problemática para los campeones de España. Sus recursos financieros se destinaron este verano a fichar a jugadores como Rodri, Anthony Gordon y Karim Adeyemi, dejando a Jules Kounde y Joao Cancelo como los únicos otros perfiles naturales para ese puesto.
Sorprendentemente, sin embargo, no es ahí donde se ha recurrido a Espart para cubrir la posición. Ha completado los cuatro partidos de La Liga disputados hasta ahora como lateral izquierdo, por delante de Alejandro Balde.
Se le vio sólido contra el Elche y dio su primera asistencia, con un pase diagonal hacia Fermin en la frontal del área para cerrar el marcador en una victoria por 5-0.
Cuatro días después firmó otra actuación valiente contra el Athletic Club. Se empleó a fondo en los duelos físicos, participó en la construcción de las jugadas y en ocasiones irrumpió por dentro en busca de crear algo. Un excelente centro encontró a Raphinha en una gran posición dentro del área, pero el cabezazo del brasileño se estrelló en el poste, negando a Espart la asistencia.
«Xavi Espart es increíble», dijo Joan Garcia sobre su actuación defensiva en la victoria por 2-0.
«Estoy muy satisfecho con lo que estoy viendo, incluso un poco sorprendido por cómo está jugando como lateral izquierdo», dijo Flick. «Siempre está concentrado. Es un jugador con una calidad enorme y, en situaciones de uno contra uno en defensa, es de primer nivel. Estoy muy contento con él. Como todos los jugadores, tiene margen de mejora».
Días después volvió a asociarse con Raphinha, colándose en el medio espacio para dar un pase rápido al capitán, que se plantó ante el portero para marcar el gol del empate en el triunfo por 5-2 contra el Rayo Vallecano.
Fortalezas
La lectura del juego de Espart, su posicionamiento y su criterio con el balón fueron algunas de sus mayores virtudes mientras ascendía en la cantera como centrocampista. Esos aspectos le convirtieron en un perfil idóneo para el lateral derecho, donde se ha consolidado como una presencia fiable tanto en defensa como en ataque.
El joven nunca rehúye un duelo físico, va con decisión al encuentro de los extremos en busca de recuperar el balón y jugar rápido hacia delante.
No actúa como un lateral de largo recorrido, sino que busca combinaciones precisas y se mueve por dentro, o conduce hacia el área antes de habilitar a un compañero.
«Puedo ser un tipo de lateral diferente, uno que puede asociarse con sus compañeros por dentro en lugar de ser un carrilero», explicó.
Tanto en el centro del campo como en el lateral, su pase genera peligro y ayuda a mantener un ritmo alto con decisiones rápidas.
Su adaptabilidad también ha sido impresionante, tras haber sido reconvertido de centrocampista a lateral derecho y luego pasar a jugar de lateral izquierdo al comienzo de la temporada.
«Ya lo habéis visto todos: es espectacular con el balón, puede jugar como lateral y en el centro del campo... y siempre lo hace perfectamente», dijo el defensa Cubarsi a Marca.
Margen de mejora
Con 19 años, Espart todavía sigue desarrollándose físicamente y eso pareció ser una gran preocupación en sus primeras apariciones en LaLiga, ya que en ocasiones los rivales le superaban en el choque. Aunque desde su regreso del parón veraniego se le ve más fuerte y con mayor presencia, sigue siendo un futbolista en construcción.
En categorías inferiores tenía tiempo para filtrar pases peligrosos desde zonas retrasadas, pero ante equipos de LaLiga que presionan alto ha mostrado señales de nerviosismo con el balón y en ocasiones elige el pase equivocado, ya sea fallando el destino o entregándoselo a un compañero que ya está bajo presión.
Todavía se está adaptando al ritmo del fútbol de máximo nivel y puede ser un punto débil en los grandes partidos, especialmente como lateral derecho, donde el Barca quedará expuesto si sufre.
El siguiente...
Su cambio de posición, su naturaleza ofensiva y su pulcritud con el balón han hecho que se le compare con el héroe del Bayern de Múnich y de Alemania Philipp Lahm.
«Cuando veo jugar a Xavi, me gusta mucho su confianza con el balón», dijo Flick en verano. «Me recuerda a Philipp Lahm, ya que puede jugar como un 6 o un 2. Me gusta verle con y sin balón».
Lahm también comenzó su carrera profesional como lateral izquierdo y luego brilló en la derecha antes de que Pep Guardiola lo convirtiera en centrocampista. El seleccionador de Alemania Joachim Low, entonces asistido por Flick, siguió el camino marcado por Guardiola y lo utilizó ahí durante gran parte de su gloriosa campaña en el Mundial de 2014.
Con su excelente control en espacios reducidos, su capacidad para dirigir el juego y su flexibilidad posicional, parece que Flick espera convertir a Espart en su propio comodín, y las primeras señales son prometedoras.
¿Qué pasa ahora?
Espart ha jugado todos los minutos de los cuatro primeros partidos de La Liga del Barca esta temporada, pero Flick tuvo cuidado de no sobrecargarlo y lo dejó en el banquillo para la victoria del miércoles en la Champions League contra el Feyenoord.
Es probable que ese enfoque medido continúe mientras Espart se adapta a las exigencias de una temporada completa al máximo nivel. Ha adelantado a Balde en el orden de preferencia en el lateral izquierdo, pero Flick demostró entre semana que sigue confiando en Cancelo para volver a ese puesto si fuera necesario.
«Por ahora, estoy contento, pero el fútbol va día a día y seguiré dando el 100 % para quedarme aquí», dijo el mes pasado. «Es muy difícil llegar aquí, pero lo realmente duro es mantenerse aquí por el altísimo nivel que marcan estos jugadores.
«Al fin y al cabo, esto es el Barca, el mejor equipo del mundo, y la exigencia está ahí todos y cada uno de los días.
«Nunca puedes bajar la guardia».
Ya sea que acabe asentándose en el lateral izquierdo, regrese a la derecha o pase al centro del campo, su inteligencia y su versatilidad le dan a Flick opciones valiosas.