A medida que el contrato de Christian Pulisic con el AC Milan se acercaba a su fin, crecían los rumores sobre su futuro. ¿Qué le esperaba a la gran estrella del fútbol estadounidense? ¿Y al Milan? ¿Podían llegar a un acuerdo o se encaminaban hacia una despedida?

Parece que esas preguntas ya tienen respuesta. Pulisic no se marcha.

Al menos, eso apuntan las informaciones procedentes de Italia. Según esas informaciones, Pulisic está a punto de firmar un nuevo contrato hasta 2031, que ampliaría cuatro años su vínculo actual, cuyo vencimiento está previsto para el próximo verano. Para el jugador de 28 años, supondría comprometerse con el Milan durante el resto de sus mejores años. El club apostaría por esa etapa de su carrera y Pulisic elegiría dónde pasarla.

La decisión tiene importancia. Con su futuro aparentemente resuelto, Pulisic puede centrarse en nuevos retos, mientras que el Milan da a entender que sigue siendo una pieza clave de su reconstrucción. Las repercusiones también alcanzan al fútbol estadounidense, tanto a nivel de clubes como de selección.

Pero ¿cuáles son las principales conclusiones? GOAL analiza cómo afecta esta importante decisión a todos los implicados...