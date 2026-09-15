El misterio del contrato de botas de Declan Rice: por qué la estrella del Arsenal y de Inglaterra podría estar a punto de una sorprendente ruptura con adidas
En el fútbol moderno, los contratos de botas son un asunto muy importante, y todo apunta a que Declan Rice será la última gran estrella en agitar el mercado.
Se ha visto al centrocampista del Arsenal probando nuevos pares de botas de distintos proveedores no una, sino dos veces en las últimas semanas, lo que indica que está a punto de poner fin a su asociación de siete años con su actual patrocinador, adidas.
Es poco probable que lleguemos a conocer la verdad detrás de la inminente ruptura, ya que los motivos están protegidos por la letra pequeña legalmente vinculante y acuerdos de confidencialidad, pero sí podemos valorar los factores que hay detrás de la decisión y con quién podría firmar a continuación.
¿Vuelta a Nike?
Rice causó inicialmente un gran revuelo entre quienes se fijan en las botas a finales de agosto, cuando dejó de lado sus habituales adidas COPA Pure en un entrenamiento del Arsenal y, en su lugar, se calzó unas de las nuevas Nike Tiempo Maestri en blanco, rojo y dorado.
Estas cosas rara vez pasan desapercibidas, y los expertos del sector interpretaron de inmediato el sorprendente cambio como una señal de que el centrocampista está a punto de poner fin a su vinculación de siete años con las Three Stripes.
Está por ver si cambia adidas por Nike, pero eso en realidad supondría un regreso al Swoosh para Rice. El jugador de 27 años comenzó su carrera como atleta de Nike, luciendo especialmente las Tiempo durante sus años de irrupción en el West Ham antes de firmar con adidas en 2019.
Por tanto, la Tiempo es una bota que le resultará muy familiar y, como equivalente de Nike al histórico modelo COPA de adidas para jugadores que buscan comodidad y control, sería una alternativa natural.
Evaluando sus opciones
Sin embargo, un regreso a Nike no es la única opción sobre la mesa, y parece que el internacional inglés está dispuesto a investigar antes de comprometerse con un lucrativo nuevo contrato de botas.
Después de ser visto con botas Nike en un entrenamiento del Arsenal en agosto, Rice volvió brevemente a sus COPAs antes de que posteriormente se le fotografiara con un par de botas blancas sin marca en London Colney a principios de septiembre. Presumiblemente por obligaciones contractuales, ha seguido usando sus botas de adidas en los partidos.
Los expertos más observadores identificaron pronto la misteriosa silueta como algo mucho más inesperado que las Tiempo de Nike. En lugar de las opciones más convencionales del mercado, se cree que son las nuevas botas Magnetico Elite 6 de Under Armour, lanzadas a finales de agosto.
Llevar botas blancas o totalmente negras suele ser una señal inequívoca de que algo se mueve en lo que respecta al patrocinador técnico de un jugador, ya sea por la finalización de un contrato o por una separación acordada, y este fue otro ejemplo de Rice sopesando sus opciones antes de lo que parece seguro que será una salida de adidas.
No es el hombre principal
A estas alturas, no está claro qué ha motivado el inminente cambio de Rice respecto al gigante alemán de la ropa deportiva. Después de siete años, es posible que simplemente quiera un cambio, o que el movimiento apunte a cierto descontento con las condiciones comerciales de su actual contrato.
Aunque el centrocampista es una de las caras de la menos llamativa línea COPA de adidas y ha aparecido en varias campañas publicitarias a lo largo de los años, es difícil sostener que sea uno de sus atletas más destacados. En el fútbol masculino, esos papeles, al menos por ahora, parecen estar reservados para las superestrellas Lionel Messi, Lamine Yamal y Jude Bellingham.
En un ejemplo reciente, Rice estuvo llamativamente ausente del pulido cortometraje de cinco minutos de adidas para el Mundial, 'Backyard Legends', en el que aparecían la superestrella de Hollywood Timothee Chalamet y el trío de figuras de las tres bandas, junto a nombres como Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha y Florian Wirtz. También ocurrió así antes de la Eurocopa 2024, cuando su compatriota y también centrocampista Bellingham acaparó el protagonismo en la campaña de adidas previa al torneo.
Aunque Rice es conocido por ser un gran personaje y tener una personalidad muy apreciada en la Premier League, da la sensación de que su perfil global no ha alcanzado el nivel de algunos de sus iguales pese a su condición de uno de los mejores centrocampistas del planeta. Es posible que el jugador de 27 años sienta que un nuevo proveedor de botas pueda cambiar eso.
Mientras que la nómina de adidas está repleta de los nombres que acabamos de mencionar y muchos más, Rice pasaría a ser de inmediato uno de los nombres más importantes tanto en la cartera de atletas de Nike como en la de Under Armour, y eso bien podría influir en su decisión.
Por qué terminan los contratos de botas
También podría darse el caso de que la decisión de romper la relación la haya tomado el proveedor, y no el propio Rice, potencialmente por motivos financieros si adidas considera que, a nivel comercial, no está obteniendo un rendimiento acorde a su inversión.
Según The Athletic, durante el último año de su contrato se informa a un jugador de que no se le ofrecerá una ampliación, y también suele ocurrir que una marca reduzca la financiación y la promoción de un cliente con el que se espera separar caminos.
Eso ayudaría a explicar en parte la ausencia de Rice en las campañas recientes de adidas, ya que aparentemente se acerca al final de su acuerdo con la marca, mientras otras estrellas de primer nivel han sido priorizadas por delante de él.
Tras la pandemia de Covid-19, Nike puso fin a sus acuerdos con varios futbolistas de élite en un movimiento estratégico para centrar su atención en sus nombres más potentes a nivel comercial, como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe y Marcus Rashford.
Fuentes consultadas por The Athletic también señalaron que algunos futbolistas de élite buscan otras opciones porque «necesitan más atención y promoción de la que a veces han recibido de las marcas más grandes», algo que ciertamente podría ser cierto en el caso de Rice si siente que el gigante de la ropa deportiva le ha infravalorado.
El dinero, por supuesto, casi con toda seguridad será un factor. En sus niveles más lucrativos, los contratos por botas pueden alcanzar un valor equivalente al 10-15% de los ingresos de un jugador en su club. Si en otro lugar le ofrecen mejores condiciones, no sería ninguna sorpresa que eso le hiciera cambiar de idea.
Nuevo pedido
En los últimos años también se ha observado una tendencia de jugadores que buscan y disfrutan tener más autonomía sobre su imagen.
La superestrella del Real Madrid Vinicius Junior llevó botas Nike ennegrecidas en 2022 en un acto de desafío contra el gigante estadounidense de la ropa deportiva y las insatisfactorias nuevas condiciones ofrecidas después de que expirara su contrato con el fabricante. En aquel momento, una fuente dijo a The Athletic que Vini quería encontrar una marca que estuviera «dispuesta a invertir en su marca mediante campañas y activaciones en todo el mundo». Al final, Nike acabaría cediendo.
Más recientemente, se ha afirmado que Mbappe, la nueva cara de Nike Football en la era moderna con Ronaldo en el ocaso de su carrera, podría abandonar de forma sensacional el Swoosh después de dos décadas para firmar con un disruptor «desconocido» del mercado, del que se rumorea que son los especialistas suizos en running ON, donde tendría una participación en la empresa, influencia en la estrategia de producto y la libertad de codesarrollar su propia línea de botas exclusivas.
A menor escala, a muchos jugadores también les atraerá la perspectiva de encabezar una de las marcas de segundo nivel como PUMA, Under Armour, New Balance o Mizuno en lo que probablemente sería un acuerdo muy lucrativo. Todas esas marcas están reuniendo plantillas potentes de atletas, con Neymar, Kai Havertz, Bukayo Saka, Eberechi Eze e Ibrahima Konate entre quienes han dejado atrás a Nike o adidas en los últimos años.
Mientras tanto, otros optan por ir por libre. La sensación del Bayern de Múnich y Francia Michael Olise, célebremente, ni siquiera tiene un contrato de botas, mientras que el exdefensa del Arsenal Hector Bellerin anteriormente se compraba las suyas por internet.
Sin embargo, no debería descartarse una renovación con adidas para Rice. En el pasado hemos visto a jugadores probar otras opciones o ennegrecer sus botas antes de firmar nuevas condiciones con su marca original, entre ellos Erling Haaland y, como hemos mencionado, Vini Jr.
Con tantos cambios, el jugador del Arsenal desde luego mantiene a todos en vilo. Habrá que seguir atentos.