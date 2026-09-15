El misterio del contrato de botas de Declan Rice: por qué la estrella del Arsenal e Inglaterra podría estar a punto de separarse por sorpresa de adidas
En el fútbol moderno, los acuerdos por las botas son un asunto importante, y todo apunta a que Declan Rice será la última gran estrella en agitar el mercado.
Se ha visto al centrocampista del Arsenal probando nuevas botas de distintos proveedores no una, sino dos veces en las últimas semanas, lo que indica que está a punto de poner fin a su vinculación de siete años con su actual proveedor, adidas.
Es poco probable que alguna vez lleguemos a conocer la verdad detrás de la inminente ruptura, con los motivos protegidos por la letra pequeña jurídicamente vinculante y acuerdos de confidencialidad, pero sí podemos valorar los factores que hay detrás de la decisión y con quién podría firmar a continuación.
¿Vuelta a Nike?
Rice causó inicialmente revuelo entre los aficionados que se fijan en las botas a finales de agosto, cuando dejó de lado sus habituales adidas COPA Pure en un entrenamiento del Arsenal y, en su lugar, se calzó unas de las nuevas Nike Tiempo Maestri en blanco, rojo y dorado.
Estas cosas rara vez pasan desapercibidas, y el sorprendente cambio fue interpretado de inmediato por los expertos del sector como una señal de que el centrocampista está a punto de poner fin a su vinculación de siete años con las Tres Rayas.
Está por ver si cambia adidas por Nike, pero eso en realidad supondría un regreso al Swoosh para Rice. El jugador de 27 años comenzó su carrera como atleta de Nike y, de hecho, llevó las Tiempo durante sus años de irrupción en el West Ham antes de firmar con adidas en 2019.
La Tiempo, por tanto, es una bota que le resultará muy familiar y, como equivalente de Nike al emblemático silo COPA de adidas para jugadores que buscan comodidad y control, sería una alternativa natural.
Valorando sus opciones
Sin embargo, un regreso a Nike no es la única opción sobre la mesa, y parece que el internacional inglés está dispuesto a investigar antes de comprometerse con un nuevo y lucrativo contrato de botas.
Tras ser visto con botas Nike en un entrenamiento del Arsenal en agosto, Rice volvió brevemente a sus COPAs antes de que posteriormente se le viera con un par de botas blancas sin marca en London Colney a principios de septiembre. Presumiblemente debido a obligaciones contractuales, ha seguido llevando sus botas adidas en los partidos.
Expertos con buen ojo identificaron pronto la misteriosa silueta como algo mucho más inesperado que las Tiempo de Nike. En lugar de las opciones más comerciales del mercado, se cree que se trata de las nuevas botas Magnetico Elite 6 de Under Armour, lanzadas a finales de agosto.
Llevar botas blancas o totalmente negras suele ser una señal inequívoca de que algo se está moviendo en lo que respecta al proveedor de un jugador, ya sea por la finalización de un contrato o por una separación acordada, y este fue otro ejemplo de Rice valorando sus opciones antes de lo que parece seguro que será una salida de adidas.
No es el hombre principal
A estas alturas, no está claro qué ha motivado el inminente cambio de Rice, que dejará al gigante alemán de la ropa deportiva. Tras siete años, es posible que simplemente quiera un cambio, o que el movimiento apunte a cierta insatisfacción con las condiciones comerciales de su actual contrato.
Aunque el centrocampista es una de las caras de la menos llamativa línea COPA de adidas y ha aparecido en varias campañas publicitarias a lo largo de los años, cuesta defender que sea uno de sus deportistas más destacados. En el fútbol masculino, esos papeles, al menos por ahora, parecen estar reservados para superestrellas como Lionel Messi, Lamine Yamal y Jude Bellingham.
En un ejemplo reciente, Rice estuvo llamativamente ausente del elegante cortometraje de cinco minutos de adidas para la Copa del Mundo, «Backyard Legends», en el que aparecían la superestrella de Hollywood Timothee Chalamet y el trío de figuras de referencia de las Three Stripes, junto a nombres como Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha y Florian Wirtz. Eso mismo ocurrió antes de la Eurocopa 2024, cuando su compatriota y también centrocampista Bellingham acaparó el protagonismo en la campaña de adidas previa al torneo.
Aunque Rice es conocido por ser una gran personalidad y tener un carácter simpático en la Premier League, existe la sensación de que su perfil global no ha alcanzado el nivel de algunos de sus compañeros de profesión, pese a su condición de uno de los mejores centrocampistas del planeta. Es posible que el jugador de 27 años sienta que un nuevo proveedor de botas pueda cambiar eso.
Mientras que la nómina de adidas está repleta de los nombres que acabamos de mencionar y muchos más, Rice se convertiría de inmediato en uno de los nombres más importantes tanto en la cartera de deportistas de Nike como en la de Under Armour, y eso bien podría influir en su decisión.
Por qué terminan los contratos de botas
También podría darse el caso de que la decisión de romper la relación la haya tomado el proveedor, y no el propio Rice, potencialmente por motivos financieros si adidas no considera que esté obteniendo un rendimiento comercial acorde a su inversión.
Según The Athletic, se informa a un jugador durante el último año de su contrato de que no se le ofrecerá una ampliación, y también suele ocurrir que una marca reduzca la financiación y la promoción de un cliente del que se espera que se separe.
Eso ayudaría a explicar la ausencia de Rice en las recientes campañas de adidas, ya que aparentemente se acerca al final de su acuerdo con adidas, mientras varias otras grandes estrellas han sido priorizadas por delante de él.
Tras la pandemia de Covid-19, Nike puso fin a sus acuerdos con varios futbolistas de élite en un movimiento estratégico para centrar su atención en sus nombres más importantes a nivel comercial, como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe y Marcus Rashford.
Fuentes también dijeron a The Athletic que algunos futbolistas de élite buscan otras opciones porque «requieren más atención y promoción de la que a veces han recibido de las marcas más grandes», algo que sin duda podría ser cierto en el caso de Rice si siente que ha sido infravalorado por el gigante de la ropa deportiva.
El dinero, por supuesto, será casi inevitablemente un factor. En sus cifras más lucrativas, los acuerdos por botas pueden equivaler al 10-15% de los ingresos de un jugador en su club. Si en otro lugar le ofrecen mejores condiciones, no sorprendería demasiado que eso le hiciera cambiar de idea.
Nuevo pedido
En los últimos años también se ha observado una tendencia de jugadores que buscan y disfrutan de tener una mayor autonomía sobre su imagen.
La superestrella del Real Madrid Vinicius Junior llevó botas Nike ennegrecidas en 2022 en un acto de desafío contra el gigante estadounidense de la ropa deportiva y las insatisfactorias nuevas condiciones ofrecidas después de que expirara su contrato con el fabricante. En ese momento, una fuente dijo a The Athletic que Vini quería encontrar una marca que estuviera "dispuesta a invertir en su marca mediante campañas y activaciones en todo el mundo". Al final, Nike acabaría cediendo.
Más recientemente, se ha afirmado que Mbappe, la nueva cara de Nike Football en la era moderna con Ronaldo en el ocaso de su carrera, podría marcharse de forma sensacional del Swoosh tras dos décadas para firmar con un disruptor del mercado "desconocido" (se rumorea que se trata de los especialistas suizos en running ON), donde tendría una participación en la empresa, influencia sobre la estrategia de producto y la libertad de codesarrollar su propia línea de botas exclusivas.
A una escala menor, muchos jugadores también se sentirán atraídos por la posibilidad de liderar la imagen de uno de los proveedores de segundo nivel como PUMA, Under Armour, New Balance o Mizuno, en lo que probablemente sería un acuerdo muy lucrativo. Todas esas marcas están reuniendo plantillas potentes de atletas, con Neymar, Kai Havertz, Bukayo Saka, Eberechi Eze e Ibrahima Konate entre quienes han dejado atrás a Nike o adidas en los últimos años.
Mientras, otros optan por ir por libre. La sensación del Bayern de Múnich y Francia Michael Olise, de forma célebre, ni siquiera tiene contrato por botas, mientras que el exdefensa del Arsenal Hector Bellerin anteriormente se las compraba por internet.
Sin embargo, no debería descartarse una renovación con adidas para Rice. En el pasado hemos visto a jugadores probar otras opciones o ennegrecer sus botas antes de firmar nuevas condiciones con su marca original, incluidos Erling Haaland y, como hemos mencionado, Vini Jr.
Con tantos cambios, el jugador del Arsenal está manteniendo sin duda a todo el mundo en vilo. Habrá que estar atentos.