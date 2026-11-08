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AC Milan GFX HIC 1-1GOAL

¿El mejor equipo que nunca ganó la Champions League? Paolo Maldini, Hernan Crespo, Kaka y el superequipo del AC Milan de 2005

Puede que el Milan de Carlo Ancelotti acabara tomándose la revancha ante el Liverpool por el «Milagro de Estambul», pero el equipo derrotado en Turquía era aún más fuerte que el que triunfó en Atenas en 2007.

Mark Doyle
Traducido por

  • Paolo Maldini recuerda muy poco de la final de la Champions League de 2007 porque tuvo que tomar muchos analgésicos solo para poder jugarla. El legendario defensa tenía entonces 38 años y necesitaba urgentemente una operación de rodilla, pero no estaba dispuesto a perderse el encuentro del AC Milan contra el Liverpool en Atenas.

    Solo dos años antes, el Milan había sido víctima del «milagro de Estambul», donde el Liverpool se impuso en los penaltis tras remontar de forma sensacional los tres goles de desventaja con los que llegó al descanso. Por eso, para Maldini, lo único que importaba era la revancha. «Teníamos todo que perder», declaró a GOAL, «porque, si volvíamos a perder contra el Liverpool, sería algo muy difícil de borrar».

    El Milan estaba, por tanto, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar en Grecia. Tanto el entrenador Carlo Ancelotti como el centrocampista Clarence Seedorf admitieron después que el equipo no había jugado especialmente bien en su victoria por 2-1 en el Estadio Olímpico. Pero eso no les importaba. Como dijo Gennaro Gattuso: «Ahora nos toca celebrar a nosotros».

    Sin embargo, incluso en aquel momento de desahogo, alivio y redención, el internacional italiano admitió que el dolor de haber perdido la final de 2005 le acompañaría «toda la vida». En parte, porque nadie dejará que ni él ni sus compañeros lo olviden. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo ocurrido en 2007, la diferencia de calidad entre los dos equipos era enorme. Kaka ha calificado al equipo ganador de 2007 como «un equipo precioso», pero no era ni de lejos tan bueno como el que perdió en Estambul.

    Como admitió el exdefensa del Liverpool Jamie Carragher en The Overlap: «Cuando te fijas bien en aquel equipo, en la foto del equipo antes de la final, piensas que es uno de los mejores no solo de aquella época, sino de todos los tiempos». Entonces, ¿cómo es posible que no ganara ni un solo título importante aquella temporada?...

  • Equipo de leyendas

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    El Milan incorporó a Jaap Stam y Hernan Crespo a un equipo que conquistó con autoridad el título de la Serie A 2003-04.

    El Milan debería haber estado luchando en Estambul por su tercera Champions League consecutiva. Tras imponerse por la mínima a la Juventus en la exhibición defensiva y guerra de desgaste que fue la final de 2003 en Manchester, el Milan tenía todo a su favor para revalidar el título, con sus principales rivales en apuros, después de golear por 4-1 al Deportivo de La Coruña en la ida de los cuartos de final en San Siro.

    Sin embargo, sufrió un célebre descalabro en la vuelta en Riazor que dejó atónito a Ancelotti. «No esperábamos esto», admitió tras la derrota de su equipo por 4-0. «Es inexplicable y tenemos que encontrar fuerzas, en este momento de decepción, para recuperarnos y centrarnos en la liga».

    El Milan hizo precisamente eso y conquistó su primer título de liga en cinco años con autoridad: acabó con 11 puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, la Roma. Para Ancelotti, considerado un especialista en competiciones de copa, ganar el scudetto fue una satisfacción inmensa. Tras estrenarse como campeón de liga, parecía que comenzaba una nueva era de dominio en San Siro, sobre todo después del mercado de fichajes del verano de 2004.

    Además de reforzar una defensa ya formidable con el fichaje de Jaap Stam procedente de la Lazio, el Milan añadió otra arma a su ataque al convencer al Chelsea de que le cediera por una temporada al delantero centro argentino Hernan Crespo, cuya calidad sigue estando injustamente infravalorada. Con el talento que Ancelotti ya tenía a su disposición, daba la sensación de que contaba con uno de los equipos más brillantes de todos los tiempos.

    El Milan tenía en la portería a Dida, titular con Brasil; una defensa de ensueño formada por Cafu, Stam, Alessandro Nesta y Maldini; a Andrea Pirlo como organizador de un centro del campo repleto de talento en el que también estaban Gattuso y Seedorf; y a Kaka surtiendo de balones a dos de los delanteros más letales del fútbol: Crespo y Andriy Shevchenko.

    En definitiva, debería haber ganado tanto el scudetto como la Champions League y, durante mucho tiempo, pareció que lo conseguiría.

  • La tensión empieza a notarse

    AC Milan v Juventus
    Getty Images Sport

    El Milan estaba bien situado para lograr un doblete a finales de abril de 2005, pero no ganó ni un solo partido en ninguna competición durante mayo.

    El Milan no fue ni mucho menos impecable durante la temporada 2004-05, pero eso reflejaba más la fortaleza de la Serie A de entonces que una debilidad real del equipo. El campeonato italiano era la Premier League de su época: casi ningún partido de fin de semana era fácil. Prueba de ello es que el equipo de Ancelotti perdió a domicilio ante el Livorno y el Siena, y también se dejó puntos en casa frente al Messina, el Bolonia y el Brescia.

    Aun así, el Milan llegó a finales de abril como líder de la Serie A, aunque solo superaba a la Juventus por la diferencia de goles, y con una ventaja de 2-0 sobre el PSV tras la ida de las semifinales de la Champions League. Fue entonces cuando aparecieron las primeras señales claras del desgaste que suponía competir en Europa mientras intentaba contener a la Juventus de Fabio Capello, casi igual de brillante, en una feroz lucha por el scudetto.

    El 4 de mayo de 2005, el Milan alcanzó por los pelos la final de la Champions League gracias a la regla de los goles a domicilio, después de perder 3-1 en Eindhoven. El gol de Massimo Ambrosini en el minuto 91 resultó decisivo. «Pasamos mucho miedo cuando íbamos perdiendo 2-0», admitió Ancelotti. «Pero lo más importante de mi plantilla es que, incluso cuando iba por detrás, siguió jugando. Fue una batalla enorme contra un equipo muy bueno».

    Por desgracia para el Milan, aquel partido le pasó factura: solo cuatro días después, la Juventus le derrotó 1-0 en casa en un encuentro que, en la práctica, decidía el título. De repente, el equipo de Ancelotti parecía agotado mental y físicamente.

    «Nadie puede reprocharle nada al Milan, como demuestran los aplausos de la afición al término del partido contra la Juventus», escribió Antonio Di Rosa en la Gazzetta dello Sport después de que David Trezeguet decidiera un partido muy igualado en San Siro. «Ahora ocupa la segunda posición en la liga y sería un error aflojar cuando aún quedan 270 minutos de juego.

    »Pero el Milan también se ha ganado por méritos propios un puesto en la final de la Champions League y el equipo necesita recargar las pilas, recuperar el equilibrio, reunir la energía necesaria para luchar hasta el final y, por encima de todo, volver de Estambul con ese prestigioso trofeo».

    Pero no lo consiguió. Al Milan le quedaban muy pocas fuerzas y dos empates consecutivos, ante el Lecce y el Palermo, dieron el título a la Juventus cinco días antes de la final de la Champions League.

  • Un Milan majestuoso

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    El segundo gol de Hernan Crespo contra el Liverpool fue una obra de arte y parecía sentenciar el partido.

    Pese a su drástico bajón de forma, el Milan llegó a Estambul como claro favorito para imponerse, dado que el Liverpool era, según admitió el propio Carragher, «del montón». Nadie esperaba siquiera que superara la fase de grupos, y solo lo consiguió gracias a su capitán Steven Gerrard, que había marcado un golazo decisivo en los últimos minutos contra el Olympiacos.

    Además, acababa de terminar quinto en la Premier League, a nada menos que 37 puntos del Chelsea, campeón del torneo. Y, sin embargo, el Liverpool había derrotado contra todo pronóstico al Chelsea y, antes, a la Juventus de Capello en su camino hacia su sexta final de la Copa de Europa. Esa extraordinaria capacidad para crecerse en las grandes ocasiones hacía que Stam, exdefensa del Manchester United, desconfiara mucho del Liverpool.

    «El Liverpool es un equipo muy completo, con mucha calidad en todas sus líneas», declaró el neerlandés a los periodistas en la víspera de la final. «Defiende muy bien como equipo y tiene en Jamie Carragher a un central de primer nivel. En el centro del campo, Steven Gerrard es probablemente el principal motor del Liverpool, y arriba Milan Baros y Djibril Cisse también son muy peligrosos por su velocidad y sus movimientos, así que tenemos que tener cuidado. Hay quien dice que el AC Milan es favorito, pero creo que es un partido igualado».

    Sin embargo, durante 45 minutos la diferencia entre ambos fue abismal.

    El gigante italiano necesitó menos de 60 segundos para adelantarse, con un remate de volea de Maldini, precisamente, tras una falta botada desde una posición abierta en la banda derecha. El veterano defensa bromearía más tarde diciendo que «se dio cuenta de que estaba pasando algo extraño» cuando marcó, pero no hubo nada especialmente sorprendente en la forma en que el Milan superó ampliamente al Liverpool durante la primera parte.

    Jugador por jugador, estaban a otro nivel respecto al variopinto grupo de Benitez. «Tenían a Maldini, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Kaka...», declaró Gerrard más tarde a la UEFA. «En cada posición tenían a uno de los mejores jugadores del mundo».

    En pocas palabras, no había ni un solo punto débil en el once titular y eran capaces de jugar un fútbol fantástico, como demostró el segundo gol de Crespo en el partido: el delantero picó el balón por encima de Jerzy Dudek después de que Kaka lo dejara solo ante el portero con un pase en profundidad perfectamente medido desde su propio campo.

    Tanto la calidad del gol como el momento en que llegó, apenas un minuto antes del descanso, llevaron al exdelantero del Liverpool John Aldridge a admitir en una emisora de radio local: «Se acabó. Me temo que necesitamos un milagro». Pero eso fue exactamente lo que logró el Liverpool.

  • «No nos lo podíamos creer»

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Dos años después de marcar el penalti decisivo en Manchester, Shevchenko falló el suyo en Estambul y entregó el trofeo al Liverpool.

    Mucho se ha hablado, con razón, de los ajustes tácticos de Benitez durante el descanso y de la extraordinaria negativa de Gerrard a darse por vencido. Ambos factores fueron decisivos para que el equipo que partía como menos favorito y parecía derrotado lograra empatar antes del minuto 60. Sin embargo, lo que Ancelotti llamó «seis minutos de locura» parece decir tanto de la fortaleza mental del Milan como de la de su rival.

    Maldini siempre ha negado tajantemente que los jugadores ya estuvieran celebrando la victoria. «Se especuló mucho sobre lo que pasó en el descanso», reconoció la leyenda de Italia en una entrevista con el rapero y podcaster italiano Fedez. «Todos entramos gritando en el vestuario porque estábamos increíblemente tensos, así que Ancelotti tuvo que intervenir y gritar para que nos calmáramos.

    »Se dijo que estábamos celebrando la victoria, pero, como capitán, yo nunca lo habría permitido, y mis compañeros tampoco lo habrían hecho. Así que esas afirmaciones están muy lejos de la realidad; es casi absurdo comentarlas siquiera».

    Lo que es innegable, sin embargo, es que el Milan perdió por completo el control del partido y de sus emociones cuando un disparo lejano de Vladimir Smicer, que parecía poco prometedor, acabó superando a Dida, apenas dos minutos después de que Gerrard hubiera dado esperanzas al Liverpool con un remate de cabeza bombeado. «Notamos el golpe», declaró Cafu a FourFourTwo. «Luego, cuando marcaron el tercero, no nos lo podíamos creer».

    Sorprendentemente, el Milan logró recomponerse y dominó el resto del partido. Sin embargo, cuando Dudek detuvo un remate de Shevchenko a bocajarro con la que posiblemente sea la parada más asombrosa de la historia de las finales de la Champions League, Cafu «supo que todo estaba perdido incluso antes de que empezara la tanda de penaltis».

    El Milan había perdido la cabeza, sin duda, y falló tres de sus cinco lanzamientos. Incluso Shevchenko, que había marcado el penalti decisivo en Manchester dos años antes, vio cómo Dudek detenía su disparo. El Liverpool conquistó así su quinta Copa de Europa contra todo pronóstico, al imponerse por 3-2 en la tanda.

  • Un partido «cruel»

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Maldini y sus compañeros siguen atormentados por las preguntas sobre su debacle en Estambul.

    Como le había ocurrido en La Coruña el año anterior, Ancelotti casi se quedó sin palabras, pero señaló que el Milan había estado «maravilloso» durante casi todo el partido y sostuvo que había «perdido con honor».

    La forma en que llegó la derrota dejó destrozados a los jugadores, hasta el punto de que Crespo dijo que el ambiente posterior se parecía «a un funeral». Maldini, por su parte, reveló que tardó un año en reunir el valor para volver a ver el partido. «Solo entonces me di cuenta de lo bien que habíamos jugado en realidad», contó a GOAL. «Dominamos durante unos 110 de los 120 minutos. Pero todo aquello me recordó lo extraño y cruel que puede ser el fútbol».

    Resulta extraño que el equipo más fuerte de los ocho años de Ancelotti en San Siro no lograra ganar ni el scudetto ni la Champions League. Como dijo después el propio entrenador: «En 2007 teníamos una motivación extraordinaria. Pero la ganamos más por determinación que por calidad. El equipo de 2007 era técnicamente inferior al de 2005».

    Y es difícil llevarle la contraria. Varias figuras clave seguían siendo titulares, entre ellas Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso y Kaka, pero cuando llegó la final de Atenas, Shevchenko, Stam y Crespo ya no estaban en el club, mientras que Cafu, con 36 años, había quedado relegado al banquillo por detrás de Massimo Oddo. Por eso tuvieron que emplearse a fondo para superar a un Liverpool muy mejorado, que realizó el doble de disparos que el Milan en la final de 2007.

    Así pues, la decepción por no haber ganado en Estambul nunca ha desaparecido. Pirlo incluso la ha descrito como «un dolor de culo» que todavía siente «de vez en cuando». Y no es de extrañar, porque lo que ocurrió en Estambul fue absolutamente inolvidable.

    «Ni siquiera la selección de Brasil que ganó el Mundial de 1970 habría sido incapaz de remontar con el Milan ganando 3-0», declaró Diego Maradona en aquel momento. «He visto remontadas así en el fútbol, pero nunca contra un equipo tan claramente superior como el Milan».

    Como dijo Carragher, el Milan podría, y de hecho debería, haber pasado a la historia como uno de los mejores campeones de la Champions League de todos los tiempos. En cambio, siempre se le asociará con una de las mayores debacles bajo presión de la historia del fútbol.

    «Disputé ocho finales de la Copa de Europa y gané cinco, pero parece que la gente solo recuerda aquella», se lamentó Maldini tiempo después en una entrevista con UEFA.com. «Dejó una huella imborrable». Una huella que ni siquiera el triunfo de 2007 pudo borrar.