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AC Milan GFX HIC 1-1GOAL

¿El mejor equipo que jamás ganó la Champions League? Paolo Maldini, Hernan Crespo, Kaka y el equipazo del AC Milan de 2005

Puede que el Milan de Carlo Ancelotti acabara vengándose del Liverpool por el «Milagro de Estambul», pero el equipo que perdió en Turquía era aún más fuerte que el que triunfó en Atenas en 2007.

Mark Doyle
Traducido por

  • Paolo Maldini apenas recuerda la final de la Champions League de 2007 porque se había tomado tantos analgésicos solo para poder disputarla. El legendario defensa tenía entonces 38 años y necesitaba urgentemente operarse de la rodilla, pero no pensaba perderse el enfrentamiento del AC Milan contra el Liverpool en Atenas.

    Solo dos años antes, el AC Milan había sufrido el «milagro de Estambul», cuando el Liverpool se impuso en la tanda de penaltis tras remontar de forma espectacular los tres goles de desventaja con los que llegó al descanso. Por eso, para Maldini lo único que importaba era la revancha. «Podíamos perderlo todo», declaró a GOAL, «porque, si volvíamos a perder contra el Liverpool, sería algo muy difícil de borrar».

    El Milan estaba, por tanto, dispuesto a hacer lo que hiciera falta para ganar en Grecia. Tanto el entrenador Carlo Ancelotti como el centrocampista Clarence Seedorf admitieron después que el equipo no había jugado especialmente bien en su victoria por 2-1 en el Estadio Olímpico. Pero eso no les importaba. Como dijo Gennaro Gattuso: «Ahora nos toca celebrar a nosotros».

    Sin embargo, incluso en aquel momento de desahogo, alivio y redención, el internacional italiano admitió que el dolor de haber perdido la final de 2005 le acompañaría «toda la vida». En parte, porque ni a él ni a sus compañeros les dejarán olvidarla jamás. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que ocurrió en 2007, la diferencia de calidad entre los dos equipos era enorme. Kaka ha calificado al equipo campeón de 2007 como «un equipo precioso», pero no era ni de lejos tan bueno como el que cayó en Estambul.

    Como reconoció el exdefensa del Liverpool Jamie Carragher en The Overlap: «Cuando miras a ese equipo, la foto de equipo antes de la final, piensas que es uno de los mejores no solo de aquella época, sino de todos los tiempos». Entonces, ¿cómo es posible que no ganara ni un solo título importante aquella temporada?

  • Equipo de leyendas

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    El Milan incorporó a Jaap Stam y Hernan Crespo a un equipo que había conquistado con autoridad el título de la Serie A 2003-04.

    El Milan debería haber aspirado en Estambul a su tercer título consecutivo de la Champions League. Tras imponerse a la Juventus en la final de 2003 en Manchester, una exhibición defensiva que también fue una guerra de desgaste, el Milan estaba en una posición inmejorable para revalidar el título. Sus principales rivales flaqueaban y había goleado 4-1 al Deportivo La Coruna en San Siro, en la ida de los cuartos de final.

    Sin embargo, sufrió un célebre hundimiento en la vuelta, disputada en Riazor, que dejó atónito a Ancelotti. «No esperábamos esto», admitió tras la derrota de su equipo por 4-0. «Es inexplicable y tenemos que encontrar fuerzas, en este momento de decepción, para recuperarnos y centrarnos en la liga».

    Y eso fue precisamente lo que hizo el Milan: conquistó con autoridad su primer título de liga en cinco años y acabó con 11 puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, la Roma. Para Ancelotti, considerado un especialista en competiciones de copa, ganar el scudetto fue una satisfacción inmensa. Una vez estrenado su palmarés liguero, parecía que comenzaba una nueva era de dominio en San Siro, especialmente después del mercado de fichajes del verano de 2004.

    Además de reforzar una defensa ya formidable con el fichaje de Jaap Stam, procedente de la Lazio, el Milan añadió otra arma a su ataque al convencer al Chelsea de que le cediera por una temporada al delantero centro argentino Hernan Crespo, cuyo talento sigue estando escandalosamente infravalorado. Dada la calidad con la que ya contaba Ancelotti, parecía que tenía a sus órdenes uno de los equipos más talentosos de todos los tiempos.

    El Milan tenía en la portería a Dida, el número uno de Brasil; a Cafu, Stam, Alessandro Nesta y Maldini en una defensa propia de un equipo de ensueño; a Andrea Pirlo como director de juego de un centro del campo repleto de talento, en el que también estaban Gattuso y Seedorf; y a Kaka surtiendo de balones a Crespo y Andriy Shevchenko, dos de los delanteros más letales del fútbol.

    En resumen, debería haber ganado tanto el scudetto como la Champions League y, durante mucho tiempo, pareció que lo conseguiría.

  • La tensión empieza a notarse

    AC Milan v Juventus
    Getty Images Sport

    El Milan tenía muchas opciones de lograr un doblete a finales de abril de 2005, pero no ganó ni un solo partido en ninguna competición durante mayo.

    El Milan no fue ni mucho menos impecable durante la temporada 2004-05, pero eso reflejaba más la fortaleza de la Serie A de entonces que alguna debilidad real del equipo. El campeonato italiano era, en buena medida, la Premier League de su época: había pocos partidos fáciles, como demostraron las derrotas a domicilio del equipo de Ancelotti ante el Livorno y el Siena y los puntos que se dejó en casa frente al Messina, el Bolonia y el Brescia.

    Aun así, el Milan llegó a finales de abril en lo más alto de la Serie A, aunque solo superaba a la Juventus por diferencia de goles, y con una ventaja de 2-0 sobre el PSV tras la ida de las semifinales de la Champions League. Fue entonces cuando aparecieron las primeras señales claras del desgaste que suponía competir en Europa mientras intentaba mantener a raya al equipo de Fabio Capello, casi igual de brillante, en una feroz lucha por el scudetto.

    El 4 de mayo de 2005, el Milan se clasificó con apuros para la final de la Champions League gracias a la regla de los goles fuera de casa, tras perder 3-1 en Eindhoven. El gol de Massimo Ambrosini en el minuto 91 resultó decisivo. «Pasamos mucho miedo cuando perdíamos 2-0», admitió Ancelotti. «Pero lo más importante de mi plantilla es que, incluso cuando iba por detrás, siguió jugando. Fue una batalla enorme contra un equipo muy bueno».

    Por desgracia para el Milan, aquel partido le pasó una enorme factura: solo cuatro días después, perdió 1-0 en casa ante la Juventus en un encuentro que, a efectos prácticos, decidió el título. De repente, el equipo de Ancelotti parecía cansado tanto mental como físicamente.

    «Nadie puede reprochar nada al Milan. Los aplausos de la afición al final del partido contra la Juventus lo demuestran», escribió Antonio Di Rosa en la Gazzetta dello Sport después de que David Trezeguet decidiera un duelo igualado en San Siro. «Ahora ocupa el segundo puesto en la liga y sería un error bajar el ritmo cuando aún quedan 270 minutos de juego.

    «Pero el Milan también ha llegado por méritos propios a la final de la Champions League y el equipo necesita recuperar fuerzas, recobrar el equilibrio, reunir la energía necesaria para luchar hasta el final y, por encima de todo, volver de Estambul con ese prestigioso trofeo».

    Pero no lo consiguió. Al Milan apenas le quedaban fuerzas y dos empates consecutivos, ante el Lecce y el Palermo, dieron el título a la Juventus cinco días antes de la final de la Champions League.

  • Milan majestuoso

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    El segundo gol de Hernan Crespo contra el Liverpool fue una obra de arte y parecía sentenciar el partido.

    A pesar de su drástico bajón de forma, el Milan llegó a Estambul como clarísimo favorito para imponerse, ya que el Liverpool era, según admitió el propio Carragher, «bastante mediocre». Nadie esperaba siquiera que superara la fase de grupos, y solo lo consiguió gracias a su inspirador capitán, Steven Gerrard, que había marcado un espectacular gol de la victoria en los últimos minutos ante el Olympiacos.

    Además, acababa de terminar quinto en la Premier League, a nada menos que 37 puntos del campeón, el Chelsea. Y, sin embargo, el Liverpool había derrotado de forma sensacional al Chelsea y, antes, a la Juventus de Capello en su camino hacia su sexta final de la Copa de Europa. Esa extraordinaria capacidad para crecerse en las grandes ocasiones hacía que Stam, exdefensa del Manchester United, recelara enormemente del Liverpool.

    «El Liverpool es un equipo completo, con mucha calidad en todas sus líneas», declaró el neerlandés a los periodistas en la víspera de la final. «Como equipo defiende muy bien y tiene en Jamie Carragher a un central de primer nivel. En el centro del campo, Steven Gerrard es probablemente su principal motor y, arriba, Milan Baros y Djibril Cisse también son grandes amenazas por su velocidad y movilidad, así que debemos tener cuidado. Algunos dicen que el AC Milan es favorito, pero creo que es un partido igualado».

    Durante 45 minutos, sin embargo, la diferencia entre ambos fue abismal.

    El gigante italiano necesitó menos de 60 segundos para adelantarse, precisamente por medio de Maldini, que remató de volea una falta lanzada desde la banda derecha. El veterano defensa bromearía después diciendo que «se dio cuenta de que estaba pasando algo extraño» al marcar, pero no hubo nada especialmente sorprendente en la forma en que el Milan superó al Liverpool durante la primera parte.

    Jugador por jugador, estaban a otro nivel respecto al variopinto grupo de Benitez. «Tenían a Maldini, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Kaka...», contaría Gerrard más tarde a la UEFA. «En cada posición tenían a uno de los mejores jugadores del mundo».

    En resumen, no había ni un solo punto débil en el once inicial y eran capaces de jugar un fútbol extraordinario. El segundo gol de Crespo lo ilustró a la perfección: el delantero elevó el balón por encima de Jerzy Dudek después de que Kaka lo dejara solo ante el portero con un pase en profundidad medido al milímetro desde su propio campo.

    Tanto la calidad del gol como el momento en que llegó, apenas un minuto antes del descanso, llevaron al exdelantero del Liverpool John Aldridge a admitir en una emisora local: «Se acabó. Me temo que necesitamos un milagro». Pero eso fue exactamente lo que consiguió el Liverpool.

  • «No nos lo podíamos creer»

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Dos años después de marcar el penalti decisivo en Manchester, Shevchenko falló en Estambul y el trofeo fue para el Liverpool.

    Con razón se ha hablado mucho de los ajustes tácticos de Benitez en el descanso y de la extraordinaria negativa de Gerrard a darse por vencido. Ambos fueron decisivos para que el equipo que parecía derrotado, contra todo pronóstico, lograra empatar antes de cumplirse una hora de juego. Sin embargo, lo que Ancelotti llamó «seis minutos de locura» parece decir tanto de la fortaleza mental del Milan como de la de su rival.

    Maldini siempre ha negado tajantemente que los jugadores ya estuvieran celebrando la victoria. «Se especuló mucho sobre lo que pasó en el descanso», reconoció el icono italiano en una entrevista con el rapero y podcaster italiano Fedez. «Entramos todos en el vestuario gritando porque estábamos increíblemente tensos, así que Ancelotti tuvo que intervenir y alzar la voz para que nos calláramos.

    «Se dijo que estábamos celebrándolo, pero, como capitán, jamás lo habría permitido, y mis compañeros tampoco lo habrían hecho. Así que esas afirmaciones están muy lejos de la realidad; es casi absurdo siquiera comentarlas».

    Lo que no se puede negar es que el Milan perdió por completo el control del partido y de sus emociones cuando un disparo lejano de Vladimir Smicer, que probó fortuna, acabó superando a Dida apenas dos minutos después de que Gerrard diera esperanzas al Liverpool con un remate de cabeza bombeado. «Notamos el golpe», contó Cafu a FourFourTwo. «Luego, cuando marcaron el tercero, no podíamos creerlo».

    Sorprendentemente, el Milan logró recomponerse y dominó el resto del partido. Sin embargo, cuando Dudek detuvo un remate de Shevchenko a bocajarro con la que posiblemente sea la parada más asombrosa de la historia de las finales de la Champions League, Cafu «sabía que todo estaba perdido incluso antes de que comenzara la tanda de penaltis».

    Los jugadores del Milan habían perdido la cabeza, sin duda, y fallaron tres de sus cinco lanzamientos de penalti. Incluso Shevchenko, que había marcado el penalti decisivo en Manchester dos años antes, vio cómo Dudek detenía su lanzamiento. Así, el Liverpool conquistó contra todo pronóstico su quinta Copa de Europa al imponerse por 3-2 en la tanda.

  • Un partido «cruel»

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    AFP

    Maldini y sus compañeros siguen viéndose atormentados por las preguntas sobre su hundimiento en Estambul.

    Como le había sucedido en La Coruña el año anterior, Ancelotti casi se quedó sin palabras, pero señaló que el Milan había estado «maravilloso» durante prácticamente todo el partido y sostuvo que había «perdido de forma honorable».

    Sin embargo, la forma en que llegó la derrota dejó desolados a los jugadores, hasta el punto de que Crespo dijo que el ambiente posterior parecía «un funeral». Maldini, por su parte, reveló que tardó un año en reunir el valor para volver a ver el partido. «Solo entonces me di cuenta de lo bien que habíamos jugado en realidad», contó a GOAL. «Dominamos durante unos 110 de los 120 minutos. Pero todo aquello no hizo más que recordarme lo peculiar y cruel que puede ser el fútbol».

    Resultó, desde luego, extraño que el equipo más fuerte de los ocho años de Ancelotti en San Siro no ganara ni el scudetto ni la Champions League. Como dijo después el propio entrenador: «En 2007 teníamos una motivación extraordinaria. Pero la ganamos gracias a la determinación más que a la calidad. El equipo de 2007 era técnicamente inferior al de 2005».

    Y es difícil llevarle la contraria. Varios jugadores clave seguían siendo titulares, entre ellos Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso y Kaka, pero, cuando llegó la final de Atenas, Shevchenko, Stam y Crespo ya no estaban en el club, mientras que Cafu, con 36 años, había pasado al banquillo, por detrás de Massimo Oddo. Por eso, el Milan tuvo que emplearse a fondo para superar a un Liverpool muy mejorado que disparó el doble de veces que el Milan en la final de 2007.

    Así pues, la decepción por no haber ganado en Estambul nunca ha desaparecido. Pirlo incluso la ha descrito como «un dolor de culo» que todavía siente «de vez en cuando». Y no es de extrañar, porque lo que ocurrió en Estambul fue absolutamente inolvidable.

    «Ni siquiera la selección de Brasil que ganó el Mundial de 1970 habría podido remontar con el Milan ganando 3-0», declaró Diego Maradona en aquel momento. «He visto remontadas así en el fútbol, pero nunca contra un equipo tan claramente superior como el AC Milan».

    Como dijo Carragher, el Milan podría, y de hecho debería, haber pasado a la historia como uno de los mejores campeones de la Champions League de todos los tiempos. En cambio, siempre se le asociará con uno de los mayores desplomes bajo presión de la historia del fútbol.

    «Jugué ocho finales de la Copa de Europa y gané cinco, pero parece que la gente solo recuerda aquella», lamentó Maldini tiempo después en una entrevista con UEFA.com. «Dejó una huella imborrable». Una huella que ni siquiera el triunfo de 2007 pudo borrar.