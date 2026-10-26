Tras la humillante derrota por 4-1 del miércoles en Como, el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, prometió una reacción ante el Bournemouth. «El domingo seremos un equipo diferente», dijo a los periodistas en la rueda de prensa previa al partido. «Tenemos que ser un equipo diferente el domingo».

No lo fue. Al contrario, el United volvió a ser el mismo equipo desastroso que quedó en evidencia en el Sinigaglia. Porque nada cambia en Old Trafford. Al menos, ya no. La historia se repite. Desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013, el club ha ido de una crisis a otra, y el pesimismo que rodea al Manchester United solo se ha disipado brevemente con falsas esperanzas de recuperación.

El propio Carrick es un ejemplo. Tras la miseria casi constante de la etapa de Ruben Amorim, alimentó la esperanza de una recuperación al devolver al club a la Champions League. Pero ahora, menos de seis meses después, su continuidad es insostenible: una mala racha de resultados ha vuelto a convertir al United en el hazmerreír.

La derrota por 3-0 del domingo ante el Bournemouth fue el sexto partido de liga consecutivo del United sin ganar y el octavo en todas las competiciones. Se piense lo que se piense de la calidad o el carácter de los jugadores, a un entrenador se le juzga por los resultados, y los de Carrick son históricamente malos. Sencillamente, tiene que marcharse.

Pero también quienes lo nombraron.