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Carrick Glazers Ratcliffe Manchester United GFX 1:1GOAL

El Manchester United necesita a su afición ahora más que nunca: Sus seguidores deben unirse para deshacerse de unos propietarios que generan rechazo o corren el riesgo de seguir siendo el hazmerreír

La posición de Michael Carrick en Old Trafford es claramente insostenible, pero también lo es la de los hombres que le pusieron allí.

Mark Doyle
Traducido por

  • Tras la humillante derrota por 4-1 del miércoles en Como, el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, prometió una reacción ante el Bournemouth. «El domingo seremos un equipo diferente», dijo a los periodistas en la rueda de prensa previa al partido. «Tenemos que ser un equipo diferente el domingo».

    No lo fue. Al contrario, el United volvió a ser el mismo equipo desastroso que quedó en evidencia en el Sinigaglia. Porque nada cambia en Old Trafford. Al menos, ya no. La historia se repite. Desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013, el club ha ido de una crisis a otra, y el pesimismo que rodea al Manchester United solo se ha disipado brevemente con falsas esperanzas de recuperación.

    El propio Carrick es un ejemplo. Tras la miseria casi constante de la etapa de Ruben Amorim, alimentó la esperanza de una recuperación al devolver al club a la Champions League. Pero ahora, menos de seis meses después, su continuidad es insostenible: una mala racha de resultados ha vuelto a convertir al United en el hazmerreír.

    La derrota por 3-0 del domingo ante el Bournemouth fue el sexto partido de liga consecutivo del United sin ganar y el octavo en todas las competiciones. Se piense lo que se piense de la calidad o el carácter de los jugadores, a un entrenador se le juzga por los resultados, y los de Carrick son históricamente malos. Sencillamente, tiene que marcharse.

    Pero también quienes lo nombraron.

  • «No son nada»

    Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Bruno Fernandes no llegó a jugar ante el Bournemouth tras cuestionar públicamente la táctica de Carrick a mediados de semana.

    Como ilustran las explosivas declaraciones de Bruno Fernandes tras el partido en Como, Carrick ha perdido claramente el vestuario, pero conserva el apoyo de la afición, y no porque esta crea que sea capaz de enderezar la situación. Los aplausos que lo acompañaron camino del túnel tras el pitido final ante el Bournemouth se convirtieron de inmediato en abucheos a los jugadores que seguían sobre el césped. Los aficionados tienen muy claro que a Carrick le importa el club, pero a su plantilla no.

    El exlateral derecho del United Gary Neville llegó incluso a criticar a los jugadores en su pódcast de Sky Sports tras el partido. «Algunos de ellos no son tan profesionales», afirmó el exinternacional inglés. «Vivo en Manchester. Algunos de ellos no son tan profesionales. Así que no quiero saber nada de ellos.

    »Hay algunos que no se acuestan a la hora adecuada, no comen lo que deberían, no piensan en el Manchester United cada minuto de cada día y no viven por y para este club como deberían hacerlo, y como deberían hacerlo los profesionales. ¿Por qué? Porque se les ha subido a la cabeza. Algunos de esos jugadores no son nadie». ¿Y de quién es la culpa?

  • «La forma en que nos tratas es una vergüenza»

    Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Los aficionados del Manchester United están indignados por hasta qué punto han caído los estándares dentro y fuera del campo en Old Trafford.

    Como entrenador, Carrick tiene parte de responsabilidad por no conseguir siquiera que sus jugadores corran por él. Las actuaciones apáticas del United esta temporada dejan muy mal parada su capacidad para motivar, y esta plantilla no debería estar penando justo por encima de los puestos de descenso.

    Sin embargo, piense lo que se piense de la personalidad o del rendimiento de Lisandro Martinez esta temporada, nadie podría ver el banquillo del United ante el Como y discrepar de la insinuación del argentino de que Jason Wilcox está haciendo un trabajo desastroso como director deportivo. El club ha gastado más de 550 millones de libras (735 millones de dólares) en jugadores desde la llegada de Wilcox a Old Trafford en abril de 2024 y, aun así, al equipo le faltan calidad y recambios en todas las zonas del campo.

    Por supuesto, tampoco ayuda que el United haya tenido tres entrenadores permanentes distintos en ese tiempo, dado que Wilcox y el resto del equipo de fichajes de Sir Jim Ratcliffe son completamente incompetentes. INEOS se ha equivocado en todas y cada una de sus decisiones de gestión desde que compró una participación del 28 % en el club hace más de dos años y medio.

    Nunca se debería haber permitido que Erik ten Hag continuara después de la temporada 2023-24 (¡y mucho menos respaldarlo sin reservas en el mercado de fichajes!). El nombramiento de Ruben Amorim fue un desastre y también se le permitió continuar demasiado tiempo, mientras que desde el principio estaba claro que Carrick no era más que otro Ole Gunnar Solskjaer. En consecuencia, los mismos aficionados que recibieron con entusiasmo la llegada de Ratcliffe, seguidor del United, para hacerse cargo del área deportiva del club se dieron cuenta hace tiempo de que no es mejor que la familia Glazer, los propietarios que cargaron al club con una deuda de más de 600 millones de libras al completar su compra apalancada en 2005.

    El grupo de aficionados Red Army incluso desplegó una pancarta en el derbi de Manchester del mes pasado en la que se leía «La forma en que nos tratáis es una vergüenza». Y, aunque eso es sin duda cierto, ya va siendo hora de que todos los aficionados del United hagan algo al respecto.

  • ¡Quémalo todo, joder!

    Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    La indignación de la afición con los copropietarios ha alcanzado niveles nunca vistos en Old Trafford

    Siempre ha habido oposición a los Glazer impulsada por la afición, pero nunca la suficiente para echar a los estadounidenses del club. Quizá hasta ahora. 

    Desde luego, la hostilidad hacia los propietarios y los directivos ha aumentado considerablemente. Además de los habituales cánticos que piden a los Glazer que «vendan el United y se larguen a su p*ta casa», el domingo se señaló expresamente a Wilcox, mientras que a Ratcliffe le dijeron que se metiera sus planes para un nuevo estadio por el c*lo.

    Sin embargo, la mejor muestra de hasta qué punto se ha enrarecido el ambiente en Old Trafford fueron los cánticos que decían: «¡Montad una hoguera, poned a los Glazer arriba, a Ratcliffe en medio y quemadlo todo, j*der!» Es evidente que esas imágenes violentas están fuera de lugar, pero resulta innegable que hace falta un esfuerzo contundente, sostenido y, sobre todo, plenamente unido de toda la afición del club para derrocar a los copropietarios. 

    Al fin y al cabo, los hechos hablan más que las palabras, y lo único que entienden empresarios como los Glazer y Ratcliffe es el dinero. Por eso, los aficionados del United tienen que golpearles donde más les duele reduciendo las fuentes de ingresos del club. Como mínimo, deberían seguir el ejemplo de Spirit of Shankly y organizar su propia protesta bajo el lema «ni una libra en el estadio», negándose a gastar dinero en Old Trafford o en cualquiera de las numerosas tiendas de productos oficiales del club. 

    También hay motivos para sostener que los aficionados del United deberían seguir el ejemplo de los de la Lazio, que actualmente boicotean los partidos en casa para obligar a su odiado propietario, Claudio Lotito, a vender el club de la Serie A. 

    Sin duda, algunos se opondrían a una medida tan drástica alegando que solo perjudicaría al equipo, pero ¿cuánto peor puede estar el United a estas alturas? Además, tampoco es que el apoyo de la afición esté influyendo lo más mínimo en el rendimiento de los jugadores ahora mismo. El domingo, estos no hicieron más que recordarles dolorosamente hasta qué punto han caído los «estándares» desde los tiempos de Bryan Robson, Eric Cantona y Roy Keane.

    Los aficionados tampoco son tontos. Saben que existe un riesgo real de que la situación empeore. The 1958 Supporters Group lleva mucho más de un año sosteniendo que su querido club está muriendo lentamente, y está claro que la única forma de salvarlo es deshacerse de los Glazer y de INEOS.

    Porque destituir al entrenador no bastará. Sustituir a los jugadores solo serviría para tapar las grietas. Hasta que cambien los propietarios, el United seguirá siendo el mismo desastre lamentable que ha sido durante más de una década.