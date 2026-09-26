El Manchester United, falto de liquidez, puede olvidarse de ganar la Premier League para 2028: los problemas en el mercado de fichajes seguirán con total seguridad mientras avanzan los planes para el nuevo estadio
El miércoles, el Manchester United publicó sus resultados financieros de 2025-26, y hubo muchos aspectos positivos. El club anunció unos ingresos récord de 677,6 millones de libras (900 millones de dólares) y un beneficio operativo de 22,6 millones de libras (30 millones de dólares), cifras impresionantes teniendo en cuenta que la temporada pasada no hubo fútbol europeo en Old Trafford.
"Estamos satisfechos de haber asegurado unos ingresos récord", declaró el director ejecutivo Omar Berrada. "Esto demuestra la solidez subyacente de nuestro negocio y muestra el impacto directo del trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos dos años".
Ese trabajo incluyó dos tandas de despidos que provocaron que 450 personas del club perdieran su empleo, mientras Sir Jim Ratcliffe cumplía su promesa de tomar decisiones "impopulares" por lo que considera un bien mayor. Los costes salariales del United han caído un 3,6 por ciento hasta los 301 millones de libras (399 millones de dólares) bajo la supervisión de INEOS, algo que el club confirmó que se debe "principalmente a cambios en la composición de la plantilla del primer equipo masculino, combinados con los ahorros asociados a los programas de reducción de personal implementados durante los dos ejercicios fiscales anteriores".
Después de las pérdidas de 113,2 millones de libras (150 millones de dólares) registradas en 2023-24, el nuevo régimen de propiedad ha enderezado el rumbo, y Berrada afirmó que los últimos resultados "demuestran la popularidad duradera y la fortaleza comercial del Manchester United". Sin embargo, hay un gran matiz, ya que añadió: "Aunque estamos en la trayectoria correcta, seguiremos adoptando un enfoque disciplinado para garantizar que nuestras finanzas sigan siendo sostenibles".
La deuda total del United sigue estando por encima de los 1.000 millones de libras, y ya ha comprometido 63,5 millones de libras (84 millones de dólares) para los terrenos del nuevo estadio del equipo, con capacidad para 100.000 espectadores. Esto prácticamente descarta la posibilidad de cualquier gran campaña de fichajes en un futuro próximo. Si los planes a largo plazo de INEOS quieren hacerse realidad, está garantizado que habrá más sufrimiento sobre el césped, porque la plantilla actual no recibirá la profunda reconstrucción que necesita.
Ninguna opción para Carrick
El United siguió registrando pérdidas anuales por séptimo año consecutivo, esta vez de 43 millones de libras (57 millones de dólares), un aumento de 10 millones de libras con respecto a los 12 meses anteriores, y su deuda neta pasó de 471,9 millones de libras (624 millones de dólares) a 577,6 millones de libras (724 millones de dólares) tras la refinanciación de varios préstamos. También tuvo que pagar 8,5 millones de libras a Ruben Amorim tras su despido como entrenador, y se invirtieron 148 millones de libras (196 millones de dólares) en tres nuevos jugadores: Carlos Baleba, Andrey Santos y Youri Tielemans.
Aun así, fue un gasto conservador en fichajes. Enzo Maresca recibió un presupuesto de guerra de 458 millones de libras (606 millones de dólares) en el Manchester City, y el United también fue superado claramente en gasto por el Tottenham, el Chelsea, el Liverpool y el Arsenal, campeón de la Premier League. Incluso el recién ascendido Ipswich Town invirtió más dinero en nuevos fichajes.
Michael Carrick lo hizo de forma brillante al guiar al Manchester United hasta el tercer puesto tras sustituir a Amorim, pero no recibió las herramientas necesarias para dar el siguiente paso. De hecho, el United ha vuelto a quedarse muy por detrás de sus rivales tras un mal inicio de la nueva temporada, y es 12.º después de haber ganado solo uno de sus primeros cinco partidos de liga.
A la plantilla le falta la profundidad necesaria para competir en varias competiciones, algo que quedó aún más demostrado con su sorprendente eliminación en la tercera ronda de la Carabao Cup a manos del Brighton. Cuesta ver al United metiéndose otra vez entre los cinco primeros, por no hablar de ganar un título, y Carrick no tiene ninguna opción de durar mucho en el banquillo mientras el club siga aferrado a un enfoque "disciplinado" en el mercado de fichajes.
Objetivo poco realista
En declaraciones al fanzine del club United We Stand en junio del año pasado, Berrada reiteró el objetivo de INEOS de devolver el trofeo de la Premier League a Old Trafford a tiempo para su 150 aniversario, en 2028. «Acabamos de terminar 15º y parece una tarea imposible. Pero, ¿por qué no aspirar a ello? ¿Por qué no hacer todo lo que esté en nuestra mano? Creo firmemente que podemos lograrlo», dijo.
«Tenemos dos o tres mercados de verano para construir un equipo que empiece a competir por ganar la Premier League. Nadie está diciendo que no queramos ganarla hasta entonces. Nos estamos marcando un objetivo con un plazo específico para ir a por él».
Esa tarea parece ahora aún más imposible de lo que parecía entonces. El United cerró ese verano los fichajes de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko para reforzar el ataque, y también incorporó al portero belga Senne Lammens para sustituir al calamitoso Andre Onana, lo que supuso un gran comienzo, pero la reconstrucción que prometió Berrada se ha estancado desde entonces.
El último plan para el mercado de fichajes fue presentado como una renovación del centro del campo, pero Tielemans no tiene el mismo juego total que el recientemente salido Casemiro, y Andrey Santos fue fichado para cubrir la baja del lesionado Manuel Ugarte. Aunque Baleba aportará una energía y una presencia física vitales a la sala de máquinas, se puede argumentar perfectamente que ahora es más débil.
El United encajó 50 goles la pasada temporada, así que no sorprende que su endeble defensa vuelva a recibir tantos después de haber sido completamente desatendida. El Man City ya aventaja en 10 puntos a su vecino en lo más alto de la Premier League, lo que significa que cualquier esperanza de título está muerta esta temporada, y es poco probable que la campaña 2027-28 vaya mucho mejor sin una llegada de caras nuevas. Al fijarse objetivos poco realistas, INEOS no ha hecho más que alejar aún más a una afición profundamente frustrada.
El «freno de mano» de los Glazer
El United cree que su situación financiera tendrá mucho mejor aspecto por estas fechas el año que viene, después de haber proyectado unos ingresos para 2026-27 de entre 740 millones de libras (982 millones de dólares) y 760 millones de libras (1.000 millones de dólares). Esa confianza se debe a su nuevo acuerdo de patrocinio de 20 millones de libras (26 millones de dólares) con Betway para la ropa de entrenamiento, a su patrocinio oficial en la manga con SumUp y a las recompensas que conlleva participar en la Champions League.
«Habrá bonificaciones sustanciales pagadas por los patrocinadores porque el Manchester United participa esta temporada en la Champions League», ha contado el experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire a Sky Sports. «Eso significa un mínimo de cuatro partidos extra en Old Trafford. Y también habrá distintos ojos mirando, distintos perfiles demográficos de aficionados seguirán el fútbol entre semana en comparación con el fútbol del fin de semana. Así que espero, y el club espera, una recuperación en el apartado comercial a raíz del éxito de haberse metido en Europa».
Sin embargo, Maguire no espera un rápido regreso a los días de gloria, porque la estructura de deuda de la familia Glazer como propietaria mayoritaria sigue drenando las cuentas en Old Trafford. Añadió en el pódcast Price of Football : «Hay casi 70 millones de libras en costes por intereses [a lo largo del último año]. El United se vio perjudicado por la cuestión del movimiento del tipo de cambio, pero a lo largo de la etapa de propiedad de los Glazer ya acumulamos unos costes totales por intereses que superan los 1.000 millones de libras.
«Son 1.000 millones de libras que podrían haberse destinado a la ciencia del deporte, podrían haberse destinado al presupuesto de fichajes, podrían haberse destinado a mejores instalaciones para los aficionados. El nivel de deuda ha subido. Ellos lo han admitido. Sé que han reestructurado la deuda, pero con tipos de interés más altos. Así que eso va a ser otro freno para el Manchester United. Y sí significa que hay una presión extra sobre la parcela futbolística del club en términos de ofrecer resultados».
«El peor escenario»
Berrada también confirmó que la «otra principal área de atención» del United es el desarrollo del 'Wembley of the North', que está previsto que se construya a 320 metros de donde se encuentra actualmente Old Trafford. Sin embargo, el club aún no ha revelado cómo financiará el proyecto, que forma parte del plan más amplio de regeneración de Trafford Wharfside, en Manchester, y Maguire no está convencido de su viabilidad.
«Parte de la razón del aumento de la deuda se debe a cuestiones técnicas relacionadas con los tipos de cambio, pero los Glazer se lo buscaron ellos mismos con su decisión de endeudarse en Estados Unidos», dijo en Sky Sports. «La deuda bruta es de 689 millones de libras. A eso hay que añadir la deuda por traspasos y es probable que esté en torno a los 350 o 400 millones de libras. Por lo tanto, tenemos mil millones de libras de deuda futbolística y deuda tradicional.
»Entonces, ¿cómo va a poder el club financiar un nuevo estadio, que algunas personas dicen que podría costar hasta otros dos mil millones? ¿De dónde va a salir ese dinero?»
Maguire continuó en su pódcast: «El club nunca va a generar suficiente efectivo como para poder devolver la deuda, a menos que produzca decenas y decenas de jóvenes futbolistas de la misma manera que hace el Chelsea y, hasta cierto punto, el City a través de su cantera. No lo van a conseguir con el propio Old Trafford. Y, por supuesto, la deuda va a subir y subir con el nuevo estadio.
»Una vez se conceda la aprobación, es cuando llega el peor escenario. Estás pidiendo dinero prestado para pagar la construcción, así que tienes esos costes de intereses y no estás obteniendo el beneficio de tener un estadio más grande. Así que no hay nada positivo en cuanto a los ingresos y sí tienes lo negativo en cuanto a los costes».
Se necesita una mejor planificación
Sin embargo, eso no significa necesariamente que el United tenga que reducir al mínimo su actividad en el mercado de fichajes hasta que se inaugure el nuevo estadio, ya que el club trabaja para que esté operativo a tiempo para el Mundial femenino de 2035.
«Tanto en el caso del Arsenal como en el del Spurs, sí provocó una reducción de la inversión en la parcela deportiva. Sin embargo, podría ocurrir que los propietarios logren blindar la financiación y que los costes de los intereses solo entren en juego una vez se inaugure el nuevo estadio», dijo Maguire a Sky Sports. «Y, si ese es el caso, podrían ser capaces de mantener los niveles que exigirá la enorme afición del Manchester United y toda la gente que sigue muy de cerca al club».
Incluso si ese acaba siendo el caso, la cúpula de INEOS tendrá que ser mucho más proactiva con las ventas de jugadores al gestionar este periodo. Se podrían haber autorizado más incorporaciones si el United hubiera ingresado dinero dando salida a jugadores como Joshua Zirkzee y Mason Mount, mientras que el salario de Marcus Rashford, de 325.000 libras a la semana, sigue siendo una carga para el club.
Deshacerse pronto del lastre y apuntar a jugadores con potencial de primer nivel será esencial en los próximos mercados. No puede haber sitio para comparsas, ni para más fichajes caros como Santos, que no dio la talla en el Chelsea y que probablemente acabe siendo solo un jugador de plantilla en Old Trafford. Mantener el actual nivel de reclutamiento no será ni de lejos suficiente; hace falta una planificación meticulosa para maximizar unos recursos limitados.
Ambiente tóxico
Al United también le costará retener a sus mejores jugadores y a los más prometedores si continúa su irregularidad. El prodigio de 15 años JJ Gabriel está a punto de marcharse porque su familia y sus representantes creen que el United se ha quedado demasiado atrás respecto a los clubes de élite, con el Real Madrid y el Barcelona siguiéndole la pista.
Mientras tanto, el capitán del club, Bruno Fernandes, acaba contrato el próximo verano, y su pérdida sería aún mayor que la de Gabriel. Fernandes ha sido el único rayo de luz en uno de los periodos más oscuros de la historia del United, echándose al equipo a la espalda con su creatividad inagotable y su asombrosa producción en el último tercio.
Sin una hoja de ruta adecuada hacia un éxito tangible, ¿por qué iba a quedarse el creador portugués? Fernandes rechazó una lucrativa oferta de Arabia Saudí el verano pasado, pero necesita nuevas garantías de que el United puede estar a la altura de sus ambiciones.
«Mi objetivo siempre ha sido ganar las competiciones más importantes y la Premier League forma parte de ello. Y ese sueño sigue vivo en mí y espero cumplirlo», dijo a ESPN en abril.
Por desgracia para Fernandes y para los aficionados del United en general, esos sueños parecen más lejanos que nunca. Construir un nuevo estadio deslumbrante no va a resolver todos sus problemas. Al contrario, podría convertirse en una carga enorme, y no solo desde el punto de vista financiero; si el nivel futbolístico no está a la altura de un entorno de primer nivel, el ambiente se volverá tóxico. Que se lo pregunten al Tottenham.
Por supuesto, así ha sido en Old Trafford desde la retirada de Sir Alex Ferguson. A menos que aparezca un nuevo inversor inmensamente rico con una oferta desorbitada para comprar tanto a los Glazer como a INEOS, a ninguno de los cuales han disuadido las protestas habituales de los aficionados, el United probablemente seguirá atrapado en un ciclo de fracasos. Después de tantos años de mala gestión en todos los niveles, no hay motivos para creer que un nuevo amanecer ilusionante esté a la vuelta de la esquina.