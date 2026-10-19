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Fernandes needs taking out of firing line_1-1.jpgGetty/GOAL

El Manchester United debe dar un respiro a un Bruno Fernandes hundido para relanzar su temporada

El mediapunta portugués parece la sombra del jugador que llevó a pulso al Manchester United a clasificarse para la Champions League la temporada pasada y ya no debería tener asegurado un puesto en el once titular.

James Westwood
Traducido por

  • La situación actual de Bruno Fernandes en el Manchester United recuerda la célebre frase «O mueres como un héroe o vives lo suficiente para verte convertido en un villano», pronunciada por Harvey Dent en El caballero oscuro. En la exitosa película de Batman que Christopher Nolan estrenó en 2008, el idealista fiscal de Gotham City predice su propia caída: las adversidades de la vida y la corrupción policial acaban por hacerle perder sus principios.

    La transformación de Dent en Dos Caras, un asesino sediento de venganza, subraya la idea de que morir o emprender un nuevo camino cuando uno está en su mejor momento es la única forma de asegurarse un legado intachable. Los riesgos de intentar aferrarse a ese momento ante la mirada del público se presentan como inevitables.

    Después de seis años cargando con las esperanzas de los aficionados del United, parece que Fernandes ha dejado pasar el momento ideal para marcharse de Old Trafford. El internacional portugués ha sido el mejor jugador del club desde que llegó procedente del Sporting CP en enero de 2020 y, la temporada pasada, fue el mejor de toda la Premier League, algo que confirmó su premio al Jugador del Año de la PFA.

    El United no habría terminado tercero sin los 21 pases de gol de Fernandes, una cifra récord, ni sin la incansable entrega de su capitán. Fue el motor de la mejoría del equipo a las órdenes de Michael Carrick, que sentó las bases para una posible lucha por el título en la temporada 2026-27.

    Pero, tras solo siete partidos de la nueva temporada, el Manchester United vuelve a estar en la casilla de salida. La dirección de INEOS no respaldó debidamente a Carrick en el mercado de fichajes de verano, lo que inevitablemente ha llevado al equipo a sufrir ante el considerable aumento de partidos que supone disputar la Champions League.

    Con solo siete puntos en siete partidos, el United parece más un candidato al descenso que al título. Mientras tanto, Fernandes se está convirtiendo rápidamente en el villano porque su influencia en el último tercio del campo se ha desvanecido casi por completo. Peor aún, su lenguaje corporal muestra a un hombre al límite de sus fuerzas.

    La situación ha llegado a un punto en el que la presencia de Fernandes hace más mal que bien. Si Carrick no lo aparta del foco de las críticas, el cuestionado entrenador no solo aumentará la presión sobre sí mismo, sino que pronto será imposible salvar la temporada del United.

  • Histrionismo bochornoso

    Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes disputó el partido completo ante el Leeds pese a no aportar nada en ataque y rozar la expulsión.

    La actuación más preocupante de Fernandes hasta la fecha llegó el domingo, cuando el United empató 1-1 con el Leeds en Elland Road. Fue un derbi de los Peninos tan bronco como de costumbre, con entradas constantes y pocas jugadas fluidas de las que disfrutar. Al final, el reparto de puntos fue justo, aunque el United quizá se habría llevado la victoria si su capitán no hubiera disputado los 90 minutos.

    Las estadísticas de Fernandes dejan una lectura desoladora: completó solo el 62 % de sus pases, perdió la posesión 20 veces, no logró ningún regate y ganó apenas uno de sus seis duelos. Además, se mostró insoportablemente protestón y tuvo suerte de ver solo una tarjeta amarilla, y no dos, por sus quejas desmedidas al árbitro Darren England tras una entrada a destiempo sobre Tarik Muharemovic.

    Más tarde, en la primera parte, montó una rabieta con Youri Tielemans porque el belga centró para Bryan Mbeumo en lugar de hacerlo para él. Después, en los últimos compases del partido, Fernandes soltó un grito ridículo tras ejecutar mal una bicicleta. El jugador de 32 años siempre ha mostrado sus emociones sin reservas, y sus aspavientos podían disculparse cuando era decisivo, pero ahora resultan sencillamente bochornosos.

  • Lealtad ciega

    Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    El Manchester United ha mostrado cierta mejoría en sus dos últimos partidos, pero Fernandes parece ser el que no encaja.


    Si había un partido en el que Fernandes merecía ser sustituido pronto, era este. Y, sin embargo, a Carrick no pareció pasársele por la cabeza. Solo hizo dos cambios en el centro del campo durante la segunda parte: retiró a Carlos Baleba, fichado en verano, en su primera titularidad en la Premier League para dar entrada al siempre discreto Mason Mount, antes de sustituir a Tielemans por Matheus Cunha.

    «Está bien, no es para tanto», dijo Carrick al ser preguntado por la última actuación poco efectiva de Fernandes. «Jugó en una posición ligeramente distinta entre semana, pero, aparte de eso, todo sigue más o menos igual. Es una pieza importante de nuestro equipo. Lo ha sido desde hace tiempo y eso no va a cambiar».

    Por un lado, Fernandes es el único integrante de la plantilla actual que puede afirmar que se ha ganado la condición de intocable. Por otro, Carrick no le hace ningún favor al United con una lealtad tan ciega. Tanto ante el Leeds como en la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League el pasado martes, hubo señales positivas de que está cerca de encontrar el equilibrio adecuado en el centro del campo: Baleba y Andrey Santos se han mostrado sólidos en el doble pivote, mientras que Tielemans ha dado muestras de creatividad en la posición de mediapunta.

    Para mantener a Fernandes en el equipo, Carrick tiene que encajarlo en posiciones que no le son naturales. El Atlético lo neutralizó con facilidad cuando jugó en la banda derecha y tuvo aún menos incidencia ante el Leeds como el hombre más adelantado de un tridente ofensivo fluido.

    Sería comprensible que Cunha se sintiera perjudicado. La solución evidente es dejar fuera a Fernandes para dar entrada al explosivo brasileño, mucho más adecuado para jugar como segundo delantero o delantero interior. Cunha, Mbeumo y Amad Diallo podrían hacer mucho daño con Tielemans como enlace, pero, por ahora, el Manchester United no puede mantener la fluidez en ataque por la falta de acierto de Fernandes.

  • «Harto»

    Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes probablemente siente que vive el Día de la Marmota y podría «estallar» si Carrick no le da un respiro.

    Fernandes no ha marcado ni dado una asistencia en sus últimos seis partidos con el United en todas las competiciones. En la única victoria del equipo en la Premier League en lo que va de campaña, ante el Ipswich Town, el mediapunta portugués firmó un triplete y asistió a Mbeumo para que anotara el quinto gol del United en una goleada por 5-2. También marcó en la victoria por 4-0 frente al Sabah en la Champions League, pero ambos fueron partidos propicios en casa ante equipos recién llegados esta temporada a sus respectivas competiciones.

    El United se ha dejado puntos en todos los partidos de verdadera trascendencia. La derrota ante el Hull City en la jornada inaugural marcó la pauta: dejó escapar dos veces la ventaja frente al Everton, perdió ante un Manchester City que jugaba con diez y empató con el Tottenham pese a contar de nuevo con superioridad numérica.

    Fernandes, que ha vivido tantas falsas esperanzas en Old Trafford, hace tiempo que dejó atrás la mera desilusión. Juega como un soldado derrotado al que no le queda nada que dar, ni física ni mentalmente.

    La leyenda del club Wayne Rooney cree que Carrick tiene el deber de proteger a Fernandes de sí mismo antes de que siga el ejemplo de Lisandro Martinez y se pronuncie contra quienes mandan. «Está harto. Sinceramente, creo que tiene cara de pensar: “Otra vez lo mismo”. Hay un límite para todo», dijo Rooney en Stick to Uniteda principios de este mes.

    «Ha llevado al equipo sobre sus hombros, pero a veces necesitas que te aparten de esa posición, de ese papel, para volver a respirar. Creo que ahora se ve cómo se le va acumulando todo y que va a estallar si esto sigue así. No tiene miedo de salir y expresar su opinión. Así que acabará estallando si las cosas siguen como van».

  • Traición

    Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes no ha estado en su mejor estado físico durante las últimas semanas, pero su principal problema es, evidentemente, psicológico.

    La semana pasada, Carrick confirmó que Fernandes lleva jugando con una lesión leve que sufrió durante la victoria ante el Sabah. «No es lo ideal, pero más o menos se puede sobrellevar», dijo Carrick antes del viaje del United a Madrid. «Está prácticamente recuperado. Aún nota algo, pero no es nada grave».

    Eso ayuda a explicar por qué jugó tan mal contra el Atlético y, antes, frente al Tottenham, el Fulham y el City. El agotamiento sería una excusa válida para Fernandes, dada su enorme aportación al United la pasada temporada y el hecho de que jugó todos los partidos de Portugal en su camino hasta los octavos de final del Mundial.

    Los controles imprecisos y las pérdidas de balón evitables pueden ser síntomas de fatiga, pero también pueden deberse a la frustración. Fernandes siempre ha sido un jugador que asume riesgos, pero ahora fuerza las jugadas más que nunca. También está dando rienda suelta a sus peores tendencias: en lugar de mantener la compostura e intentar animar a quienes le rodean, se queja a sus compañeros, deja caer los hombros y levanta las manos al cielo o se tapa la cara con ellas. Ese comportamiento solo hunde aún más la moral del vestuario.

    Así, Fernandes no está cumpliendo con sus responsabilidades como capitán. Tal vez esté harto de que se le exija más cuando otros ni siquiera alcanzan el mínimo exigible. O quizá se sienta traicionado por los dirigentes del United, que le han asegurado una y otra vez que el club tiene la ambición necesaria para evitar que se lo lleven equipos extranjeros.

    El United corre el riesgo de perder a Fernandes sin recibir nada a cambio el próximo verano, cuando expire su contrato, aunque dispone de una opción para ampliarlo un año. Tal vez ya esté pensando en su próximo destino e incluso en adelantar su salida a enero, porque no quiere desperdiciar más años de su mejor etapa como futbolista.

    Nadie podría reprocharle a Fernandes que todo esto le ronde la cabeza, pero, si ya no está comprometido, debe pasar al banquillo, aunque sea de forma temporal hasta que tenga las ideas completamente claras.

  • La capa de héroe ha desaparecido

    Bruno Fernandes Manchester United 2026-27
    Getty

    Fernandes podría ir camino del mismo triste final en el United que sufrió Mohamed Salah en el Liverpool

    Fernandes podría haber dejado Old Trafford en el verano de 2025, cuando el Al-Hilal presentó una oferta millonaria por él, pero decidió quedarse. Según se informó, intermediarios saudíes volvieron a explorar su fichaje en el último mercado de traspasos, y el centrocampista también fue vinculado con insistencia al gigante turco Galatasaray. Sin embargo, el United dejó claro que no estaba en venta.

    Seguramente una parte de Fernandes desearía ahora haber aprovechado la oportunidad para marcharse. Aunque a los aficionados del United les habría entristecido verlo partir después de una temporada 2025-26 tan brillante, pocos le habrían reprochado que buscara un nuevo comienzo en otro lugar, sobre todo cuando quedó claro que no habría un esfuerzo importante por fichar jugadores para llevar al equipo al siguiente nivel.

    Quizá debería haber prestado más atención a lo que le ocurrió a Mohamed Salah en el Liverpool. El llamado «Rey Egipcio» firmó su mejor temporada individual en Anfield en 2024-25, cuando el Liverpool conquistó la Premier League. Aquello le valió el premio al Jugador del Año de la PFA, y rechazó una lucrativa oferta de Arabia Saudí para firmar un nuevo contrato a los 32 años.

    Después, Salah sufrió un sorprendente bajón que desembocó en un enfrentamiento público con Arne Slot, entonces entrenador del Liverpool, y con la directiva del club. Su nuevo y cuantioso contrato acabó rescindiéndose un año antes de lo previsto. Fue un episodio desagradable que perjudicó la imagen de Salah en Merseyside.

    Fernandes aún no ha llegado a ese punto, pero ya ha perdido su aura de héroe. Está obstaculizando el progreso y, a diferencia de Salah, no puede esgrimir títulos de la Premier League y la Champions League en su palmarés para hacer frente a nuevas críticas. Si Carrick no se atreve a dejarlo fuera del equipo, los aficionados pronto lo exigirán, y podría seguirle una salida en malos términos.