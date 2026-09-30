ST. LOUIS -- Justo al inicio de la primera concentración de Sebastian Berhalter con la selección masculina de Estados Unidos, el seleccionador Mauricio Pochettino apartó a su nuevo centrocampista. Debió de ser difícil, dice Pochettino, incorporarse a una selección que recientemente había pasado página del padre de Berhalter. Así que, como parte del proceso de adaptación, el argentino quiso conocer mejor a Berhalter y saber un poco más sobre él.

Una de las preguntas que le hizo fue sobre sus referentes. ¿En qué jugadores basaba su juego? El entonces centrocampista de los Vancouver Whitecaps enumeró algunos de los mejores jugadores del mundo. Eso era lo que quería ser.

«Solo estaba diciendo nombres», recordó Berhalter, «algunos de los mejores del mundo. Y él me dijo: “¿Por qué no puedes ser así?”»

«Y luego, un año después, hablé con él antes del Mundial y me dijo: “Mira cuánto te has acercado ya”».

Puede que Berhalter no sea uno de los mejores centrocampistas del mundo, pero ahora mismo no se puede negar que es uno de los jugadores en mejor forma de la USMNT. Después de arrancar a lo grande su primera temporada con el Middlesbrough, Berhalter llegó a la concentración de la USMNT y ofreció más de lo mismo. Después de firmar un gol y una asistencia contra Perú, hizo exactamente lo mismo contra Chile.

Ahora mismo, todo le sale a Berhalter. Algunos pueden sorprenderse por ello. Pochettino no es uno de ellos.

«Siempre está encantado de hacer cualquier cosa por la selección», dijo Pochettino. «Ya dije antes que este tipo de partido no tiene precio, y tener a un jugador como él no tiene precio. Es difícil ponerle un valor».

Berhalter, por supuesto, no es literalmente incalculable. El Middlesbrough acaba de pagar 2 millones de dólares para ficharle, aunque esa cantidad no se acercó ni de lejos a lo que podría o debería haber sido debido a la situación contractual de Berhalter en Vancouver. Dicho esto, ahora vale mucho más que eso.

Entonces, ¿cómo se convirtió Berhalter en el jugador «incalculable» de Pochettino en poco más de un año? Ni él mismo habría podido imaginarlo.