El inflexible Antonio Conte es el único entrenador capaz de enderezar al lamentable Manchester United

Michael Carrick tiene los días contados. El Manchester United ha firmado su peor inicio de temporada liguera desde 1986, con una sola victoria en sus ocho primeros partidos, y está a solo un punto de la zona de descenso de la Premier League.

La era posterior a Sir Alex Ferguson ha dejado muchos momentos difíciles en Old Trafford, pero después de encajar una humillante derrota por 4-1 ante el Como, debutante en la Champions League, y caer por 3-0 en casa frente al Bournemouth, parece que el Manchester United ha tocado fondo. Carrick seguirá en el cargo para la visita del sábado al Chelsea en medio de informaciones que apuntan a que tendrá la oportunidad de enderezar el rumbo del equipo. Sin embargo, haría falta un milagro, porque una parte del vestuario ha dejado claramente de esforzarse y se ha vuelto contra él.

Lo mismo les ocurrió a Ruben Amorim, Erik ten Hag, Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal y David Moyes antes que a Carrick. El poder de los jugadores ha campado a sus anchas durante bastante más de una década, en gran medida por la ineptitud del departamento de fichajes, que ha dado repetidamente luz verde a incorporaciones sin la calidad ni la mentalidad necesarias para triunfar en uno de los clubes más grandes del mundo.

Carrick puede alegar, sin duda, que la directiva le ha fallado al darle solo 155 millones de libras para la que quizá sea la renovación del centro del campo más decepcionante de todos los tiempos. El grupo INEOS y la familia Glazer siguieron tratando a una leyenda del club como si fuera un entrenador interino después de ofrecerle un contrato de dos años por devolver al United a la Champions League. Eso fue imperdonable y, como demostró el cariño que los aficionados le brindaron a Carrick tras el partido contra el Bournemouth, él no tiene la culpa de nada de esto.

Sin embargo, algo tendrá que cambiar si continúan los malos resultados, y destituir al entrenador siempre es la medida más fácil. Hasta que no se expulse a los propietarios de sus cómodas posiciones, el United seguirá atrapado en un ciclo de fracasos. Pero es posible llevar a cabo el cambio de cultura que tanto necesita el club si Carrick acaba siendo sustituido por un ganador acostumbrado a los títulos que ponga en cintura a una plantilla venida a menos. Ahí entra Antonio Conte.