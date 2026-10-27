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Conte only man who can whip Man Utd into shape_1-1.jpgGetty/GOAL

El inflexible Antonio Conte es el único entrenador capaz de enderezar al lamentable Manchester United

Otro cambio en el banquillo de Old Trafford no parece estar lejos, y el laureado técnico italiano, que no se anda con rodeos, es el candidato más destacado para el puesto más difícil del fútbol.

James Westwood
Traducido por

  • Michael Carrick tiene los días contados. El Manchester United ha firmado su peor inicio de temporada liguera desde 1986, con una sola victoria en sus ocho primeros partidos, y está a solo un punto de la zona de descenso de la Premier League.

    La era posterior a Sir Alex Ferguson ha dejado muchos momentos difíciles en Old Trafford, pero después de encajar una humillante derrota por 4-1 ante el Como, debutante en la Champions League, y caer por 3-0 en casa frente al Bournemouth, parece que el Manchester United ha tocado fondo. Carrick seguirá en el cargo para la visita del sábado al Chelsea en medio de informaciones que apuntan a que tendrá la oportunidad de enderezar el rumbo del equipo. Sin embargo, haría falta un milagro, porque una parte del vestuario ha dejado claramente de esforzarse y se ha vuelto contra él.

    Lo mismo les ocurrió a Ruben Amorim, Erik ten Hag, Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal y David Moyes antes que a Carrick. El poder de los jugadores ha campado a sus anchas durante bastante más de una década, en gran medida por la ineptitud del departamento de fichajes, que ha dado repetidamente luz verde a incorporaciones sin la calidad ni la mentalidad necesarias para triunfar en uno de los clubes más grandes del mundo.

    Carrick puede alegar, sin duda, que la directiva le ha fallado al darle solo 155 millones de libras para la que quizá sea la renovación del centro del campo más decepcionante de todos los tiempos. El grupo INEOS y la familia Glazer siguieron tratando a una leyenda del club como si fuera un entrenador interino después de ofrecerle un contrato de dos años por devolver al United a la Champions League. Eso fue imperdonable y, como demostró el cariño que los aficionados le brindaron a Carrick tras el partido contra el Bournemouth, él no tiene la culpa de nada de esto.

    Sin embargo, algo tendrá que cambiar si continúan los malos resultados, y destituir al entrenador siempre es la medida más fácil. Hasta que no se expulse a los propietarios de sus cómodas posiciones, el United seguirá atrapado en un ciclo de fracasos. Pero es posible llevar a cabo el cambio de cultura que tanto necesita el club si Carrick acaba siendo sustituido por un ganador acostumbrado a los títulos que ponga en cintura a una plantilla venida a menos. Ahí entra Antonio Conte.

  • Oportunidad de oro

    Antonio Conte Napoli
    Getty Images

    Conte se ha pronunciado sobre su futuro ante los rumores que le vinculan con el Manchester United y ha desmentido que vaya a exigir «pleno control» en su próximo cargo.

    Han pasado cinco meses desde que Conte dejó de mutuo acuerdo su último puesto en el Nápoles, por lo que ahora está disponible y su fichaje no exigiría pagar ninguna indemnización. La directiva del Manchester United volvería a incumplir su cometido si ni siquiera tanteara a Conte sobre una posible llegada a Old Trafford.

    No es habitual que un entrenador de semejante calibre esté disponible en un momento de crisis. Es una oportunidad de oro que quizá no vuelva a presentarse, porque Conte seguramente ocupará otro puesto de primer nivel en un futuro próximo. Por ahora, sigue esperando una oferta que le atraiga, como se vio obligado a aclarar la semana pasada al reaccionar a las informaciones que lo vinculaban con el United.

    «Se ha vinculado mi nombre con numerosos clubes, pero actualmente no hay negociaciones en una fase avanzada», escribió Conte en Instagram. «Tras una etapa maravillosa y exitosa al frente del Nápoles, me tomaré el tiempo que necesite para decidir cómo y cuándo volver a entrenar. Será una decisión meditada que tomaré cuando crea que se dan las condiciones adecuadas».

    «He leído informaciones sobre exigencias económicas y peticiones de control total que supuestamente ya he planteado a los clubes mencionados, así como sobre reservas acerca de lo que se ha descrito como mi “fuerte personalidad”. Esas informaciones carecen de fundamento, ya que actualmente no existe ninguna base concreta para tales valoraciones».

    «Si surge una oportunidad concreta, ese será el momento de conversar con el club en cuestión y estudiar conjuntamente las condiciones de un posible acuerdo, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de ambas partes y las cualidades y el enfoque que definen mi trabajo como entrenador. Hasta entonces, cualquier suposición sobre mis exigencias y mi futuro profesional sigue siendo especulación y no puede tratarse como un hecho».

  • Currículum brillante

    Napoli v Cagliari - Serie A
    Getty Images Sport

    El técnico italiano ha logrado éxitos tangibles en casi todos los clubes que ha dirigido, y suele conseguirlos en poco tiempo.

    Esa declaración podría interpretarse como una petición velada para que le fichen. Conte sabe que le precede su fama de técnico exigente e inflexible, y es lógico que no quiera que eso juegue en su contra cuando queden vacantes los banquillos de los clubes de élite.

    Sin embargo, el United debería querer contratarlo precisamente por esa reputación. ¿Por qué no darle también «plenos poderes»? Jason Wilcox y Omar Berrada han tenido la última palabra en todas las decisiones deportivas desde que INEOS adquirió una participación minoritaria, y todas ellas han contribuido a empeorar la situación sobre el terreno de juego.

    Conte sabe perfectamente lo que hace y tiene una trayectoria que lo demuestra. Es el único entrenador en la historia de la Serie A que ha ganado el Scudetto con tres clubes distintos: conquistó tres títulos consecutivos con la Juventus y después llevó al Inter y al Napoli al campeonato. También condujo al Chelsea a la gloria en la Premier League en su primera temporada al frente del equipo. Como prueba adicional de su capacidad para transformar equipos, tanto el Chelsea como el Napoli habían terminado décimos en sus respectivas ligas antes de su llegada.

    El Bari y el Siena ascendieron a la Serie A bajo sus órdenes, y llevó a Italia hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2016. La única mancha importante en su trayectoria son sus dos años en el Tottenham, que terminaron de forma agria. Aun así, en su primera campaña hizo que un equipo falto de confianza pasara del noveno al cuarto puesto, un logro aún más notable si se tiene en cuenta que no sustituyó a Nuno Espirito Santo hasta noviembre.

    El reto que afrontaría ahora en el United es sorprendentemente parecido. Si el club quiere salvar la temporada en lugar de darla por perdida, Conte es, con diferencia, la mejor opción.

  • «Como un sargento de policía»

    Parma Calcio 1913 v SSC Napoli - Serie A
    Getty Images Sport

    Como entrenador de temperamento fuerte y exigente, Conte puede generar roces, pero al United le hace mucha falta un liderazgo así.

    Tanto el United como Conte tendrán mucho cuidado para evitar que se repita la explosiva salida del técnico del Tottenham. Su situación se volvió insostenible tras una sorprendente diatriba pública contra los jugadores y los antiguos propietarios del Tottenham, que remató afirmando que «pueden cambiar de entrenador, pero la situación no puede cambiar».

    Como ha dicho el propio Conte, tienen que darse las condiciones adecuadas. Hay una razón por la que no ha durado más de dos años en ningún club desde que dejó la Juventus en 2014: no es fácil trabajar con él y las cosas se hacen a su manera o no se hacen. La directiva del United tendría que aceptarlo desde el primer momento.

    Merecería la pena por lo que Conte aporta al vestuario: sobre todo, una política de tolerancia cero con los farsantes y quienes generan conflictos. «Siempre hablo de educación y respeto. Yo los doy. Pero también los exijo», dijo en una entrevista con Thierry Henry durante su etapa en el Chelsea. «Y si alguien no tiene una buena actitud en los entrenamientos o no se comporta bien en distintas circunstancias, prefiero matarlo».

    Para evitar que Conte los «mate», los jugadores deben darlo todo. Su llegada sería una auténtica patada en el trasero para los actuales jugadores del United que no han dado la talla, perezosos e inmaduros. Quienes adoptan su filosofía suelen prosperar; quienes no lo hacen acaban apartados. Amorim intentó llevar a cabo esa criba, algo digno de elogio, pero el portugués no pudo imponer el mismo respeto que Conte.

    «Con Conte no se trata solo del partido. Es todo el día, cada entrenamiento. Es como un sargento de policía», dijo en 2018 Giorgio Chiellini, exdefensa de la Juventus y de Italia. «Cuando terminas de entrenar, estás muerto. No cansado: muerto. Solo puedes hacerlo porque crees en lo que hace. Estás con él al cien por cien. Crea un ambiente en el que todos se transmiten energía. Sin duda, es uno de los mejores».

  • «Aburrido», pero eficaz

    Pisa SC v SSC Napoli - Serie A
    Getty Images Sport

    El meticuloso enfoque de Conte exige concentración y esfuerzo máximos en todo momento, algo fundamental para crear una mentalidad ganadora.

    El exextremo del United Ashley Young firmó una de las mejores temporadas de toda su carrera a las órdenes de Conte en la 2020-21, a la avanzada edad de 35 años, y desempeñó un papel clave en la conquista de la Serie A por parte del Inter. Sin embargo, al recordar los métodos de Conte, no habla de ellos con el mismo entusiasmo que Chiellini.

    «Por cierto, está loco, loco», dijo Young en una reciente aparición en Overlap Daily. «Se parece un poco a [el entrenador del Atlético de Madrid] Diego Simeone en la banda: le oyes constantemente. Los entrenamientos son intensos, se corre mucho.

    «Hacía muchas cosas. En los entrenamientos jugábamos mucho once contra once, a veces resultaba un poco aburrido. Las reuniones eran largas. Y cuando digo largas, quiero decir que, si perdíamos un partido, podíamos entrar a la reunión y él lo paraba literalmente todo. Podías pasarte allí tres o cuatro horas. Era como decir: “Venga ya, seamos serios”.

    «Creo que esa es una de las razones por las que no dura mucho en los clubes, porque no solo pone a prueba mentalmente a los jugadores, sino también a la directiva y a los propietarios. Creo que la gente acaba harta de él y piensa: “Ya es hora de que te vayas”. Se ha hablado mucho de las estadísticas del United en cuanto a distancia recorrida. Si no van a correr y llega Antonio Conte, creo que será un desastre».

    «Aburrido» suele ser sinónimo de constancia; basta con mirar al Arsenal. Su estilo de juego a las órdenes de Mikel Arteta ha recibido críticas constantes durante los dos últimos años, pero todos conocen su función y creen en la idea del entrenador. Por eso van camino de proclamarse campeones de la Premier League por segunda temporada consecutiva. El United no ha tenido una rutina diaria eficaz que seguir desde la marcha de Ferguson.

    Si algunos jugadores acaban hartos, que así sea. Y solo sería un «desastre» para quienes no sigan las directrices de Conte. Durante demasiado tiempo, el United solo ha rendido al máximo en periodos breves. A la plantilla le falta profundidad, pero tiene calidad suficiente para volver a luchar por los cuatro primeros puestos. No olvidemos que es, en gran medida, el mismo equipo que sumó más puntos que cualquier otro de la Premier League tras el nombramiento inicial de Carrick en la segunda mitad de la temporada pasada.

    Puede que Young no sintiera especial simpatía por Conte, pero siguió sus instrucciones al pie de la letra. El internacional inglés no habría durado ni cinco minutos de no haberlo hecho. Conte puede infundir ese mismo temor básico para elevar el nivel de exigencia en el United y mantenerlo alto.

  • «Muy por delante»

    Antonio Conte Pisa Napoli 17052026
    Getty Images

    Se cree que el United tiene a tres entrenadores por delante de Conte entre sus preferencias, pero ninguno está a la altura del italiano.

    Conte no es el principal favorito para ocupar el banquillo del Manchester United si Carrick acaba siendo destituido. Eddie Howe, Julian Nagelsmann y Unai Emery figuran entre los candidatos que ha estudiado el club.

    Se dice que Howe está «totalmente dispuesto» a suceder a Carrick tras dejar su puesto en el Newcastle en julio. Sin embargo, el United tendría que pagar al Newcastle una indemnización de varios millones de libras para contratarlo, ya que aún le quedaban tres años de contrato en St James' Park. El Villa, por su parte, exigiría 20 millones de libras para liberar a Emery de su contrato actual.

    ¿Merece realmente la pena afrontar esas dificultades por alguno de los dos? Howe puso fin a 50 años de espera del Newcastle para ganar un título al conquistar la Copa de la Liga y clasificó al equipo dos veces para la Champions League. Sin embargo, en las temporadas siguientes acabó séptimo y duodécimo en la Premier League, respectivamente. Eso sugiere que Howe no está bien preparado para sacar al United de su crisis.

    Emery tiene más experiencia. El español ha hecho maravillas en el Aston Villa y también superó las expectativas en el Villarreal y el Sevilla, con un récord de cinco títulos de la Europa League entre sus etapas en esos tres clubes. Sin embargo, Emery no ha estado a la altura al máximo nivel, salvo por la conquista de un título de la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain. No logró llevar al gigante francés más allá de los octavos de final de la Champions League y solo duró 18 meses al frente del Arsenal, con un decepcionante porcentaje de victorias del 49 % en la Premier League.

    Nagelsmann no supondría ningún coste, pero eso se debe a que fue destituido tras la sorprendente eliminación de Alemania en dieciseisavos de final del Mundial de 2026. Además, solo consiguió un título importante durante una etapa anterior de dos años en el Bayern de Múnich y, según se informó, se distanció de varios jugadores veteranos por sus tácticas excesivamente complicadas.

    Las credenciales de Conte resisten mucho mejor un examen minucioso, al menos a ojos de Paul Scholes, leyenda del United. «Creo que Conte es el mejor de los que hay. Si hablamos de los mejores y comparamos a esos cuatro, creo que Conte está muy por delante de todos ellos», afirmó Scholes en la última edición del The Good, The Bad & The Footballpódcast. «Es temperamental, lo sé, y puede que esté un poco loco, pero, si hablamos de entrenadores que han triunfado en grandes clubes, les lleva mucha ventaja.

    »No me importa que sea una solución a corto plazo. No me importa que esté 18 meses y nos ponga a luchar por la liga. Eso sería un éxito. Cuanto más lo pienso, más creo que Conte tiene que venir y poner orden».

    A algunos les puede parecer poco realista, pero, si Conte se quedara tanto tiempo, dispondría de cuatro mercados de fichajes para moldear la plantilla a su gusto. Puede sentar las bases de una verdadera recuperación. Confiar en un «loco» como Conte es un riesgo calculado que el United debe asumir. Puede que no siempre sea bonito, pero el técnico de 57 años tendría la firmeza necesaria para impulsar cambios importantes en un club que ha perdido su identidad.