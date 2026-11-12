Rice ha vivido un año extraordinario sobre el terreno de juego, especialmente con el Arsenal. El centrocampista fue absolutamente fundamental para que el equipo de Mikel Arteta por fin pusiera fin a una angustiosa sequía de 22 años sin ganar la Premier League, un logro que describe a GQ como la realización de un sueño de toda la vida. Una y otra vez ayudó a su equipo a alcanzar el objetivo con sus incursiones en ataque, su incansable trabajo y, de forma más sorprendente, algunas aportaciones ofensivas decisivas.

Rice terminó la campaña con una destacada participación en 16 goles entre todas las competiciones, 11 de ellas asistencias a sus compañeros, reflejo de su juego generoso. También fue una pieza clave para que el Arsenal llegara invicto a la final de la Champions League. De no haber perdido ante el Paris Saint-Germain en la tanda de penaltis, habría terminado la temporada como ganador de un doblete europeo.

Después de disputar 55 partidos con el Arsenal durante la temporada de clubes, habría sido comprensible que Rice llegara sin fuerzas al Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, pese a lidiar con problemas físicos, siguió siendo indispensable en el esquema de Thomas Tuchel y formó un formidable trío en el centro del campo junto a Jude Bellingham y Elliot Anderson.

Antes del ya tristemente célebre hundimiento de Inglaterra ante Argentina en semifinales, Rice parecía encaminado a culminar una temporada ya excepcional alcanzando la final del Mundial.