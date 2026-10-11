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Fall of Valencia 1:1Getty/GOAL

El hundimiento del Valencia: de disputar dos finales consecutivas de la Champions League a luchar por evitar el descenso de LaLiga

Uno de los clubes más famosos de España corre el riesgo de descender por primera vez desde 1985, una triste situación para una entidad que en su día hizo sufrir a los grandes equipos tanto en España como en Europa.

Mark Doyle
Traducido por

  • Rodri fue sustituido poco después de cumplirse una hora de juego en la victoria del Barcelona por 5-0 ante el Valencia el 6 de septiembre. No estaba ni mucho menos cansado. De hecho, apenas había sudado en Mestalla. Pero el partido ya estaba sentenciado, con el Barça tres goles por delante, así que Hansi Flick decidió, como era de esperar, retirar al mejor centrocampista del mundo.

    Rodri entendió perfectamente que le sustituyeran tan pronto, sobre todo porque hacía poco que había regresado tras una lesión. Lo que no podía comprender era lo increíblemente desigual que estaba siendo el partido. El internacional español había pasado los siete años anteriores jugando en Inglaterra con el Manchester City, pero aun así le sorprendió lo mucho que había empeorado el Valencia y, sentado en el banquillo del Barça, le dijo a Pau Cubarsi: «Son muy débiles. No han pasado del centro del campo».

    Las palabras de Rodri quedaron grabadas por las cámaras y después se sintió obligado a disculparse por sus comentarios. «También quiero dejar claro que fue simplemente una expresión de sorpresa», explicó. «En ningún momento pretendí burlarme de nadie ni sacar de contexto un momento difícil para un equipo. Todo lo contrario: todos queremos que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde en la Liga».

    Por desgracia, parece poco probable que eso ocurra, al menos bajo la actual administración. El Valencia es posiblemente un desastre sobre el terreno de juego porque fuera de él reina el caos. El conjunto che llegó al parón internacional en el 19.º puesto de la clasificación de la Liga y, aunque la temporada todavía está empezando, el descenso es una posibilidad real. Para algunos aficionados, incluso es una necesidad.

    Como muestra de lo tóxico que se ha vuelto el ambiente en Mestalla, muchos aficionados aceptarían que el Valencia descendiera si eso llevara al detestado propietario Peter Lim a vender por fin el club. Es una situación profundamente triste, porque el Valencia fue en su día uno de los equipos más fuertes de España. De hecho, hubo un tiempo en que el conjunto che era temido en toda Europa...

  • Ranieri inicia algo especial

    Valencia's new Italian coach Claudio Ran
    AFP

    Claudio Ranieir era un desconocido para muchos aficionados cuando llegó a Mestalla, pero sentó las bases de futuros éxitos con la conquista de la Copa del Rey.

    La época dorada del Valencia comenzó y terminó, en esencia, con Claudio Ranieri. Cuando el italiano fue nombrado nuevo entrenador del club en septiembre de 1997, tras solo tres jornadas de la nueva temporada, no era la figura querida por todos que es hoy. Había ascendido a la Fiorentina de la Serie B y había llevado al equipo a las semifinales de la Recopa de Europa, en las que cayó ante el Barcelona de Ronaldo apenas unos meses antes, pero en España estaba lejos de ser un nombre conocido. De hecho, en su primera rueda de prensa en Mestalla, el presidente del Valencia, Paco Roig, llamó por error «Rinaldi» al nuevo entrenador del club.

    Ranieri también tuvo sus propias dificultades con el idioma al comienzo de su etapa, pero pronto quedó claro que conocía mejor que su predecesor, Jorge Valdano, el talento que tenía a su disposición. Además de sacar partido a defensas veteranos como Jocelyn Angloma, Amedeo Carboni y Miroslav Dukic, Ranieri dio un papel destacado a Gaizka Mendieta, Miguel Angel Angulo y Franciso Javier Farinos. También empezó a sacar lo mejor de Claudio Lopez, a quien emparejó con Adrien Ilie, incorporado a mitad de temporada, con excelentes resultados.

    Al inicio de la temporada 1998-99, el Valencia contaba con una buena combinación de juventud y experiencia que lo impulsó hasta la cuarta plaza de La Liga y le aseguró la clasificación para la Champions League. Sin embargo, fue en la Copa del Rey donde la afición vio la mejor versión del equipo de Ranieri.
    Tras superar con comodidad al Levante en octavos de final, el Valencia venció al Barcelona tanto en casa como fuera en cuartos. El eléctrico Lopez marcó cuatro goles en una eliminatoria que terminó 7-5 en el global ante un conjunto azulgrana en el que jugaban Rivaldo y Patrick Kluivert. Por sorprendente que parezca, lo mejor aún estaba por llegar en semifinales: el Valencia goleó 6-0 al Real Madrid en una de las noches más memorables de la historia de Mestalla.

    «El ambiente era maravilloso», recordó más tarde el delantero Goran Vlahovic en una entrevista en VCF Media Radio. «Como equipo, jugamos varios buenos partidos en aquella época, pero aquel fue sin duda uno de los mejores. Al fin y al cabo, el Real Madrid no era un equipo cualquiera. Aquel 6-0 fue fruto de nuestro gran juego, no de que tuviéramos enfrente a un equipo débil. Pero recuerdo que parecía que marcábamos cada vez que nos acercábamos a la portería del Real Madrid».

  • Desconcertando a los críticos

    Valencia 1999-2000
    Getty Images

    El Valencia no marcaba muchos goles, pero era difícil encontrar huecos en su defensa, y eso hacía que fuese complicado ganarle.

    La gran pregunta para el Valencia, después de eliminar al Madrid por un global de 7-2, era si podría rematar la faena en la final contra el Atlético. Su respuesta fue contundente: Lopez marcó su séptimo y octavo gol en aquella edición de la Copa en una rotunda victoria por 3-0 sobre el Atlético.

    «Fue uno de los mejores recuerdos de mi carrera futbolística», contó el exdelantero argentino al canal del club. «Poder disfrutarlo con los aficionados y escuchar el himno del Valencia al final del partido fue inolvidable».

    Por desgracia, aquel también resultó ser el último partido de la primera etapa de Ranieri al frente del equipo, pues ya había acordado hacerse cargo del Atlético, precisamente el conjunto al que acababa de derrotar en Sevilla. «En parte fue porque soy una persona impaciente», explicó el italiano a Tuttosport en 2015. «El Atlético quería construir un gran equipo y me convenció para ir allí, mientras que el Valencia me había dicho que no podía invertir mucho dinero.

    »Yo había argumentado: “Hemos ganado al Real Madrid y al Barcelona tanto en Liga como en Copa; con solo uno o dos fichajes de renombre, podríamos luchar por el título”. Me dijeron que no era posible. Pero me equivoqué, porque aquel equipo acabó llegando a dos finales de la Champions League».

    Aunque la petición de Ranieri de incorporar a un par de jugadores de renombre era perfectamente comprensible, quizá subestimó el potencial del equipo que había construido. Como dijo el portero Santiago Canizares, «Claudio puso la primera piedra en el Valencia con la conquista de la Copa del Rey de 1999», lo que significaba que no quedaba demasiado por construir.

    El Valencia logró reforzar la plantilla gastando menos de 8 millones de euros en Juan Sanchez, Mauricio Pellegrino y Kily Gonzalez. Además, el sucesor de Ranieri, Hector Cuper, convirtió a Gerard Lopez y David Albelda, dos jóvenes centrocampistas que acababan de regresar de sus respectivas cesiones al Alavés y al Villarreal, en piezas fundamentales del nuevo proyecto.

    Sin embargo, las decisiones de Cuper fueron cuestionadas constantemente. Incluso después de que el Valencia se recuperara de un pésimo inicio de temporada, en el que perdió sus cuatro primeros partidos de LaLiga, el argentino, que había hecho maravillas en el Mallorca, recibió repetidas críticas por sus tácticas supuestamente conservadoras y centradas en la defensa. Tampoco ayudaba que no cayera ni de lejos tan bien como el entrañable Ranieri.

    Sin embargo, algunos de los mismos aficionados que habían pedido el despido de Cuper durante una complicada primera mitad de la temporada lo aclamaron como un héroe cuando el Valencia regresó de Roma en abril de 2000 tras eliminar a la Lazio y alcanzar las semifinales de la Champions League. Al mes siguiente, el Valencia goleó al Barça por 4-1 en Mestalla y se impuso por un global de 5-3, lo que le llevó a enfrentarse al Real Madrid en París.

    El Valencia había sumado cuatro puntos ante el Real Madrid en LaLiga y había terminado tercero, dos puestos por encima de los blancos. Sin embargo, no encontró respuesta ante un Madrid impulsado por Steve McManaman en Saint-Denis, lo que dejó a Cuper abatido.

    Fue, como él mismo admitió, «una experiencia desastrosa»; Cuper contó más tarde a La Nacion: «Volví a casa y mi mujer me dijo: “El año que viene volverás a estar en la final”. La miré y le dije: “Sí, claro...”. ¡Pero al año siguiente estábamos allí otra vez!».

  • «Un momento muy doloroso»

    SOCCER-ARSENAL-VALENCIA
    AFP

    El Valencia superó a rivales como el Arsenal en su camino hacia su segunda final consecutiva de la Champions League, pero acabó sufriendo una dolorosa derrota.

    Alcanzar una segunda final consecutiva de la Champions League ya es una hazaña fantástica para cualquier entrenador, pero el logro de Cuper fue aún más impresionante porque lo consiguió después de perder a algunos de sus mejores jugadores. Lopez, Gerard y Farinos fueron traspasados antes de la temporada 2000-01 y, aun así, Cuper mantuvo el optimismo.

    «Siempre les digo a mis equipos que tienen que mejorar lo que hayan conseguido la temporada anterior», dijo un par de meses después de la derrota en París. «Nuestro objetivo es ganar todas las competiciones en las que participemos».

    Parte de ese optimismo se debía a la calidad de los refuerzos: Ruben Baraja, Roberto Ayala, Vicente y John Carew ficharon durante el mercado de verano, mientras que Pablo Aimar llegó en enero de 2001.

    Mientras tanto, la afición seguía sin estar en absoluto convencida por las tácticas conservadoras de Cuper, pero él no pensaba cambiarlas. «La afición del Valencia exige más riesgos y espectáculo, pero ¿qué es el espectáculo?», preguntó. «Me gusta que mis equipos jueguen al ataque, pero no voy a suicidarme ni a hacerle regalos al rival».

    Además, el planteamiento pragmático de Cuper siguió dándole excelentes resultados en Europa. Mientras el Valencia libraba una dura batalla por acabar entre los cuatro primeros de La Liga, volvió a alcanzar la final de la Champions League tras dar la sorpresa ante el Arsenal de Arsene Wenger en cuartos y eliminar al Leeds United, otro equipo revelación, en semifinales.

    Como era de esperar, el Bayern de Múnich llegó a la final en Milán como favorito, y no solo por su mayor tradición europea. Tras tomarse la revancha ante el Manchester United de Sir Alex Ferguson por la dolorosa derrota sufrida en la final de 1999 en el Camp Nou, el equipo de Ottmar Hitzfeld había destronado al Madrid en semifinales. Cuper, sin embargo, no solo ansiaba dar la sorpresa: confiaba en conseguirlo.

    «Daría mi vida, y las vidas que pudiera tener en el futuro, por ganar esta final», dijo. «Hemos corregido todos los errores que cometimos el año pasado contra el Real Madrid. Para el Valencia y para mí es un honor y un privilegio disputar una segunda final consecutiva. Peor sería tener que ver la final por televisión». Sin embargo, lo que vino después fue otra forma de desolación.

    Después de no dar la talla en París, el Valencia se quedó dolorosamente a las puertas del título en Milán: perdió 5-4 en los penaltis tras empatar 1-1. «Se nos ha escapado otra», lamentó un Cuper abatido. «Es un momento muy doloroso, pero tendremos que soportarlo».

    Sin embargo, las cosas empeorarían antes de mejorar: el Valencia ni siquiera logró clasificarse para la edición siguiente después de sufrir un sensacional triplete de Rivaldo ante el Barcelona, en un partido que era, en la práctica, una eliminatoria por una plaza en la Champions League disputada en la última jornada de Liga, apenas tres semanas después.

  • «Entrenador ideal»

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    AFP

    El nombramiento de Rafael Benitez generó escepticismo, pero ganó tres títulos en Mestalla.

    Los dos años de Cuper al frente del equipo terminaron así de forma amarga. Su único título fue una Supercopa de España y los aficionados apenas lamentaron su marcha. Sin embargo, el nombramiento de Rafael Benitez como sucesor tampoco les inspiró demasiada confianza.

    El presidente del Valencia, Pedro Cortes, insistió en que el hombre que acababa de ascender al Tenerife a Primera División era el «entrenador ideal» para el club: «Es un profesional muy cualificado para dirigir el tipo de equipo que queremos: joven, agresivo y con mentalidad ganadora». Sin embargo, era de dominio público que el Valencia había ofrecido el puesto a Javier Irureta, Mane Esnal y Luis Aragones, y que los tres lo habían rechazado.

    La llegada de Benitez no solo sorprendió a los aficionados; también dejó desconcertada a la plantilla. No obstante, su mezcla de humildad y confianza en sí mismo se ganó enseguida a los jugadores. Según Canizares, Benitez les dijo en una de sus primeras reuniones de equipo: «Vosotros venís de la final de la Champions League y yo vengo de Segunda División, pero, humildemente, creo que tengo herramientas para haceros mejorar».

    Y Benitez hizo precisamente eso, aunque estuvo muy cerca de ser despedido antes de cumplir cinco meses en el cargo. El artífice de «El milagro de Estambul» ha reconocido abiertamente que la victoria del Valencia por 3-2 ante el Espanyol el 13 de diciembre fue uno de los partidos más importantes de toda su carrera. El nuevo entrenador estaba entonces sometido a una enorme presión: el Valencia había caído del segundo al octavo puesto de la tabla tras encadenar cinco partidos sin ganar. Por eso, con su equipo dos goles por debajo al descanso en Barcelona, todo apuntaba a que Benitez tenía los días contados.

    Sin embargo, como sucedería en la asombrosa remontada del Liverpool ante el AC Milan en 2005, el entrenador introdujo un par de ajustes tácticos decisivos que dieron la vuelta al partido. El Valencia acabó imponiéndose gracias a dos goles de Francisco Rufete y uno de Illie.

    Aquella victoria reforzó la confianza de Benitez. «En enero les dije a varios jugadores que íbamos a ganar la Liga», contó a los medios del club. «Pensaron que estaba loco. Pero, a partir de ese momento, el equipo creció.

    »Hector Cuper había hecho un buen trabajo antes. Nosotros le dimos una vuelta más para ser un poco más ofensivos y equilibrados. Aimar era un jugador de mucho talento que podía rendir mucho mejor rodeado de futbolistas trabajadores. Baraja llegaba al área mejor que nadie. Había jugadores como Vicente o Kily que desbordaban a las defensas.

    »Creo que el equipo estaba muy equilibrado. Todo el mundo destacaba la pareja formada por Albelda y Baraja, que funcionaba a la perfección, pero también estaban Rufete y Angulo por la derecha, o Kily y Vicente por la izquierda, jugadores que recorrían la banda y trabajaban en defensa. La calidad no es solo habilidad. La calidad consiste en hacer lo correcto en el momento adecuado, y nosotros lo hicimos muchas veces.

    »Además, poco a poco se forjó un gran vínculo con la afición y Mestalla se hizo fuerte. Teníamos mucha confianza, que crecía día a día».

    El resultado fue que el Valencia solo perdió un partido entre finales de enero y el 11 de mayo de 2002. Ganó siete de sus últimos ocho encuentros y conquistó su primer título de Liga en 31 años, con ocho puntos de ventaja sobre el Deportivo La Coruña.

    «Siempre recordaré el desfile», contó Benitez a BBC Sport, «y ver a la gente llorando en las calles». Fue, como dijo el entrenador, «una época gloriosa» para el Valencia y sus aficionados porque, menos de dos años después, volvieron a ganar la Liga y esta vez sumaron también la Copa de la UEFA.

    «Fue un gran año para todo el equipo, tanto a nivel individual como colectivo», contó Vicente a VCF Media Radio. «Hicimos las cosas muy bien y éramos un equipo muy compacto y sólido. Defendíamos de maravilla y, cuando atacábamos, éramos muy peligrosos. Éramos capaces de dominar a los rivales y nuestros contraataques eran muy buenos, con muchos jugadores llegando al área contraria».

    El Valencia era tan fuerte mentalmente como tácticamente, a diferencia del Madrid, su principal rival por el título durante la mayor parte de la temporada. Los Galacticos de Florentino Perez aventajaban en 12 puntos a sus perseguidores cuando quedaban 12 jornadas, pero terminaron cuartos tras derrumbarse por completo en el tramo final. El Valencia lo aprovechó al máximo: encadenó 10 partidos sin perder, sumó 28 puntos de 30 posibles y aseguró su segundo título en tres temporadas a falta de dos jornadas.

    «Recuerdo las celebraciones en Valencia, con todo el mundo en la Plaza del Ayuntamiento», dijo Vicente. «Soy valenciano, así que ver la ciudad de esa manera me puso la piel de gallina».

    Los jugadores y los aficionados volvieron a celebrar otro título 10 días después, cuando el Valencia derrotó por 2-0 al Marsella en la final de la Copa de la UEFA en Gotemburgo y completó un doblete sensacional. «Esta ha sido una gran temporada», declaró entusiasmado Benitez aquella noche en Suecia, «y nos marcaremos nuevos objetivos para la próxima». Sin embargo, se marcharía antes de que comenzara.

  • «¡Lim, vete a casa!»

    Peter Lim protest Valencia
    Getty

    Lim ha presidido el drástico declive del Valencia desde que compró el club en 2014.

    El 1 de junio de 2004, Benitez dimitió como entrenador del Valencia. El interés del Liverpool influyó en su decisión, pero su salida se venía gestando desde mucho antes de que el club inglés dejara claro que quería contratarlo. De hecho, Benitez ya se había enfrentado al director deportivo del Valencia, Jesus Garcia Pitarch, por los fichajes antes incluso de que comenzara la temporada 2003-04. «Esperaba un sofá y me han traído una lámpara», dijo en una frase que se hizo célebre sobre el mercado de fichajes del club.

    También dejó claro que, aunque marcharse del Valencia había sido «una de las decisiones más difíciles» de su carrera, sentía que no le habían dejado otra opción que irse. «Quiero ver como algo positivo que el club intentara que siguiera», dijo, «pero, después de los acontecimientos de esta temporada, que han minado mi moral, decidí replantearme mi futuro en el club».

    Para levantar el ánimo de la afición, el Valencia volvió a contratar a Ranieri, muy querido por los seguidores. Sin embargo, su segunda etapa en Mestalla fue un desastre: duró apenas ocho meses y el exentrenador del Chelsea fue despedido tras una bochornosa eliminación ante el Steaua de Bucarest en los dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA. Por desgracia, el Valencia nunca ha vuelto a ser el mismo y, para la afición, Lim es el principal responsable.

    Cuando se hizo cargo del club en octubre de 2014, en plena situación financiera delicada, los aficionados confiaban en que el multimillonario singapurense devolviera al Valencia a la élite del fútbol español y europeo. Sin embargo, aunque el Valencia ganó la Copa en 2019 y se clasificó al mismo tiempo para la Champions League, la respuesta de Lim a aquel éxito, despedir al querido entrenador Marcelino y al prestigioso director deportivo Mateu Alemany por una disputa sobre la política de fichajes, indignó a unos aficionados que llevaban tiempo acusando al propietario de no preocuparse realmente por el club.

    Lim no hizo nada por disipar esas sospechas en una de sus escasas entrevistas, concedida a The Financial Times en 2021, en la que describió al Valencia como un «activo para presumir» que había sido «increíblemente útil para establecer contactos». De repente, el extraño nombramiento de Gary Neville como entrenador en 2016 cobró mucho más sentido, dado que el exlateral del Manchester United también era copropietario del Salford City. Aquellas declaraciones también podrían explicar por qué el Valencia había incorporado a tantos jugadores y entrenadores representados por el poderoso agente Jorge Mendes durante la etapa de Lim al frente del club.

    Canizares fue uno de los críticos más contundentes con el propietario tras el sorprendente despido de Marcelino en 2019 y todavía hoy encabeza las peticiones de cambio. «No sé si Peter Lim sabe siquiera en qué estado está el equipo ahora mismo, si ve siquiera los partidos», declaró el legendario portero a Tiempo de Juego, en referencia a la prolongada ausencia del singapurense y al hecho de que incluso a su hijo Kiat, nombrado presidente en 2024, rara vez se le ve por Mestalla.

    «El Valencia está herido, pero el Valencia es una mina de oro como negocio, una auténtica mina de oro. Miradlo: cuarenta y tantos mil personas acuden a Mestalla aunque saben que van a sufrir, que van a pasar vergüenza. Es decir, tiene una afición extraordinaria.

    «El problema es que Peter Lim no ha querido escuchar a quienes han intentado comprar el club. El último intento fue hace no más de un año. Así que tenemos un problema: ¿cómo conseguimos que Peter Lim ponga este club a la venta y nos despierte de esta pesadilla?»

    Como temen algunos aficionados, puede que el descenso sea la única respuesta. Pero rezarán para que no se llegue a ese extremo, igual que cualquiera que recuerde los años de gloria del Valencia, incluido Rodri.