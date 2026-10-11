Los dos años de Cuper al frente del equipo terminaron así de forma amarga. Su único título fue una Supercopa de España y los aficionados apenas lamentaron su marcha. Sin embargo, el nombramiento de Rafael Benitez como sucesor tampoco les inspiró demasiada confianza.

El presidente del Valencia, Pedro Cortes, insistió en que el hombre que acababa de ascender al Tenerife a Primera División era el «entrenador ideal» para el club: «Es un profesional muy cualificado para dirigir el tipo de equipo que queremos: joven, agresivo y con mentalidad ganadora». Sin embargo, era de dominio público que el Valencia había ofrecido el puesto a Javier Irureta, Mane Esnal y Luis Aragones, y que los tres lo habían rechazado.

La llegada de Benitez no solo sorprendió a los aficionados; también dejó desconcertada a la plantilla. No obstante, su mezcla de humildad y confianza en sí mismo se ganó enseguida a los jugadores. Según Canizares, Benitez les dijo en una de sus primeras reuniones de equipo: «Vosotros venís de la final de la Champions League y yo vengo de Segunda División, pero, humildemente, creo que tengo herramientas para haceros mejorar».

Y Benitez hizo precisamente eso, aunque estuvo muy cerca de ser despedido antes de cumplir cinco meses en el cargo. El artífice de «El milagro de Estambul» ha reconocido abiertamente que la victoria del Valencia por 3-2 ante el Espanyol el 13 de diciembre fue uno de los partidos más importantes de toda su carrera. El nuevo entrenador estaba entonces sometido a una enorme presión: el Valencia había caído del segundo al octavo puesto de la tabla tras encadenar cinco partidos sin ganar. Por eso, con su equipo dos goles por debajo al descanso en Barcelona, todo apuntaba a que Benitez tenía los días contados.

Sin embargo, como sucedería en la asombrosa remontada del Liverpool ante el AC Milan en 2005, el entrenador introdujo un par de ajustes tácticos decisivos que dieron la vuelta al partido. El Valencia acabó imponiéndose gracias a dos goles de Francisco Rufete y uno de Illie.

Aquella victoria reforzó la confianza de Benitez. «En enero les dije a varios jugadores que íbamos a ganar la Liga», contó a los medios del club. «Pensaron que estaba loco. Pero, a partir de ese momento, el equipo creció.

»Hector Cuper había hecho un buen trabajo antes. Nosotros le dimos una vuelta más para ser un poco más ofensivos y equilibrados. Aimar era un jugador de mucho talento que podía rendir mucho mejor rodeado de futbolistas trabajadores. Baraja llegaba al área mejor que nadie. Había jugadores como Vicente o Kily que desbordaban a las defensas.

»Creo que el equipo estaba muy equilibrado. Todo el mundo destacaba la pareja formada por Albelda y Baraja, que funcionaba a la perfección, pero también estaban Rufete y Angulo por la derecha, o Kily y Vicente por la izquierda, jugadores que recorrían la banda y trabajaban en defensa. La calidad no es solo habilidad. La calidad consiste en hacer lo correcto en el momento adecuado, y nosotros lo hicimos muchas veces.

»Además, poco a poco se forjó un gran vínculo con la afición y Mestalla se hizo fuerte. Teníamos mucha confianza, que crecía día a día».

El resultado fue que el Valencia solo perdió un partido entre finales de enero y el 11 de mayo de 2002. Ganó siete de sus últimos ocho encuentros y conquistó su primer título de Liga en 31 años, con ocho puntos de ventaja sobre el Deportivo La Coruña.

«Siempre recordaré el desfile», contó Benitez a BBC Sport, «y ver a la gente llorando en las calles». Fue, como dijo el entrenador, «una época gloriosa» para el Valencia y sus aficionados porque, menos de dos años después, volvieron a ganar la Liga y esta vez sumaron también la Copa de la UEFA.

«Fue un gran año para todo el equipo, tanto a nivel individual como colectivo», contó Vicente a VCF Media Radio. «Hicimos las cosas muy bien y éramos un equipo muy compacto y sólido. Defendíamos de maravilla y, cuando atacábamos, éramos muy peligrosos. Éramos capaces de dominar a los rivales y nuestros contraataques eran muy buenos, con muchos jugadores llegando al área contraria».

El Valencia era tan fuerte mentalmente como tácticamente, a diferencia del Madrid, su principal rival por el título durante la mayor parte de la temporada. Los Galacticos de Florentino Perez aventajaban en 12 puntos a sus perseguidores cuando quedaban 12 jornadas, pero terminaron cuartos tras derrumbarse por completo en el tramo final. El Valencia lo aprovechó al máximo: encadenó 10 partidos sin perder, sumó 28 puntos de 30 posibles y aseguró su segundo título en tres temporadas a falta de dos jornadas.

«Recuerdo las celebraciones en Valencia, con todo el mundo en la Plaza del Ayuntamiento», dijo Vicente. «Soy valenciano, así que ver la ciudad de esa manera me puso la piel de gallina».

Los jugadores y los aficionados volvieron a celebrar otro título 10 días después, cuando el Valencia derrotó por 2-0 al Marsella en la final de la Copa de la UEFA en Gotemburgo y completó un doblete sensacional. «Esta ha sido una gran temporada», declaró entusiasmado Benitez aquella noche en Suecia, «y nos marcaremos nuevos objetivos para la próxima». Sin embargo, se marcharía antes de que comenzara.