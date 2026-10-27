Con su equipo tocado anímicamente por dos duros golpes en rápida sucesión, las cosas empeoraron para Toppmoller antes de la final contra los reyes de la Copa de Europa. El Leverkusen había perdido a dos de sus pilares fundamentales: el capitán y defensa Jens Nowotny y el extremo brasileño Ze Roberto.
«La rotura del ligamento cruzado que sufrió Jens Nowotny fue un golpe muy duro. Ze Roberto estaba sancionado. Nos quedamos con lo justo», admitió más tarde Toppmoller. Pese a las bajas, su planteamiento no cambió: «Desde luego, no queríamos echarnos atrás. Quería que controláramos el partido».
Por desgracia para el técnico alemán, sus jugadores no captaron el mensaje. A los nueve minutos, el Madrid ya ganaba 1-0: un saque de banda en diagonal de Roberto Carlos botó hasta llegar a Raul, que se limitó a desviar el balón para batir a Butt.
«Durante la preparación del partido no paré de hablar de los saques de banda de Roberto Carlos», dijo el entrenador. «Sabíamos que podía pasar. Y entonces nos sorprendieron con un saque así y Raul marcó el 1-0».
El Leverkusen respondió apenas seis minutos después con un potente cabezazo de Lucio, y el partido se convirtió en una batalla tensa que ninguno de los dos equipos llegó a dominar de verdad.
Entonces, justo antes del descanso, llegó el momento que cambió la historia del fútbol. Sorprendentemente, todo empezó con un pase incómodo.
Tras recibir el balón cerca del centro del campo, Santiago Solari intentó enviarlo por alto junto a la banda izquierda hacia Roberto Carlos, pero el pase botó y complicó la tarea del brasileño mientras corría por delante del defensa Zoltan Sebescen.
«El pase de Solari parecía dirigido a algún sitio fuera del estadio, ¿sabes? Fue horrible», dijo el lateral izquierdo. «Venía por arriba, el tipo que tenía cerca medía dos metros... Yo corría más rápido que él».
El lateral brasileño corrió a toda velocidad para mantener viva la jugada. Sin tiempo para controlar el balón, lo golpeó instintivamente por encima del hombro y envió un centro alto y bombeado.
«Ni siquiera sabía que Zizou estaba allí», admitió. «Lo único que hice fue mirar hacia la derecha y vi que llegaba alguien de blanco... Puse el balón justo en el centro del área y allí estaba uno de los mejores jugadores del mundo».
Situado al borde del área, Zidane esperó. Cuando el balón por fin cayó, el francés lo golpeó de volea con su pierna menos hábil, la izquierda, y lo envió a la escuadra mientras Butt permanecía clavado en la línea de gol.
«Seguí la carrera de Roberto Carlos por la izquierda. Entonces vi lo bueno que era el centro. No aparté la vista del balón y lo golpeé de volea sin pensarlo», dijo Zidane. «Fue intuición».
La segunda parte trajo un drama diferente. El Leverkusen se volcó al ataque en un intento desesperado por seguir con opciones.
Cuando el portero del Madrid Cesar Sanchez cayó lesionado de gravedad en el tobillo en el minuto 68, Del Bosque se vio obligado a dar entrada a Casillas, de 21 años, que había perdido la titularidad anteriormente esa temporada.
En los últimos minutos, mientras el Leverkusen sometía al Madrid a un asedio furioso, Casillas realizó una serie de paradas milagrosas a bocajarro. Detuvo remates de Berbatov y Ballack sobre la línea de gol para conservar el 2-1.
«Fuimos superiores e hicimos un gran partido», dijo Nowotny años después. «Pero aquella noche apareció la estrella de Iker Casillas. ¡Podría haberse colocado detrás de su portería y aun así le habríamos dado con el balón!».
Toppmoller reveló cuál fue su reacción: «Lo primero que pensé fue: “Maldita sea, deberíamos haber ganado el partido porque fuimos mejores”».
Aunque Zidane había marcado el magnífico gol de la victoria, no tardó en atribuir el mérito a otro: «Todo el mundo habla de mi gol, pero el verdadero héroe fue Casillas con sus paradas».
Cuando sonó el pitido final, el Real Madrid había conquistado su novena Copa de Europa en el año de su centenario. Para Toppmoller y el Leverkusen se confirmaba el peor final posible para una temporada gloriosa: tres competiciones, tres subcampeonatos y ningún título.
«Es terriblemente doloroso acabar sin nada», dijo un abatido Toppmoller. «Podríamos pasar una eternidad planificando sobre el campo de entrenamiento, pero entonces sucede algo especial que no puedes prever. En este caso, fue el gol de Zidane».
Para el hombre conocido cariñosamente como Zizou, la larga espera había terminado por fin. Las decepciones con la Juventus en 1997 y 1998, las sanciones europeas y el enorme peso de su precio de fichaje quedaron atrás.
«Marcar de esa manera en la Champions League, si es algo que tiene que suceder una vez en la vida, ocurrió aquella noche en la final», dijo Zidane. «Esa volea fue un gran momento para mí, porque no había ganado antes ese trofeo... Cuando lo ganas y levantas la copa, es un momento extraordinario».
Con un solo golpe de su pie izquierdo, el maestro había dirigido su mejor movimiento. La sinfonía estaba completa.