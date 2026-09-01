Teniendo en cuenta la enorme cantidad de goles que Lionel Messi ha marcado a lo largo de su carrera, elegir uno favorito es un ejercicio inútil para la mayoría de los aficionados al fútbol. El astro argentino ha dejado boquiabiertos por igual a espectadores, rivales y compañeros con sus deslumbrantes tantos en cada etapa de su trayectoria.

Algunos goles destacan por su importancia, como el segundo en la victoria de Argentina sobre Francia en la final del Mundial de 2022. Otros se recuerdan por su calidad artística: la jugada individual ante el Getafe que evocó el icónico gol de Diego Maradona contra Inglaterra; aquella vez que convirtió a la plantilla del Real Madrid en conos de entrenamiento en la semifinal de 2011; o el magnífico primer gol ante el Athletic Club en la final de la Copa del Rey de 2015, cuando Messi se deshizo de tres defensores junto a la línea de banda y superó a otro antes de fusilar a la red.

Entre los abundantes candidatos al mejor gol de Messi, el ocho veces ganador del Balón de Oro tiene un favorito claro: su cabezazo contra el Manchester United en la final de la Champions League de 2009.

"He marcado muchos goles que quizá fueron incluso más bonitos y valiosos, también por su importancia", dijo Messi en 2025, "pero el cabezazo en la final de la Champions League contra el Manchester United siempre ha sido mi favorito".

Con 1,7 m de altura, el hombre apodado La Pulga nunca ha sido un prolífico goleador de cabeza; antes de la final por el título europeo en Roma solo había marcado dos en el fútbol sénior. Aun así, aquel gol dejó una de las imágenes más memorables de su carrera. De hecho, hay tres ángulos famosos del jugador, entonces de 21 años, elevándose con fuerza para encontrarse con el balón mientras el portero del United Edwin van der Sar se queda clavado al suelo, atónito. A pocos metros de Messi está el imponente Rio Ferdinand, impotente para evitar lo inevitable.

El remate de Messi al centro de Xavi en el minuto 70 dobló la ventaja del Barça ante el Manchester United y sentenció el título de la Champions League, completando un triplete en la temporada de debut del entrenador Pep Guardiola.

Para el delantero de 21 años, fue un momento definitorio en el año que lo consolidó como uno de los mejores jugadores del mundo y apuntó a que podía convertirse en el mejor de todos los tiempos.



