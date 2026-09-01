El gol favorito de Lionel Messi: cómo el sorprendente cabezazo del icono del Barcelona hundió al Manchester United en la final de la Champions League
Teniendo en cuenta la enorme cantidad de goles que Lionel Messi ha marcado a lo largo de su carrera, elegir uno favorito es un ejercicio inútil para la mayoría de los aficionados al fútbol. El astro argentino ha dejado boquiabiertos por igual a espectadores, rivales y compañeros con sus deslumbrantes tantos en cada etapa de su trayectoria.
Algunos goles destacan por su importancia, como el segundo en la victoria de Argentina sobre Francia en la final del Mundial de 2022. Otros se recuerdan por su calidad artística: la jugada individual ante el Getafe que evocó el icónico gol de Diego Maradona contra Inglaterra; aquella vez que convirtió a la plantilla del Real Madrid en conos de entrenamiento en la semifinal de 2011; o el magnífico primer gol ante el Athletic Club en la final de la Copa del Rey de 2015, cuando Messi se deshizo de tres defensores junto a la línea de banda y superó a otro antes de fusilar a la red.
Entre los abundantes candidatos al mejor gol de Messi, el ocho veces ganador del Balón de Oro tiene un favorito claro: su cabezazo contra el Manchester United en la final de la Champions League de 2009.
"He marcado muchos goles que quizá fueron incluso más bonitos y valiosos, también por su importancia", dijo Messi en 2025, "pero el cabezazo en la final de la Champions League contra el Manchester United siempre ha sido mi favorito".
Con 1,7 m de altura, el hombre apodado La Pulga nunca ha sido un prolífico goleador de cabeza; antes de la final por el título europeo en Roma solo había marcado dos en el fútbol sénior. Aun así, aquel gol dejó una de las imágenes más memorables de su carrera. De hecho, hay tres ángulos famosos del jugador, entonces de 21 años, elevándose con fuerza para encontrarse con el balón mientras el portero del United Edwin van der Sar se queda clavado al suelo, atónito. A pocos metros de Messi está el imponente Rio Ferdinand, impotente para evitar lo inevitable.
El remate de Messi al centro de Xavi en el minuto 70 dobló la ventaja del Barça ante el Manchester United y sentenció el título de la Champions League, completando un triplete en la temporada de debut del entrenador Pep Guardiola.
Para el delantero de 21 años, fue un momento definitorio en el año que lo consolidó como uno de los mejores jugadores del mundo y apuntó a que podía convertirse en el mejor de todos los tiempos.
El trasfondo
Después de convertirse en el jugador más joven en debutar y marcar con el Barcelona a los 17 años durante la campaña 2004-05, Messi disfrutó de un ascenso constante hacia el estrellato. Aprendiendo de futbolistas como Samuel Eto’o, Ronaldinho, Xavi y Deco, el entrenador Frank Rijkaard le fue dando entrada poco a poco en el equipo, donde desempeñó un papel secundario mientras el conjunto azulgrana ganó dos títulos de LaLiga y la Champions League en sus dos primeras temporadas.
Fue a las órdenes de Pep Guardiola, que ascendió desde el Barcelona B para sustituir a Rijkaard en 2008, cuando Messi floreció hasta convertirse en un auténtico fuera de serie mundial. El entonces técnico, que daba sus primeros pasos, le otorgó de inmediato un papel protagonista al prodigio, hasta el punto de desprenderse del campeón del mundo Ronaldinho en beneficio del argentino en una de sus primeras decisiones. La apuesta dio sus frutos, ya que Messi firmó la impresionante cifra de 38 goles en 51 partidos entre todas las competiciones para convertirse en el máximo goleador del equipo, por delante de Eto’o y Thierry Henry.
El conjunto del Camp Nou conquistó con autoridad el título de Liga, pero la Champions League era la verdadera prueba para el atractivo estilo de juego de Guardiola y la capacidad desequilibrante de la joya sudamericana.
Una racha de cinco goles en cuatro partidos de la fase de grupos y otro más contra el Lyon en octavos de final ya era lo bastante impresionante, pero la actuación de Messi que más titulares acaparó llegó en cuartos de final. Destrozó al Bayern de Múnich en la ida con dos goles y una asistencia en los primeros 40 minutos del triunfo por 4-0. Fue él quien, con generosidad, se la dejó a Andres Iniesta para el gol de la victoria en la controvertida vuelta de semifinales contra el Chelsea de Guus Hiddink, preparando así la final por el título ante el United.
El choque de titanes en Roma hizo que el apasionante equipo de Guardiola se midiera al vigente campeón de Europa de Sir Alex Ferguson. Y enfrentó a Messi con Cristiano Ronaldo meses después de que la estrella portuguesa le hubiera arrebatado el Balón de Oro, tomando ventaja inicial en su creciente rivalidad.
El partido
Con el legendario técnico Ferguson al frente de un equipo formado por Ronaldo, Wayne Rooney, Nemanja Vidic, Ferdinand, Patrice Evra y Van der Sar, el United contaba con una enorme riqueza de talento tanto defensivo como ofensivo.
Para su rival catalán, al principio se había considerado que era un año de transición. Seis de los titulares de la final de 2006 ganada ante el Arsenal se habían marchado, mientras que la presencia de Messi, Sergio Busquets, Gerrard Pique y Pedro aportó juventud al renovado equipo de Guardiola.
Como vigente campeón, que además había eliminado al Barça la temporada pasada, muchos daban al equipo de Ferguson como favorito, pero la asombrosa victoria por 6-2 ante el Real Madrid tres semanas antes mostró hasta qué punto Messi y compañía se habían vuelto devastadores.
El campeón de la Premier League empezó mejor, aunque los disparos lejanos de Ronaldo no causaron demasiados problemas a Victor Valdes. En el minuto 10, Eto’o cambió el rumbo del partido, aprovechó un pase de Iniesta y superó con facilidad a Vidic antes de marcar con un potente remate el 1-0.
A partir de ahí, el Barça pasó a dominar y Messi pronto empezó a generar peligro con un disparo lejano, una inteligente colocación y una prometedora carrera que provocó una falta al borde del área.
El Barça los estaba volviendo locos, pero Henry, Eto’o y Messi sencillamente no encontraban el toque de definición, y cuando el United subió un poco su nivel en la mitad de la segunda parte, la afición blaugrana empezó a ponerse nerviosa.
Messi desafía la gravedad
Luego, en el minuto 70, el desastroso despeje de Patrice Evra lo controló Xavi en la zona intermedia del campo del United. Sigue siendo un misterio por qué tanto Evra como Ronaldo ignoraron por completo a Xavi mientras avanzaba por la banda derecha con la cabeza levantada y soltaba el balón al centro del área.
No era un remate de cabeza fácil. Messi tuvo que elevarse mucho y, al mismo tiempo, arquearse hacia atrás en el aire para conectar con el centro con efecto y dirigirlo hacia la portería, fuera del alcance del larguirucho Van der Sar.
«En ese momento imaginé el gol, podía verlo venir», contó a Four Four Two en 2017. «Era un gol muy importante en todos los sentidos. Para mí, para el equipo. Por cómo la final se estaba decantando a nuestro favor. Era difícil imaginar que iba a marcar de cabeza con Ferdinand delante de mí. Pero luego, desde donde estaba, no tenía a nadie marcándome, y el pase fue perfecto para que pudiera marcar».
Ferdinand ha intentado en algunas ocasiones explicar por qué no hizo ningún intento de cubrir a Messi, pese a saber que merodeaba por el área entre el inglés y Vidic.
«Perdí el sueño por eso muchísimas veces», dijo a BT Sport 14 años después. «Aposté a que Xavi no podría poner el balón por encima de mi cabeza desde esa distancia y por eso me alegro de no ser un hombre de apuestas. Contra jugadores de menor nivel puedes arriesgar, pero si apuestas contra la clase, te castigan».
Lo explicó con más detalle en un documental de la BBC en 2024: «En la Premier League contra algunos jugadores, o incluso en la Champions League contra algunos jugadores, sin faltar al respeto, apostaría por su falta de capacidad para poder ponerme el balón más allá. Lo hice en la final de la Champions League y el problema fue que el que tenía el balón era Xavi. Tienes que saber con qué jugadores estás tratando, y luego se la puso a Messi como con la mano, que marcó un cabezazo descomunal. No ha marcado muchos así en su carrera, pero lo hizo en el gran momento, y eso es lo que separa a los buenos de los grandes».
¡Messi y compañía vuelven a atormentar al Manchester United!
Con el United perdiendo 2-0 y con solo 20 minutos por delante, una remontada estaba ciertamente fuera de su alcance, y el Barcelona acabó conquistando la tercera Champions League de la historia del club.
«Hubo varios partidos en los que el equipo jugó de tal manera que era casi imposible que los rivales nos hicieran daño», dijo Messi a The Sun en 2016. «Y casi siempre ocurría en los grandes encuentros. La final de la Champions League en Roma fue uno de esos partidos en los que el equipo jugó el partido perfecto».
Sin embargo, aquello no hizo más que empezar. Ya completamente liberado en el famoso estilo de tiki-taka de Guardiola, Messi ayudó al Barça a conquistar tres títulos más en ese año natural, culminando con el Mundial de Clubes en diciembre. Como era inevitable, Messi arrasó en la votación del Balón de Oro para lograr el primero de cuatro triunfos consecutivos.
«Ya habíamos jugado contra él antes y lo habíamos controlado», dijo Ferdinand sobre la mejoría que percibió tras su anterior enfrentamiento con Messi. «Pero este era un Messi diferente. Era un Messi con más libertad para moverse y ocupar zonas centrales.
«Antes estaba realmente pegado a la banda, así que podías atarle un poco en corto. Seguía siendo grandioso, pero cuando le dieron esa libertad para poder moverse y aparecer en cualquier parte y sorprenderte, era intratable, era ridículo, y en realidad estuvo incluso mejor en Wembley [en 2011].
«Recuerdo estar de pie en el campo con [Paul Scholes] y verlos ir a levantar el trofeo y pensar: “Tenemos que salir de ahí [del campo] porque nos acaban de quitar el alma”.
«Messi era el ingrediente principal, era el jugador al que se suponía que yo debía poder enfrentarme, pero jugaba lejos de ti y de repente aparecía, pum, ahí estaba. Simplemente, un futbolista maravilloso».
Dos años después del duelo de Roma, Barcelona y United se enfrentaron en otra final de la Champions League, ambos de nuevo como campeones de sus respectivas divisiones. Esta vez, sin embargo, Messi, Xavi e Iniesta dominaron de principio a fin en Wembley, poniéndose por delante antes del polémico empate de Rooney.
El argentino tuvo aún más protagonismo esta vez y firmó otra maravilla para devolver la ventaja al Barça con un disparo desde fuera del área antes de que David Villa pusiera el 3-1.
«No me avergüenza admitir que en los partidos contra el Barcelona pasé gran parte del tiempo simplemente esperando que ocupara posiciones lo más alejadas posible de mí», dijo después Paul Scholes. «Escurridizo es la palabra que me viene inmediatamente a la mente cuando pienso en el estilo de juego de Messi».
Y el resto es historia
En 2012, la era Guardiola llegó a su fin tras una derrota en semifinales ante el Chelsea en Europa y la pérdida del título de La Liga a manos del Real Madrid. Messi, sin embargo, no dejó de mejorar. Aquel año batió el récord del gran Gerd Muller, del Bayern de Múnich, de más goles en una sola temporada, al marcar la asombrosa cifra de 91 tantos.
El Barça siguió construyendo el equipo alrededor del diminuto atacante. Neymar y Luis Suárez llegaron poco después para complementarle y otro título de la Champions League, el cuarto de Messi, llegó de la mano de Luis Enrique. Mientras tanto, los éxitos nacionales siguieron llegando. Tras la salida de Guardiola, Messi ganó cinco Ligas más y otras tantas Copas del Rey.
La relación de Messi con el Barcelona terminó por la desastrosa situación financiera del club, lo que llevó a su llegada como agente libre al Paris Saint-Germain en 2021. Aunque su etapa en la capital francesa fue decepcionante, ganó su séptimo Balón de Oro jugando junto a Neymar y Kylian Mbappe.
A los 35 años, por fin conquistó el único título que siempre se le había puesto por delante como el último obstáculo para alcanzar el estatus de mejor de todos los tiempos. Messi marcó dos veces en la final y la Albiceleste acabó imponiéndose a Francia en la final del Mundial en la tanda de penaltis, con La Pulga siendo nombrado mejor jugador del torneo. Cuatro años después, volvió para conquistar de nuevo el premio individual, pero esta vez España frustró sus aspiraciones en la final.
«Hay una cosa en la que tuve suerte en mi carrera: tuve a Lionel Messi durante tres años en mi equipo», dijo Guardiola años después. «Es un genio que entiende el juego como nadie».
El jugador más laureado de la historia del fútbol, Messi ha batido innumerables récords individuales y colectivos a lo largo de su carrera. Sin embargo, tanto por su belleza como por su importancia, aquel momento contra el Manchester United siempre pasará a la historia como uno de los más especiales.