Mucho antes de que las autoridades neerlandesas, francesas y belgas lo detuvieran en una gran operación; antes de que presumiera en mensajes cifrados de controlar enormes cantidades de cocaína y sumas de dinero desorbitadas; antes de que atacaran su casa con granadas y disparos; antes de que la adicción al juego y las deudas se apoderaran de su vida, Ronnie Stam era una estrella formada en Breda.

Nacido en esta ciudad de Noord-Brabant, a poca distancia en coche de la frontera belga, el defensa, contundente en las entradas, ingresó en la cantera del NAC a los ocho años. Unos años después lo fichó el Feyenoord. Tras progresar en las categorías inferiores de su club y de la selección, regresó al NAC y debutó en la Eredivisie a los 18 años, en una victoria por 4-0 ante el AZ en mayo de 2003.

Durante sus seis temporadas en el club, la tenacidad de Stam por la banda derecha lo convirtió en uno de los favoritos de la afición, aunque quizá su momento más destacado fue el fenomenal e inesperado gol que marcó en una derrota por 4-2 ante el Heracles en 2006, cuando recortó hacia dentro desde el lateral izquierdo y soltó un disparo desde lejos. Su regularidad le valió un traspaso de 2,5 millones de euros al Twente de Steve McClaren en el verano de 2008.

La carrera de Stam alcanzó nuevas cotas en Enschede. En su primera temporada, el Twente terminó por delante del Ajax y el PSV en la clasificación de la Eredivisie, aunque por detrás del AZ de Louis van Gaal, que acabó primero. Varios clubes de la Premier League empezaron a interesarse por él, pero Stam se quedó para ayudar al Twente a hacer historia. En el último partido de la temporada 2009-10, el Twente venció al NAC y conquistó su primer título de la Eredivisie, con un solo punto de ventaja sobre el Ajax de Martin Jol. Tras el encuentro en Breda, los aficionados del NAC dedicaron a Stam una calurosa ovación en pie mientras recorría el campo vacío devolviéndoles los aplausos.

Deseoso de afrontar un nuevo reto, tuvo la oportunidad de fichar por el Ajax para sustituir a Gregory van der Wiel, pero el traspaso de este al Bayern de Múnich se frustró y Stam acabó marchándose al Wigan, de la Premier League. La salida no fue fácil: el Twente exigió a Stam que renunciara al porcentaje del traspaso que le correspondía por contrato. Él se negó, acudió a los tribunales y ganó. El club recurrió ante el Tribunal Superior de Arnhem, pero volvió a perder y Stam conservó los 150.000 euros.

En el Wigan, Stam pasó tres temporadas en el ambicioso equipo de vocación ofensiva de Martinez, junto a jugadores como Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa y Arouna Kone. «Ronnie es un jugador que procede de verdad de la escuela neerlandesa. Técnica y tácticamente, es uno de los mejores jugadores que tenemos aquí», dijo Martinez sobre él en 2010, cuando pidió que se le diera una oportunidad con la selección. «Se atreve a jugar al fútbol y, como centrocampista derecho, es el que más centros ha puesto de toda la plantilla».

Aunque el Wigan coqueteó habitualmente con el descenso, tras acabar 16.º y 15.º antes de bajar en 2013, uno de sus grandes momentos llegó en Wembley durante aquella última y caótica temporada. Un gol de Ben Watson en los instantes finales de la final de la FA Cup permitió al Wigan dar la sorpresa ante un equipo con jugadores como Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva y Yaya Toure y conquistar el primer gran trofeo de su historia, aunque Stam se perdió el partido por lesión.

Tras el descenso del Wigan, fichó por el Standard Liege belga. Fue una etapa turbulenta de dos años que más tarde describió como «un avispero». En busca de refugio, volvió a casa para ayudar al NAC en su intento de regresar a la Eredivisie en la temporada 2015-16.

Stam desempeñó un papel clave para que el club de su ciudad alcanzara la fase de ascenso, pero la derrota ante el Willem II en la final hizo que tuviera que esperar otro año para volver a la máxima categoría. Para Stam, sin embargo, fue suficiente: unos problemas crónicos de cadera lo obligaron a retirarse a los 32 años.

«De pequeño tenía muchos sueños. Todos se han hecho realidad», dijo. «Jugué al máximo nivel, gané títulos y conseguí grandes traspasos. Mi último sueño era volver al NAC. Se cumplió el año pasado. Disfruté muchísimo, de verdad. Fue fantástico jugar en Breda ante mi propia afición.

«Nací con una cadera en mal estado y últimamente me ha dado cada vez más problemas. Los médicos me han dicho que, si ya no es necesario, debería dejar de pensar en mi cuerpo. Todavía puedo competir perfectamente al máximo nivel, pero también siento que tengo que esforzarme cada vez más para mantenerlo. Mi cuerpo se está rebelando. Por eso he tomado esta decisión».

Para entonces, los padres de Stam estaban bajo sospecha de blanqueo de capitales después de que la policía encontrara 40.000 euros en efectivo metidos en bolsas detrás de su lavadora. También halló un BMW X5 valorado en 50.000 euros que se había pagado en efectivo, pese a que los padres vivían de ayudas públicas. Ambos afirmaron que Stam les había dado el dinero cuando aún cobraba un sueldo elevado como futbolista y quedaron exonerados de todos los cargos.