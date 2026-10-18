Se determinó que Stam, junto con Rudi, había desempeñado un «papel decisivo y de coordinación» en el contrabando de 2.217 kilogramos de droga desde Sudamérica y el blanqueo de 2,6 millones de euros entre 2020 y 2021. También fueron acusados de preparar el envío de 5 kg de cocaína y 5 kg de MDMA a París en 2023.
Stam se negó inicialmente a asistir a las vistas judiciales, negó toda implicación y pidió quedar en libertad mientras esperaba el juicio, pero el juez rechazó su petición y permaneció bajo custodia.
«Mis dos hijos juegan al fútbol a un alto nivel y van a abrirse camino. Quiero estar ahí para verlo», dijo al argumentar que no existía riesgo de fuga. También le sorprendió que la Fiscalía solicitara una pena de 13 años de prisión: «No soy una figura importante en el mundo de la droga. Mis hijos lloraron por ello. El pequeño cree que no volverá a verme, y el mayor piensa que me voy a perder toda su carrera futbolística».
Más tarde declaró ante el tribunal que la pena solicitada era «mayor que la que se pide para los mayores narcotraficantes, y eso es solo porque este es un caso mediático, porque yo era bueno jugando al fútbol».
Finalmente, Stam se mostró dispuesto a hablar, pero con sus propias condiciones. Abordaría su participación en los preparativos para comerciar con 4 kg de cocaína y la MDMA, siempre que hablara únicamente de sí mismo y no tuviera que identificar a sus cómplices.
Admitió haber mediado en el envío de 20 kg de cocaína de Brasil a Fráncfort en 2020 y afirmó que recibió como pago el equivalente a un kilogramo. También reconoció haber establecido contacto con personas del mundo de la droga. Sin embargo, negó rotundamente ser una figura importante o dirigir rutas de suministro. Insistió en que se había limitado a «seguirles la corriente» por miedo a los hombres que lo intimidaban. «Nunca llegué a exportar drogas».
Sin embargo, la acusación no se basó en incautaciones de drogas o armas, ya que no se encontró ninguna en los registros. Se apoyó en el expediente de medio metro de grosor generado después de que las fuerzas del orden descifraran mensajes cifrados de SkyECC, de forma similar a la investigación de la actividad delictiva de Quincy Promes.
Mediante datos de ubicación, vincularon cuatro cuentas a Stam e interceptaron un flujo ininterrumpido de conversaciones de alto nivel con Rudi sobre actividades delictivas. Los mensajes incluían fotografías de bloques de cocaína marcados, números de contenedores y mensajes que confirmaban que los lotes habían «llegado a casa sin problemas». Según la policía, ambos compartían detalles sobre dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas y transferencias a través de la banca clandestina, y comentaban la situación de los tipos de cambio del peso sudamericano.
La Fiscalía describió una dedicación a tiempo completo al seguimiento del flujo de dinero, la elección de lugares donde esconderlo y la gestión de cuentas de criptomonedas, una imagen que contradecía la explicación de Stam.
Ante las pruebas, descartó que los mensajes reflejaran una gestión real del tráfico de drogas y los calificó de «fanfarronadas» absurdas, «tonterías» y «bravuconadas». Añadió: «Fue una estupidez seguirles la corriente a esos hombres, pero no tengo nada que ver con esos grandes cargamentos de cocaína ni con el establecimiento de rutas. Eso era cosa de ellos y me mantuvieron al margen.
»Ni un kilo ni un euro eran míos. No establecí ninguna ruta de suministro ni dirigí a nadie. Como si pudiera hacerlo. Un lote de 893 kilos supone ya una inversión de 7 millones de euros. No tengo esa cantidad. Ni siquiera para 10 kilos».
Su abogado sostuvo que el dinero en efectivo hallado durante los registros policiales procedía legítimamente de la lucrativa carrera futbolística de Stam y de la devolución de préstamos personales. «No se encontró dinero, ni cocaína, ni armas de fuego, ni uniformes de policía, nada», afirmó. «Solo algunas conversaciones, y ni siquiera están completas. Ronnie ganó millones jugando al fútbol y también recibió mucho dinero en efectivo. Además, había prestado medio millón, que le devolvieron en parte en efectivo.
»No es un delincuente profesional. Quiere hacer algo con su vida. Merece un castigo, pero no tan severo. No te condenan a seis años solo por esos 20 kilos».
El 12 de agosto de 2025, el Tribunal de Distrito de Breda dictó sentencia. Stam fue absuelto de las dos acusaciones más graves, la relativa al cargamento de 893 kg procedente de Costa Rica y la del lote de 600 kg de febrero de 2021, al considerar que no había suficientes pruebas concretas de su participación directa. Sin embargo, los jueces consideraron «poco creíble» su defensa en conjunto y lo declararon culpable de importar 700 kg de cocaína desde Chile con destino a Róterdam. También lo condenaron por el envío de 20 kg a Fráncfort y por blanquear 2,6 millones de euros.
«Él y su hermano Rudi pensaron que podían dedicarse a sus negocios durante mucho tiempo sin que nadie se diera cuenta y ganar mucho dinero con la droga», afirmó el juez. «Ronnie, y en una medida ligeramente menor su hermano, formaban un eslabón en el tráfico mundial de drogas duras».
Stam fue condenado a siete años de prisión, mientras que su hermano Rudi recibió una condena de tres años y medio en rebeldía. A ambos se les ordenó devolver al Estado alrededor de 3 millones de euros de beneficios ilícitos, además de pagar una multa de 30.000 euros.
Tras describir como «un infierno» los trayectos en furgoneta desde la prisión hasta el tribunal, Stam optó por permanecer en su celda de Middelburg cuando se anunció el veredicto.