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GFX Football X Crime series - Ronnie Stam 1-1GOAL

El fútbol, a juicio: Cómo Ronnie Stam, ganador de la FA Cup y campeón de la Eredivisie, acabó cumpliendo una condena de siete años de prisión

El exdefensa del Wigan y del Twente admitió haber participado en el tráfico de drogas tras acumular enormes deudas de juego.

Peter McVitie
Traducido por

  • Ronnie Stam lo tenía todo para convertirse en un ídolo de culto. Desde sus humildes comienzos en Breda, llegó a ser una estrella local en el NAC Breda, el club de su infancia. Ganó un histórico título de la Eredivisie con el Twente y ayudó a un ilusionante Wigan Athletic a conquistar contra pronóstico la FA Cup en una carrera más que respetable.

    Lateral derecho contundente en el corte, recorría la banda de arriba abajo con una resistencia increíble. Stam también era peligroso por su potente disparo y su buen centro. «La gente paga encantada por verle jugar», dijo sobre el neerlandés el entrenador del Wigan, Roberto Martinez. Dotado de inteligencia táctica, Stam cerró el círculo al regresar al NAC para luchar por el ascenso, lo que afianzó su condición de ídolo local.

    Sin embargo, ocho años después de retirarse del fútbol, Stam protagonizó titulares impactantes en los Países Bajos e Inglaterra tras ser acusado de organizar el contrabando de más de 2.000 kilos de cocaína a Europa y de blanquear 2,6 millones de euros. Un año después de su detención, él y su hermano fueron declarados culpables, y el exfutbolista fue condenado a siete años de prisión.

    Según los abogados de Stam, sus adicciones al juego le generaron enormes deudas y lo llevaron a adentrarse en el mundo del crimen. Su caso, no obstante, es una de las muchas historias tristes que sirven de advertencia y han suscitado preocupación por los vínculos entre el fútbol neerlandés y el tráfico de drogas.

  • Leyenda local

    Wigan Athletic v Chelsea - Premier League
    Getty Images Sport

    Lateral trabajador, Stam tuvo una carrera respetable en la que ganó títulos poco habituales con el Twente y el Wigan.

    Mucho antes de que las autoridades neerlandesas, francesas y belgas lo detuvieran en una gran operación; antes de que presumiera en mensajes cifrados de controlar enormes cantidades de cocaína y sumas de dinero desorbitadas; antes de que atacaran su casa con granadas y disparos; antes de que la adicción al juego y las deudas se apoderaran de su vida, Ronnie Stam era una estrella formada en Breda.

    Nacido en esta ciudad de Noord-Brabant, a poca distancia en coche de la frontera belga, el defensa, contundente en las entradas, ingresó en la cantera del NAC a los ocho años. Unos años después lo fichó el Feyenoord. Tras progresar en las categorías inferiores de su club y de la selección, regresó al NAC y debutó en la Eredivisie a los 18 años, en una victoria por 4-0 ante el AZ en mayo de 2003.

    Durante sus seis temporadas en el club, la tenacidad de Stam por la banda derecha lo convirtió en uno de los favoritos de la afición, aunque quizá su momento más destacado fue el fenomenal e inesperado gol que marcó en una derrota por 4-2 ante el Heracles en 2006, cuando recortó hacia dentro desde el lateral izquierdo y soltó un disparo desde lejos. Su regularidad le valió un traspaso de 2,5 millones de euros al Twente de Steve McClaren en el verano de 2008.

    La carrera de Stam alcanzó nuevas cotas en Enschede. En su primera temporada, el Twente terminó por delante del Ajax y el PSV en la clasificación de la Eredivisie, aunque por detrás del AZ de Louis van Gaal, que acabó primero. Varios clubes de la Premier League empezaron a interesarse por él, pero Stam se quedó para ayudar al Twente a hacer historia. En el último partido de la temporada 2009-10, el Twente venció al NAC y conquistó su primer título de la Eredivisie, con un solo punto de ventaja sobre el Ajax de Martin Jol. Tras el encuentro en Breda, los aficionados del NAC dedicaron a Stam una calurosa ovación en pie mientras recorría el campo vacío devolviéndoles los aplausos.

    Deseoso de afrontar un nuevo reto, tuvo la oportunidad de fichar por el Ajax para sustituir a Gregory van der Wiel, pero el traspaso de este al Bayern de Múnich se frustró y Stam acabó marchándose al Wigan, de la Premier League. La salida no fue fácil: el Twente exigió a Stam que renunciara al porcentaje del traspaso que le correspondía por contrato. Él se negó, acudió a los tribunales y ganó. El club recurrió ante el Tribunal Superior de Arnhem, pero volvió a perder y Stam conservó los 150.000 euros.

    En el Wigan, Stam pasó tres temporadas en el ambicioso equipo de vocación ofensiva de Martinez, junto a jugadores como Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa y Arouna Kone. «Ronnie es un jugador que procede de verdad de la escuela neerlandesa. Técnica y tácticamente, es uno de los mejores jugadores que tenemos aquí», dijo Martinez sobre él en 2010, cuando pidió que se le diera una oportunidad con la selección. «Se atreve a jugar al fútbol y, como centrocampista derecho, es el que más centros ha puesto de toda la plantilla».

    Aunque el Wigan coqueteó habitualmente con el descenso, tras acabar 16.º y 15.º antes de bajar en 2013, uno de sus grandes momentos llegó en Wembley durante aquella última y caótica temporada. Un gol de Ben Watson en los instantes finales de la final de la FA Cup permitió al Wigan dar la sorpresa ante un equipo con jugadores como Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva y Yaya Toure y conquistar el primer gran trofeo de su historia, aunque Stam se perdió el partido por lesión.

    Tras el descenso del Wigan, fichó por el Standard Liege belga. Fue una etapa turbulenta de dos años que más tarde describió como «un avispero». En busca de refugio, volvió a casa para ayudar al NAC en su intento de regresar a la Eredivisie en la temporada 2015-16.

    Stam desempeñó un papel clave para que el club de su ciudad alcanzara la fase de ascenso, pero la derrota ante el Willem II en la final hizo que tuviera que esperar otro año para volver a la máxima categoría. Para Stam, sin embargo, fue suficiente: unos problemas crónicos de cadera lo obligaron a retirarse a los 32 años.

    «De pequeño tenía muchos sueños. Todos se han hecho realidad», dijo. «Jugué al máximo nivel, gané títulos y conseguí grandes traspasos. Mi último sueño era volver al NAC. Se cumplió el año pasado. Disfruté muchísimo, de verdad. Fue fantástico jugar en Breda ante mi propia afición.

    «Nací con una cadera en mal estado y últimamente me ha dado cada vez más problemas. Los médicos me han dicho que, si ya no es necesario, debería dejar de pensar en mi cuerpo. Todavía puedo competir perfectamente al máximo nivel, pero también siento que tengo que esforzarme cada vez más para mantenerlo. Mi cuerpo se está rebelando. Por eso he tomado esta decisión».

    Para entonces, los padres de Stam estaban bajo sospecha de blanqueo de capitales después de que la policía encontrara 40.000 euros en efectivo metidos en bolsas detrás de su lavadora. También halló un BMW X5 valorado en 50.000 euros que se había pagado en efectivo, pese a que los padres vivían de ayudas públicas. Ambos afirmaron que Stam les había dado el dinero cuando aún cobraba un sueldo elevado como futbolista y quedaron exonerados de todos los cargos.

  • Cayendo en espiral hacia el inframundo

    Wigan Athletic v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Las deudas de juego y los vínculos con figuras del hampa dieron lugar a intimidaciones y llevaron a Stam a una vida delictiva.

    Stam habló de empezar un curso de entrenador en Bélgica, pero esa carrera no llegó a materializarse. Al desaparecer la adrenalina del fútbol de primera división, también se esfumó la estabilidad económica que lo acompañaba. Sus demonios internos y las malas compañías llenaron ese vacío.

    Según se explicó ante el tribunal, la grave adicción al juego de Stam le llevó a contraer enormes deudas con personas peligrosas. La crisis económica se agravó porque no logró recuperar un préstamo de 200.000 € que había concedido a un amigo durante su etapa en el Twente, 15 años antes. Con deudas de cientos de miles de euros, Stam se trasladó con su familia a Eindhoven para escapar de sus amenazantes acreedores, pero estos dieron con él y redoblaron sus tácticas de intimidación.

    Según afirmó, dispararon contra la casa en la que dormía con sus hijos y, en otra ocasión, lanzaron una granada contra la vivienda. Incluso llegaron a abordarlo junto al campo durante un partido de las categorías inferiores del PSV en el que jugaba su hijo. Obligaron al exfutbolista a descargar una aplicación de mensajería cifrada para que los miembros del mundo del hampa pudieran contactar directamente con él.

    Acorralado por la extorsión y temiendo por la seguridad de su familia, el exdefensa asegura que pasó de ser un objetivo a participar en las operaciones y comenzó a actuar como intermediario en el envío de enormes cargamentos de droga a puertos europeos.

    En junio de 2024, la policía detuvo a Stam en Eindhoven. Sus padres también fueron arrestados, mientras que su novia fue detenida en Hoogstraten, Bélgica. También se dictó una orden de detención contra su hermano Rudi, pero este ya estaba fugado tras haber sido condenado en marzo de ese año a 54 meses de prisión en otro importante caso de narcotráfico.

    Tras registrar seis viviendas y una furgoneta camperizada en Breda, Eindhoven y Hoogstraten, la policía se incautó de 100.000 € en efectivo, un yate, tres viviendas, tres vehículos y seis relojes de lujo, además de material de entrenamiento y datos de cuentas bancarias secretas.

  • Comienza el juicio

    Ronnie Stam NAC Breda

    Tras interceptar mensajes cifrados, la Fiscalía pudo vincular a Stam y a su hermano con grandes cargamentos de droga y sumas de dinero en efectivo.

    Se determinó que Stam, junto con Rudi, había desempeñado un «papel decisivo y de coordinación» en el contrabando de 2.217 kilogramos de droga desde Sudamérica y el blanqueo de 2,6 millones de euros entre 2020 y 2021. También fueron acusados de preparar el envío de 5 kg de cocaína y 5 kg de MDMA a París en 2023.

    Stam se negó inicialmente a asistir a las vistas judiciales, negó toda implicación y pidió quedar en libertad mientras esperaba el juicio, pero el juez rechazó su petición y permaneció bajo custodia.

    «Mis dos hijos juegan al fútbol a un alto nivel y van a abrirse camino. Quiero estar ahí para verlo», dijo al argumentar que no existía riesgo de fuga. También le sorprendió que la Fiscalía solicitara una pena de 13 años de prisión: «No soy una figura importante en el mundo de la droga. Mis hijos lloraron por ello. El pequeño cree que no volverá a verme, y el mayor piensa que me voy a perder toda su carrera futbolística».

    Más tarde declaró ante el tribunal que la pena solicitada era «mayor que la que se pide para los mayores narcotraficantes, y eso es solo porque este es un caso mediático, porque yo era bueno jugando al fútbol».

    Finalmente, Stam se mostró dispuesto a hablar, pero con sus propias condiciones. Abordaría su participación en los preparativos para comerciar con 4 kg de cocaína y la MDMA, siempre que hablara únicamente de sí mismo y no tuviera que identificar a sus cómplices.

    Admitió haber mediado en el envío de 20 kg de cocaína de Brasil a Fráncfort en 2020 y afirmó que recibió como pago el equivalente a un kilogramo. También reconoció haber establecido contacto con personas del mundo de la droga. Sin embargo, negó rotundamente ser una figura importante o dirigir rutas de suministro. Insistió en que se había limitado a «seguirles la corriente» por miedo a los hombres que lo intimidaban. «Nunca llegué a exportar drogas».

    Sin embargo, la acusación no se basó en incautaciones de drogas o armas, ya que no se encontró ninguna en los registros. Se apoyó en el expediente de medio metro de grosor generado después de que las fuerzas del orden descifraran mensajes cifrados de SkyECC, de forma similar a la investigación de la actividad delictiva de Quincy Promes.

    Mediante datos de ubicación, vincularon cuatro cuentas a Stam e interceptaron un flujo ininterrumpido de conversaciones de alto nivel con Rudi sobre actividades delictivas. Los mensajes incluían fotografías de bloques de cocaína marcados, números de contenedores y mensajes que confirmaban que los lotes habían «llegado a casa sin problemas». Según la policía, ambos compartían detalles sobre dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas y transferencias a través de la banca clandestina, y comentaban la situación de los tipos de cambio del peso sudamericano.

    La Fiscalía describió una dedicación a tiempo completo al seguimiento del flujo de dinero, la elección de lugares donde esconderlo y la gestión de cuentas de criptomonedas, una imagen que contradecía la explicación de Stam.

    Ante las pruebas, descartó que los mensajes reflejaran una gestión real del tráfico de drogas y los calificó de «fanfarronadas» absurdas, «tonterías» y «bravuconadas». Añadió: «Fue una estupidez seguirles la corriente a esos hombres, pero no tengo nada que ver con esos grandes cargamentos de cocaína ni con el establecimiento de rutas. Eso era cosa de ellos y me mantuvieron al margen.

    »Ni un kilo ni un euro eran míos. No establecí ninguna ruta de suministro ni dirigí a nadie. Como si pudiera hacerlo. Un lote de 893 kilos supone ya una inversión de 7 millones de euros. No tengo esa cantidad. Ni siquiera para 10 kilos».

    Su abogado sostuvo que el dinero en efectivo hallado durante los registros policiales procedía legítimamente de la lucrativa carrera futbolística de Stam y de la devolución de préstamos personales. «No se encontró dinero, ni cocaína, ni armas de fuego, ni uniformes de policía, nada», afirmó. «Solo algunas conversaciones, y ni siquiera están completas. Ronnie ganó millones jugando al fútbol y también recibió mucho dinero en efectivo. Además, había prestado medio millón, que le devolvieron en parte en efectivo.

    »No es un delincuente profesional. Quiere hacer algo con su vida. Merece un castigo, pero no tan severo. No te condenan a seis años solo por esos 20 kilos».

    El 12 de agosto de 2025, el Tribunal de Distrito de Breda dictó sentencia. Stam fue absuelto de las dos acusaciones más graves, la relativa al cargamento de 893 kg procedente de Costa Rica y la del lote de 600 kg de febrero de 2021, al considerar que no había suficientes pruebas concretas de su participación directa. Sin embargo, los jueces consideraron «poco creíble» su defensa en conjunto y lo declararon culpable de importar 700 kg de cocaína desde Chile con destino a Róterdam. También lo condenaron por el envío de 20 kg a Fráncfort y por blanquear 2,6 millones de euros.

    «Él y su hermano Rudi pensaron que podían dedicarse a sus negocios durante mucho tiempo sin que nadie se diera cuenta y ganar mucho dinero con la droga», afirmó el juez. «Ronnie, y en una medida ligeramente menor su hermano, formaban un eslabón en el tráfico mundial de drogas duras».

    Stam fue condenado a siete años de prisión, mientras que su hermano Rudi recibió una condena de tres años y medio en rebeldía. A ambos se les ordenó devolver al Estado alrededor de 3 millones de euros de beneficios ilícitos, además de pagar una multa de 30.000 euros.

    Tras describir como «un infierno» los trayectos en furgoneta desde la prisión hasta el tribunal, Stam optó por permanecer en su celda de Middelburg cuando se anunció el veredicto.

  • Tendencia preocupante

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    AFP

    Stam es uno de los muchos jugadores que se han visto envueltos en el mundo del hampa neerlandesa.

    La condena de Stam por tráfico de drogas y blanqueo de capitales llegó apenas un año y medio después de que Promes, otro exjugador del Twente, fuera condenado a seis años de prisión por su participación en el contrabando de 1.363 kg de cocaína. Ambos exjugadores fueron condenados junto a un familiar.

    Un año antes, David Mendes da Silva, antiguo compañero de Stam en el NAC Breda, había sido condenado a siete años de prisión por importar un total de 179 kg de cocaína en dos cargamentos y sobornar a un empleado de una naviera. Al igual que en los casos de Stam y Promes, la policía descubrió su implicación a través de mensajes cifrados.

    En marzo de este año, el exextremo del Feyenoord Romeo Castelen fue condenado a 18 meses de prisión y obligado a devolver 2 millones de euros después de ser detenido en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, con casi 140.000 euros en efectivo. Afirmó que iba a comprar un reloj en China, donde jugaba, que el dinero era una prima y que obtenía ingresos extra como peluquero, pero los investigadores creen que pretendía blanquearlo con un directivo de un club de fútbol chino.

    También ha habido casos aún más sombríos. En 2019, Kelvin Maynard, exlateral derecho del Volendam y del Royal Antwerp, murió tiroteado, presuntamente por una disputa relacionada con 400 kg de cocaína. Es probable que los vínculos entre los futbolistas profesionales y el mundo del crimen sean más profundos de lo que saben las autoridades. Los acusados en un gran juicio por narcotráfico llegaron incluso a presentarse ante el tribunal en un coche que pertenecía a un jugador del Ajax, Mohamed Ihattaren, y De Telegraaf informó de que el vehículo fue incendiado posteriormente.

    También se han conocido otras conexiones insólitas con jugadores en activo, lo que apunta a una preocupante cultura que está creciendo en torno al fútbol. Al explicar cómo los jugadores caen en estas trampas, Evgeniy Levchenko, presidente del sindicato de futbolistas neerlandeses y excentrocampista del Groningen, declaró a BNDeStem: «A algunos chicos los lían: “¿Me prestas el coche un momento?”. Y luego cometen un delito con él. O les preguntan: “Como viajas mucho, ¿podrías traerme esos relojes caros [de otro país]? Te pago bien”.

    «Algunos no piensan en las consecuencias y sucumben a la tentación. Antes de darse cuenta, están atrapados. Pero también hay jugadores que eligen conscientemente entrar en el mundo del crimen, por ejemplo, invirtiendo en drogas y participando en amaños de partidos. En todos los casos, lo cierto es que nunca pueden salir de él».

    Y añadió: «Los futbolistas profesionales que proceden de barrios socialmente desfavorecidos a veces tienen malas compañías que conocen desde la juventud. No puedes prohibirles que se relacionen con esos amigos. Pero la línea se vuelve muy fina. Por otro lado, también hay muchos futbolistas con amigos de la infancia o familiares que son malas compañías y que no se convierten en delincuentes».

    Arno van Leeuwen, exdetective de Ámsterdam, ha reclamado medidas tanto a la federación neerlandesa de fútbol como a la fiscalía. En declaraciones a De Gelderlander, afirmó: «Ya no son incidentes aislados; está empezando a convertirse en un problema estructural. Entonces, ¿por qué los clubes y la KNVB no hacen realmente algo para evitarlo?».

    Añadió que el sistema judicial debería «tramitar de forma prioritaria algunos de esos casos en los que están implicados futbolistas profesionales. Al fin y al cabo, son modelos a seguir; los jóvenes los admiran. Relacionarse con delincuentes no debería considerarse normal. Demostrad que no lo toleráis».

    Para muchos jóvenes, una carrera en el fútbol ofrece una oportunidad poco habitual de salir de entornos difíciles, pero la creciente lista de nombres vinculados a actividades delictivas demuestra que algunos sencillamente nunca logran escapar de ellos. En el caso de Stam, aquel niño que pasó de ingresar con ocho años en las categorías inferiores del NAC a ganar la Eredivisie y la FA Cup acabó demostrando ser tan vulnerable a la atracción del mundo del crimen como quienes proceden de los entornos más pobres.

    Mientras Stam comienza a cumplir su condena de siete años de prisión y su hermano Rudi sigue prófugo, su historia concluye como un duro ejemplo de la facilidad con la que algunos pueden caer en una espiral descendente.