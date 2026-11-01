Las señales de alarma ya eran evidentes antes de que Ferguson fichara por el Rangers procedente del Dundee United en un traspaso récord para el fútbol británico.

Fichó por el Dundee United cuando aún era escolar, ganó la Copa Juvenil de Escocia con el club de Tannadice y tenía solo 18 años cuando Jim McLean le hizo debutar al darle entrada desde el banquillo en una victoria por 2-1 ante el Rangers en Ibrox, en 1990. Su potencial era evidente, pero el joven delantero chocó en más de una ocasión con McLean, el emblemático presidente y entrenador. Ferguson recibió multas con tanta frecuencia que se quejó de que «siempre estaba sin blanca, no tenía nada».

En una temporada en la que disputó unos pocos partidos, el corpulento delantero marcó el gol de la victoria ante el St Johnstone que llevó al Dundee United a la final de la Copa de Escocia, en la que perdió contra el Motherwell. La temporada siguiente, Ferguson se afianzó en el once titular.

«Era un chaval grandullón, honesto, ingenuo e inmaduro», contó su compañero Maurice Malpas a The Courier. «En el campo era alguien a quien querías tener en tu equipo. Era rápido, quería darse la vuelta y correr. Hacía algunas tonterías, pero era inmaduro y, en realidad, nunca llegó a madurar».

A los 18 años, Ferguson se rompió un dedo del pie al dar una patada a la puerta de un baño, enfadado tras una pelea por una mujer en un pub de Dundee. La otra persona implicada, considerablemente más baja que Ferguson, dijo que le dio un cabezazo antes de que el futbolista pudiera levantarse del taburete. Según explicó a The Courier: «Le di un cabezazo... No iba a esperar a que se pusiera de pie y alcanzara toda su altura».

En febrero de 1991, Ferguson recibió su primera condena: una multa de 100 £ por dar un cabezazo a un agente de policía en Stirling, además de otras 25 £ por alteración del orden público. Cuando llegó su segunda condena, una multa de 200 £ por propinar puñetazos y patadas a un cartero de 19 años que iba con muletas en una cola de taxis en Stirling, ya se estaba haciendo un nombre como goleador prolífico en la máxima categoría.

«No recuerdo que llevara una muleta. Intentó golpearme un poco. Fui un idiota», contó Ferguson a BBC Sport sobre este último incidente. Ante el tribunal, la víctima negó haber provocado la reacción de Ferguson, aunque admitió que quizá había llamado «fresca» a la novia del futbolista.

Cuando la policía llegó a la parada de taxis y encontró a Ferguson de pie junto al cartero herido, propinándole patadas y puñetazos, él les dijo: «Lo hice, pero no paraba de hablar». Ante el tribunal declaró: «Le di un puñetazo en la cara porque pensé que iba a pegar a mi novia y, después, a mí. Le pegué, los dos nos caímos y, cuando me levanté, le di una patada en las costillas».

Preguntado por qué no se marchó cuando el hombre estaba tendido en el suelo, respondió: «Le di una patada para que siguiera en el suelo. Nunca me he marchado en mi vida». Con la perspectiva que da el tiempo, ¿habría actuado de otra manera? «Volvería a hacer lo mismo», dijo.

Solo unos meses después de aquella sentencia, Ferguson fue condenado por tercera vez. En noviembre de 1992, tras una ceremonia de entrega de premios al Jugador del Año, entró en el bar de un hotel de Anstruther, un tranquilo pueblo pesquero. Según declaró ante el tribunal el personal del bar, llevaba un guante de seda de mujer, un pendiente de clip y una flor detrás de la oreja.

Según las informaciones, Ferguson estaba invitando a una ronda cuando un pescador que estaba en el bar empezó a provocarle y acabó diciéndole: «Te voy a dar p*tos...». Pero, antes de que pudiera pronunciar la palabra «problemas», Ferguson se abalanzó sobre él. Más tarde recordó: «Cuando hizo ademán de levantarse del taburete, intuí lo que venía y no esperé. Pum. El tipo se deslizó del taburete y se armó la de Dios. Era como el Lejano Oeste».

Ante el tribunal se dijo que Ferguson, que entonces tenía 20 años, siguió propinando puñetazos en la cabeza al hombre de 29 años antes de que otros dos hombres echaran al delantero del pub. Cuando la policía fue a buscarlo a las cuatro de la madrugada, estaba «tirado en el sofá, completamente borracho». Estaba desnudo salvo por «un sombrero rosa que alguien me había dado antes... Llevaba pintalabios, un pendiente y un guante de seda. Y nada más».

Y añadió: «Los policías me echaron un vistazo y dijeron: “Volveremos más tarde”. Y eso hicieron».

Ferguson corría un riesgo real de ir a prisión por aquel altercado, pero la pena quedó en un año de libertad condicional. Sin embargo, su comportamiento fuera del campo enfureció a McLean, el legendario máximo responsable del Dundee United, y el club confirmó públicamente que había sido apartado de la plantilla.

«Me multaban por tonterías», recordó Ferguson en The Overlap. «Cogía el coche del entrenador porque me había dicho que lo lavara, así que lo llevaba a un túnel de lavado y, cuando te querías dar cuenta, íbamos cuatro o cinco en el coche dando vueltas por Dundee. La policía nos paraba, era una locura. Eso era lo que hacíamos».

La situación se agravó tanto que, después de que se aplazara un partido contra el Motherwell, el club anunció públicamente que Ferguson no habría participado aunque se hubiera disputado.

«Otros problemas relacionados con el incumplimiento de las normas del club y su negativa a aceptar el código disciplinario del club, que se aplica a todos los jugadores, son factores importantes [en su ausencia]», decía el comunicado. «Hasta que garantice al Dundee United que cumplirá estas normas, no se le tendrá en cuenta para el primer equipo. El club considera que las especulaciones de la prensa sobre el futuro de Duncan Ferguson no han ayudado a la situación. En cuanto a dichas especulaciones, el club reitera que Duncan Ferguson no está en venta».

El Leeds United presentó una oferta de 1 millón de libras que, según se informó, igualó el Chelsea, pese a que el Dundee United había asegurado que no lo vendería. Finalmente, el Rangers hizo una oferta récord para el fútbol británico de 4 millones de libras y el Dundee United la aceptó.