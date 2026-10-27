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Harry Kane Ballon d'Or GFX 1:1GOAL

El éxito de Harry Kane en el Balón de Oro le ha dado al delantero el estatus de superestrella que se merecía desde hace tiempo

Tras ser infravalorado durante la mayor parte de su carrera, el capitán de Inglaterra ha visto por fin reconocida su grandeza por el mundo del fútbol.

Mark Doyle
Traducido por

  • Al parecer, las cosas buenas llegan a quienes saben esperar. Poco antes de las 23:00 del lunes, más de una hora después de que debería haber terminado una ceremonia del Balón de Oro interminable, Harry Kane fue confirmado como ganador del Balón de Oro masculino de 2026. De inmediato quedó claro lo mucho que significaba para él.

    Kane se tapó la cara con las manos y se tomó un momento para recomponerse. Pero incluso después de subir al escenario del London Palladium y estrechar con elegancia la mano de sus principales rivales por el premio, el inglés apenas encontraba palabras, salvo «¡Vaya!», que repitió una y otra vez.

    «Casi me he quedado sin palabras», dijo el delantero. Al final, no fue así en absoluto. Kane habló durante más de 12 minutos, justo lo último que cualquiera quería al término de un espectáculo que había durado horas y horas. Sin embargo, era difícil reprocharle que aprovechara su momento de protagonismo, sobre todo porque dedicó la mayor parte de su intervención a dar las gracias a quienes, a su juicio, le habían ayudado a llegar hasta allí.

    Así es Kane: humilde casi en exceso. Y eso ilustró perfectamente por qué resultaba tan refrescante verle ganar. Mientras otros hablaban de sus posibilidades de éxito antes de la ceremonia, Kane restaba importancia a las suyas, consciente de que la ausencia de un gran título con su selección o con un club en su palmarés podía jugar en su contra. Puede que llevara al Bayern a un doblete nacional la temporada pasada a base de goles, pero existía el riesgo, como señaló el exentrenador del Tottenham Mauricio Pochettino, de que Kane fuera «castigado» por no haber ganado ni el Mundial ni la Champions League.

    Pero, si algo sabemos, es que los votantes del Balón de Oro valoran los goles por encima de todo, y nadie marcó más que Kane (73) durante la temporada 2025-26. De hecho, solo Lionel Messi ha marcado más en una temporada europea (81 en la 2011-12).

    Ni que decir tiene que el debate sobre el triunfo de Kane continuará, aunque en realidad solo en Madrid y Barcelona. El resto del mundo del fútbol reconoce que la suya es una historia de perseverancia y excelencia que merece celebrarse.

  • No es un fenómeno de una sola temporada

    Tottenham Hotspur v Norwich City - Premier League
    Getty Images Sport

    Kane firmó una brillante temporada de irrupción en el Tottenham en la campaña 2014-15, pero no convenció a todo el mundo

    Como el propio Kane reconoció a DAZN: «Nunca fui la persona de la que la gente pensaba que iba a convertirse en una superestrella, como algunos de los chicos de ahora».

    Incluso después de marcar 21 goles en 34 partidos con el Tottenham en la temporada 2014-15, hubo quienes lo tacharon de «flor de un día». «Sé que soy más que eso», dijo entonces, y tenía razón. Pero ni siquiera Kane creía realmente que algún día ganaría el Balón de Oro, al menos al principio.

    Sin embargo, Jose Mourinho vio todo su potencial durante la etapa que compartieron en el Tottenham. «Te vi entrenar ayer y no tengo ninguna duda de que eres un líder. Esa es mi impresión», le dijo el portugués a Kane en una célebre conversación durante el documental de Amazon «All or Nothing» sobre el Tottenham. «El mundo mira al fútbol inglés con un respeto increíble, pero todavía cree que las estrellas del fútbol están en otros lugares. Tenemos que elevar tu estatus en ese sentido».

    Ese objetivo ya se ha cumplido, pero, por mucho que Kane intente compartir los méritos, en realidad todo se debe a su perseverancia y, quizá igual de importante, a su valentía.

  • Sin arrepentimientos

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    AFP

    El capitán de Inglaterra merece reconocimiento por la valiente decisión de dejar el norte de Londres, de donde es originario, para marcharse a Múnich.

    Aunque Kane ha demostrado que la paciencia es una virtud, sencillamente no habría ganado el Balón de Oro si no hubiera decidido dejar el Tottenham por el Bayern de Múnich hace tres años.

    Siempre había soñado con ganar títulos con el equipo al que llegó con 11 años, pero había aceptado a regañadientes que eso no iba a suceder y que, cuanto más tiempo siguiera en el Tottenham, menos posibilidades tendría de poner fin a una de las sequías de títulos más célebres del fútbol. «Siempre he dicho que no quiero retirarme y sentir que podría haber hecho más», afirmó en 2023.

    Por supuesto, su preferencia era fichar por otro equipo de la Premier League para poder quedarse en Inglaterra, y la opinión generalizada era que Kane no tenía el carácter adecuado para triunfar en otro país. Pero confió en su capacidad para adaptarse, inspirado por el fichaje de David Beckham por el Real Madrid en 2003.

    «Era mi ídolo», contó Kane a TNT Sports. «Fuimos al mismo colegio, crecimos en la misma zona y él era el capitán de Inglaterra cuando yo era pequeño. Así que quería seguir sus pasos [jugando en el extranjero]. Sé que no es algo que hagan muchos jugadores ingleses, pero es lo mejor que he hecho en mi vida». Ahora no cabe duda alguna de que tiene razón.

    Tanto el juego de Kane como su estatus han alcanzado otro nivel desde su llegada al Bayern y, aunque todo apuntaba a que destacaría en Baviera, no hay que olvidar la enorme presión a la que estaba sometido cuando llegó al Allianz Arena.

  • «Deja que tu éxito hable por ti»

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    AFP

    El jugador de 33 años disfruta, con razón, de su momento de protagonismo.

    Kane fue, en esencia, el sustituto tardío del extraordinario Robert Lewandowski en el Bayern, pero muchos cuestionaron la decisión del club de pagar 100 millones de libras (127 millones de dólares) por un delantero de 30 años. Para Lothar Matthaus, era «demasiado mayor y demasiado caro».

    Sin embargo, Kane ha demostrado ser una ganga. Muy pocos futbolistas por los que se han pagado cantidades de nueve cifras han aportado tanto a sus clubes como el capitán de Inglaterra, que ha marcado la disparatada cifra de 156 goles en solo 159 partidos con el Bayern.

    Pero el éxito de su fichaje va más allá de los números. Todo lo que ha sucedido desde entonces ha cambiado la forma en que se le percibe, tanto en Inglaterra como en el resto del mundo. Kane estuvo infravalorado durante muchísimo tiempo, sobre todo porque no encajaba con la idea que algunas personas tenían de cómo debía ser o hablar un futbolista de talla mundial.

    Sin embargo, Kane nunca dejó que las dudas de los demás le afectaran, y era justo que se tomara un momento para disfrutar de la gloria del Balón de Oro. «Trabaja duro en silencio», escribió en las redes sociales. «Deja que tu éxito haga ruido». Y el lunes por la noche, en el London Palladium, fue su nombre, y no el de Kylian Mbappe, Lamine Yamal o Lionel Messi, el que resonó por todo el recinto.

    Es cierto que los premios individuales pueden tener poco significado en un deporte de equipo, pero, para Kane, el Balón de Oro supuso un reconocimiento que llevaba mucho tiempo esperando y una mezcla enormemente satisfactoria de reivindicación y confirmación.

    Es perfectamente legítimo sostener que ha habido jugadores mejores que nunca han ganado el premio. De hecho, uno estaba justo a la izquierda de Kane, pero fue significativo que Thierry Henry se sintiera obligado a rendir homenaje al hombre que acababa de convertirse en el cuarto ganador de más edad del Balón de Oro.

    «Siempre apoyaría a mis compatriotas franceses, pero tengo que decir algo sobre Harry Kane: lo he visto desde el principio», dijo el icono del Arsenal. «Tuvo que sufrir muchísimo para conseguir lo que ha conseguido. Un ganador merecido». Y ahora, a los 33 años, es una superestrella del fútbol en toda regla.