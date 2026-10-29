El caso Mbappé-China: qué pasó, el meme del «dictador», las disculpas del Real Madrid y el riesgo de consecuencias gravísimas

Para evitar perjuicios económicos a Mbappé, al Real Madrid y a La Liga, desde España llegaron disculpas serviles, con los responsables más preocupados por el dinero que por la verdad.

«Mi comentario fue inoportuno y ahora entiendo que haya herido a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo —declaró Mbappé a través de su holding Interconnected Ventures, en un comunicado traducido al mandarín—. Pido disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por mis palabras. No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente».

Su club intervino al día siguiente con un comunicado: «El Real Madrid desea expresar sus disculpas al pueblo chino por cualquier malestar que hayan podido causar las recientes declaraciones de nuestro jugador Kylian Mbappé. Nuestro club siente un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten afecto y admiración por el Real Madrid. El Real Madrid desea fortalecer los lazos de amistad que lo unen a China y a sus ciudadanos».

Es la segunda vez en pocos meses que el club entra en conflicto con las autoridades chinas: en agosto, una publicación sobre las inundaciones en «Nepal y Tíbet» fue criticada por la prensa local, que pidió que se cambiara por «Xizang chino», antes de que fuera eliminada sin explicaciones.

La Liga también trató de limitar los daños y afirmó: «LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado a los aficionados chinos. Esos comentarios fueron expresados a título personal y no representan a LALIGA. En el marco de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes».

El presidente Javier Tebas añadió: «Pido disculpas a los aficionados chinos por la ofensa. Respeto a China y a su pueblo, que lleva años apoyando nuestro fútbol. Como presidente de La Liga, trabajaré con los clubes y los jugadores para promover la conciencia cultural. Queremos cultivar esta relación con hechos y adoptaremos medidas concretas para que situaciones como esta no se repitan».

Tebas creó una unidad de crisis, se reunió con el embajador chino en España, Yao Jing, y contactó con el Real Madrid pese a las tensas relaciones, después de que el club hubiera pedido su dimisión por comparar a su directiva con Joseph Goebbels. Según Reuters, el presidente de La Liga también habría considerado viajar a China para apaciguar la polémica.