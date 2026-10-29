¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Kylian Mbappe China GFX HIC 1-1GOAL

El caso Mbappé-China: qué pasó, el meme del «dictador», las disculpas del Real Madrid y el riesgo de consecuencias gravísimas

Un comentario casual del capitán de Francia sobre una broma viral a su costa ha desatado un insólito incidente internacional.

Krishan Davis
Traducido por

  • Una observación aparentemente inocente sobre un meme viral ha situado a Kylian Mbappé, al Real Madrid y a LaLiga en el centro de una polémica diplomática. En un breve vídeo publicado en redes sociales, Mbappé calificó indirectamente de «dictador» al exlíder chino Mao Zedong, lo que desencadenó un incidente internacional.

    A primera vista puede parecer una reacción exagerada, pero la gravedad del comentario se ha reflejado en la intransigencia china y en la difícil mediación de España, todavía sin resultado. La tormenta no da señales de amainar y podría tener graves consecuencias para el fútbol español.

  • El poder del meme

    Kylian Mbappe Real Madrid 2026/27
    getty

    Mbappé se ha metido en un lío por un comentario aparentemente casual sobre un vídeo viral.

    Desde hace tiempo circula por internet un meme recurrente que se burla del carácter autoritario de Mbappé superponiendo su rostro a imágenes de Mao o Stalin, o creando con IA fotos en las que aparece con uniforme militar.

    Thibaut Courtois ha revelado que en el vestuario del Real Madrid estos memes resultan hilarantes. Durante el Mundial también se supo que los compañeros franceses de Mbappé lo llamaban «Mobut», por Mobutu Sese Seko, exdictador de la República Democrática del Congo. El propio delantero le vio el lado divertido, pero sus comentarios en un breve vídeo que después fue eliminado lo metieron en problemas.

    Entrevistado en el podcast francés «The Bridge» en abril de 2025, Mbappé respondió así cuando le preguntaron cuál era su meme favorito: «Cuando hicieron un vídeo con un tipo, creo que un dictador chino, y pusieron mi...». Se señaló la cara antes de que apareciera en pantalla la imagen de su rostro montado sobre el cuerpo de Mao. «Lo uso a menudo con mis amigos», añadió sonriendo.

    El exjugador del PSG, de 27 años, ni siquiera mencionó a Mao, pero la reacción negativa de China ante la mera alusión fue inmediata e intransigente.

  • Reacción grave

    FBL-CHINA-ADVERTISING-POLITICS-MBAPPE
    AFP

    Entre otras sanciones, las cuentas de Mbappé en las redes sociales han quedado, de hecho, desactivadas en China.

    El vídeo, que ha reaparecido en las redes sociales, ha provocado una airada reacción de los dirigentes chinos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, declaró: «Las palabras o acciones que hieran al pueblo chino serán rechazadas por toda la sociedad».

    La Federación China de Fútbol (CFA) también exigió disculpas y afirmó que «los deportistas de fama internacional deben respetar rigurosas normas éticas y expresar de manera racional su influencia pública».

    Mbappé perdió rápidamente el respaldo de tres patrocinadores chinos: el principal productor de lácteos Mengniu, la empresa de bebidas Dongpeng, en cuyos anuncios había aparecido el capitán de Francia durante los Mundiales de verano, y el fabricante de quesos Milkground. Mengniu y Dongpeng difundieron comunicados casi idénticos en los que condenaron el comentario y afirmaron que «se oponen firmemente» a cualquier palabra o acción que pueda ofender al pueblo chino y que tienen «tolerancia cero» ante ellas.

    Según el diario de Shanghái The Paper, la televisión estatal CCTV ha suspendido la retransmisión de los partidos de Mbappé, así como toda publicidad o contenido de vídeo en línea. La Liga, que firmó en verano un acuerdo con la plataforma estatal Migu, no emitirá el domingo el Real Madrid-Racing Santander.

    También ha habido consecuencias en internet: los nuevos usuarios de Weibo, RedNote y Xiaohongshu no pueden seguir a Mbappé, cuya cuenta ha sido bloqueada. Patrocinadores internacionales como Dior, Hublot y On, con la que Mbappé había firmado un contrato para sus botas de fútbol, han tenido que retirar los contenidos relacionados con él de sus perfiles chinos.

  • Un legado complejo

    China Marks The 50th Anniversary Of Mao Zedong
    Getty Images News

    Mao Zedong sigue siendo considerado un gran líder en China, pese a haber sido responsable de la muerte de decenas de millones de personas.

    El legado de Mao en China es complejo, pero fuera del país se le considera sobre todo un dictador. Padre fundador de la República Popular China, dirigió el país desde 1949 hasta 1976, año en que murió a los 82 años.

    Durante su mandato como presidente del Partido Comunista Chino (PCCh), encabezó un régimen totalitario que causó la muerte de decenas de millones de personas, muchas de ellas durante la Gran Hambruna China, entre 1959 y 1961. Se considera que fue la hambruna más mortífera de la historia de la humanidad, con una cifra estimada de hasta 55 millones de víctimas.

    La hambruna fue causada por su campaña de colectivización agrícola e industrialización, el «Gran Salto Adelante». Su régimen reprimió a los opositores políticos, impuso trabajos forzados y llevó a cabo masacres para eliminar a la clase capitalista y la cultura tradicional.

    En China, sin embargo, muchos le atribuyen el fin de la guerra civil y los avances para las mujeres y en la educación, además de la fuerte reducción de la pobreza que allanó el camino para el futuro ascenso del país. Hoy, muchos, sobre todo entre las personas mayores, siguen considerándolo un gran líder, y el Partido Comunista Chino defiende tenazmente su legado. En China se dice a menudo que Mao tenía razón en un 70 % y se equivocaba en un 30 %.

    En este contexto, la reacción negativa al comentario de Mbappé, sea verdadero o falso, refleja que faltar al respeto a los líderes del país sigue siendo un tabú social y cultural. Esto significa que cualquier marca o deportista que pretenda aprovechar el lucrativo mercado chino debe actuar con extrema cautela.

  • Disculpas humillantes

    GFX Javier Tebas Florentino Perez
    Getty/GOAL

    Mbappé, el Real Madrid y LaLiga, a través de su presidente Javier Tebas, tuvieron que disculparse por el comentario.

    Para evitar perjuicios económicos a Mbappé, al Real Madrid y a La Liga, desde España llegaron disculpas serviles, con los responsables más preocupados por el dinero que por la verdad.

    «Mi comentario fue inoportuno y ahora entiendo que haya herido a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo —declaró Mbappé a través de su holding Interconnected Ventures, en un comunicado traducido al mandarín—. Pido disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por mis palabras. No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente».

    Su club intervino al día siguiente con un comunicado: «El Real Madrid desea expresar sus disculpas al pueblo chino por cualquier malestar que hayan podido causar las recientes declaraciones de nuestro jugador Kylian Mbappé. Nuestro club siente un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten afecto y admiración por el Real Madrid. El Real Madrid desea fortalecer los lazos de amistad que lo unen a China y a sus ciudadanos».

    Es la segunda vez en pocos meses que el club entra en conflicto con las autoridades chinas: en agosto, una publicación sobre las inundaciones en «Nepal y Tíbet» fue criticada por la prensa local, que pidió que se cambiara por «Xizang chino», antes de que fuera eliminada sin explicaciones.

    La Liga también trató de limitar los daños y afirmó: «LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado a los aficionados chinos. Esos comentarios fueron expresados a título personal y no representan a LALIGA. En el marco de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes».

    El presidente Javier Tebas añadió: «Pido disculpas a los aficionados chinos por la ofensa. Respeto a China y a su pueblo, que lleva años apoyando nuestro fútbol. Como presidente de La Liga, trabajaré con los clubes y los jugadores para promover la conciencia cultural. Queremos cultivar esta relación con hechos y adoptaremos medidas concretas para que situaciones como esta no se repitan».

    Tebas creó una unidad de crisis, se reunió con el embajador chino en España, Yao Jing, y contactó con el Real Madrid pese a las tensas relaciones, después de que el club hubiera pedido su dimisión por comparar a su directiva con Joseph Goebbels. Según Reuters, el presidente de La Liga también habría considerado viajar a China para apaciguar la polémica.

  • Graves consecuencias

    Kylian Mbappe China
    Getty

    La polémica por el comentario de Mbappé no da señales de apaciguarse y podría tener enormes consecuencias económicas.

    No está claro si las disculpas de Mbappé y la iniciativa de Tebas bastarán para aplacar la crisis con China. El miércoles, el portavoz Jiakun comentó: «Nos tomamos en serio las disculpas presentadas».

    Según el periodista francés Romain Molina, la declaración de Mbappé no ha calmado las tensiones, sino que se ha visto como un intento desesperado de proteger sus intereses comerciales. No haber mencionado a Mao ha empeorado las cosas. Circulan vídeos en los que aficionados chinos queman sus camisetas y arrancan carteles publicitarios.

    El miércoles, la cadena estatal China Media Group (CMG) rechazó las explicaciones de Mbappé, del Real Madrid y de Tebas, y confirmó que no retransmitirá los partidos del capitán francés. Ya se había anunciado que el partido de Liga del Real Madrid de este fin de semana no se emitiría.

    «Consideramos que las declaraciones ofensivas de Mbappé han ofendido al pueblo chino, han cruzado la línea y han traspasado los límites de la libertad de expresión —se lee en un comunicado del CMG—. Mbappé es jugador del Real Madrid y el club tiene una responsabilidad significativa al respecto. Por tanto, no aceptamos la explicación del Real Madrid según la cual Mbappé “nunca ha ofendido intencionadamente y ha afirmado que los jugadores tienen derecho a expresar sus opiniones personales”, ni aceptamos la actitud del Real Madrid».

    Según Reuters, la televisión estatal china espera «nuevos gestos de reconciliación». La Liga ha anunciado un «protocolo de sensibilización y comunicación» con clubes y jugadores ante el temor de un fuerte impacto económico.

    Según los últimos datos financieros de La Liga, la máxima categoría española ingresó 1.580 millones de euros (1.320 millones de libras/1.760 millones de dólares) por derechos televisivos en la temporada 2024-25, el 40 % de los cuales (748 millones de euros/626 millones de libras/995 millones de dólares) procedía de los mercados internacionales. Aunque no se han dado a conocer los ingresos específicos procedentes de China, los mercados asiáticos y estadounidenses son las dos principales fuentes de ingresos del extranjero para la competición. Este mismo verano, Tebas había afirmado que «China sigue siendo un mercado estratégico para La Liga».

    En el caso del Real Madrid, además del riesgo de perder parte del contrato de derechos televisivos, según El Mundo, entre el 10 y el 15 % de los ingresos internacionales por merchandising procede de China, donde la camiseta de Mbappé es la más vendida. El club posee el 20 % de sus derechos de imagen.

    Por ahora no está claro cuánto afectará este incidente a Mbappé. Según Forbes, se espera que el francés ingrese 30 millones de dólares (22,5 millones de libras) solo por patrocinios, pero ninguna empresa china ha revelado cuánto le paga. También está en riesgo su nuevo proveedor de calzado, On, para el que China es un mercado clave: sus acciones ya han perdido valor.

    Sin una solución a corto plazo, la crisis podría afectar al fútbol español.