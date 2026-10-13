«Matheus [Cunha] es un futbolista fantástico, un poco imprevisible por su forma de jugar», declaró el portero suplente del Manchester United, Tom Heaton, al pódcast Inside Carrington en diciembre del año pasado. «Es difícil jugar contra él, pero también ha aportado muy buena energía al vestuario. Ha estado magnífico».

Al final de la temporada 2025-26, la mayoría de los aficionados del United compartía esa opinión. El internacional brasileño se repuso de un comienzo discreto y sumó 10 goles y dos asistencias en 33 partidos de la Premier League, con lo que ayudó al Manchester United a terminar tercero y asegurar su regreso a la Champions League.

Se puede debatir si eso bastó para justificar los 62,5 millones de libras (83 millones de dólares) que costó Cunha, pero no cabe duda de que aportó una nueva dimensión al ataque del United. Michael Carrick puede recurrir al jugador de 27 años para atraer a los defensas gracias a su excelente conducción del balón y su estilo directo. Además, trabaja sin descanso cuando su equipo no tiene la posesión, lo que le ha convertido en uno de los favoritos de la afición.

En su mejor versión, Cunha es uno de los delanteros más peligrosos de la Premier League, y ha recorrido un largo camino desde que el Atlético de Madrid prescindió de él en enero de 2023. Por entonces, parecía que quizá nunca llegaría a triunfar en la élite. Pese a todas sus cualidades, Cunha nunca logró hacerse con un puesto fijo en el once de Diego Simeone en el Metropolitano.

El martes tendrá la oportunidad de demostrar a los rojiblancos que se equivocaron al renunciar a él, cuando el United viaje a la capital española para disputar un duelo de Champions League que promete ser interesante. Pero la pregunta sigue en pie: ¿qué fue exactamente lo que falló para Cunha en el Atlético?