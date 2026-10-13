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Matheus Cunha Atletico Madrid 1:1Getty/GOAL

El calvario de Matheus Cunha en Madrid: ¿qué le salió mal al talento rebelde del Manchester United en el Atlético?

El internacional brasileño se ha consolidado como un jugador clave en Old Trafford, pero su primera oportunidad de triunfar en la élite no salió tan bien.

James Westwood
Traducido por

  • «Matheus [Cunha] es un futbolista fantástico, un poco imprevisible por su forma de jugar», declaró el portero suplente del Manchester United, Tom Heaton, al pódcast Inside Carrington en diciembre del año pasado. «Es difícil jugar contra él, pero también ha aportado muy buena energía al vestuario. Ha estado magnífico».

    Al final de la temporada 2025-26, la mayoría de los aficionados del United compartía esa opinión. El internacional brasileño se repuso de un comienzo discreto y sumó 10 goles y dos asistencias en 33 partidos de la Premier League, con lo que ayudó al Manchester United a terminar tercero y asegurar su regreso a la Champions League.

    Se puede debatir si eso bastó para justificar los 62,5 millones de libras (83 millones de dólares) que costó Cunha, pero no cabe duda de que aportó una nueva dimensión al ataque del United. Michael Carrick puede recurrir al jugador de 27 años para atraer a los defensas gracias a su excelente conducción del balón y su estilo directo. Además, trabaja sin descanso cuando su equipo no tiene la posesión, lo que le ha convertido en uno de los favoritos de la afición.

    En su mejor versión, Cunha es uno de los delanteros más peligrosos de la Premier League, y ha recorrido un largo camino desde que el Atlético de Madrid prescindió de él en enero de 2023. Por entonces, parecía que quizá nunca llegaría a triunfar en la élite. Pese a todas sus cualidades, Cunha nunca logró hacerse con un puesto fijo en el once de Diego Simeone en el Metropolitano.

    El martes tendrá la oportunidad de demostrar a los rojiblancos que se equivocaron al renunciar a él, cuando el United viaje a la capital española para disputar un duelo de Champions League que promete ser interesante. Pero la pregunta sigue en pie: ¿qué fue exactamente lo que falló para Cunha en el Atlético?

  • «Una sensación increíble»

    Cunha-Atletico-2021
    Getty

    Cunha describió su fichaje por el Atlético como un «sueño» tras ser rescatado del anonimato de la zona media de la tabla en el Hertha Berlín.

    El fichaje de Cunha por el Atlético fue, en cierto modo, una sorpresa. En el mercado de verano de 2021, el club había perseguido a Dusan Vlahovic y Rafa Mir como principales objetivos para reforzar el ataque y no se fijó en Cunha hasta finales de agosto.

    Sin embargo, tras confirmarse su llegada procedente del Hertha Berlín por 30 millones de euros (25 millones de libras/33 millones de dólares), entre los aficionados predominaba la ilusión. En una temporada y media en la Bundesliga, Cunha marcó 13 goles y dio otras cinco asistencias, cifras sólidas teniendo en cuenta que el Hertha era un equipo de mitad de tabla.

    Con versatilidad para jugar en cualquiera de las dos bandas, como delantero centro o como mediapunta, Cunha parecía un fichaje inteligente para el vigente campeón de España, que necesitaba más competencia para su referente, Luis Suarez, de 34 años.

    «Estar en el Atleti es una sensación increíble», dijo Cunha en su primera entrevista con el canal del club. «Veo al Atleti como uno de los mejores clubes del mundo. Siempre tuve en mente el sueño de jugar al máximo nivel posible y aquí es donde quiero estar. Cada uno tiene su propia historia y yo quiero escribir la mía aquí, con muchos éxitos como los otros brasileños que han jugado aquí. Quiero que los aficionados recuerden mi nombre».

    Cunha seguía los pasos de compatriotas brasileños como Juninho Paulista, Filipe Luis y Miranda, aunque el Atlético no tenía un largo historial de éxitos con delanteros brasileños, más allá de Baltazar, icono de los años ochenta. El perfil de Cunha, un jugador muy creativo y dispuesto a asumir riesgos, tampoco encajaba bien con el planteamiento pragmático de Simeone. Pronto quedó claro que tendría que esforzarse mucho para ganarse la confianza tanto del entrenador como de la afición.

  • Oportunidades limitadas

    FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-ATLETICO
    AFP

    La primera temporada de Cunha en el Metropolitano fue decepcionante, pero podía alegar la falta de minutos como excusa válida.

    Suarez siguió siendo el delantero de referencia del Atlético durante la temporada 2021-22. Además, el club logró recuperar a Antoine Griezmann como cedido del Barcelona el último día del mercado de fichajes, lo que no favoreció a Cunha. El exjugador del RB Leipzig y del Hertha quedó desde el principio por detrás de Griezmann y Joao Felix, el fichaje más caro de la historia del club, y no fue titular por primera vez hasta diciembre.

    Cunha tuvo pocas oportunidades para dejar huella. Como era comprensible, eso le llevó a intentar forzar las jugadas cuando estaba en el campo: a menudo perdía el balón con facilidad y dejaba al equipo en una posición comprometida. Fue una temporada decepcionante para el Atlético en todos los frentes. Cayó al tercer puesto en La Liga, fue eliminado de la Copa del Rey en octavos de final y perdió ante el Manchester City en cuartos de final de la Champions League. Cunha solo aportó siete goles en 38 partidos.

    Pero, si se tiene en cuenta que seis de esos goles llegaron en solo ocho partidos como titular en La Liga y que estuvo seis semanas de baja por una lesión de rodilla, es justo decir que poco más podía haber hecho. En aquel momento, el Atlético no se planteaba venderlo, pese a que se le vinculaba con el Manchester United, y mostró su confianza en Cunha al entregarle el dorsal 9 tras la finalización del contrato de Suarez.

    Estaba encantado de heredar una camiseta que también habían vestido leyendas como David Villa y Fernando Torres, según declaró a Globo Esporte: «Espero estar a la altura de toda la confianza que la directiva y el cuerpo técnico han depositado en mí. Es una gran responsabilidad, pero me siento muy preparado».

  • No hay vuelta atrás

    Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga Santander
    Getty Images Sport

    Tras la marcha de Suarez, Cunha vio cómo otro hombre le cerraba el paso, lo que puso en duda su futuro a largo plazo.

    Cunha completó una pretemporada muy provechosa: marcó en las contundentes victorias por 4-0 ante el Numancia y la Juventus y contó con un fisioterapeuta y un nutricionista personales para ayudarle a progresar técnica y físicamente. «Me he convertido en un jugador aún más completo», añadió a Globo. «La intensidad en los partidos y en los entrenamientos es muy alta. Siempre trabajamos y entrenamos al límite. Eso me ha hecho evolucionar».

    Sin embargo, por desgracia para Cunha, el Atlético nunca tuvo previsto que fuera el sucesor directo de Suárez. Alvaro Morata regresó al Metropolitano aquel verano tras dos años cedido en la Juventus, y Simeone acabó eligiéndolo para liderar el ataque al inicio de la temporada 2022-23.

    La decisión quedó respaldada cuando Morata marcó dos goles en la victoria por 3-0 ante el Getafe en la primera jornada, mientras que Cunha tuvo que conformarse con disputar siete minutos tras salir del banquillo. Simeone siguió apostando por Morata a partir de entonces, y Cunha ni siquiera tenía asegurado jugar cuando el español descansaba, ya que Griezmann y Felix actuaban en ocasiones en punta en un sistema 3-5-2.

    Esta vez, pasar todas las semanas en el banquillo acabó afectando a Cunha. Disputó 17 partidos en todas las competiciones entre agosto y principios de noviembre, pero solo fue titular en dos y no marcó ningún gol. Como consecuencia, Cunha se quedó fuera de la convocatoria de Brasil para el Mundial de Catar, disputado a mitad de temporada.

    «Fue el primer gran respiro para mi salud [mental] en mi carrera», explicó Cunha al recordar aquel momento en declaraciones a BBC Sport el año pasado. «Si eres brasileño y piensas en el Mundial, lo es todo para nosotros, ¿sabes? Si consigues esa oportunidad de jugar, [harás] que todos se sientan más orgullosos de lo habitual. Cuando no estás allí, sientes que hice todo para nada. Fue un poco como una depresión. Cuando llegué a casa, lloré y después transmití todas mis emociones a las personas que de verdad se preocupan por mí».

  • Dardo de despedida

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-ATLETICO
    AFP

    Cunha pareció desahogarse contra Simeone en un mensaje a la afición del Atlético de Madrid tras llegar a un acuerdo para fichar por el Wolverhampton.

    El último partido de Cunha con la camiseta del Atlético fue un 1-1 ante el Espanyol para olvidar, el 6 de noviembre, en el que jugó 17 minutos tras salir del banquillo. Para entonces, los dirigentes del club ya preparaban el mercado de fichajes de enero, en el que necesitaban ingresar unos 30 millones de euros (25 millones de libras/34 millones de dólares) en ventas debido a la sorprendente eliminación del equipo en la fase de grupos de la Champions League.

    Con Morata, Griezmann, Felix y el ídolo de culto Angel Correa por delante de Cunha, quedó claro que el brasileño sería el sacrificado para que el Atlético pudiera cuadrar las cuentas. El 26 de diciembre, el Wolverhampton confirmó que había llegado a un acuerdo para incorporar a Cunha como cedido con una obligación de compra por 50 millones de euros (42 millones de libras/56 millones de dólares), y el traspaso a Molineux se hizo oficial seis días después.

    «Es un chico que nos dio todo lo que tenía; nosotros le dimos todo lo que teníamos», dijo Simeone cuando le preguntaron por la operación. Sin embargo, Cunha dejó claro que no estaba de acuerdo con la primera parte de esa afirmación.

    En un emotivo mensaje de despedida a los aficionados del Atleti en las redes sociales, Cunha pareció lanzar una crítica al entrenador del Atlético: «El fútbol es así, como cualquier otra profesión. Hay quienes mandan porque en algún momento fueron importantes, tienen sus jerarquías y toman las decisiones, y luego tú también tienes que tomar las tuyas».

  • Se necesita una chispa

    Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Cunha ha relanzado su carrera en la Premier League de forma admirable, pero aún le queda mucho trabajo por hacer.

    Cunha tenía motivos de sobra para sentirse agraviado. Terry Gibson, comentarista del fútbol español y exdelantero del United, fue uno de los que consideraron que nunca tuvo una oportunidad justa en el Metropolitano. «Creo que es una pérdida para el Atlético de Madrid», declaró Gibson a The Athletic tras la marcha de Cunha. «Creo que probablemente les habría gustado conservarlo, pero las implicaciones económicas de la oferta que hizo el Wolves eran claras.

    «No era titular habitual, aunque probablemente debería haberlo sido, y seguramente la cantidad era demasiado alta como para rechazarla. Aportó mucho durante el poco tiempo que estuvo en el club y siempre era un jugador del que pensabas que debería ser titular más a menudo. Pero a veces, en el fútbol, si tienes a alguien como Morata, que tiene un valor económico mayor, tiene que jugar. Aun así, hubo muchas ocasiones en las que pensabas que Cunha debería ser titular por delante de Morata».

    Por su parte, Carmelo, el padre de Cunha, culpó directamente al entrenador en declaraciones a Globo Esporte: «Con el sistema de Simeone, es imposible que un delantero tenga éxito. Es muy difícil».

    Quizá Simeone lamente cómo acabaron las cosas, porque Cunha ha triunfado en la Premier League. Sumó 48 goles y asistencias entre ambos apartados en 92 partidos con el Wolves y ganó el premio al Jugador de la Temporada del club en 2024-25, después de salvarlo del descenso casi por sí solo.

    Además de Bruno Fernandes, nadie tuvo tanta influencia como Cunha en el resurgimiento inicial del United bajo las órdenes de Carrick. También debutó por fin en el Mundial durante el verano y marcó tres goles en cinco partidos con Brasil. Cunha tiene las bases para convertirse en un jugador de talla mundial.

    Sin embargo, cabe señalar que el Atlético se encuentra ahora mismo en una situación mucho mejor que el United. El equipo de Simeone es segundo en La Liga y no temerá recibir al United, después de haber derrotado ya al Real Madrid en un derbi disputado esta temporada en el Metropolitano.

    En cambio, el Manchester United de Carrick ya está a 12 puntos del Manchester City, líder de la Premier League en este inicio de temporada, y Cunha solo ha marcado un gol en seis partidos. Por supuesto, querrá sacarse la espina en el Metropolitano, pero su principal objetivo es dar un impulso a su temporada y a la del United.