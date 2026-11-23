El Dortmund también podría plantearse sacar partido económico de algunos jóvenes que ya tienen un puesto consolidado en el equipo de Kovac. Ningún futbolista del BVB ha disputado más minutos en la Bundesliga esta temporada que Daniel Svensson, lateral izquierdo sueco de 24 años que llegó el año pasado del Nordsjælland por 6,5 millones de euros después de una exitosa cesión.
También es el jugador del equipo que más centros ha puesto en jugadas a balón parado. Su inteligencia defensiva ha ayudado al Dortmund a mantener, de forma compartida, el mejor registro defensivo de la liga: siete goles encajados en nueve partidos. Con un valor de mercado estimado ahora en unos 50 millones de euros, Svensson ha sido señalado como objetivo de clubes como el Liverpool y el Barcelona.
Jobe Bellingham también ha contribuido a dar más solidez al Dortmund gracias a su corpulencia y a su excelente sentido de la anticipación para cortar el juego en el centro del campo. Al jugador de 21 años le costó un tiempo adaptarse a Alemania tras su traspaso desde el Sunderland por 33 millones de euros, pero ahora empieza a salir de la sombra de su hermano Jude. Si mantiene su trayectoria actual, podría emular al futbolista del Real Madrid y conseguir un traspaso millonario en un futuro próximo.
En ataque, Kovac utiliza a otros dos futbolistas de 24 años, Fabio Silva y Maximilian Beier, para apoyar a Guirassy. El Dortmund pagó 25 millones de euros a los Wolves por Silva. Aunque su primera temporada tuvo altibajos, el delantero portugués ahora marca diferencias de forma constante cuando juega. Firmó un gol y una asistencia en la victoria ante el Betis en la Champions League y anotó el tanto del empate en el 2-2 del Dortmund frente al Bayern en el Allianz Arena.
La versatilidad de Silva y su capacidad para desenvolverse en espacios reducidos lo convierten en un recurso singular. Tiene demasiado nivel para seguir a la sombra de Guirassy a largo plazo. Si decide marcharse en busca de un papel más importante, el Dortmund podría llegar a duplicar lo que invirtió en él en el mercado actual.
Como Silva, Beier puede ocupar varias posiciones en la línea de ataque. Fichado del Hoffenheim por 30 millones de euros en 2024, el internacional alemán acumula hasta la fecha un total de 42 goles y asistencias en 106 partidos con el Dortmund, seis de ellos esta temporada.
Es eficaz conectando el juego y destaca por su incansable trabajo sin balón, fundamental en el planteamiento táctico de Kovac. El Brentford ofreció 70 millones de euros por Beier en verano y, según las informaciones, el Arsenal lo ha estado siguiendo mientras comprueba la evolución de Nwaneri. Por eso, bien podría ser el siguiente en protagonizar un traspaso de gran repercusión.
El martes por la noche, Beier tendrá la oportunidad de exhibirse en el Emirates, donde el Dortmund se enfrentará al Arsenal en la Champions League. Si el equipo de Kovac logra un resultado positivo, será otra prueba de que el nuevo proyecto funciona a la perfección. Su renovada apuesta por formar estrellas probablemente hará que la próxima generación vea al Dortmund como uno de los destinos más atractivos del fútbol.