Ha pasado casi exactamente un mes desde que la FIFA anunció su controvertida propuesta de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), lo que provocó indignación en todo el fútbol, además de plantear serias dudas sobre el futuro de Gianni Infantino como presidente de la FIFA y desencadenar amenazas de boicot por parte de múltiples confederaciones, con la UEFA a la cabeza.

La Copa Mundial Femenina Sub-20 es el primer torneo de la FIFA en el calendario desde que se desarrollaron los acontecimientos, pero, a pesar de los temores iniciales de que pudiera no llegar a celebrarse, o al menos verse muy afectado, como consecuencia de la intención de la UEFA de boicotear las competiciones de la FIFA, parece que arrancará la próxima semana según lo previsto.

Cada día que pasa se publican nuevos comunicados de distintas federaciones de fútbol. El domingo, los países nórdicos Dinamarca, Islandia, Islas Feroe, Finlandia, Noruega y Suecia anunciaron una pérdida de confianza en Infantino, y la Federación de Fútbol de Gibraltar retiró su apoyo al actual presidente al día siguiente. Inglaterra, Gales, Irlanda, Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia, Israel y Nueva Zelanda están entre los que ya han emitido comunicados similares.

Al mismo tiempo, las 24 selecciones que participarán en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de septiembre siguen preparando el principal torneo del fútbol base femenino, que comienza en Polonia el próximo sábado.

Entonces, ¿se celebrará el torneo según lo previsto? ¿O podría entrar aún en juego el boicot de la UEFA?