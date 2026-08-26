El boicot de la UEFA al Mundial, a punto de venirse abajo mientras Inglaterra, Francia y más selecciones se preparan para competir en el Mundial sub-20 femenino de la FIFA
Ha pasado casi exactamente un mes desde que la FIFA anunció su controvertida propuesta de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), lo que provocó indignación en todo el fútbol, además de plantear serias dudas sobre el futuro de Gianni Infantino como presidente de la FIFA y desencadenar amenazas de boicot por parte de múltiples confederaciones, con la UEFA a la cabeza.
La Copa Mundial Femenina Sub-20 es el primer torneo de la FIFA en el calendario desde que se desarrollaron los acontecimientos, pero, a pesar de los temores iniciales de que pudiera no llegar a celebrarse, o al menos verse muy afectado, como consecuencia de la intención de la UEFA de boicotear las competiciones de la FIFA, parece que arrancará la próxima semana según lo previsto.
Cada día que pasa se publican nuevos comunicados de distintas federaciones de fútbol. El domingo, los países nórdicos Dinamarca, Islandia, Islas Feroe, Finlandia, Noruega y Suecia anunciaron una pérdida de confianza en Infantino, y la Federación de Fútbol de Gibraltar retiró su apoyo al actual presidente al día siguiente. Inglaterra, Gales, Irlanda, Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia, Israel y Nueva Zelanda están entre los que ya han emitido comunicados similares.
Al mismo tiempo, las 24 selecciones que participarán en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de septiembre siguen preparando el principal torneo del fútbol base femenino, que comienza en Polonia el próximo sábado.
Entonces, ¿se celebrará el torneo según lo previsto? ¿O podría entrar aún en juego el boicot de la UEFA?
No se han cumplido las condiciones.
Fue el 30 de julio, dos días después de que la FIFA confirmara su propuesta FFE, cuando la UEFA emitió un comunicado rechazando los planes «de forma unánime e inequívoca».
«La Copa del Mundo no puede tratarse como un producto de inversión», dijeron la propia UEFA y sus 55 federaciones miembro. «Como resultado de la discusión de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vivas, a menos que esta propuesta haya sido abandonada en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca volverá a abrir su gobernanza o sus competiciones a la propiedad privada».
Un día después, la FIFA anunció que la propuesta no seguiría adelante. «Ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en el interés del objetivo planteado en primer lugar», decía un comunicado de Infantino.
Sin embargo, aunque la UEFA acogió con satisfacción la noticia, un comunicado en los días posteriores sugirió que un boicot no quedaba de repente descartado: «Primero, había que retirar las propuestas para vender las principales competiciones y, en segundo lugar, hay que dar garantías de que nunca volverán a hacerse intentos de desfigurar el juego de esta manera. Estas condiciones no se han cumplido».
Primera prueba real
En los días y semanas transcurridos desde entonces, han llegado desde todos los rincones del mundo numerosas declaraciones que reflejan la preocupación por la dirección de la FIFA. Pero, en lo que respecta al posible boicot al Mundial femenino sub-20, no ha habido mucho que sugiera que vaya a producirse. De hecho, the Guardian informa ahora de que la UEFA está dispuesta a retirar la amenaza después de haber recibido garantías de que se podría poner sobre la mesa cualquier cosa equivalente a la malograda propuesta de la FFE.
Esto se produce tras una preparación bastante discreta del torneo, con las selecciones centradas en sus preparativos para el Mundial y, apenas un día después del comunicado de la UEFA sobre el incumplimiento de las condiciones, la Federación Francesa de Fútbol llegó incluso a decir a BBC Sport: "Por ahora, Francia participará en el Mundial femenino sub-20 de la FIFA".
Fue la única declaración firme de ese tipo, ya que no llegó nada de carácter oficial similar por parte de las otras cinco selecciones europeas clasificadas para el torneo, la anfitriona Polonia, además de Italia, Inglaterra, Portugal y España. Sí se han ido conociendo, sin embargo, anuncios sobre las convocatorias que cada país llevará al Mundial, cuyo inicio está previsto para el 5 de septiembre.
Pros y contras
Hay argumentos a favor y en contra tanto de un boicot al Mundial sub-20 femenino como de no hacerlo. Al fin y al cabo, sería injusto que el caos en el que está envuelta la FIFA afectara a las mejores jóvenes futbolistas del mundo, muchas de las cuales esperan brillar en este gran escenario por primera vez, y quizá la única, en sus carreras. ¿Por qué deben ser estas jugadoras, en su mayoría adolescentes que simplemente esperan con ilusión el honor de jugar un Mundial, las que se vean en esta situación y potencialmente privadas de una oportunidad así?
Dentro del fútbol femenino existe la sensación de que sería una verdadera lástima que fuera precisamente este deporte, ahora en una trayectoria ascendente tras luchar durante tanto tiempo por reconocimiento y respeto, el más perjudicado por la polémica, siendo el Mundial de la próxima semana no el único posible evento afectado. En octubre se disputará después el Mundial sub-17 femenino, antes de que las selecciones de la UEFA participen a finales de mes en los clasificatorios para el torneo absoluto, que se celebrará el próximo verano en Brasil. Cuesta no compartir ese punto de vista.
Pero si este Mundial sub-20 se desarrolla con normalidad, ¿será Infantino el gran vencedor? Su etapa como presidente de la FIFA sin duda ha traído cosas positivas para el fútbol femenino, pero resultó significativo que la propuesta para la creación de la FFE apenas mencionara el fútbol femenino. Cualquier boicot de la UEFA a este torneo sin duda provocaría una reforma, y eso probablemente solo sería bueno para el fútbol femenino.
O quizá todo este fiasco con Infantino baste de todos modos para propiciar un nuevo presidente de la FIFA cuando lleguen las próximas elecciones en marzo.
A toda máquina
Ante la falta de comentarios por parte de quienes mandan sobre la posibilidad de que el torneo siga adelante, o no, en las últimas semanas, las declaraciones de los seleccionadores implicados han sido la mejor manera de tomarle el pulso a la situación. En declaraciones a BBC Sport a principios de este mes, durante la concentración de preparación de las Young Lionesses en Portugal, la seleccionadora de la Inglaterra sub-20, Lydia Bedford, dijo sobre cualquier posible boicot: "Desde mi punto de vista, el mensaje de los dirigentes en todo momento ha sido: 'Simplemente seguid como siempre', y eso es lo que hemos hecho".
En otro orden de cosas, al hablar con los periodistas la semana pasada, a Vicky Jepson, seleccionadora de la sub-20 de Estados Unidos, le preguntaron si existía la posibilidad de que el torneo no se celebrara.
"No, en absoluto", respondió. "Y trabajo en una gran federación que me llamaría a una reunión para informarme de eso. Todo sigue como siempre y estamos preparadas. Sé que hay mucho ruido alrededor de ello, pero ese ruido no ha entrado en nuestro grupo y, desde luego, es algo que no me ha preocupado porque la federación nunca me ha dicho ni una sola vez que exista preocupación por que este torneo siga adelante".
Solo el tiempo dirá qué significará para la FIFA, Infantino y la postura de la UEFA que el Mundial femenino sub-20 siga adelante. Por ahora, sin embargo, parece que así será, mientras algunos de los mejores jóvenes talentos del fútbol femenino buscan emular a anteriores estrellas de este torneo, como Patri Guijarro, Marta, Asisat Oshoala, Christine Sinclair y Alyssa Naeher, en medio de un convulso contexto político.