La campaña 2025-26 fue muy frustrante para Jude Bellingham. No pudo hacer la pretemporada a las órdenes de Xabi Alonso porque se vio obligado a pasar por el quirófano por una persistente lesión de hombro y, cuando por fin volvió a jugar a finales de septiembre, el nuevo entrenador del Real Madrid le pidió que asumiera un rol de mediocentro defensivo que limitó su impacto.

Alonso fue destituido en enero, cuando los resultados empeoraron, y su sustituto, Alvaro Arbeloa, no pudo después evitar que la temporada del Madrid se descarrilara por completo. Bellingham cerró el curso con solo ocho goles y cinco asistencias en 40 partidos, con mucha diferencia sus peores cifras en España hasta la fecha, y algunos críticos sugirieron que no merecía un puesto en el once inicial de Inglaterra en el Mundial de 2026.

Sin embargo, el ruido externo nunca ha distraído a Bellingham de la tarea que tiene entre manos; de hecho, solo sirve para reforzar su determinación. El canterano del Birmingham City se rehízo para liderar la carrera de Inglaterra hasta las semifinales y probablemente fue el cuarto mejor jugador del torneo, solo por detrás de Lionel Messi, su compañero en el Madrid Kylian Mbappe y el ganador del Balón de Oro Rodri.

Ahora, está retomando donde lo dejó en Norteamérica con un Madrid renacido liderado por Jose Mourinho. Cualquiera que se atreviera a sugerir que Bellingham ya había alcanzado el techo de su carrera quizá tenga que esconderse, porque el jugador de 23 años parece estar mejor que nunca y el Real da la sensación de estar preparado para volver a pelear por los títulos más importantes.