El ascenso imparable de Jason Cundy: cómo un futbolista olvidado se convirtió en el provocador más popular de la radio deportiva británica

Pese a llevar más de 20 años en el sector, da la impresión de que Cundy no ha adquirido protagonismo en los medios futbolísticos hasta hace poco. Eso se debe, sin duda, a la química que muestra en antena con Jamie O'Hara, su actual compañero al frente de «Sports Bar» y también exjugador del Tottenham. Un factor decisivo es que el programa se emite en directo por internet, lo que da lugar a clips sensacionales para las redes sociales.

La pareja da mucho juego en la radio: se toman el pelo mutuamente y hacen lo mismo con los oyentes que llaman, ayudados por los efectos de sonido que introduce en el momento justo uno de sus productores, conocido como Hairy Al. Sin embargo, lo que ha hecho que el dúo se vuelva viral repetidamente en los últimos años es la capacidad de Cundy para sacar de quicio a su compañero y su uso de un accesorio visual desternillante.

Cuando O'Hara, aficionado del Tottenham, se lamenta por el último resultado negativo de su equipo, y ha habido muchos, Cundy, seguidor del Chelsea, saca una máscara con la cara del exentrenador del Tottenham Ange Postecoglou, se la pone y sigue manteniendo una conversación medio seria con su compañero mientras el rostro de la máscara queda absurdamente deformado e inexpresivo sobre el suyo.

El resultado siempre es hilarante, y el hecho de que el Tottenham despidiera a Postecoglou hace más de un año lo hace aún más gracioso. O'Hara no puede evitarlo: lo absurdo de la situación acaba siempre por exasperarlo y, para entonces, ya ha perdido la discusión.

En el episodio más célebre de las ocurrencias de Cundy con la máscara, O'Hara, muy alterado, llegó a abandonar el estudio de talkSPORT tras la desastrosa derrota del Tottenham por 5-2 ante el Atlético de Madrid en la Champions League, el pasado marzo, durante la desafortunada etapa de Igor Tudor como entrenador interino. Con la máscara de Postecoglou, un sombrero de payaso y una pajarita enorme, Cundy no dejó de provocar a su compañero de tertulia hasta que este estalló.

«Si seguimos con este tipo [Tudor], estamos acabados. Este club está acabado. No puede ir a peor», bramó O'Hara. Cuando Cundy respondió que el Tottenham había «empatado la segunda parte», O'Hara perdió los estribos: «¡Deja de hablar de la segunda parte! En serio, tío. En serio, cállate. De verdad... Estoy intentando no decir palabrotas. Eres un comentarista profesional. No puedes seguir diciendo eso».

Tras intentar recuperar la calma, O'Hara se marchó. El clip acumula ya 1,4 millones de visualizaciones solo en X (antes Twitter), y Cundy incluso llevó la máscara a la boda de O'Hara en abril.

El otro número habitual de Cundy, de 57 años, llega al comienzo del programa. Se burla del club que haya tenido un día especialmente malo gritando «¿ALGUIEN HA VISTO A [insertar nombre del equipo]?», antes de enumerar personas y cosas relacionadas con ese club. Se inspira en una célebre narración noruega de los años 80, posterior a una inesperada victoria de los escandinavos sobre Inglaterra. Las palabras «¿Me oís? ¡Vuestros chicos se han llevado una paliza tremenda!» completan el resto de esta rutina disparatada. Si a eso se le añade su característica máscara, el resultado es el caos en estado puro.