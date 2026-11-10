Tras nueve jornadas de la temporada de la Women's Super League, el Arsenal ocupa la sexta posición con solo 13 puntos, a nada menos que 12 del líder, el Manchester City. Incluso a estas alturas, sus esperanzas de conquistar su primer título de la WSL desde 2019 parecen desvanecerse. Sin embargo, por extraño que resulte dadas sus dificultades, eso no significa que haya que descartarlo en la Champions League.

Su comienzo en Europa tampoco ha sido fácil. La ajustada victoria por 1-0 ante el HB Koge en su primer partido le costó mucho, y las danesas tuvieron la mala fortuna de no sacar nada de un encuentro que se decidió con un penalti de Mariona Caldentey en el tiempo añadido. Después llegó un intenso empate 2-2 a domicilio ante el Paris FC, en el que una inexplicable mano de Leah Williamson permitió al equipo local completar la remontada tras ir perdiendo por 2-0. En aquel momento, se pensó que ese podía ser el último partido de Renee Slegers como entrenadora.

Pero la neerlandesa sigue al frente del equipo mientras el Arsenal se prepara para dos semanas decisivas en esta competición, después de dirigirlo hacia una victoria mucho más convincente por 3-0 ante el Benfica en su último partido europeo. Ahora le esperan dos pruebas enormes: visitará al Barcelona, vigente campeón, este jueves y recibirá al Lyon, ganador en ocho ocasiones, una semana después. Es una gran oportunidad para que el Arsenal, ganador de esta competición hace apenas 18 meses, recuerde a todos de lo que es capaz.