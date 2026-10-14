Dos años después de que Mannsverk comenzara a trabajar con Bodo, el foco dejó de estar en lo que sucedía sobre el terreno de juego y pasó a centrarse en la mentalidad y el rendimiento individuales. «Empezamos a obtener resultados y a combinar nuestras formas de ver las cosas. Entendimos que muchos factores ajenos a nuestro control podían influir en el resultado, así que necesitábamos dedicar nuestro tiempo y energía limitados a las cosas sobre las que teníamos más control», explica.

El club recogió los frutos de ese trabajo y conquistó en 2020 su primer título de la Eliteserien, un logro histórico pese a que no partía entre los favoritos antes del inicio de la temporada. Lo hizo con una campaña de récord en la que ganó 26 de sus 30 partidos de liga y marcó 103 goles.

Bodo revalidó el título al año siguiente y también se consolidó como una fuerza en Europa: pasó de disputar la Conference League a la Europa League y, finalmente, a la Champions League la temporada pasada. Además, sumó otros títulos de liga en 2023 y 2024.

Mannsverk nunca se atribuiría el mérito de estos éxitos, pero está claro que el trabajo del preparador mental ha desempeñado un papel importante en los avances del club desde su llegada hace nueve años. Cree que ha sido una cuestión de pequeñas mejoras y de centrarse en sus puntos fuertes, aplicando enseñanzas clave de su etapa en la fuerza aérea.

«Algo que ahora forma parte de nuestra filosofía es entender que incluso las personas con muchas habilidades y capacidad siguen siendo personas», explica a GOAL. «Todos somos seres humanos, así que, en el fondo, afrontamos los mismos retos. Tenemos los mismos retos, pero también las mismas oportunidades.

«Esos retos son como los que he descrito al hablar de nuestros antepasados: nos cuesta mantener la concentración y tendemos a pensar de forma catastrofista. Nos centramos en lo que podría salir mal o acabar mal. Nos preocupamos. En cierto modo, estamos llenos de miedo, y todo esto sucede de manera más o menos automática, por instinto. Creo que una mentalidad basada en la atención plena puede ayudar. Se puede practicar mediante la meditación, pero también incorporarla a nuestros procesos para que, colectivamente, seamos capaces de ser conscientes.

«Nuestra filosofía es lo que llamamos una cultura de rendimiento sostenible. Obviamente, queremos rendir a un alto nivel durante mucho tiempo, tanto individualmente, a lo largo de nuestras carreras, como en cuanto organización, más o menos para siempre. Pero la sostenibilidad también significa entender que no podemos gastar más recursos de los que tenemos. Tenemos que construir paso a paso, ladrillo a ladrillo. No se trata solo del dinero o de nuestras propias bases, sino también de nuestros conocimientos, nuestra capacidad, el equipo médico y todo lo demás. Creces poco a poco y te haces más grande».

Continúa: «Otro principio básico es que, si vas a competir, necesitas conocerte a ti mismo o conocer tu organización. ¿Cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles y tus vulnerabilidades? Céntrate en tus puntos fuertes. No es nada complicado, pero cuando la gente empieza a hablar de competir, tiende a fijarse en sus puntos débiles. Piensa: “No soy lo bastante bueno en esto. Nunca llegaré a ser lo bastante bueno”, o: “Aquellos contra los que competimos son mucho mejores que nosotros”. Como equipo, podemos reconocerlo y volver a centrarnos en lo que importa.

«Otro principio es que nuestro mejor rendimiento siempre está por llegar. Básicamente, significa que siempre podemos mejorar un poco. Tendemos a rebajar nuestras ambiciones. Piensa en los propósitos de Año Nuevo y en los cambios que prometemos hacer en enero. A menudo fracasamos porque somos demasiado ambiciosos y aspiramos a mejorar un 15 o un 20 %.

«Intentamos ser conscientes de ello y tener siempre presente la regla del uno por ciento. Las pequeñas mejoras a lo largo del tiempo aumentan las posibilidades de éxito. Cuantos más éxitos logramos, mayor es el efecto acumulativo. Podemos tener muchos proyectos de mejora del uno por ciento, con distintas personas trabajando en pequeños avances. Cuando todo se suma, podemos conseguir un efecto mucho mayor».