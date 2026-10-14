Dos años después de que Mannsverk empezara a trabajar con Bodo, la atención dejó de centrarse en lo que ocurría sobre el terreno de juego y pasó a la mentalidad y el rendimiento individuales. «Empezamos a obtener resultados y a combinar nuestras formas de ver las cosas. Entendimos que muchos factores ajenos a nuestro control podían influir en el resultado, así que necesitábamos dedicar nuestro tiempo y energía limitados a aquello que podíamos controlar mejor», explica.

El club recogió los frutos y conquistó en 2020 su primer título de la Eliteserien, un logro histórico pese a no partir como favorito antes del inicio de la temporada. Lo hizo con una campaña de récord en la que ganó 26 de sus 30 partidos de liga y marcó 103 goles.

Bodo revalidó el título al año siguiente y también se consolidó como un equipo a tener en cuenta en Europa: pasó de la Conference League a la Europa League y, finalmente, a la Champions League la temporada pasada. Entre tanto, sumó otros títulos de liga en 2023 y 2024.

Mannsverk nunca se atribuiría el mérito de estos éxitos, pero está claro que el trabajo del entrenador mental ha desempeñado un papel importante en los avances del club desde su llegada hace nueve años. Cree que la clave ha estado en las pequeñas mejoras y en centrarse en sus puntos fuertes, aplicando aprendizajes importantes de su etapa en la fuerza aérea.

«Algo que ahora forma parte de nuestra filosofía es entender que incluso las personas con mucho talento y capacidad siguen siendo personas», explica a GOAL. «Todos somos seres humanos, así que, en el fondo, afrontamos los mismos retos. Tenemos los mismos retos, pero también las mismas oportunidades.

»Esos retos son como los que he descrito al hablar de nuestros antepasados: nos cuesta mantener la concentración y tendemos a pensar de forma catastrofista. Nos centramos en lo que podría salir mal o acabar mal. Nos preocupamos. En cierto modo, estamos llenos de miedo, y todo esto ocurre más o menos de forma automática, por instinto. Creo que una mentalidad basada en la atención plena puede ayudar. Una opción es practicarla mediante la meditación, pero también puedes incorporarla a tus procesos para que, colectivamente, seamos capaces de tomar conciencia.

»Nuestra filosofía es lo que llamamos una cultura de rendimiento sostenible. Evidentemente, queremos rendir a un alto nivel durante mucho tiempo, tanto cada uno de nosotros a lo largo de su carrera como la organización, más o menos para siempre. Pero la sostenibilidad también implica entender que no podemos utilizar más recursos de los que tenemos. Tenemos que construir paso a paso, ladrillo a ladrillo. No se trata solo de dinero o de tus propios cimientos, sino también de conocimientos, capacidad, equipo médico y todo lo demás. Vas creciendo poco a poco y te haces más grande».

Continúa: «Otro principio básico es que, si vas a competir, necesitas conocerte a ti mismo o conocer a tu organización. ¿Cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles y tus vulnerabilidades? Céntrate en tus puntos fuertes. No es nada complicado, pero cuando la gente empieza a hablar de competir, tiende a fijarse en sus puntos débiles. Piensa: “No soy lo bastante bueno en esto. Nunca lo seré”, o: “Aquellos contra los que competimos son mucho mejores que nosotros”. Como equipo, podemos reconocerlo y volver a centrarnos en lo que importa.

»Otro principio es que nuestro mejor rendimiento siempre está por llegar. Básicamente, significa que siempre podemos mejorar un poco. Tendemos a rebajar nuestras ambiciones. Piensa en los propósitos de Año Nuevo y en los cambios que prometemos hacer en enero. A menudo fracasamos porque somos demasiado ambiciosos y aspiramos a mejorar un 15 o un 20 %.

»Intentamos ser conscientes de ello y tener siempre presente la regla del uno por ciento. Las pequeñas mejoras a lo largo del tiempo aumentan las posibilidades de éxito. Cuanto más éxito tenemos, mayor es el efecto acumulativo. Podemos tener muchos proyectos de mejora del uno por ciento, con distintas personas trabajando en pequeñas mejoras. Cuando todo se combina, podemos lograr un efecto mucho mayor».