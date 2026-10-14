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Bodo/Glimt mental coach GFXGOAL

El arma secreta del Bodø/Glimt: Cómo un expiloto de aviones de combate ha sido clave en el meteórico ascenso del modesto equipo noruego hasta convertirse en un matagigantes de la Champions League

Bjorn Mannsverk ha contribuido a cambiar la suerte del club escandinavo con su trabajo entre bastidores, fuera del campo, y el equipo está recogiendo sus frutos sobre el terreno de juego.

Krishan Davis
Traducido por

  • Bjorn Mannsverk insiste en que no hay una sola persona detrás del éxito sin precedentes del Bodo/Glimt en el fútbol moderno. El modesto club noruego, procedente de una pequeña y remota ciudad del norte del país, se ha clasificado para la Champions League por segunda temporada consecutiva tras una extraordinaria trayectoria hasta los octavos de final en la 2025-26.

    «Esto no es obra de una sola persona», explica a GOAL. «No hay soluciones rápidas. No es un milagro. Creo que es importante dejar claro que esto se ha conseguido porque varias personas han trabajado en ello a lo largo del tiempo. Hemos construido algo juntos».

    Tras 20 años como piloto de caza de la fuerza aérea noruega, Mannsverk es el inesperado preparador mental del Bodo. En la segunda temporada de la historia del club en la máxima competición del fútbol europeo, espera contribuir a que este modesto equipo situado dentro del círculo polar ártico siga haciendo historia.

  • Pioneros

    Bodo/Glimt
    Getty

    Pese a ser uno de los clubes más pequeños que compiten al más alto nivel en Europa, el Bodo/Glimt fue pionero en incorporar el entrenamiento mental.

    Según él mismo admite, Mannsverk no tenía ningún interés en el fútbol antes de que, en un giro decisivo, contactara con él el director deportivo del Bodo/Glimt, Havard Sakariassen, tras el desastroso descenso del club de la Eliteserien, la máxima categoría de Noruega, en 2016.

    El motivo por el que Sakariassen lo quería no tenía nada que ver con el deporte: lo que le convirtió en una opción atractiva tras el revés del descenso fueron las pruebas que había realizado con el entrenamiento mental basado en la atención plena y su posterior trabajo en ese ámbito durante la última etapa de su carrera militar. Incluso lo había puesto en práctica durante operaciones en Libia.

    «La principal referencia de mi trayectoria profesional es, obviamente, [haber pasado] más de 20 años como piloto de caza en activo», explica Mannsverk a GOAL. «Y entré en esa cultura nada más salir de la escuela. No tenía ninguna otra referencia profesional.

    «Para mí, desde el primer día, las cosas eran así: tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar y estar lo mejor preparados posible. Hacia el final de mi carrera, allá por 2009-2010, probamos por casualidad el entrenamiento mental. Habíamos oído hablar de él y de lo mucho que lo valoraban los deportistas de élite. No sabíamos muy bien en qué consistía, pero lo probamos. Los pilotos lo recibieron bien. El efecto fue realmente bueno.

    «Aunque, en cierto modo, como piloto de caza era un deportista de alto rendimiento, vi los beneficios de este entrenamiento mental. Empiezas a ejercitar lo que probablemente era una de las habilidades más importantes de nuestros antepasados: si sobrevivías hace entre 10.000 y 15.000 años, tenías las probabilidades a tu favor; si te distraían fácilmente los movimientos o los ruidos y, además, pensabas que algo iba a matarte, reaccionabas en piloto automático. Eso funcionaba muy bien entonces.

    «Pero sabemos que, si necesitas rendir, tienes que estar presente. Y esta herramienta de atención plena fue, en realidad, objeto de una prueba. Llevamos a cabo un proyecto científico sobre ella. Se trataba, básicamente, de mejorar nuestra capacidad para darnos cuenta de cuándo perdemos la atención y volver a concentrarnos rápidamente cuando necesitamos estar concentrados. En eso consiste, básicamente, el entrenamiento».

    En 2026, la mayoría de los clubes de la élite europea tendrán un preparador mental en su plantilla, pero el Bodo, un club desconocido de una pequeña ciudad de 50.000 habitantes, se adelantó a su tiempo. «Cuando el Bodo descendió, Sakkariasen reconoció que no se debía a una falta de calidad futbolística, sino de fortaleza mental. Lo describió como “un colapso mental colectivo”, y en el club no tenían forma de entrenar ese aspecto, así que empezó a buscar algo que creyera que podía servirle a un futbolista.

    «Encontró el proyecto que habíamos llevado a cabo muchos años antes. Y, obviamente, le gustaron la buena acogida que había tenido y sus resultados. Creo que también le gustó el método. Me refiero a la atención plena, la meditación, la vuelta a lo básico. Y pensó que, si había funcionado para un piloto de caza, quizá también funcionaría para un futbolista. Así que se le ocurrió la idea, empezó a investigar y así fue como un día me llamó».

  • Hacia lo desconocido

    Ulrik Saltnes Bodo/Glimt
    Getty

    El centrocampista Ulrik Saltnes es uno de los grandes casos de éxito del entrenamiento mental de Mannsverk.

    Mannsverk admite que al principio dudó si aceptar aquel reto tan poco habitual, pero acabó volcándose en su nueva función y pronto vio resultados importantes tras empezar a trabajar en 2017, con el respaldo de Sakariassen y de Kjetil Knutsen, entonces segundo entrenador. Desde entonces, Knutsen se ha convertido en el técnico del equipo y ha dirigido esta etapa de éxitos sin precedentes.

    «No estaba buscando algo así. Estaba totalmente ocupado en el ejército, trabajaba en el cuartel general. Pensé: “Vale, es interesante. Puedo planteármelo como un reto”.

    »Evidentemente, el método me gustaba, pero le dije: “No sé nada de fútbol”. Y él respondió: “Eso no es un problema, porque ya tenemos a mucha gente con ideas y opiniones sobre fútbol, así que no necesitamos eso”. Fue una forma muy, muy buena de abordarlo, porque me daba un poco de miedo. Se salía un poco de mi zona de confort.

    »Recuerdo que Kjetil Knutsen, que ahora es el entrenador, era entonces el segundo entrenador. Se acercó a mí después de la presentación [introductoria], me puso la mano en el hombro y me dijo: “Creo de verdad en esto”. No lo decía solo por cortesía. Entendí que realmente creía en ello».

    El centrocampista Ulrik Saltnes fue uno de los primeros grandes casos de éxito de las sesiones de Mannsverk. Después de estar a punto de dejar el fútbol en pretemporada por un problema estomacal crónico de causa desconocida, Saltnes marcó 15 goles en 30 partidos en la segunda categoría noruega. El Bodo logró el ascenso directo a la Eliteserien tras terminar la temporada 2017 en cabeza, con 16 puntos de ventaja.

    Saltnes, que ahora tiene 33 años, sigue formando parte de la plantilla y se ha convertido en una fuente fiable de goles y asistencias durante el meteórico ascenso del club en los últimos años. «Fue casi un milagro en el plano mental, porque convertimos una situación muy mala en algo muy potente», afirma Mannsverk.

    «Evidentemente, cuando ves un gran cambio, todo el mundo empieza a creer más en ello. Al principio tuvimos algunas historias muy positivas que impulsaron el proyecto. También vimos cómo algunas personas crecían a medida que avanzábamos».

  • «Ladrillo a ladrillo»

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo ganó su primer título de liga en 2020 y, desde entonces, ha cosechado muchos más éxitos tanto en su país como en Europa.

    Dos años después de que Mannsverk empezara a trabajar con Bodo, la atención dejó de centrarse en lo que ocurría sobre el terreno de juego y pasó a la mentalidad y el rendimiento individuales. «Empezamos a obtener resultados y a combinar nuestras formas de ver las cosas. Entendimos que muchos factores ajenos a nuestro control podían influir en el resultado, así que necesitábamos dedicar nuestro tiempo y energía limitados a aquello que podíamos controlar mejor», explica.

    El club recogió los frutos y conquistó en 2020 su primer título de la Eliteserien, un logro histórico pese a no partir como favorito antes del inicio de la temporada. Lo hizo con una campaña de récord en la que ganó 26 de sus 30 partidos de liga y marcó 103 goles.

    Bodo revalidó el título al año siguiente y también se consolidó como un equipo a tener en cuenta en Europa: pasó de la Conference League a la Europa League y, finalmente, a la Champions League la temporada pasada. Entre tanto, sumó otros títulos de liga en 2023 y 2024.

    Mannsverk nunca se atribuiría el mérito de estos éxitos, pero está claro que el trabajo del entrenador mental ha desempeñado un papel importante en los avances del club desde su llegada hace nueve años. Cree que la clave ha estado en las pequeñas mejoras y en centrarse en sus puntos fuertes, aplicando aprendizajes importantes de su etapa en la fuerza aérea.

    «Algo que ahora forma parte de nuestra filosofía es entender que incluso las personas con mucho talento y capacidad siguen siendo personas», explica a GOAL. «Todos somos seres humanos, así que, en el fondo, afrontamos los mismos retos. Tenemos los mismos retos, pero también las mismas oportunidades.

    »Esos retos son como los que he descrito al hablar de nuestros antepasados: nos cuesta mantener la concentración y tendemos a pensar de forma catastrofista. Nos centramos en lo que podría salir mal o acabar mal. Nos preocupamos. En cierto modo, estamos llenos de miedo, y todo esto ocurre más o menos de forma automática, por instinto. Creo que una mentalidad basada en la atención plena puede ayudar. Una opción es practicarla mediante la meditación, pero también puedes incorporarla a tus procesos para que, colectivamente, seamos capaces de tomar conciencia.

    »Nuestra filosofía es lo que llamamos una cultura de rendimiento sostenible. Evidentemente, queremos rendir a un alto nivel durante mucho tiempo, tanto cada uno de nosotros a lo largo de su carrera como la organización, más o menos para siempre. Pero la sostenibilidad también implica entender que no podemos utilizar más recursos de los que tenemos. Tenemos que construir paso a paso, ladrillo a ladrillo. No se trata solo de dinero o de tus propios cimientos, sino también de conocimientos, capacidad, equipo médico y todo lo demás. Vas creciendo poco a poco y te haces más grande».

    Continúa: «Otro principio básico es que, si vas a competir, necesitas conocerte a ti mismo o conocer a tu organización. ¿Cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles y tus vulnerabilidades? Céntrate en tus puntos fuertes. No es nada complicado, pero cuando la gente empieza a hablar de competir, tiende a fijarse en sus puntos débiles. Piensa: “No soy lo bastante bueno en esto. Nunca lo seré”, o: “Aquellos contra los que competimos son mucho mejores que nosotros”. Como equipo, podemos reconocerlo y volver a centrarnos en lo que importa.

    »Otro principio es que nuestro mejor rendimiento siempre está por llegar. Básicamente, significa que siempre podemos mejorar un poco. Tendemos a rebajar nuestras ambiciones. Piensa en los propósitos de Año Nuevo y en los cambios que prometemos hacer en enero. A menudo fracasamos porque somos demasiado ambiciosos y aspiramos a mejorar un 15 o un 20 %.

    »Intentamos ser conscientes de ello y tener siempre presente la regla del uno por ciento. Las pequeñas mejoras a lo largo del tiempo aumentan las posibilidades de éxito. Cuanto más éxito tenemos, mayor es el efecto acumulativo. Podemos tener muchos proyectos de mejora del uno por ciento, con distintas personas trabajando en pequeñas mejoras. Cuando todo se combina, podemos lograr un efecto mucho mayor».

  • Racha histórica

    Bodo/Glimt
    Getty

    El Bodo/Glimt logró la victoria más famosa de su historia en la Champions League 2025-26 al eliminar al Inter, campeón de la Serie A en numerosas ocasiones.

    Aunque ya se habían consolidado como rivales capaces de ofrecer espectáculo en las competiciones europeas de menor categoría de la UEFA, su extraordinaria trayectoria en la Champions League la temporada pasada dio a conocer al Bodo/Glimt a un público más amplio. Tras no ganar ninguno de sus cinco primeros partidos de la fase liga, sus opciones de pasar a las eliminatorias parecían seriamente comprometidas. Sin embargo, el equipo logró tres resultados increíbles para hacerse con una plaza en la ronda de play-off y convertirse en el primer club noruego en llegar tan lejos.

    Con su habitual fútbol de posesión y alta intensidad, primero empató a domicilio ante el Borussia Dortmund, después derrotó de forma brillante en Noruega al Manchester City, uno de los grandes clubes ingleses, y finalmente remontó para lograr una sorprendente victoria ante el Atlético de Madrid.

    Y su historia contra todo pronóstico no terminó ahí: el Bodo eliminó en el play-off al Inter, campeón de la Serie A, al ganar los dos partidos por un marcador global de 5-2, tan impresionante como inesperado, y se aseguró un puesto en octavos de final.

    «Solemos rendir bien en Europa cuando no somos favoritos, especialmente cuando parece que no hay esperanza», afirma Mannsverk. «Cuando nos quedaban tres partidos de la fase liga, teníamos un 0,1 % de posibilidades de pasar a las eliminatorias. Más o menos todo el mundo pensaba: “Vale, estamos fuera. Ahora podemos salir al campo y rendir”. No había miedo ni nada que defender, y entonces empezamos a rendir».

  • «Avergonzado»

    Bodo/Glimt
    Getty

    Una extraordinaria trayectoria hasta los octavos de final de la Champions League terminó de forma muy decepcionante a manos del Sporting CP.

    Sin embargo, aunque en realidad nadie esperaba que llegaran tan lejos, la dramática eliminación del Bodo/Glimt en octavos de final planteó un nuevo desafío a Mannsverk. El modesto equipo noruego había vuelto a desafiar los pronósticos en la ida de su eliminatoria contra el Sporting CP: goleó 3-0 al gigante portugués en Bodo y puso un pie en cuartos de final.

    Pero, de algún modo, se vino abajo en la vuelta, disputada en Lisboa. El Sporting igualó el marcador global en los 90 minutos reglamentarios para forzar la prórroga y marcó otros dos goles en ella. Ganó 5-0 aquella noche y dejó al Bodo/Glimt desolado: el gol de la victoria llegó en el tiempo añadido, justo al final del partido.

    Preguntado por cómo afrontaron él y los jugadores aquella profunda decepción, Mannsverk explica: «En realidad, les pedí que sintieran un poco más de dolor por aquella experiencia. Se trataba de decir: “No debería haber sido así. Somos mejores que esto”.

    »Les pregunté cómo se sentían cuando volvimos al vestuario después del partido. Algunos empezaron a decir: “Me da vergüenza”. No estaban simplemente decepcionados; sentían vergüenza. Son sentimientos negativos muy intensos.

    »Creo que, si recuerdas ese momento, cuando las cosas son como son, quizá puedas aprovechar aquella experiencia en un partido posterior, cuando notes que aumenta la presión. Puede que pienses: “Me da mucho miedo hacer lo correcto, pero me da aún más miedo volver a sentirme tan mal después del partido si perdemos”.

    »Es una paradoja. Utilizas un miedo para contrarrestar otro y así te obligas a hacer lo correcto. Esa era la idea. De hecho, hablamos de ello para animarlos a ser sinceros sobre lo que realmente sentían y a utilizarlo de forma más constructiva en una situación futura».

  • Batalla nacional

    Kjetic Knutsen Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo está inmerso en una lucha por el título para la historia en la Eliteserien noruega, y su entrenador, Knutsen, sabe que el equipo no puede permitirse ningún despiste.

    El Bodo/Glimt disputará esta temporada la Champions League por segunda vez en su historia, después de superar dos rondas de clasificación para asegurarse una plaza en la máxima competición del fútbol europeo. Su campaña en la fase de liga comenzó con una contundente derrota por 5-0 ante el gigante alemán Bayern de Múnich, aunque quizá era comprensible.

    El Bodo ha iniciado su andadura europea en plena lucha por el título en Noruega. A falta de ocho jornadas, está empatado con el vigente campeón, el Viking, en lo más alto de la Eliteserien. Los dos clubes presentan, sorprendentemente, un balance idéntico: 17 victorias, dos empates, tres derrotas, 56 goles a favor y 20 en contra. El Viking solo lidera la tabla por su mejor balance en los enfrentamientos directos, y ambos rivales disputarán el 30 de octubre un partido que podría decidir el título.

    En este momento decisivo de la temporada, a Mannsverk le corresponde mantener concentrados a los jugadores mientras alternan entre la intensidad de la lucha por el título nacional y su nuevo desafío europeo. El Bodo terminó segundo por detrás del Viking en 2025, por lo que tuvo que superar la incertidumbre de las rondas de clasificación para llegar a la Champions League.

    «No deberíamos ganar ni proclamarnos campeones porque el Viking lo haga mal», explica Mannsverk a GOAL. «Para ser campeones tenemos que jugar bien o de forma brillante. Pero pensar “Tenemos que ganarles” podría distraernos. Como he dicho, nos distraemos con facilidad. Intentamos recordar que no podemos controlar el rendimiento del otro equipo. En realidad, no podemos controlar al rival. Solo tenemos que centrarnos en nosotros mismos».

    «La Champions League aporta mucho dinero, así que eso también podría influir. Evidentemente, tenemos que ser campeones. En realidad, da igual si nos cuesta ganar al Viking o a otro equipo: lo importante para nosotros es ser campeones. Pero, una vez más, podemos plantearlo de otra manera y preguntarnos cuáles son los partidos más importantes para nosotros al final de la temporada. Puede que no sean los de la Champions League. Puede que sean los de la liga nacional, porque ganarla aumenta nuestras posibilidades de estar en la Champions League el año que viene».

    Otro factor que hay que tener en cuenta es que la temporada de fútbol en Noruega va de abril a noviembre, lo que significa que, si se suma la Champions League, prácticamente no queda tiempo para la pretemporada. «En cierto modo, nunca tenemos descanso», continúa Mannsverk. «También pierdes la oportunidad de hacer una pretemporada en la que puedas empezar a trabajar desde cero. Así que siempre tienes que encontrar cierto equilibrio entre jugar partidos, desarrollar al equipo o a los jugadores, recuperarte y todo lo demás».

    «Cuando empecé en 2017, recuerdo que era habitual empezar a decir: “Estamos cansados y la temporada está casi terminada”. Eso ha cambiado. Por suerte, porque, en cierto modo, no hay final. Seguimos adelante sin parar. Así que esa forma de pensar, esa mentalidad, ha desaparecido».

    «Siempre estás compitiendo. Por eso, lo más importante para nosotros, y el factor predominante en la preparación mental, es la capacidad de recuperarnos. Recuperación, recuperación, recuperación. Tenemos que ahorrar algo de energía aquí y algo de energía allá. En eso intentamos centrarnos todo el tiempo. Y hemos intensificado ese trabajo».

  • La constancia es clave

    Bjorn Mannsverk Bodo/Glimt
    Getty

    Mannsverk confía en seguir desempeñando un papel clave en los éxitos recientes del Bodo/Glimt, que aspira a conquistar más títulos importantes.

    Mannsverk cree que mantener un enfoque constante es clave para el Bodo/Glimt en su búsqueda de éxitos tanto en Noruega como en Europa. Ese camino continúa el miércoles, cuando se enfrente al Borussia Dortmund en la Champions League por segunda temporada consecutiva.

    «Uno de nuestros principios es no cambiar nuestras rutinas. La gente es bastante sensible a los cambios», afirma Mannsverk. «Si de repente dedicas 10 minutos más a ver vídeos o introduces otros pequeños cambios, eso puede generarte algo más de estrés porque empiezas a pensar: “Vaya, este es un partido muy importante”.

    »Por otro lado, también creemos que tenemos que ser capaces de lidiar con eso. Puede que incluso queramos introducir algo más de estrés para asegurarnos de que puedan soportarlo. Pero lo fundamental es que solo es un partido. Da igual que el rival sea el Atlético de Madrid o el Rosenborg en Noruega. Solo es un partido. Hacemos las cosas de la misma manera y nos preparamos igual.

    »Creemos que mejoras en aquello que practicas. Si practicas las rutinas, se vuelven más o menos automáticas. No tienes que concentrarte en ellas; simplemente salen solas. Eso se aplica a las rutinas de recuperación, de desconexión, etcétera. La respuesta es que en realidad no cambiamos nuestra forma de trabajar con ellos.

    »Sin embargo, sí hablamos de los posibles riesgos. Sobre todo si te va bien en Europa y ganas a grandes equipos, debes ser consciente de que, cuando vuelves a la liga nacional, los rivales tienen muchas ganas de ganarte. Podemos encontrarnos con un panorama completamente distinto. Intentamos reconocerlo como un posible riesgo. Puede que nos relajemos un poco o bajemos ligeramente el listón, y hemos visto que eso ocurre muchas veces».

    Mientras el Bodo/Glimt mantiene su trayectoria ascendente y busca consolidarse como club de Champions League, Mannswerk es su arma secreta. Su trabajo seguirá siendo un pilar fundamental de ese enfoque, aunque él se niegue a atribuirse méritos individuales por los éxitos del equipo.