¿Dónde están Chloe y Ella? Las sorprendentes ausencias de Kelly y Toone demuestran que Sarina Wiegman es capaz de aplicar mano dura en busca de la gloria de Inglaterra

Ella Toone y Chloe Kelly quizá sigan estando muy lejos de la retirada, pero ya son iconos de Inglaterra, jugadoras que han dejado momentos enormes en esta increíble era de éxitos para el combinado inglés, en los triunfos en la Eurocopa de 2022 y 2025 y el camino hasta la primera final de un Mundial femenino en 2023. Que ambas estuvieran ausentes de la primera convocatoria de Sarina Wiegman para la temporada 2026-27, por tanto, antes del decisivo clasificatorio mundialista de Inglaterra contra Grecia, fue impactante.

Wiegman lleva mucho tiempo recurriendo al mismo bloque de jugadoras en su exitosísima etapa al mando, con Toone prácticamente fija desde 2022 y Kelly quedándose fuera solo una vez, cuando sus minutos se desplomaron en el Manchester City, y las lesiones le abrieron el camino para ser añadida a la convocatoria de Inglaterra apenas unos días después de todos modos. Se trata de una seleccionadora que ha hablado con frecuencia de que las jugadoras tienen "crédito ganado" incluso cuando su forma o sus minutos han bajado. Es leal a quienes han rendido.

Pero las ausencias de Toone y Kelly en la última convocatoria de Wiegman no fueron impactantes porque hayan arrancado la nueva temporada como un tiro. No hay nada escandaloso aquí. Más bien, la sorpresa vino porque resultaba casi chocante no ver sus nombres entre las elegidas, dada la rareza de algo así. Pero las decisiones estaban más que justificadas.

Es increíble decirlo, teniendo en cuenta que hace poco más de un año Toone fue titular en cinco de los seis partidos de Inglaterra en su conquista de la Eurocopa 2025, mientras Kelly dio un paso al frente durante todas las rondas eliminatorias para marcar diferencias y decidir partidos. ¿Qué ha pasado para que estas dos estrellas de Inglaterra estén ahora fuera mientras el combinado inglés se prepara para un enorme clasificatorio a vida o muerte?