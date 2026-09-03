Inglaterra tiene una de las mejores selecciones femeninas del mundo. Ganadora de los dos últimos títulos de la Eurocopa y finalista en el Mundial más reciente, Inglaterra es una potencia en el fútbol femenino. Eso también se sustenta en que Inglaterra cuenta posiblemente con la mejor liga del mundo, la Women’s Super League. Pero la competición se enfrenta actualmente a un problema real a la hora de dar una oportunidad a la próxima generación del país.

Entre las cinco grandes ligas de Europa y la NWSL de Estados Unidos, la WSL ocupó el último lugar en la mayoría de las categorías al calcular los minutos concedidos al talento joven hasta la temporada 2025-26, teniendo en cuenta la temporada 2025 en la NWSL.

Si se analizan las jugadoras formadas en casa nacidas en 2005 o después, ninguna liga repartió un porcentaje de minutos más bajo que la WSL, con menos del 3 % del total disponible destinado a ese grupo. Todas las demás ligas tuvieron un porcentaje al menos el doble de alto, con la Frauen-Bundesliga de Alemania (12 %) al frente. Quizá lo más preocupante, sin embargo, es que la WSL sí otorgó una mayor cuota de tiempo de juego al talento nacido en 2005 o después que la NWSL, pero el 64 % de ese tiempo fue para jugadoras no inglesas.

Incluso ampliando la franja de edad a futbolistas que comenzaron la temporada 2025-26 con 23 años o menos, la WSL sigue destacando por la falta de oportunidades. Ninguna liga dio un porcentaje de minutos más bajo a las jugadoras sub-23 que la WSL y, de nuevo, la mayoría de esos minutos fueron para futbolistas extranjeras, en mayor medida que en cualquiera de las otras seis divisiones.

Está claro que, como indica la llegada de jugadoras como la dos veces ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas, la WSL se ha convertido en un destino increíblemente atractivo para las mayores estrellas del mundo. Pero, ¿qué significa eso para quienes representan el futuro del fútbol femenino inglés?