Dobló a todo un Gobierno: así mostró Marcus Rashford lo que significa rebelarse en el fútbol

Marcus Rashford, del Manchester United, no es el primero que viene a la mente cuando se piensa en un rebelde. Pero su rebeldía es distinta de la de Eric Cantona, Mario Balotelli o Stefan Effenberg: no nace de la ira, sino de un recuerdo.

Rashford creció en Wythenshawe, un barrio desfavorecido de Manchester, y fue criado por su madre, Melanie, que trabajó duro para mantener a sus cinco hijos.

Las comidas escolares gratuitas y las ayudas alimentarias eran esenciales. Rashford sabe lo que significa no tener suficiente dinero: «A veces no había nada que comer y nos íbamos a la cama», contó a la BBC.