Dieciséis segundos en Múnich: el gol que definió la carrera de Lars Ricken, rompió el corazón de la Juventus y selló la primera corona de la Champions League del Borussia Dortmund
Dieciséis segundos. Eso fue todo lo que necesitó Lars Ricken para marcar el gol que definiría su carrera y aseguraría la victoria del Borussia Dortmund en la final de la Champions League.
El conjunto alemán ganaba 2-1 a la Juventus cuando el futbolista de 20 años entró en la segunda parte de la final por el título europeo en Múnich. El mensaje del entrenador Ottmar Hitzfeld fue simple: «Lars, sal y marca el gol de la victoria».
El centrocampista ya tenía un plan claro en la cabeza. Enfadado por haberse quedado fuera del once inicial, el alemán pasó los primeros 65 minutos en el banquillo estudiando la gran debilidad del rival: el portero Angelo Peruzzi.
«Había tenido mucho tiempo en el banquillo para pensar en lo que haría cuando entrara», contó Ricken a Bild. «Incluso le dije a [su compañero suplente] Heiko Herrlich: “Perruzzi siempre está demasiado adelantado respecto a su portería. Da igual dónde reciba el balón, voy a tirar directamente a puerta desde cualquier sitio”».
Segundos después de su entrada, eso fue exactamente lo que hizo. Corrió al espacio para recibir un pase al hueco de Andreas Moller, comprobó la posición de Peruzzi y bombeó el balón por encima de él desde fuera del área. El balón superó al descolocado portero de la Juventus, que se había adelantado más allá de la línea del área pequeña, y acabó en la red.
Con su primer toque, Ricken había destronado al campeón de Europa, mientras el Dortmund completaba un recorrido de seis años desde el resurgir nacional hasta coronarse campeón continental bajo las órdenes de Hitzfeld. Y todo se redujo a esos 16 segundos.
El improbable ascenso del Dortmund
Fue un triunfo increíble para el conjunto alemán. Su progresión con Hitzfeld había sido fenomenal. El entrenador los elevó de un décimo puesto en la Bundesliga al segundo lugar en su primera temporada y guio al equipo del Westfalenstadion hasta la final de la Copa de la UEFA al año siguiente. Sin embargo, fue un paso demasiado grande, ya que se vieron superados por la Juve de Giovanni Trapattoni, perdiendo 3-1 en casa antes de sufrir una derrota por 3-0 en el partido de vuelta en Turín.
Dos años después, el equipo de la Bundesliga volvió a quedar emparejado con la Juventus, esta vez entrenada por Marcello Lippi, en las semifinales y volvió a perder en Alemania, cayendo por un global de 4-3. Los italianos, que ganaron el doblete nacional ese año, perdieron la final de la Copa de la UEFA ante el Parma.
Mientras tanto, el Dortmund puso fin esa temporada a una espera de 38 años por un título nacional. Ese éxito selló su regreso a la máxima competición europea de clubes por primera vez desde 1964, pero la campaña terminó con una derrota en cuartos de final ante el famoso Ajax de Louis van Gaal.
La temporada 1996-97 fue un desastre a nivel nacional. El Kaiserslautern les ganó en los penaltis en la DFB-Supercup antes de que el Wattenscheid, de cuarta división, los eliminara en la prórroga en la primera ronda de la DFB-Pokal. Su pelea por la Bundesliga se mantuvo durante un tiempo, pero se apagó en marzo y tuvo que conformarse con un tercer puesto.
En Europa, sin embargo, el Dortmund brilló. El equipo de Hitzfeld superó una fase de grupos en la que estaban el Atlético de Madrid, el Widzew Lodz y el Steaua de Bucarest antes de vencer al Auxerre por un global de 4-1 en cuartos para citarse en semifinales con el Manchester United.
Después de haber llegado ya más lejos que nunca, empezaban a ser conscientes de su potencial. "Daba miedo el silencio que había", recuerda Rene Tretschok sobre el ambiente en el vestuario antes de la ida ante el equipo de Alex Ferguson. "Antes de un partido de Bundesliga, normalmente había bromas. Esta vez fue diferente. Se notaba que todo estaba en juego. Todos los jugadores, independientemente de lo que hubieran vivido antes, estaban completamente concentrados".
Después de que el gol de Tretschok diera una victoria por 1-0 sobre el Manchester United en el Westfalenstadion, Ricken tumbó al gigante inglés en Old Trafford, controlando en carrera el pase de Moller y batiendo a Peter Schmeichel para asegurar un puesto en la final.
Los campeones de Europa esperan
En Múnich esperaban los campeones defensores y el equipo considerado por muchos el más fuerte de Europa. La Juventus de Lippi combinaba el control de Didier Deschamps y Zinedine Zidane con la amenaza de Alen Boksic, Christian Vieri y Alessandro Del Piero.
Desde que la Vecchia Signora había destrozado sus sueños en dos ocasiones, el Dortmund se había vuelto resistente y una amenaza real en la escena europea. En comparación con los tradicionales gigantes italianos, sin embargo, seguían siendo jóvenes advenedizos.
Sobre los fantásticos cimientos asentados por Giovanni Trapattoni, Lippi devolvió a la Juventus a la cima en su primer año con el doblete nacional, y el equipo no hizo más que mejorar tras la decepción en la final de la Copa de la UEFA ante el Parma.
Aunque perdió la lucha por el Scudetto ante el AC Milan en el segundo año de Lippi, volvió a mostrarse sólido en la Liga de Campeones, dominando un grupo que incluía a Dortmund, Rangers y Steaua de Bucarest. Después de una victoria de remontada contra el Real Madrid y de un ajustado triunfo global ante el Nantes, se enfrentó al Ajax, verdugo del Dortmund en cuartos de final, en la final de 1996 y ganó en los penaltis.
En el camino hacia Múnich la temporada siguiente, el conjunto italiano solo tropezó dos veces y derrotó dos veces a Man United, Fenerbahce y Ajax antes de medirse al Dortmund.
El equipo alemán no se hacía ilusiones. "Creo que todas las casas de apuestas nos daban un 1 % de posibilidades, así que, desde esa perspectiva, obviamente fue un momento enorme", recordó años después la estrella del ataque Karl-Heinz Riedle. "La Juventus tenía un equipo increíble en aquel momento con Zidane, Boksic y todos los demás.
"Básicamente eran casi imbatibles".
Y añadió en Sport1: "Por entonces, nosotros éramos un coche de gama media y la Juventus un Rolls Royce... Eso hizo que la victoria fuera aún más increíble".
El monstruo aéreo y el joven francotirador
Hittzfeld no estaba preocupado, sin embargo. Aunque la Juve contaba con un talento aterrador en la figura de Zidane, Deschamps, Vieri, Del Piero y Boksic, el técnico alemán había detectado en Peruzzi un punto débil clave.
«Sabíamos que la Juventus tenía a Peruzzi en la portería, un guardameta que no era tan fuerte en las salidas, muy fuerte bajo palos, pero no cuando salía», contó a UEFA. «Y también sabíamos que teníamos delanteros muy fuertes por alto, especialmente Kalle Riedle, que era un monstruo aéreo, así que practicamos específicamente las jugadas a balón parado».
La Juventus empezó con confianza, pero el Dortmund protegió los espacios alrededor de su área y esperó los momentos que Hitzfeld había preparado para que los aprovecharan. Los italianos controlaban la posesión, pero se mostraban algo imprecisos, mientras que el Dortmund estaba listo para golpear ante cualquier oportunidad.
La Juventus se enfadó al ver cómo desestimaban una petición de penalti al principio del partido y también vio a Vieri sacarse un disparo difícil tras colarse entre dos defensores y recibir un pase largo, pero su intento se estrelló en el lateral de la red.
La primera gran ocasión del Dortmund llegó en el minuto 29, cuando un mal despeje de la Juventus cayó perfectamente para que el centrocampista escocés Paul Lambert enviara al primer toque un centro profundo al área. Completamente desmarcado, Riedle se elevó para bajar el balón del aire y lo mandó botando por debajo del guardameta Peruzzi cuando este salía de su línea.
Con Zidane moviendo los hilos, la Juventus siguió apretando alrededor del área rival, pero no consiguió poner realmente en aprietos a Stefan Klos. De nuevo, el eficiente Dortmund le hizo pagar eso y el «monstruo aéreo» Riedle aguantó un desafío para rematar el córner de Moller y mandar un potente cabezazo a la red.
«Por supuesto, cuando marqué esos goles la euforia dentro de mí fue una locura», dijo.
Riedle sufrió una lesión y necesitó una inyección en el descanso para poder jugar la segunda parte. «Viví aquella noche en Múnich como en trance», añadió. «Ni siquiera procesé la charla de Hitzfeld; simplemente fui a por ello».
Mientras que los alemanes empezaron con brillo el segundo periodo y Riedle vio cómo un cabezazo en plancha se marchaba fuera, la Juventus se iba acercando disparo a disparo y por fin empezó a exigir a Klos. A mitad de la segunda parte, una buena jugada de pases terminó con Boksic asistiendo al suplente Del Piero, cuyo sutil toque superó al guardameta.
Con el gol de Del Piero, la Juventus por fin había recogido el premio a su presión. La ventaja del Dortmund empezó a parecer de repente vulnerable y Hitzfeld respondió dando entrada al jugador que se había pasado la noche estudiando a Peruzzi y que estaba decidido a demostrar algo.
«Nuestro equipo estaba repleto de internacionales. Como todo el mundo estaba en forma, ya sospechaba que me tocaría estar en el banquillo», recordó, para añadir después: «Estaba un poco molesto por tener que quedarme tanto tiempo en el banquillo. Al fin y al cabo, mis goles contra el Auxerre y el Manchester United nos habían ayudado a llegar a la final en primer lugar. Aunque Hitzfeld me explicó las razones la noche anterior al partido, no estaba precisamente contento con mi papel de suplente».
El jugador de 20 años sustituyó al máximo goleador Stephane Chapuisat y, en cuestión de segundos, ya estaba persiguiendo un pase al espacio de Moller. El defensa de la Juve Paolo Montero se estaba acercando, pero el centrocampista no perdió tiempo, conectó con el balón fuera del área y superó de inmediato por arriba al indefenso Peruzzi.
«Eso probablemente fue simple temeridad juvenil», bromeó. «De 10 intentos, probablemente habría fallado nueve. Pero contra la Juve, de verdad que todo salió perfecto».
Por primera vez en su historia, el Borussia Dortmund era campeón de Europa.
«Esos son momentos que no se repiten muy a menudo en la vida», dijo Riedle a Sport1 18 años después. «Sinceramente, ganar la Champions League fue incluso más significativo para mí que ganar la Copa del Mundo en 1990».
Después de la cumbre
El triunfo acabó siendo una cima más que el inicio de una dinastía. Hitzfeld pasó a un cargo en los despachos aquel verano, mientras Nevio Scala llegó como nuevo entrenador. El Dortmund se desplomó hasta la 10.ª posición de la Bundesliga la temporada siguiente, en otra durísima actuación a nivel nacional.
Sin embargo, la competición europea siguió siendo un motivo de orgullo. El vigente campeón alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, eliminando al Bayern de Múnich antes de que el eventual ganador, el Real Madrid, pusiera fin a su defensa del título.
Habrían de pasar 16 años antes de que el Dortmund regresara a la final, cuando el equipo de Jurgen Klopp llegó a Wembley en 2013 después de devolver al club a la élite con dos títulos consecutivos de la Bundesliga. Plantó cara al favorito Bayern en aquel partido, pero acabó cayendo por un sutil toque final de Arjen Robben en los últimos minutos.
La Juventus se recuperó más rápido, alcanzando una tercera final consecutiva de la Liga de Campeones en 1998, pero, al igual que el Dortmund, fue doblegada por el Real Madrid en Ámsterdam.
La primera etapa de Lippi al frente de la Juventus terminó a mitad de la temporada siguiente, con Carlo Ancelotti llegando como su sustituto. Aunque el gran técnico italiano regresó para ganar otros dos títulos de liga con la Juventus y alcanzar una cuarta final de la Liga de Campeones antes de conquistar la Copa del Mundo con la selección nacional, la noche de Múnich parece haber dejado huella. En 2022, le preguntaron si la derrota de 1997 fue su mayor arrepentimiento. No dijo nada, simplemente se marchó sonriendo.
La noche de Múnich fue importante para ambos clubes. La promesa del Dortmund no pudo sostenerse, mientras que la Juventus siguió entre la élite europea, pero no ha podido volver a conquistar la corona continental desde entonces.
En cuanto a Ricken, pasó toda su carrera como jugador en el Dortmund y añadió un tercer título de la Bundesliga a su palmarés en 2002. Después de retirarse en 2009, asumió un papel en la trastienda del club y, con el tiempo, ocupó su cargo actual como director general.
Por mucho que haya logrado, el hombre de un solo club es conocido sobre todo por la humillación de Peruzzi y la Juventus. «No hay nada mejor que marcar un gol que se ha quedado grabado de forma tan vívida en la mente de la gente», dijo. «A otros se les define después de sus carreras por piscinazos o faltas brutales. A mí me define mi gol contra la Juve».