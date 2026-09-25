«¡Detened el partido!»: cómo el duelo de Irlanda contra Israel en la Liga de Naciones se convirtió en el partido más controvertido del fútbol
La reciente negativa de Ed Sheeran a dar la cara por Macklemore, por una Palestina libre o incluso por la libertad de expresión colocó a los teloneros del resto de su gira en una posición inesperadamente incómoda, pero a nadie más que a Aaron Rowe y a los miembros del grupo folk Beoga.
No eran ni de lejos tan conocidos como Finneas o Lukas Graham. A decir verdad, ni siquiera eran especialmente conocidos en su Irlanda natal. En consecuencia, estaban inmensamente agradecidos a su "amigo" Sheeran por brindarles la oportunidad de tocar ante miles de aficionados en estadios de todo Estados Unidos. Para ellos era un nivel de exposición sin precedentes y de un valor incalculable, una experiencia casi difícil de creer, "de ensueño", como dijo Beoga, pero la brutal realidad de la situación exigía actuar.
Robert Kraft, el propietario multimillonario del Gillette Stadium, donde Sheeran y sus teloneros debían actuar este fin de semana, dejó claro que Macklemore no podía formar parte del espectáculo y, para Beoga, seguir actuando "en recintos que silencian a cualquiera que defienda una Palestina libre simplemente no era una opción para nosotros".
Rowe explicó que "como irlandeses sabemos demasiado bien lo que son el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta", así que tanto el dublinés como sus compatriotas de Beoga se apartaron. Se negaron a tocar.
Y la pregunta que todo el mundo en Irlanda se hace ahora es si algún miembro de la selección masculina hará lo mismo antes del partido del domingo de la Liga de Naciones contra Israel.
«Enorme presión externa»
Desde el momento en que Irlanda e Israel quedaron encuadradas en el mismo grupo en el sorteo de la Nations League de febrero en Bruselas, quedó claro que los dos partidos entre ambas selecciones iban a generar una enorme controversia.
En septiembre anterior, Bohemian Football Club, FairSquare e Irish Sport for Palestine escribieron a la UEFA solicitando la suspensión inmediata de la Israel Football Association (IFA) por incumplir tanto los estatutos de la UEFA como los de la FIFA relacionados con partidos en asentamientos ilegales, y con conductas racistas y discriminatorias. La solicitud llegó apenas dos días después de que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyera que las autoridades israelíes estaban cometiendo genocidio en la Franja de Gaza, donde ahora más de 70.000 personas han sido asesinadas por el ejército israelí desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás y otros grupos palestinos asesinaron a 1.200 personas y tomaron 251 rehenes.
Dos meses después, en una asamblea general extraordinaria de la Football Association of Ireland (FAI), los miembros de la asamblea votaron a favor de presentar una moción ante la UEFA para expulsar a Israel de sus competiciones europeas de clubes y selecciones. Sin embargo, en la asamblea general anual celebrada inmediatamente después, el presidente de la FAI, Paul Cooke, dijo, "de entrada, jugaríamos contra [Israel], siempre que formara parte de una competición de la UEFA".
"No debería haber dicho eso", cuenta a GOAL Dan Lambert, director comercial de Bohemians, "ya que no representaba el mandato que se dio en esa reunión. El 93 por ciento de la gente respaldó esa moción.
"Pero sí creo que desde una fase muy temprana la FAI estuvo sometida a una enorme presión externa. Por ejemplo, cuando la moción que pedía la expulsión de Israel fue aprobada el pasado noviembre, el senador estadounidense Lindsay Graham salió inmediatamente en Twitter diciendo que si la FAI seguía adelante con esta línea de actuación, habría repercusiones económicas para Irlanda".
Amenaza «inventada»
En las horas inmediatamente posteriores al sorteo de la Nations League, el Taoiseach irlandés (primer ministro), Michael Martin, también elogió a la FAI por tomar «la decisión correcta de cumplir con los partidos» y expresó su confianza en que el encuentro en casa pudiera disputarse «en un entorno seguro en Dublín». Pero eso nunca fue ni remotamente realista debido a la intensidad del sentir en Irlanda, y el choque del 4 de octubre con Israel fue trasladado posteriormente a Serbia por «problemas operativos», donde se jugará a puerta cerrada, para incredulidad de muchos aficionados irlandeses al fútbol.
Un alto el fuego entre Hamás e Israel mediado por Estados Unidos el 10 de octubre de 2025 pudo haber llevado a la UEFA a aparcar los planes de vetar a Israel de las competiciones continentales, pero la continua pérdida de vidas en Palestina hizo que no se debilitara la resistencia a los partidos de la Nations League en Irlanda.
Sin embargo, en otra asamblea general extraordinaria de la FAI en julio, los delegados respaldaron una moción para seguir adelante con los partidos, con 75 votos a favor, 32 en contra y tres abstenciones. Según la asociación, cualquier boicot habría sido inútil y habría causado «un daño significativo y duradero» al fútbol irlandés, una afirmación rebatida repetidamente por Brendan Ogle, una de las figuras clave implicadas en la campaña 'Stop the Game'.
«La FAI sugirió, de manera bastante insincera, que se aplicarían a la asociación sanciones hasta entonces sin precedentes por boicotear el partido, pero la UEFA nunca hizo ninguna amenaza de ese tipo, como el propio [director ejecutivo de la FAI] David Courell ha afirmado desde entonces oficialmente», cuenta Ogle a GOAL, aludiendo a la especulación infundada que había en aquel momento de queun boicot podría afectar a futuros intentos de clasificarse para grandes torneos e incluso a la coorganización del país de la Eurocopa 2028.
«Además, ha habido numerosos boicots en los últimos años relacionados con selecciones como Bielorrusia, a la que Letonia, Lituania y Estonia han boicoteado, y no hubo nada más que los habituales 3-0 por incomparecencia, junto con multas minúsculas. Así que la idea de que la FAI podría haber sido objeto de persecución o haber sido señalada no tenía precedente legal. En pocas palabras, no había ninguna amenaza para la FAI, aparte de la que la propia FAI se inventó».
«Impunidad total»
La FAI sigue sosteniendo que no le ha quedado otra opción que seguir adelante con los partidos, principalmente debido a la intransigencia de la UEFA, que no respondió a una solicitud de comentario sobre las cuestiones planteadas en este artículo.
«Nos gustaría no estar en esta situación», dijo Courell a RTE Sport la semana pasada. «Hemos pedido públicamente, y también de manera formal, la expulsión de Israel del fútbol internacional. Fuimos la única federación de la UEFA, de entre 55, que lo hizo formalmente. Pero a nivel institucional, eso todavía no ha sucedido...
»Hemos hablado ampliamente con la UEFA durante el último año, sí. ¿Y su respuesta? Es la misma desde hace ya algún tiempo. Reconocen la firmeza de la convicción de la FAI sobre este asunto y cómo eso refleja la solidaridad del pueblo irlandés con la difícil situación del pueblo palestino. Pero, al mismo tiempo, tienen que tener en cuenta el sentir de las otras 54 naciones. Y, por desgracia, en este momento no es algo unánime».
Lambert, sin embargo, considera que la falta de apoyo a la moción de la FAI no debería haberles impedido «hacer lo correcto».
«Para mí, el aspecto más frustrante de todo este asunto es que la FAI nunca ha valorado el lado positivo, y principalmente el respeto que la FAI habría ganado a nivel nacional e internacional con un boicot», dice. «Nunca se habría olvidado.
»Habría habido implicaciones financieras, pero no tengo ninguna duda de que, fueran cuales fueran los costes, habríamos recaudado varias veces esa cifra apelando a los aficionados en Irlanda y también a los aficionados de clubes y países de todo el mundo que reconocen el genocidio. Tampoco acepto esta idea de que debamos guardar silencio porque nadie más alza la voz, porque no olvidemos que la mayoría de las naciones de Europa occidental infligieron este tipo de opresión colonial a otros países, incluida Irlanda.
»Así que, aunque es una vergüenza que otras naciones europeas no hayan hecho nada, no deberíamos sorprendernos por ese hecho. Tampoco debería sorprendernos la gestión de la situación por parte de la UEFA. Israel actúa con total impunidad en todos los ámbitos. Incumple más de 30 resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas. Incumple la carta de derechos humanos de la Unión Europea. Y la lista sigue. Así que, aunque es una postura demencial, no resulta precisamente sorprendente que la UEFA dé un trato especial a Israel. Y también la FIFA, ya puestos».
«Abandonó al pueblo palestino»
La participación continuada de Israel en las competiciones de la UEFA y la FIFA resulta especialmente desconcertante si se tiene en cuenta que ambos organismos prohibieron a los equipos rusos competir apenas cuatro días después de que Vladimir Putin lanzara una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.
"Es hipocresía, pura hipocresía", cuenta a GOAL el periodista palestino afincado en Dublín Abubaker Abed. "Hay una regla para Israel y otra para todos los demás. Es el caso más claro de doble rasero que puedas imaginar.
"La FIFA y la UEFA llevan mucho tiempo diciendo que la política y el deporte no deberían mezclarse. Incluso si aceptamos eso al pie de la letra por un segundo, la pregunta es inevitable: 'Entonces, ¿por qué vetasteis a Rusia?'. Porque da la impresión de que están alineándose con los grandes estados imperialistas de Occidente, y con Estados Unidos en particular.
"Hemos visto esa injerencia política a plena vista durante el Mundial, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó de facto que se anulara una tarjeta roja a Estados Unidos. ¿Y cómo puede el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estar en la llamada 'Junta de la Paz'? ¿Cómo se permitió eso?
"Lo que Rusia ha hecho en Ucrania palidece en comparación con lo que Israel ha hecho en Gaza y, sin embargo, hace dos semanas Aleksander Ceferin dijo que casi no había presión política sobre la UEFA para vetar a Israel de sus competiciones, lo que significa que los países que presionaron para la expulsión de Rusia son unos hipócritas. ¿Y por qué? Porque no nos ven a los palestinos como seres humanos.
"Es absolutamente desgarrador que estemos en 2026 y que algunas personas dentro de la comunidad futbolística no nos consideren iguales, pero ¿qué otra conclusión se puede sacar? Porque la FIFA y la UEFA hace mucho que abandonaron al pueblo palestino.
"Israel ha destruido por completo todo el panorama deportivo en Palestina. Cincuenta y uno de los 54 clubes han sido destruidos o dañados por el Ejército israelí durante su campaña. Nueve de los 10 estadios han sido destruidos. El único estadio que queda es ahora un refugio para personas desplazadas. Dos de los tres clubes que quedan también se han convertido en refugios para desplazados.
"Jugadores han muerto, han sufrido amputaciones o han perdido a toda su familia. Recuerdo que Hamdi Lubbad murió en un bombardeo aéreo israelí junto a su esposa y sus cuatro hijas. Y eso fue hace dos años. Dos años."
«El poder del deporte»
Los intentos que continúan en Irlanda por expresar su solidaridad con el pueblo palestino han sido elogiados por algunos, pero criticados por otros, con el exministro Alan Shatter, que es judío, afirmando en repetidas ocasiones que los llamamientos al boicot están impulsados por el antisemitismo. Mientras tanto, la IFA acusó al seleccionador islandés de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, de «estupidez, ignorancia e hipocresía» por afirmar la semana pasada, al defender que los partidos se disputaran, que su equipo «no estaba jugando con el genocidio», sino contra él.
«El comunicado de la IFA solo te enfurece aún más», cuenta a GOAL el TD (diputado) irlandés y exfutbolista de la League of Ireland Daniel Ennis, «porque esto no va de antisemitismo; va de hacer todo lo que podamos para detener un genocidio.
«Y que nadie se llame a engaño sobre los posibles efectos de un boicot. El deporte me salvó la vida. Conozco el poder del deporte. Combatimos el racismo en mi comunidad a través del fútbol. Enseño a los niños de nuestro club local que en un campo de fútbol solo hay tres colores: el color que viste tu equipo, el color que viste tu rival y la hierba verde que todos tenemos que compartir. Y el mensaje es siempre que, cuando saltas a ese campo, tratas a absolutamente todo el mundo con el respeto que merece.
«No siempre me gustaban mis rivales en aquellos tiempos, pero desde luego les tenía respeto. Aunque no lo creas, incluso acabé haciéndome muy amigo de algunos de mis adversarios más duros. Pero ¿cómo podemos saltar al mismo campo que alguien que representa con orgullo a un régimen genocida? ¿Cómo podemos compartir el campo con gente que no comparte el mismo respeto por la vida humana? Toda vida humana.
«El lenguaje ya no basta, las palabras no transmiten adecuadamente lo que estamos viendo, así que lo único que podemos hacer es actuar.
«Porque el viejo argumento de que el deporte y la política no deberían mezclarse solo lo emplea la gente que intenta impulsar sus propias agendas. Y, lo siento, pero el deporte y la política siempre han estado entrelazados, y particularmente en el fútbol internacional, donde se trata de representar tus valores y principios como pueblo. Además, seamos muy honestos con esto: jugar este partido es una decisión tan política como no jugarlo.
«Pero, incluso si separáramos aquí el deporte y la política, en una especie de universo alternativo en el que algo así fuera posible, las fuerzas israelíes han matado a más de mil deportistas palestinos, según las últimas cifras, así que, por desgracia, ahora recae en los jugadores la responsabilidad de expresar solidaridad con los más de 500 futbolistas que han perdido la vida en los últimos tres años».
«Diferencia entre lo correcto y lo incorrecto»
La FAI ha intentado desviar la atención de Hallgrimsson y de su plantilla, y el director de fútbol, John Martin, señaló que «personas como yo y David Courell tomamos esta decisión, no los jugadores».
«Tenemos que proteger a los jugadores», añadió Martin, «y cuidar de los jugadores porque no deberíamos encontrarnos en una situación en la que se les esté criticando».
Pero, como reconoció incluso el propio Martin, la presión «recaerá sobre ellos de forma natural porque están sobre el campo», que es exactamente donde la FAI los ha puesto. El veterano defensa Seamus Coleman incluso declaró públicamente en mayo que nunca se debería haber colocado a los jugadores en una posición en la que tuvieran que responder preguntas sobre el asunto.
«Debería haberse gestionado por encima de nosotros», dijo. «Soy padre, soy marido, tengo corazón, sé la diferencia entre el bien y el mal. Quiero decir, si te hago la misma pregunta, estoy seguro de que todos compartís la misma opinión sobre lo que está pasando. Es terrible, es extremadamente triste, pero no debería haber recaído sobre chicos de 22, 23 y 24 años que solo quieren jugar por su país».
Los activistas de la campaña «Stop the Game» llevaron a cabo una protesta el lunes en el hotel de concentración de Irlanda en Dublín, en un intento de convencer a los jugadores de que boicotearan el partido del domingo. Sin embargo, Ogle dice que sienten la máxima simpatía por todos y cada uno de los miembros de la plantilla de Hallgrimsson, ya que considera que no solo les ha fallado la FAI, sino también ministros del Gobierno como Patrick O'Donovan y Charlie McConalogue, que han dicho que no asistirán a los partidos contra Israel por una cuestión de principios, aunque ambos creen que los encuentros deberían disputarse según lo previsto.
«¡Cómo se atreven los ministros a decir que van a boicotear los partidos pero insistir en que jóvenes los jueguen! ¡Cómo se atreven a ser tan hipócritas!», dice Ogle. «Los jugadores han sido traicionados por su gobierno aquí, y ahora estamos en esta situación horrenda en la que la FAI ha arrastrado a los jugadores para que sigan adelante con estos partidos.
«Los jugadores son deportistas, viven en una burbuja. Todo gira en torno a sus compañeros y a la unión, y esos principios básicos del deporte han sido utilizados por la FAI para empujar a esos jóvenes hacia una decisión que les perseguirá durante el resto de sus carreras. Hace poco hablamos con John Robbie, el exjugador irlandés de rugby que participó en una gira por Sudáfrica en 1981, y todavía hoy se arrepiente de esa decisión.
«Porque, dejemos esto claro, serán los jugadores quienes serán recordados por que Irlanda comparta el campo con representantes de un régimen genocida, no John Martin, no David Courell, no Michael Martin ni nadie más. Serán los jugadores. Y eso es una absoluta dejación de funciones por parte de la FAI y del Gobierno irlandés».
«Aún hay tiempo para tomar partido»
El capitán habitual de la República, Nathan Collins, que actualmente está lesionado, dijo ya en mayo que, aunque el objetivo era que la plantilla se mantuviera unida en este asunto, «si hay personas que quieren posicionarse, no se lo impediremos», y el capitán interino Dara O'Shea reveló antes del choque del jueves con Kosovo que los jugadores mantendrían el viernes una conversación abierta y sincera entre ellos sobre qué medida, si es que tomaban alguna, adoptar de cara al encuentro del domingo con Israel.
«Ni siquiera puedo empezar a comprender la presión que están sintiendo en este momento», admite Ennis. «Saben la gravedad de la situación y la magnitud del sufrimiento, porque lo que está ocurriendo en Palestina es el genocidio más visto de la historia del mundo. Todos lo estamos viendo desarrollarse en la televisión o en nuestros teléfonos.
«Pero el boicot no debería haber recaído sobre ellos, y lo que realmente me repugna de la FAI es que no hemos visto ninguna prueba real y concreta de que se vaya a apoyar a los jugadores si se niegan a jugar. ¿Cómo saben si alguna vez volverán a ser internacionales? Es una situación horrible en la que estar.
«No se puede negar que la UEFA se ha lavado completamente las manos con esta situación, lo cual es vergonzoso, pero oímos a la FAI decir: “Ojalá no estuviéramos en esta situación”, así que, ¿por qué ha puesto a los jugadores en esa misma situación? Uno de los principios básicos de cualquier organismo deportivo es proteger y apoyar a sus jugadores. Y la FAI no está haciendo eso. Está dejando a estos chicos a su suerte, y eso me cuesta mucho digerirlo como exjugador».
A estas alturas, parece que los partidos se jugarán, que Irlanda saltará al campo para medirse a Israel, primero en Hungría este fin de semana y luego de nuevo en Serbia siete días después. Sin embargo, el centrocampista Jason Knight dijo tras la derrota por 1-0 ante Kosovo que no cree que el partido del domingo deba disputarse, lo que significa que quienes piden un boicot aún no han perdido la esperanza de que los jugadores tomen una decisión que nunca debió dejarse en sus manos.
«La historia les recordará si no juegan el partido», dice Abed. «Serán aclamados como héroes para siempre. La gente recordará a todos y cada uno de ellos. Pero si juegan, serán vistos como cobardes. No intento insultarlos, pero no son niños. Son hombres adultos. Y son inteligentes. Tienen cerebro. Tienen conciencia. Y tienen corazón.
«Mi mensaje para ellos, incluso a estas alturas, es que no es demasiado tarde. Aún hay tiempo para hacer lo correcto, para posicionarse, a pesar de las consecuencias.
«No acabéis teniendo que explicarles a vuestros propios hijos por qué jugasteis contra un equipo que representa a una nación responsable de la muerte de más de 20.000 niños. Representad a vuestro país, representad a la verdadera Irlanda y su orgullosa historia de resistencia. Rendid homenaje a los más de 1.000 compañeros deportistas que han sido asesinados. Respetadlos y honradlos actuando, sin importar las consecuencias.
«No seáis cómplices. No guardéis silencio. Haced oír vuestra voz. No seáis Ed Sheeran. Sed Macklemore. Sed Aaron Rowe. Sed el Beoga del fútbol. Negaos a jugar».