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Slegers-Arsenal-1:1Getty/GOAL

¿Despedirá el Arsenal a Renee Slegers? La presión aumenta sobre Slegers mientras se prolonga la histórica racha sin victorias del equipo favorito al título de la WSL

Muchos señalaban al equipo del norte de Londres como favorito para acabar primero en la tabla antes del inicio de la temporada, pero sus posibilidades se han reducido drásticamente tras ganar solo uno de sus seis primeros partidos.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Cuando comenzó la nueva temporada de la Women's Super League, sobre el papel, el Arsenal parecía el equipo a batir. El Arsenal había completado un mercado de fichajes brillante, con una plantilla más fuerte y profunda que la de cualquier otro equipo de la competición, y parecía listo para dar el siguiente paso. Tampoco daba la impresión de que fuese un paso enorme. Al fin y al cabo, este equipo ganó la Champions League en 2025 y fue el rival que más cerca estuvo del Manchester City en la lucha por el título de la WSL un año después.

    Pero pronosticar que daría ese paso parecía una apuesta un tanto arriesgada. Parecía demasiado fácil. El equipo que mejor ficha rara vez acaba siendo el mejor, ¿no? Aunque había razones de peso para apostar por que el Arsenal ganaría su primer título de la WSL desde 2019, había algo que hacía recelar a algunos observadores.

    Quienes desconfiaron se alegrarán de haber seguido su instinto. El sábado, el Arsenal no pasó de un decepcionante empate ante el Birmingham City, recién ascendido. Eso significa que solo ha ganado uno de sus seis primeros partidos de liga y que, por primera vez en su historia, encadena cinco encuentros de la WSL sin vencer. El Arsenal ocupa así la octava posición en una liga de 14 equipos, a nada menos que 12 puntos del liderato. En una temporada de solo 26 partidos, cuesta ver cómo podría remontar esa distancia en la lucha por el título.

    ¿Qué ha salido tan mal para que el Arsenal se encuentre en esta situación? ¿Y qué significa todo esto para el futuro de su entrenadora, Renee Slegers?

  • Los fallos de siempre

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    El Arsenal ha dominado muchos partidos esta temporada y ha generado numerosas ocasiones, pero le ha costado convertir ese dominio en victorias.

    Uno de los problemas más destacados del Arsenal esta temporada ha sido enfrentarse a equipos que defienden en bloque bajo. No es algo nuevo para el equipo, pero la temporada pasada parecía haberlo superado hasta cierto punto. En los 16 partidos de la pasada campaña en los que el Arsenal tuvo más posesión, entre la WSL y la Champions League, solo se dejó puntos en dos ocasiones. Sus cuatro actuaciones de mayor dominio, a domicilio ante Leicester, Everton, OH Leuven y Benfica, acabaron en victoria.

    Esta temporada, la historia ha sido muy distinta. Contra el Crystal Palace el mes pasado, el Arsenal tuvo el 79 % de la posesión, pero empató 0-0. El sábado, ante el Birmingham, tuvo el 76 % y empató 1-1. Frente al Koge en la Champions League hace unas semanas, tuvo el 70 % del balón y logró por poco una victoria por 1-0 gracias a un penalti transformado por Mariona Caldentey en los minutos finales.

    Estos partidos le han costado mucho al Arsenal, pese a la variedad y la calidad de las que dispone Slegers. La falta de ritmo con el balón ha sido un problema: el rival no se ve obligado a abandonar su posición con suficiente frecuencia como para generar más ocasiones. Y, cuando llegan las oportunidades, el equipo no las aprovecha. Ningún equipo de la WSL rinde tanto por debajo de su cifra de goles esperados como el Arsenal.

  • Crece la frustración

    Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Slegers suele mostrarse tranquila y serena, pero su frustración ha empezado a hacerse evidente en las últimas semanas.

    La frustración empieza a aflorar en las últimas ruedas de prensa de Slegers. No es habitual en la neerlandesa, normalmente tranquila y serena, pero refleja la situación que atraviesa el Arsenal y la creciente presión sobre la entrenadora.

    Tras el empate 2-2 ante el Paris FC en la Champions League el mes pasado, en el que el conjunto francés remontó un 2-0 gracias, en parte, a una inexplicable acción con la mano, Slegers no compareció en rueda de prensa. En su lugar, su ayudante Aaron D'Antino atendió a los medios.

    Según The Athletic, la entrenadora estaba llorando en el vestuario, lo que llevó a muchos miembros del cuerpo técnico y de la plantilla a pensar que su etapa al frente del equipo había llegado a su fin. Unos días después, Slegers se disculpó ante los medios por no haber comparecido.

    El sábado, después de que su equipo tuviera que remontar un gol en contra para sumar un punto, la situación no fue tan dramática. Sin embargo, Slegers mostró más frustración de lo habitual con las jugadoras y su actuación, aunque tampoco tuvo una reacción especialmente vehemente.

  • Decisiones cuestionables

    Oceane Hurtre Ona Batlle Birmingham Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    El sábado, el Birmingham hizo que Oceane Hurtre, autora del gol, atacara la banda izquierda del Arsenal, buscando a Ona Batlle en una posición que no es la suya habitual.

    Está claro que Slegers solo puede hacer hasta cierto punto en estas situaciones. Puede pedir a las jugadoras que aumenten el ritmo con el balón, pero son ellas quienes tienen que hacerlo. Y convertir las ocasiones para transformar un punto en tres queda totalmente fuera de su control.

    Pero Slegers no está, ni mucho menos, exenta de culpa en esta mala racha. Su capacidad para gestionar una plantilla tan amplia ha suscitado dudas, y ha sorprendido especialmente la falta de minutos de Geraldine Reuteler, fichada en verano. También se ha puesto bajo la lupa su rotación en la portería, sobre todo después de que hayan aparecido algunos errores en esa posición.

    Por momentos, también da la impresión de que Slegers fuerza un poco la ubicación de algunas jugadoras. Alessia Russo jugó de mediapunta el sábado, con Stina Blackstenius como delantera centro. Esa combinación ha sido útil en el pasado, pero no funciona ante un bloque bajo, precisamente el planteamiento que se esperaba del Birmingham.

    A eso se sumaron las llamativas declaraciones de la entrenadora del Birmingham, Amy Merricks. Explicó que había desplazado deliberadamente a Oceane Hurtre a la banda derecha para atacar el costado izquierdo del Arsenal. Hurtre marcó su sexto gol de la temporada en la WSL para adelantar al equipo recién ascendido.

    Ona Batlle, fichada del Barcelona en verano, ha estado jugando de lateral izquierda pese a ser diestra. Es una posición a la que está acostumbrada, pero que el rival la señalara como un punto débil plantea la duda de si es la jugadora más adecuada para desempeñar ese papel en este equipo. ¿O juega Batlle ahí simplemente porque el Arsenal ya cuenta con dos grandes opciones para el lateral derecho, Emily Fox y Smilla Holmberg?

  • ¿Se avecina un cambio?

    Lotte Wubben-Moy Renee Slegers Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    La presión sobre Slegers parece ir en aumento, pero da la impresión de que cualquier cambio en el banquillo respondería a una decisión suya y no del Arsenal.

    Preguntada el sábado si esta situación tiene solución, Slegers se mostró convencida. «Sí, por supuesto», respondió, y señaló como principales problemas por resolver la falta de solidez defensiva y la incapacidad para marcar. «Habría sido un problema mayor si no jugáramos al estilo del Arsenal, no tuviéramos el control de los partidos y no pudiéramos dominar como queremos. Eso lo hemos hecho en todos los partidos».

    Pero ¿será Slegers quien tenga que solucionarlo? Tiene mucho crédito ganado tras llevar al Arsenal a conquistar la Champions League hace menos de 18 meses, el primer triunfo de un equipo femenino inglés en Europa desde el que logró el propio Arsenal allá por 2007. Aun así, es comprensible que algunos crean que este equipo necesita un nuevo rumbo, especialmente cuando el gran objetivo de ganar la liga parece ya improbable.

    «Sigo creyendo que puedo influir y ayudar al equipo a avanzar», afirmó Slegers, antes de añadir: «Pero creo que, si llega un momento en que ya no es así, tiene que haber un cambio».

    ¿Se verán ahora obligados el Arsenal o la propia Slegers, que parece la más probable impulsora de un cambio, a plantearse esa cuestión? Al Tottenham, rival del norte de Londres que la temporada pasada frenó al Arsenal con un frustrante empate sin goles, le encantaría conseguir este sábado un resultado que provocara semejante reflexión.