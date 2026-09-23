FAYETVILLE, Georgia. -- En los primeros días de la concentración de la selección masculina de Estados Unidos ya ha surgido una dinámica interesante: algunos jugadores ahora son compañeros de equipo de sus ídolos de la infancia. Además, no han evitado hablar de ello. Esas conversaciones han dado lugar a algunos momentos incómodos, pero la mayoría han terminado con una risa y un brazo sobre el hombro.

Esta concentración del USMNT cuenta con 13 caras nuevas, entre ellas ocho adolescentes, el más joven de solo 16 años. Para algunos, jugadores a los que han pasado años observando desde la distancia están de repente a su lado en el campo de entrenamiento.

Neil Pierre dice que idolatraba a las estrellas del Mundial de este verano. Los actuales jugadores de los New York Red Bulls Adri Mehmeti y Julian Hall crecieron queriendo ser Tyler Adams, antigua estrella del club. Justin Ellis dijo que Gio Reyna ha sido su jugador favorito de la selección «desde hace años», y esa revelación sorprendió a muchos, incluido el propio Reyna, teniendo en cuenta que el «veterano» del USMNT solo tiene 23 años.

«Sí, te hace sentir un poco viejo», dijo Reyna entre risas, «pero está bien tener a muchos de ellos aquí».

En cierto modo, esta concentración representa un relevo generacional, uno que pone sobre aviso al núcleo veterano de que hay una nueva generación en ascenso. En otros sentidos, es simplemente una ampliación del grupo de jugadores a medida que se renueva de forma natural para iniciar un nuevo ciclo con competiciones y objetivos diferentes.

Sin embargo, todo es deliberado. Hay una razón por la que Mauricio Pochettino eligió esta concentración para convocar esta plantilla en particular. El momento del calendario, el rendimiento de las jóvenes estrellas, el camino y los torneos que vienen por delante: todo ello simplemente indicaba que era el momento adecuado para una apuesta por la juventud que ha llegado para quedarse, aunque se disipará en las próximas semanas, cuando comiencen los partidos oficiales de la Nations League.

Ahora, sin embargo, hay una concentración singular que gestionar, una que Pochettino espera que luego pueda dividirse y generar éxitos en varios niveles en los próximos años.

«No, los jugadores pertenecen a algún grupo o a un equipo; pertenecen a la federación, y eso es lo más importante», dijo Pochettino. «Creo que estamos creando eso y necesitamos aplicar toda la visión, y creo que ese es el camino por el que queremos ir en el futuro».