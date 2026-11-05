Los jugadores que hoy forman la llamada Generación Dorada de la selección masculina de Estados Unidos no fueron recibidos con los brazos abiertos. Se encontraron con un panorama de tierra arrasada. Tras no lograr clasificarse para el Mundial de 2018, la selección estadounidense empezó prácticamente de cero de cara al ciclo de 2022. Christian Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams estuvieron entre los jóvenes talentos a los que se les pasó el testigo y se les pidió que llegaran tan lejos como pudieran, aunque tropezaran por el camino.

Muchos de aquellos jugadores siguen ahí y, aun en el panorama posterior al Mundial de 2026, continúan siendo fundamentales. Pulisic sigue siendo la cara visible del equipo. Adams es el capitán del grupo. McKennie, Antonee Robinson y Sergino Dest son piezas clave, al igual que Gio Reyna, que, con apenas 23 años, ya es un veterano. Por el camino se han incorporado otros nombres, como Malik Tillman y Folarin Balogun, pero el núcleo de aquel grupo se ha mantenido durante casi una década.

Mientras tanto, también está llegando un nuevo núcleo. En la primera concentración del equipo después del Mundial, Mauricio Pochettino convocó a 13 debutantes, entre ellos ocho adolescentes. Cavan Sullivan, Mathis Albert y Julian Hall se convirtieron en nombres conocidos y también hicieron historia. Para los próximos partidos de noviembre, muchas de esas jóvenes promesas están de vuelta. Además de todos los integrantes de la selección absoluta mencionados, la última convocatoria de Pochettino incluye a ocho de los 13 que debutaron el mes pasado.

Con el regreso de Pulisic, McKennie y Balogun al grupo, esta concentración es, aún más que la anterior, un encuentro entre generaciones. Pochettino tiene ganas de verlo.

«Lo más importante es la combinación y ver qué química hay entre ellos», afirmó el entrenador. «Para Christian y Mathis [Albert], esta será la primera vez que estén juntos, igual que McKennie y Cavan [Sullivan]. Creo que las combinaciones son algo que debemos observar durante la concentración. A partir del lunes empezaremos a ver qué química hay sobre el campo, pero lo que ocurre fuera de él también es muy importante».

¿Qué significa todo esto? En términos generales, significa que la próxima generación lo tendrá más fácil que la actual, en gran medida porque contará con referentes en los que apoyarse de una manera que sus predecesores no pudieron.