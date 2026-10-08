Sin embargo, a pesar de colgar las botas, el fútbol sigue teniendo una enorme influencia en la vida y la música de ELIKIA, ya que fusiona el deporte que ama con el afrobeats. «Fue realmente muy duro hacerlo, tomar esa decisión, porque he dedicado toda mi vida al fútbol», dice.
«Toda mi infancia giró en torno al fútbol. Siempre era entrenar, entrenar todos los días. Luego dar el salto a la música y dejar el fútbol profesional es, por supuesto, realmente duro.
«Pero, para ser sincero, puede que dejara el fútbol profesional, pero el fútbol profesional nunca me deja. Es una sensación que tengo, y se puede oír en mi música. Intento plasmar en mi música las cosas que he vivido y las cosas que me inspiran.
«Así es realmente como lo vivo: combinando esos dos mundos, el fútbol y la música. Eso es realmente importante para mí porque sigo teniendo muchos amigos en el fútbol, tengo mis propias experiencias y siento que todavía lo sigo viviendo».
Letras como «Fuerte con el balón como si fuera Tchouameni», «Marcando goles como Bellingham» y «Amor por el juego» han aparecido en sus canciones, además de muchas otras referencias futbolísticas.
El ahora exjugador cree que también ha sabido aprovechar en su incipiente carrera musical las duras lecciones que aprendió en la academia del Ajax. «Fuera del fútbol, eso moldea tu mentalidad», dice. «Creo que tienes que acostumbrarte a la presión. Cuando has jugado muchos partidos y todo eso, ganas la confianza de tu entrenador y de tus compañeros. Cuando encuentras tu sitio, todo mejora y encuentras tu confianza.
«Eso es algo que también tiene relevancia en la música. Cuando todo es nuevo y tienes que acostumbrarte, construir tu red de contactos y todo eso, da mucho miedo. Pero luego, cuando encuentras tu sitio, encuentras a la gente con la que quieres trabajar y creas tu propio sonido, entonces te sientes más cómodo con lo que haces».
El nuevo álbum de ELIKIA sale en noviembre, y la influencia del fútbol en él también es evidente. «Poco a poco hay muchas cosas que están conectadas con mi historia en el fútbol», dice. «Quizá sean conexiones, quizá sea la canción. Pero ahora, con este álbum que sale en noviembre, tengo este nuevo álbum con 11 temas. Es como un once inicial.
«Funciona un poco igual que un equipo de fútbol. Hay 11 temas, hay 11 jugadores. Todo el mundo tiene su propio rol y su propia posición, y pasa lo mismo con el álbum».