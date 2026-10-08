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Elikia Mbinga afrobeats GFX HIC 1-1GOAL

Del Ajax al afrobeats: cómo ELIKIA, excompañero de equipo de Jurrien Timber y Ryan Gravenberch, dejó el fútbol para dedicarse a la música

Tras curtirse en la olla a presión de la academia mundialmente famosa del gigante neerlandés, el rapero dejó el fútbol a los 21 años para perseguir su otra gran pasión

Krishan Davis
Traducido por

  • Se estima que menos del cinco por ciento de los futbolistas de cantera llegarán a jugar al más alto nivel. Del 95 % que no lo consigue, probablemente no volverás a oír hablar nunca más. Elikia Mbinga, alias ELIKIA, está decidido a asegurarse de no correr esa suerte, después de haber dejado el fútbol atrás en su intento de triunfar como artista de afrobeats.

    El jugador, de 25 años, pasó cuatro años en la famosa cantera del Ajax, jugando y formándose junto a varios chicos que han acabado convirtiéndose en nombres de sobra conocidos, antes de ser descartado a los 17 años. Pero no ha permitido que ese revés le impida perseguir sus sueños, aunque sea en un ámbito completamente distinto.

    Después de tomar la valiente decisión de poner fin a su carrera futbolística a los 21 años, Mbinga persigue ahora su otra gran pasión: la música. Mientras se reinventa como una estrella de la escena afrobeats, ELIKIA no se arrepiente de cómo han salido las cosas.

  • Entorno de élite

    Elikia Mbinga Ajax
    ELIKIA

    ELIKIA (segundo por la derecha) comenzó su carrera futbolística en el ambiente de máxima exigencia de la mundialmente famosa cantera del Ajax, dejando atrás su ciudad natal a una edad temprana

    El potencial de Mbinga como futbolista queda patente en el hecho de que pasó cuatro años en la academia del Ajax, de fama mundial, después de incorporarse al gigante neerlandés desde el club de su ciudad natal, el PEC Zwolle, en 2014.

    Centrocampista elegante y con vocación ofensiva, acabaría convirtiéndose en capitán de un equipo sub-16 en el que también figuraban jugadores como los hermanos Jurrien y Quinten Timber, Ryan Gravenberch y Brian Brobbey, que hoy brillan en la Premier League con Arsenal, Crystal Palace, Liverpool y Sunderland, respectivamente.

    Incluso en esa categoría de edad, jugar en el club más laureado de Países Bajos implicaba presión. «Por supuesto, te exigen mucho. Cuando entrenas y todo eso, los entrenadores son muy estrictos», cuenta GOAL ELIKIA. «Siempre quieren el nivel de la Champions League. Creo que es bueno porque construyes esa mentalidad y esa resiliencia. Pase lo que pase, si juegas en el Ajax, siempre tienes que ganar.

    «Vas a torneos y juegas contra Barcelona, Bayern y las academias más locas, y esperan que des lo mejor de ti, pero también esperan que ganes. Está esa presión, y eso te moldea de alguna manera».

  • «Construidos como máquinas»

    Jurrien Timber Quinten Timber Ajax
    Getty

    Los gemelos Timber se incorporaron a la academia al mismo tiempo que Mbinga

    Incluso a esa temprana edad, Mbinga ya podía ver que jugadores como los hermanos Timber, que se incorporaron a la cantera del Ajax exactamente al mismo tiempo que él, Gravenberch y Brobbey estaban destinados a llegar al más alto nivel.

    «Lo que todavía recuerdo es que, desde la primera vez que me encontré con ellos [los Timber] en el campo, eran como máquinas. Incluso siendo tan jóvenes, estaban construidos como máquinas. Tenían una forma muy característica de moverse y su manera de andar también era muy característica.

    «Lo mismo pasaba con Ryan Gravenberch. Su capacidad técnica era extraordinaria. Era increíble. En el caso de Brian Brobbey, era esa potencia extrema que también se ve ahora mismo en la Premier League. La gente todavía habla de ello, “Brian Brobbey es una bestia” y todo eso, pero ya estaba ahí desde joven.

    «Ya se podía ver, claro que eran mis compañeros, pero ya se podía ver que estos jugadores eran especiales».

    ELIKIA cree que es el hecho de que todas estas estrellas ahora en la Premier League hayan superado la adversidad lo que las convierte en competidores tan resistentes y decididos. «Sabía que iban a triunfar en lo que hacen porque esos chicos han pasado por contratiempos», continúa.

    «Por ejemplo, Ryan Gravenberch se fue al Bayern. Todo iba genial; era el gran talento. Luego se fue al Bayern y no jugó. Para él, eso era algo poco habitual porque siempre había sido un jugador importante. Fue un contratiempo importante para él. Pero se rehízo, se fue al Liverpool, jugó muy bien y encontró su sitio.

    «Quinten y Jurrien Timber tienen historias ligeramente diferentes. Jurrien jugó en el Arsenal, sufrió una lesión y ya estaba al máximo nivel, pero luego volvió y creo que ahora es incluso mejor que antes. En el caso de Quinten, tuvo un camino largo. Pasó del Ajax al Feyenoord, del Feyenoord al Marsella y ahora está en la Premier League.

    «Incluso si miras el último partido que jugó con Países Bajos, quizá hubo mucha negatividad, pero a estos chicos eso no les importa porque se repondrán. No importa lo que pase. Tienen una mentalidad realmente muy fuerte, y por eso triunfan al más alto nivel. No importa si sufren una lesión o hay negatividad. Simplemente seguirán adelante».

  • Se cierra un capítulo...

    Elikia Mbiga
    ELIKIA

    ELIKIA puso fin de forma sorprendente a su carrera como futbolista profesional cuando apenas tenía 21 años, mientras jugaba en el PEC Zwolle de segunda división


    Mientras aquel grupo de compañeros suyos, también expromesas del Ajax, acabaría llegando a la élite, y todos ellos son ahora internacionales con Países Bajos, la carrera, y la vida, de Mbinga tomarían una trayectoria diferente.

    En 2018, un cambio en el cuerpo técnico a nivel sub-17 provocó un cambio en su situación, ya que se consideró que su desarrollo se había estancado. «Yo era muy bueno técnicamente y tenía un gran talento. Fuera del campo, también hacía las cosas bien. Por eso me hicieron capitán. Es algo muy positivo al echar la vista atrás», cuenta ELIKIA a GOAL.

    «Por supuesto, al final todo gira en torno al desarrollo, y el desarrollo de ellos [sus excompañeros] fue en una dirección, mientras que mi desarrollo se fue hacia la música.

    «La razón por la que paré [en el Ajax] fue porque había mucha competencia. Yo jugaba en el centro del campo. Mi competencia directa era Ryan [Gravenberch], pero no solo Ryan: también estaban Kenneth Taylor y, en ese momento, Quinten Timber, porque ellos también jugaban en mi posición. No me avergüenza decir que simplemente hice lo mejor que pude. La competencia era dura.

    «Después del cuarto año, llegó otro entrenador y ese entrenador no terminaba de verme a mí y sí veía a otros jugadores. Eso también es muy importante en el fútbol: una temporada el entrenador te ve, y a la siguiente un entrenador nuevo no te ve. En mi caso también fue así. El nuevo entrenador no terminaba de verme, así que tuve que tomar la decisión: ¿quiero quedarme o quiero irme y desarrollarme? Elegí irme».

    A pesar de tener la oportunidad de incorporarse a las categorías inferiores de grandes clubes europeos como la Juventus y el Bayer Leverkusen, Mbinga optó por regresar a su ciudad natal, Zwolle. «Quería volver a vivir en casa porque estaba con una familia de acogida, viviendo en Ámsterdam», dice. «Fue una gran experiencia, pero como todavía eres joven, quieres volver a casa, sobre todo cuando las cosas no van realmente bien. Quería tener ese entorno».

  • ...Empieza otro

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    En los tres años y medio transcurridos desde que se pasó a la música, ELIKIA ha acumulado más de 30 millones de reproducciones y ha construido una audiencia de 430.000 oyentes mensuales

    Mbinga regresó al PEC, ascendió por las categorías de nuevo en un entorno familiar y logró abrirse paso en el primer equipo en la temporada 2021-22, debutando de forma decisiva contra el Ajax con un cameo de 22 minutos saliendo desde el banquillo al inicio de la campaña.

    Sin embargo, para entonces, los pensamientos de ELIKIA ya empezaban a dirigirse hacia un tipo de carrera completamente distinto. «La música ha estado ahí toda mi vida», dice. «Siempre ha sido una pasión para mí, pero el fútbol era la mayor pasión. Cada día era fútbol. Estaba realmente centrado en triunfar en el fútbol.

    «En un momento dado, la pasión por la música simplemente creció. Se hizo realmente grande y tuve que tomar esta decisión: ¿qué quiero hacer con mi vida? Era una posición un poco privilegiada porque tenía talento para el fútbol y podía cantar, hacer canciones, todo. Pero en ese momento, todo depende realmente de lo que creas. ¿Tienes esa convicción?»

    ELIKIA, que tiene raíces neerlandesas, congoleñas y nigerianas, dio el paso a principios de 2023, cuando todavía tenía solo 21 años, al rescindir su contrato con el PEC Zwolle, entonces de segunda división, y lanzarse al mundo del afrobeats pese a sus recursos limitados, invirtiendo en su propio estudio y en equipo de mezcla. Seguiría jugando al fútbol hasta este verano, pero solo en el club amateur VVOG, que tiene su sede a poca distancia de su ciudad natal.

    «Cuando hice esta transición, ni siquiera tenía una canción», cuenta a GOAL. «Ni siquiera tenía mi estudio. No había nada. Solo estaban esta convicción y esta visión. A partir de ahí, construí mi estudio, hice mi primera canción y todo lo demás. Desde entonces, no he parado».

    Apenas tres años y medio después de su drástico giro profesional, ELIKIA ya ha superado los 30 millones de reproducciones y ha construido una audiencia de alrededor de 430.000 oyentes mensuales, logrando un éxito notable con sus sencillos 'Mentality' y 'Bring No Wahala' mientras actúa ante grandes multitudes.

  • Dos pasiones unidas

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    El fútbol sigue siendo una enorme influencia en la música de ELIKIA, con muchos guiños relacionados con este deporte ocultos en sus letras

    Sin embargo, a pesar de colgar las botas, el fútbol sigue teniendo una enorme influencia en la vida y la música de ELIKIA, ya que fusiona el deporte que ama con el afrobeats. «Fue realmente muy duro hacerlo, tomar esa decisión, porque he dedicado toda mi vida al fútbol», dice.

    «Toda mi infancia giró en torno al fútbol. Siempre era entrenar, entrenar todos los días. Luego dar el salto a la música y dejar el fútbol profesional es, por supuesto, realmente duro.

    «Pero, para ser sincero, puede que dejara el fútbol profesional, pero el fútbol profesional nunca me deja. Es una sensación que tengo, y se puede oír en mi música. Intento plasmar en mi música las cosas que he vivido y las cosas que me inspiran.

    «Así es realmente como lo vivo: combinando esos dos mundos, el fútbol y la música. Eso es realmente importante para mí porque sigo teniendo muchos amigos en el fútbol, tengo mis propias experiencias y siento que todavía lo sigo viviendo».

    Letras como «Fuerte con el balón como si fuera Tchouameni», «Marcando goles como Bellingham» y «Amor por el juego» han aparecido en sus canciones, además de muchas otras referencias futbolísticas.

    El ahora exjugador cree que también ha sabido aprovechar en su incipiente carrera musical las duras lecciones que aprendió en la academia del Ajax. «Fuera del fútbol, eso moldea tu mentalidad», dice. «Creo que tienes que acostumbrarte a la presión. Cuando has jugado muchos partidos y todo eso, ganas la confianza de tu entrenador y de tus compañeros. Cuando encuentras tu sitio, todo mejora y encuentras tu confianza.

    «Eso es algo que también tiene relevancia en la música. Cuando todo es nuevo y tienes que acostumbrarte, construir tu red de contactos y todo eso, da mucho miedo. Pero luego, cuando encuentras tu sitio, encuentras a la gente con la que quieres trabajar y creas tu propio sonido, entonces te sientes más cómodo con lo que haces».

    El nuevo álbum de ELIKIA sale en noviembre, y la influencia del fútbol en él también es evidente. «Poco a poco hay muchas cosas que están conectadas con mi historia en el fútbol», dice. «Quizá sean conexiones, quizá sea la canción. Pero ahora, con este álbum que sale en noviembre, tengo este nuevo álbum con 11 temas. Es como un once inicial.

    «Funciona un poco igual que un equipo de fútbol. Hay 11 temas, hay 11 jugadores. Todo el mundo tiene su propio rol y su propia posición, y pasa lo mismo con el álbum».

  • «Exactamente lo que tenía que pasar»

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    ELIKIA no se arrepiente de cómo terminó su etapa en el Ajax ni del hecho de que eso le llevara a una carrera en la música

    Dado el ascenso de algunos de sus excompañeros de cantera en el Ajax, especialmente en la Premier League, donde Jurrien Timber y Gravenberch son campeones, se podría pensar que el drástico cambio de carrera de Mbinga ha estado teñido de envidia o arrepentimiento, pero él está más que feliz de ver brillar a sus iguales.

    «Para mí no es difícil porque tengo esta mentalidad de que cada uno tiene su propio camino. Cada uno tiene su propia manera», dice. «Estoy muy orgulloso de estos chicos porque disfruto mucho viéndolos, pero también sé por lo que pasaron. Tuvieron que atravesar muchos momentos difíciles y realmente trabajaron duro para conseguirlo. Tienen un gran talento. Cuando los veo al máximo nivel, estoy muy orgulloso de ellos».

    De visita en Londres, ELIKIA revela que ha sido invitado a ver tanto a Jurrien como a Quinten Timber en acción con el Arsenal y el Palace, respectivamente, durante el fin de semana. No se arrepiente de que su camino se separara del de ellos en sus días de cantera.

    «Así es la vida. La cuestión es que tomé esas decisiones porque tengo este tipo de mentalidad. Puedo imaginar que hay muchos futbolistas para los que lo único que quieren hacer es jugar al fútbol. Eso es lo único que quieren, y quizá es también lo único para lo que tienen talento.

    «Entiendo que es muy difícil hacer la transición, pero para mí no era solo fútbol. También era música. Debido a la experiencia que tuve, ya fuera un entrenador, una lesión, no importa lo que sea, tienes que tomar estas decisiones, porque creo que cada uno tiene su propio camino, alcanzará la grandeza. De verdad creo que alcanzaré la grandeza en la música.

    «Por esta creencia, nunca lo miro hacia atrás pensando: “Vaya, si el entrenador hubiera hecho esto o aquello...”. Para mí, en realidad fue muy importante vivir esto porque tengo una historia muy única con mi música. Las cosas que puedo incorporar a ella, pero también la historia que la rodea.

    «Ahora puedo contárselo a la gente y compartir mis experiencias. Creo que esto es muy único. Si no hubiera vivido eso, entonces para mí como artista no sería posible hablar de esta historia y hablar de mi experiencia. Para mí, salió exactamente como tenía que salir. Es exactamente lo que tenía que pasar. Esa es mi historia».

    El nuevo sencillo de ELIKIA, 'Baller', sale el viernes 9 de octubre, y su álbum de debut llegará en noviembre.