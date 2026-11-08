La semana pasada, Cristian Espinoza no quiso comprometerse demasiado al hablar de si Nashville SC establecería un nuevo récord de puntos en una sola temporada de la MLS.

«Eso espero», comentó con una sonrisa irónica.

Y, paradójicamente para un equipo que había hecho que todo pareciera tan fácil, aún había cierta incertidumbre. ¿Alinearía B.J. Callaghan a su mejor once o sería más prudente ante el FC Cincinnati? ¿Se arriesgaría a sufrir alguna lesión después de conquistar el Supporters' Shield e igualar el récord de 74 puntos del Inter Miami en la temporada regular?

Al final, las esperanzas de Espinoza se hicieron realidad. Callaghan alineó a sus principales figuras y, aunque Nashville tuvo que trabajar para conseguirlo, dos goles de Sam Surridge en rápida sucesión durante la segunda parte aseguraron una victoria por 2-0 y un lugar en los libros de récords.

Fue, en realidad, lo más destacado de una jornada decisiva por lo demás algo descafeinada. La mayor emoción en la lucha por los playoffs se vivió en Utah, donde LA Galaxy se vino abajo y un RSL bien organizado consiguió una plaza para la ronda de comodines. En el Este, el Chicago Fire de Robert Lewandowski y el New England Revolution lamentaron las oportunidades desperdiciadas para subir puestos en la clasificación.

GOAL repasa los principales temas que dejó la jornada decisiva de la MLS...