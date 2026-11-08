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Decision Day 1-1GOAL

Decision Day de la MLS: ¿Se le acaba el tiempo a Greg Vanney? LA Galaxy deja escapar una plaza en los playoffs, Nashville SC hace historia e Inter Miami se desmorona

Nashville llega a los playoffs en su mejor momento histórico, mientras que la debacle del Galaxy plantea dudas sobre el futuro de Greg Vanney y las carencias defensivas de Miami dan esperanzas a sus rivales.

Thomas Hindle
Traducido por

  • La semana pasada, Cristian Espinoza no quiso comprometerse demasiado al hablar de si Nashville SC establecería un nuevo récord de puntos en una sola temporada de la MLS.

    «Eso espero», comentó con una sonrisa irónica.

    Y, paradójicamente para un equipo que había hecho que todo pareciera tan fácil, aún había cierta incertidumbre. ¿Alinearía B.J. Callaghan a su mejor once o sería más prudente ante el FC Cincinnati? ¿Se arriesgaría a sufrir alguna lesión después de conquistar el Supporters' Shield e igualar el récord de 74 puntos del Inter Miami en la temporada regular?

    Al final, las esperanzas de Espinoza se hicieron realidad. Callaghan alineó a sus principales figuras y, aunque Nashville tuvo que trabajar para conseguirlo, dos goles de Sam Surridge en rápida sucesión durante la segunda parte aseguraron una victoria por 2-0 y un lugar en los libros de récords.

    Fue, en realidad, lo más destacado de una jornada decisiva por lo demás algo descafeinada. La mayor emoción en la lucha por los playoffs se vivió en Utah, donde LA Galaxy se vino abajo y un RSL bien organizado consiguió una plaza para la ronda de comodines. En el Este, el Chicago Fire de Robert Lewandowski y el New England Revolution lamentaron las oportunidades desperdiciadas para subir puestos en la clasificación.

    GOAL repasa los principales temas que dejó la jornada decisiva de la MLS...

  • Nashville hace historia (otra vez)

    FC Cincinnati v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Nashville estableció un nuevo récord de puntos al vencer 2-0 a Cincinnati el sábado por la noche.

    Hay que felicitarles.

    Nashville no solo ha sido el mejor equipo de esta temporada, sino quizá también el conjunto más completo de la MLS de los últimos tiempos. Hay dos cosas destacables. La primera es que no tiene puntos débiles evidentes: domina tanto en defensa como en ataque. La segunda es que no deja de insistir. Semana tras semana, ha marcado goles en los últimos minutos. Resultó casi perfecto que, incluso en un partido que en realidad no «importaba», Sam Surridge marcara el segundo gol para sentenciarlo en el minuto 86. Así es Nashville.

    ¿Y ahora qué? Pues le llega su momento. Nashville se ha ganado un lugar en los libros de historia. El panorama también parece algo inquietante para el ganador del partido de la ronda de comodines de los playoffs entre FC Cincy y Orlando City. ¿Tiene alguno de los dos opciones reales en una serie al mejor de tres partidos? Os sorprendería.

  • LA Galaxy lo echa todo a perder. ¿Y Vanney, fuera?

    Real Salt Lake v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    El Galaxy de Vanney no dio la talla ante RSL y se quedó fuera de los puestos de playoff en el último momento.

    Habrá mucho debate sobre si Greg Vanney debe ser destituido o no. La decisión no es sencilla. Vanney puede señalar las lesiones como una causa evidente de las dificultades de su equipo, especialmente la de Riqui Puig, que se ha perdido dos temporadas completas debido a dos operaciones de rodilla consecutivas. Cuando está en forma, es uno de los mejores jugadores de la MLS. Ningún equipo puede sobreponerse fácilmente a una baja así.

    Aun así, el Galaxy es un club con un nivel de exigencia extraordinariamente alto. Ningún equipo ha ganado más títulos de la MLS Cup. Es lo más parecido a una franquicia histórica que tiene esta liga. Sin embargo, hay errores que pueden justificar un despido. El Galaxy dependía de sí mismo antes del partido del sábado ante el RSL. Jugar allí es difícil, pero solo necesitaba un punto para asegurarse la clasificación para los playoffs de la MLS.

    En lugar de eso, se vino abajo. El RSL debería haber ido ganando 4-0 a los 20 minutos. Sobre el papel, el marcador refleja una ajustada victoria por 2-1. En realidad, fue una paliza. El Galaxy se ha quedado fuera de los playoffs de la MLS durante dos temporadas consecutivas. ¿Debe irse Vanney?

  • Nunca desees que Brian Schmetzer pierda

    San Diego FC v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    El entrenador de los Sounders lideró un gran arreón final que permitió a su equipo asegurarse una plaza en los playoffs.

    Hace unos meses, Brian Schmetzer, entrenador de los Seattle Sounders, se quejaba abiertamente de la situación de su plantilla. Las numerosas lesiones y la falta de inversión habían puesto al club en apuros. Los Sounders establecieron un nuevo récord de derrotas consecutivas del club (ocho). El panorama en Seattle era bastante sombrío.

    Pero, como era de esperar, el equipo reaccionó. Ayudó una hábil operación de fichaje para incorporar a un delantero de élite, Dejan Joveljic. También fue importante que todos recuperaran la plena forma en el momento oportuno. El resultado fue una buena racha al final de la temporada. No fue un tramo de dominio, sino más bien una racha de victorias trabajadas, que llevó al equipo de la irrelevancia a ser apenas un equipo de playoffs. Fue una mala temporada para Seattle. Pero sigue en los playoffs gracias a una victoria por 2-1 ante LAFC en la última jornada. Y eso, al fin y al cabo, es lo que importa.

  • El Inter Miami parece blando en el peor momento

    FBL-MLS-INTER MIAMI-CHARLOTTE CF
    AFP

    El Inter Miami deja escapar una cómoda ventaja de 3-0 en un frustrante empate ante el Charlotte FC

    ¿El balón no miente? El Inter Miami no juega demasiado bien al fútbol desde hace ya bastante tiempo. Sí, ocupa el segundo puesto en el Este. Sí, técnicamente ganó un título este año en la Campeones Cup. Pero el equipo sigue desequilibrado. Los defensas son erráticos. Al centro del campo le falta físico. Esta liga es intensa, exige correr mucho y, francamente, a veces importa más el esfuerzo que la calidad.

    Sin embargo, Miami sigue ganando.

    Hasta el sábado. Ganaba 3-0 al descanso y parecía tener el partido controlado. Pero Charlotte había sido superior en el juego. Y, a diferencia de tantos otros equipos en lo que va de temporada, obtuvo su recompensa. Tres goles en la segunda parte pusieron el 3-3, un resultado justo al final. Siempre hay una primera vez...