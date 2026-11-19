Todo apunta a que el próximo verano terminará una era en Múnich: la de Manuel Neuer. Junto al veterano de 40 años, es probable que también se retire su eterno suplente, Sven Ulreich (38). El elegido para ser el nuevo portero titular es Jonas Urbig (23), que lleva casi dos años sustituyendo con solvencia y de forma habitual a un Neuer cada vez más propenso a las lesiones .

La última vez que el Bayern vivió una situación comparable fue en 2008, cuando se despidió Oliver Kahn. El sucesor designado del Titán también estaba ya entonces en el propio club. Al igual que Urbig, Michael Rensing fue preparado poco a poco para tomar el relevo. Cuando llegó el momento, ya había disputado 44 partidos oficiales, más que Urbig hasta la fecha. Entre ellos, encuentros importantes, como unos cuartos de final de la Champions League contra el AC Milan o unas semifinales de la Copa de la UEFA contra el Zenit de San Petersburgo. Rensing se convirtió en titular a los 23 años, la misma edad que tiene ahora Urbig. Pero la presión pudo con él y perdió el puesto ante Hans Jörg Butt.

Butt llegó al Bayern en 2008, tras la retirada de Kahn, como suplente experimentado a los 34 años. Ya había jugado con la selección alemana y disputado una final de la Champions League con el Bayer Leverkusen en 2002. Entonces vio la posibilidad de dar un último gran golpe de efecto, y eso fue exactamente lo que ocurrió. En el tramo final de su carrera, Butt acabó inesperadamente bajo los palos en Múnich y fue una garantía durante la magnífica temporada 2009/10 a las órdenes de Louis van Gaal.

En el camino hacia la final de la Champions League, que el Bayern acabaría perdiendo contra el Inter de Milán, Butt incluso transformó un penalti importantísimo ante la Juventus de Turín. La temporada terminó con un doblete. Para rematar, Butt entró en la convocatoria alemana para el Mundial de 2010 y jugó el partido por el tercer puesto. Si se hubiera quedado en el Benfica de Lisboa, nada de eso le habría sucedido. Butt no tuvo que ceder finalmente su puesto a un tal Manuel Neuer hasta 2011.