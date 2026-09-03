Para la mayoría de los equipos, ganar un título y asegurarse una plaza en la Champions League sería una buena temporada. El Chelsea, ganador de seis títulos consecutivos de la Women’s Super League hasta el tercer puesto del año pasado, no es como la mayoría. De hecho, la entrenadora Sonia Bompastor se ríe ante la idea de que la temporada de la que habla con tanta decepción sería vista por otros como muy apetecible.

«A veces, parte de mi reflexión es decir: “En realidad, si todo el mundo piensa que fue una temporada realmente mala para el Chelsea, entonces guau”. La exigencia es realmente alta».

Lo que hace esta idea aún más ajena para Bompastor es que, antes de hacerse cargo del Chelsea en el verano de 2024, estuvo en el Lyon, el ocho veces campeón de Europa que solo ha dejado de ganar la liga una vez en las últimas 20 temporadas. Ganar un título y clasificarse para Europa no solo no es suficiente para el Chelsea, sino que tampoco lo es para ella.

Así, la campaña 2025-26 puso al club, a la entrenadora y a las jugadoras en situaciones que nunca habían vivido, que habían vivido rara vez o que no habían vivido desde hacía muchísimo tiempo. A pesar de un triunfo en la Copa de la Liga, fue la peor temporada del Chelsea en la WSL desde la 2018-19, e incluyó las primeras derrotas ligueras consecutivas del equipo desde 2015 y las primeras derrotas seguidas en todas las competiciones en la carrera de Bompastor como entrenadora.

Todas las miradas han estado puestas en las campeonas destronadas este verano y en cómo responderán a una decepción así, con esa atención aún más intensificada por las salidas de la capitana Millie Bright y la delantera récord Sam Kerr, además de una búsqueda de delantera que comenzó con su buena dosis de falsas esperanzas.

Cuando Bompastor tomó el relevo de Emma Hayes hace dos años, pudo dar continuidad al impulso acumulado por las vigentes campeonas de la WSL en las cinco temporadas anteriores, desafiando cualquier expectativa de una temporada de transición al guiar al Chelsea a una sexta corona consecutiva. Ahora, sin embargo, esa transición ya está en marcha y Bompastor está empezando a moldear este equipo a su imagen.

La pregunta es si ella y el Chelsea han hecho lo suficiente desde el final de esa decepcionante temporada 2025-26 para volver a la cima de la WSL.