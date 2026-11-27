Esto parece seguir una pauta en las comunicaciones públicas de Ballers in God: transmitir un mensaje de aceptación y afirmar que Jesús ama a todos, incluso a quienes discrepan de las opiniones de la red. Pero sigue sin estar del todo claro cuáles son exactamente esas opiniones, mientras el grupo afronta acusaciones de homofobia, transfobia y oposición al aborto.

Jon Holmes, fundador de Sports Media LGBT+, una organización de defensa y publicación digital centrada en la comunidad LGBTQ+ en el deporte, no está convencido. «Creo que algunas de las publicaciones que la organización ha difundido en el pasado en las redes sociales son cuestionables», explica a GOAL. «En lo referente a la cuestión LGBTQ+, no he visto que la hayan abordado realmente. Emitieron un comunicado después de la polémica por la celebración de Nmecha, pero no respondía de forma directa a muchos de los puntos fundamentales que se habían planteado. Creo que les corresponde decidir si quieren dejar clara su postura».

La organización contra la discriminación en el fútbol Kick It Out ha informado de un aumento del 24 % en las denuncias de incidentes homófobos en el fútbol profesional del Reino Unido en la temporada 2025-26, así como de un incremento del 23 % en las denuncias de abusos en internet. Sin embargo, Holmes insiste en que es imposible establecer una relación entre ese fuerte aumento y la creciente visibilidad del cristianismo evangélico al más alto nivel del fútbol.

«Creo que es demasiado difícil intentar establecer vínculos. No se trata en absoluto de señalar a nadie por su fe, porque eso sería discriminatorio en sí mismo. Nadie con quien haya hablado sobre este asunto ha querido marginar a personas por su fe. Eso es lo último que quiere nadie. Pero está claro que hay preguntas que hacer sobre lo que Ballers in God ha dicho en el pasado y sobre el hecho de que ahora no esté diciendo prácticamente nada.

»No hace tanto tiempo, apenas el año pasado durante el Mes del Orgullo, publicaban mensajes en las redes sociales sobre los brazaletes arcoíris y celebraban que la Premier League dejase atrás Rainbow Laces. Este año no lo han hecho, aunque la Premier League ha pasado a otra campaña. Eso no significa que haya renunciado a sus valores de inclusión LGBTQ+. Por lo que he visto, Ballers in God no está haciendo este año ese tipo de declaraciones en las redes sociales. Así que sí parece haber un cambio de estrategia.

»Lo que todos debemos tener presente es que hay que intentar comprender mejor las motivaciones de las organizaciones. En última instancia, todos deberíamos querer lo mismo: que no exista ninguna forma de discriminación, ya sea por la fe, la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Si creemos de verdad en crear un fútbol libre de discriminación, deberíamos compartir las mismas aspiraciones».

Daniels sostiene que la creciente diversidad del fútbol, incluida la presencia de cristianos que hablan más abiertamente de su fe, ha creado la posibilidad de que haya más tensiones, aunque no cree que existan dentro del vestuario. «Cuando trabajas en un vestuario, lo único que te importa al fichar a un jugador es saber si es una buena persona. Necesitas un lateral izquierdo nuevo o un suplente y te preguntas: “¿Es un buen lateral izquierdo?”. Eso es lo único que te importa. Lo que haga en su vida privada te da igual, siempre que sea legal. De verdad que sí. A ningún entrenador le importa, ni a ningún director deportivo, ni a ningún compañero. En absoluto. Tu vida privada es asunto tuyo.

»He pasado toda mi vida laboral vinculado al fútbol. Nunca he visto homofobia en los vestuarios por parte de cristianos o no cristianos, especialmente en esta época más reciente de la que hablamos. Eso no significa que sea así en todas partes; es la experiencia de una sola persona. Durante mis años en el fútbol, a la gente solo le interesaba el jugador».

Daniels también recuerda el revuelo en torno a Guehi y al capitán del Ipswich, Sam Morsy, musulmán, durante la campaña Rainbow Laces de 2024. Morsy se negó por completo a llevar el brazalete arcoíris por motivos religiosos. «Eso llevó al debate público algo de verdadera importancia en una democracia liberal: la libertad de expresión. Esa es la maravilla de vivir en un país donde se espera de ti, como norma básica, que respetes todas las creencias, todas las orientaciones sexuales y todos los orígenes étnicos. Es respeto mutuo en un contexto democrático. Y hay que compaginarlo con la libertad de expresión para decir: “Bueno, en realidad no estoy de acuerdo con tu perspectiva sobre eso, ni con tu interpretación filosófica o sociocultural de la cuestión”.

»El arte de vivir una vida verdaderamente humana, en relación con los demás, consiste en poder decir: “Bueno, no estamos de acuerdo en eso, pero tengamos claro que, como seres humanos, a veces debemos aceptar que discrepamos, incluso en asuntos muy profundos y difíciles”. Lo que ha ocurrido aquí es que un incidente ha hecho estallar todo el debate sobre la tolerancia mutua, la aceptación mutua y la flexibilidad para tener opiniones diferentes. Eso es una democracia, ¿no?

»Esta conversación no habría tenido lugar de ninguna manera hace 10 o 20 años, porque no habría habido más de cinco personas que dijeran profesar la fe cristiana en el fútbol profesional. Está claro que la entrada en el fútbol no solo de la fe cristiana, sino también de la musulmana y de otras creencias, ha alterado el equilibrio entre la perspectiva laica y la religiosa. Ahora hay un mayor equilibrio y, por tanto, en cierto modo más tensión, algo que antes sencillamente no existía».