De la próxima gran promesa del Arsenal a narcotraficante condenado: la triste caída de Jay Emmanuel-Thomas
Siendo adolescente, llamaba a la puerta de Arsène Wenger con la esperanza de convertirse en el próximo héroe ofensivo del Arsenal. Catorce años después, fue la policía la que llamó a la suya con una orden judicial.
Jay Emmanuel-Thomas, de quien en su día se llegó a decir que sería "un gran jugador" por parte del legendario técnico de los Gunners, fue detenido en septiembre de 2024 por su papel en el contrabando de cannabis procedente de Tailandia por valor de 600.000 £.
En aquel momento, atravesaba dificultades en la segunda categoría del fútbol escocés, con actuaciones apáticas en el Morton. Un año después, fue declarado culpable y condenado a cuatro años de prisión.
Esta es la desconcertante historia del JET que simplemente nunca despegó.
«Llamando con las dos manos»
Nacido en Londres, Emmanuel-Thomas se incorporó al Arsenal a los ocho años y se convirtió en una de las joyas de la corona de una preciada generación de estrellas de la academia.
El corpulento adolescente tenía tantas cosas en su juego que fue probado en casi todas las posiciones del campo a medida que avanzaba por las distintas categorías. Los entrenadores redujeron la elección a central o delantero hasta que Arsene Wenger intervino, al considerar que sus mejores cualidades se desperdiciarían atrás. Debido a su mezcla de altura, fuerza y técnica, fue utilizado en ambas bandas, en la mediapunta y como delantero centro.
Con 16 años ya era capitán del equipo sub-18 y marcó en una escuadra en la que también estaban jugadores como Jack Wilshere, Francis Coquelin, Henri Lansbury y Emmanuel Frimpong, que derrotó al Liverpool en la final de la FA Youth Cup 2008-09 a doble partido.
Tenía 19 años cuando Wenger eligió que fuera titular junto a Theo Walcott, Cesc Fabregas, Sol Campbell y Mikael Silvestre en una derrota en la FA Cup ante el Stoke en enero de 2010. Volvió con los reservas hasta octubre de ese año, cuando el técnico le dio entrada en un intento desesperado de cambiar la suerte de su equipo en una derrota por 2-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge.
Más tarde ese mismo mes, después de que sustituyera a Nicklas Bendtner para un breve cameo en una victoria por 4-0 en la League Cup en casa del Newcastle, Wenger habló de su talento natural y de su físico poco común.
«Jay está llamando muy fuerte a mi puerta, con las dos manos», dijo.
«Tiene una calidad extraordinaria. Tiene el físico con el que sueñas. Todo depende de hasta dónde quiera llegar, porque tiene un gran potencial... Cuando esté bien físicamente, Jay no será solo un buen jugador, sino un gran jugador.
«Una cosa es segura: puede marcar goles. Ese es un talento enorme que no se le puede dar a la gente».
A pesar del respaldo del francés, el joven atacante solo hizo dos apariciones más con el primer equipo: entrando desde el banquillo en los minutos finales ante el Shakhtar en la Champions League y contra el Wigan en la FA Cup.
Por todo su prometedor físico, las deficiencias técnicas de Emmanuel-Thomas eran demasiado evidentes. Incluso él mismo sabía que su carrera no despegaría en el norte de Londres.
«Llega un punto en el que empiezas a mirar a los jugadores que están en el primer equipo y a los jugadores que juegan en tu posición por delante de ti, y te das cuenta de lo bueno que tienes que ser», dijo a The Athletic.
«Con Arsene Wenger estuve alrededor del primer equipo durante un buen año e hice algunas apariciones. Luego Arsenal me ofreció una ampliación de contrato, pero no pensé que fuera lo adecuado para mí».
El descenso
Para entonces ya había soportado una decepcionante cesión en el Blackpool y, unos meses después de los elogios públicos de Wenger, fue enviado a otro periodo igualmente complicado en el Cardiff.
El héroe de la academia se marchó definitivamente en 2011 en busca de un entorno que le permitiera florecer, pero en su lugar vio cómo su talento se marchitaba con cada decepción.
Emmanuel-Thomas solía causar una gran primera impresión por su físico y su control, pero sencillamente no podía mantenerlo durante mucho tiempo.
En el Championship con el Ipswich, tuvo una prometedora primera temporada, pero perdió su sitio en el once inicial en la campaña siguiente y se marchó, con el técnico Mick McCarthy diciendo: "Le dije que no los veo como parte de mis planes de cara al futuro y que son libres de buscar otro club.
"Simplemente no creo que Jay haya cumplido todo su potencial con nosotros".
Parecía haber encontrado su nivel en la League One con el Bristol. Sacando a relucir su olfato goleador, marcó 15 tantos en la campaña de liga 2013-14 y mostró su creatividad con unas cuantas asistencias. De nuevo, regresó para encontrarse con que había perdido su sitio la temporada siguiente, aunque todavía se las arregló para sacar su magia una o dos veces.
"Jay estuvo de primera", dijo el técnico Steve Cotterill después de que el delantero impulsara una victoria por 4-0 contra el Notts County en enero de 2015. Tras una buena carrera y asistir en el primer gol, controló el balón en el área y fusiló el tercero de su equipo.
"No es solo que pueda hacer las cosas que entretienen a los aficionados, su ritmo de trabajo es todavía más importante. La clave de su aportación fue su percepción de dónde estaba el balón en todo momento. Cuanto más corre en un partido, más brillará su calidad".
Con más de 100 partidos disputados con el Bristol, fue la mejor etapa de su carrera.
El Queens Park Rangers lo devolvió al Championship, pero también se cansó pronto de él y no encontró ninguna alegría en sus cesiones al MK Dons y al Gillingham.
En 2019, Emmanuel-Thomas optó por un "cambio de aires" y fichó por el PTT Rayong, que acababa de ascender a la máxima categoría de Tailandia. "Vivía justo en la playa", dijo. "Salías de mi apartamento, cruzabas la carretera y ya estabas en la playa. Hacía muy buen tiempo. No tenía absolutamente ninguna queja sobre mi vida. Fue genial para mí".
Aquella aventura duró solo tres meses, ya que el club desapareció a mitad de temporada por problemas financieros.
Después de casi 18 meses sin club, el Livingston lo fichó en función de lo que vieron en los entrenamientos, pero fue la misma historia de siempre: destellos prometedores en medio de largos periodos de nada.
Hizo una diagonal en el área para encontrarse con un centro raso y marcar el empate en un 2-2 contra el Celtic en enero, antes de marcar con un fantástico taconazo en una victoria por 2-1 contra el Hamilton.
"Estaba pensando en el gol de [Thierry] Henry contra el Manchester United [en 2000] cuando marqué", dijo a The Athletic sobre aquel gol al Hamilton.
El entrenador del Livi, David Martindale, dijo a The Times: "Técnicamente, Jay es uno de los mejores que he visto. Tiene un juego de pies extraordinario, su toque y su capacidad son impresionantes. Lo juro por Dios, en cuanto a capacidad es el mejor futbolista del Livingston FC.
"En pura capacidad técnica creo que podríamos tener a uno de los mejores jugadores de la liga".
El Aberdeen le dio un contrato de dos años, pero allí también fracasó y se marchó tras 14 apariciones en liga, con el técnico Jim Goodwin diciendo que el jugador "no estaba lo suficientemente en forma para jugar el tipo de fútbol que quiero que juguemos".
Después llegó otra aventura internacional, esta vez en India, pero de nuevo solo duró unos pocos meses.
Pronto acabó en el Scottish Championship.
El arresto
Después de haber parecido en su día destinado al estrellato en la Premier League con el Arsenal, Emmanuel-Thomas ganaba ahora 600 libras a la semana jugando ante una multitud de 1.800 personas en la fría, gris y desoladora Greenock.
Era un desastre.
En sus cinco apariciones en la Championship con la camiseta de aros azules y blancos no mostró ninguna señal de la calidad que en su día convenció a Wenger de que tenía un potencial enorme. Han pasado muchos futbolistas lamentables por Cappielow Park, pero pocos han sido tan inmóviles y apáticos como Emmanuel-Thomas.
Solo duró dos meses.
A principios de septiembre de 2024, su novia y una amiga de esta regresaron de un viaje a Tailandia con todos los gastos pagados que Emmanuel-Thomas había organizado y financiado, incluida la promesa de un pago de 2.500 libras. Cuando se registraron las maletas de las mujeres en el aeropuerto londinense de Stanstead, las autoridades encontraron bolsas envasadas al vacío que contenían 60 kg de marihuana.
«Borra todo de nuestro chat si puedes», se dice que Emmanuel-Thomas le escribió a su novia cuando la registraron.
Las mujeres, de quienes más tarde se supo que habían cobrado por realizar un viaje casi idéntico en julio, insistieron en que creían que las maletas contenían oro. Las pruebas del teléfono respaldaron su versión, así que la acusación retiró los cargos contra ellas.
Emmanuel-Thomas, sin embargo, fue detenido en Greenock poco después.
En el Tribunal de la Corona de Chelmsford se explicó que el jugador actuó como intermediario entre proveedores de cannabis en Tailandia y traficantes en el Reino Unido, y que organizó que las mujeres recogieran la droga. Se estimó que el cargamento tenía un valor aproximado de 600.000 libras y en la vista se afirmó que Emmanuel-Thomas iba a ganar 5.000 libras por su papel en la trama.
Después de negar inicialmente los cargos, se declaró culpable en mayo siguiente. Su abogado afirma que el jugador había estado atrapado en «graves dificultades económicas» por los largos periodos que pasó sin club, por lo que «sucumbió a la tentación» y entró en una vida de delincuencia.
«Aunque anteriormente había pasado periodos entre contratos o, dicho de otro modo, desempleado como futbolista, en gran medida habían llegado después de contratos largos bastante lucrativos», dijo el abogado Alex Rose.
«Tras quedarse sin contrato antes de fichar por el Greenock Morton, tuvo un breve contrato con el Kidderminster Harriers, pero fue claramente un contrato a corto plazo, casi como un intento de ayudar a alguien con quien tenía una buena relación».
Fue «un error de juicio catastrófico», añadió: «Su carrera futbolística está acabada y eso es algo que se ha buscado enteramente él mismo.
«Es un golpe devastador para alguien que tenía tanta proyección y una carrera futbolística tan impresionante».
En junio de 2025, Emmanuel-Thomas fue condenado a cuatro años de prisión.
«Es por sus propios actos por lo que ya no será conocido como futbolista profesional; será conocido como un criminal», le dijo el juez Alexander Mills.
Las secuelas
Un mes después de su condena, Emmanuel-Thomas fue puesto en libertad debido al tiempo que ya había pasado en prisión preventiva. A pesar del toque de queda y de la pulsera electrónica, consiguió un contrato con el Totton, de la National League South, aproximadamente una semana después. Poco después se marchó al Braintree Town.
Después de toda la agitación, la decepción, la controversia y la vergüenza, Emmanuel-Thomas demostró en su debut que todavía tenía capacidad para hacer algo especial, al clavar una falta para sellar una victoria por 2-0.
«Aunque ya no tiene la velocidad que tenía, sigue ofreciendo calidad y será difícil ver una falta mejor a este nivel», dijo el entrenador Steve Pitt, que más tarde calificó su gol de «genialidad».
Añadió: «No quiero hablar de su pasado porque no puedo influir en su pasado. Fue condenado por la justicia, ha cumplido el castigo que tuviera, y todavía lo está cumpliendo ahora.
«Pero solo puedo valorar a la gente que trabaja conmigo y cómo responde a mí y a mi cuerpo técnico, y él ha sido absolutamente de primer nivel».
Más tarde ese mismo año, el exjugador de la cantera del Arsenal se unió a Micah Richards y Daniel Sturridge. Los exinternacionales ingleses dirigen un equipo que compite en la Baller League y encontraron un arma letal en el convicto: fue el segundo máximo goleador en la última temporada de la competición de fútbol 6. El jugador, de 35 años, se está preparando actualmente para un combate benéfico de boxeo contra el exdelantero del Newcastle y también convicto Nile Ranger en octubre.
Es un desenlace peculiar y decepcionante para un jugador que en su día mostró tantísima promesa y recibió tantas oportunidades. Es una historia triste de, como dijo el juez, otro «futbolista profesional que lo tiró todo por la borda».