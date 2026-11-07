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Oakley GFX HIC 1-1GOAL

De fichar a Kylian Mbappe a una elegante colaboración con el Arsenal: cómo Oakley, especialista en gafas, ha irrumpido en el mundo del fútbol

Conocida por sus inconfundibles diseños de gafas, la marca estadounidense aprovecha el meteórico aumento de su popularidad en el deporte y la moda urbana para abrir nuevos caminos.

Krishan Davis
Traducido por

  • Quizá pienses que una marca de gafas de alto rendimiento no tiene cabida en el mundo del fútbol, pero estarías muy equivocado. Impulsada por el auge de su popularidad en todo el mundo, tanto dentro como fuera del deporte, Oakley está ganando terreno en un ámbito que, a primera vista, no necesita gafas.

    Más asociada a deportes como el esquí y el surf, la marca californiana ha irrumpido en el fútbol y ahora colabora con algunos de los nombres y clubes más importantes de este deporte. Y nada indica que vaya a frenar.

  • Auge de popularidad

    Oakley sunglasses
    Getty

    En los últimos años, las gafas de Oakley han alcanzado un éxito sin precedentes tanto como accesorio de moda urbana como para la práctica deportiva.

    La irrupción de Oakley en el mundo del fútbol ha coincidido con un auge de su popularidad fuera del deporte. Sus gafas y piezas vintage encabezan las listas de compras de personas mucho más interesadas en la moda que en el deporte y se han convertido en elementos clave de la estética «Y2K». Sus monturas características y lentes polarizadas son ya habituales en los festivales de música y en las calles de los barrios más de moda de cualquier ciudad.

    En agosto de 2025, Business of Fashion informó de que la marca estadounidense de artículos deportivos había batido récords de ventas durante cinco años consecutivos. Caio Amato, presidente global de la marca, atribuyó ese logro a su capacidad para atraer a consumidores jóvenes que buscan nostalgia, además de ofrecer una buena relación calidad-precio. La creciente popularidad de los deportes de resistencia, como la carrera a pie y el ciclismo, también ha contribuido a ese crecimiento: las búsquedas en internet de «gafas para correr» aumentaron un 90 % entre 2023 y 2025, según ExplodingTopics.

    La estrategia de Oakley ha incluido reeditar modelos de su archivo e inspirarse en ellos. Ha relanzado las monturas «Eye Jacket» de 1994, mientras que la forma de las «Plantaris» se basa en un diseño de los años 90. Sin embargo, tampoco ha perdido de vista la tecnología actual: el año pasado lanzó sus primeras gafas con inteligencia artificial junto a Meta, una alianza de gran importancia por sí misma.

    «La gente compra gafas Oakley porque tienen estilo y son fantásticas para hacer deporte, pero también porque sabemos conectar con ella y estamos en sintonía con sus valores», declaró Amato a la publicación en aquel momento.

  • Embajadores de élite

    Team France Airport Arrival - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    La marca de gafas se ha propuesto reunir a un grupo de embajadores de primer nivel en diversos deportes.

    Para abrirse paso en el mundo del fútbol, los especialistas en gafas han apostado fuerte. En 2022, Oakley anunció a Kylian Mbappe como embajador global de la marca con un lucrativo contrato de varios años. Fue un fichaje de enorme repercusión comercial, pues incorporó a uno de los mejores jugadores del planeta. Incluso ha llegado a tener sus propias líneas, como «Kato» y «HSTN».

    «Me identifico con la actitud de Oakley en muchos aspectos: su espíritu rompedor e innovador y su afán por impulsar cambios positivos», dijo entonces el francés. «El mensaje de “sé quien eres” conectó mucho conmigo y quiero ayudar a inculcar en los demás esa convicción de mantenerse fieles a sí mismos y esa confianza en uno mismo. Y, por supuesto, las gafas son bastante chulas».

    Más recientemente, ha sido la imagen de la campaña Oakley Meta Vanguard, las ya mencionadas gafas inteligentes con inteligencia artificial que incorporan las características lentes Prizm de la marca, una cámara integrada de 12 megapíxeles y altavoces para escuchar música y atender llamadas. También se conectan a relojes inteligentes para registrar el rendimiento sin interrupciones.

    En el fútbol femenino, Oakley cuenta entre sus embajadoras con estrellas como Alessia Russo y Alexia Putellas, ganadora de tres Balones de Oro. En otros ámbitos y deportes, el rapero Travis Scott es el «visionario jefe» de la compañía, que también trabaja con la estrella de la NFL Patrick Mahomes, la sensación del críquet indio Virat Kohli y el icono del rugby sudafricano Siya Kolisi.

    Por supuesto, ninguno de estos deportistas llevará las gafas durante los partidos, pero este tipo de colaboraciones otorgan a una marca ajena a esos deportes como Oakley credibilidad mundial inmediata en cada uno de ellos y, sobre todo, entre los consumidores, que, como ya hemos señalado, las están acogiendo con entusiasmo. Los especialistas en zapatillas de running On han adoptado la misma estrategia con su innovador acuerdo de botas con Mbappe, su primera incursión en el mundo del fútbol.

  • «Siempre busco una ventaja»

    Kylian Mbappe Oakley
    Oakley

    Mbappe insiste en que su colaboración con Oakley tiene contenido real y no responde solo a motivos económicos

    Aunque quizá no se le vea llevarlas en el campo, Mbappe insiste en que no son solo una cuestión de imagen. «Siempre busco cualquier ventaja que me ayude a mejorar como deportista de competición», declaró la estrella del Real Madrid a BroBible a principios de este año. «Lo que han creado Meta y Oakley es emocionante porque amplía los límites de la forma en que los deportistas entrenan y se relacionan con la tecnología. Se trata de aprovechar la innovación para mejorar el rendimiento sin dejar de estar plenamente centrado en lo que haces. Ese espíritu conectó de verdad conmigo».

    «Una de mis funciones favoritas es la cámara manos libres. Puedo grabar mi propia perspectiva durante los entrenamientos sin tener que parar para coger el móvil. También hay un modo de cámara que me permite grabar a cámara lenta mis entrenamientos de regate y tiro».

    «Es una gran oportunidad para repasar jugadas o sesiones de entrenamiento y ver cosas que antes no podía analizar. Las Meta Oakley Vanguards me permiten revisar movimientos desde mi propio punto de vista, ya sea una carrera, un regate o una secuencia de remate. Eso me ayuda a corregir pequeños detalles técnicos y a entender exactamente cómo puedo mejorar. Ver esos momentos desde una nueva perspectiva me aporta información diferente, muy útil para progresar».

  • Oakley x Arsenal

    Arsenal x Oakley
    Arsenal

    Oakley y el Arsenal conectaron con el público gracias al vídeo con el que anunciaron su colaboración, que se hizo viral.

    Oakley ha profundizado en el mundo del fútbol para reforzar su inesperada presencia en este ámbito y ha anunciado una alianza con otra potencia mundial. Esta vez, sin embargo, se ha asociado con un club entero en lugar de con un jugador.

    La marca de ropa deportiva se ha unido al Arsenal, campeón de la Premier League, y ha estrenado la colaboración con un cuidado vídeo titulado «We Go Again». En él, el centrocampista Declan Rice sale a correr por el norte de Londres con las gafas inteligentes Vanguard y recorre los lugares por los que pasó el desfile del título en verano, cuando los aficionados del Arsenal abarrotaron las calles en escenas de júbilo tras poner fin a una espera de 22 años para ganar la liga.

    El vídeo, de 90 segundos, intercala imágenes reales con montajes cinematográficos en blanco y negro, cuidadosamente rodados, que recrean aquel día. Rice lo revive a través de sus gafas y encuentra la motivación para volver a luchar por el título en la temporada 2026-27. El vídeo despertó la imaginación del público y se hizo viral en las redes sociales. Un tuit que recibió 5.600 «me gusta» decía: «Sí... El equipo de comunicación del Arsenal está, de verdad, al nivel de Hollywood».

    «El vídeo refleja una mentalidad que comparten el Arsenal y Oakley Meta: celebrar lo conseguido y después volver al trabajo. Es el primer proyecto de una nueva alianza que reúne a dos marcas unidas por la ambición de seguir avanzando», señala un comunicado del Arsenal.

    Omar Shaikh, director de ingresos del Arsenal, añadió: «El desfile del título mostró la extraordinaria conexión que une a los aficionados del Arsenal, desde quienes llenaron las calles del norte de Londres hasta los millones de personas de todo el mundo que formaron parte de nuestro éxito. Ganar nos ha dado la confianza para pensar a lo grande sobre lo que puede llegar a ser el Arsenal y sobre cómo hacer partícipes a nuestros aficionados.

    «Nuestra alianza con Oakley Meta forma parte de esa ambición. Une la fuerza del Arsenal y de nuestras comunidades en todo el mundo con la tecnología y la creatividad de Oakley Meta para crear nuevas experiencias que acerquen a los aficionados a nuestro club. Estamos deseando estrechar esa relación y ver lo que podemos lograr juntos».

  • Con visión de futuro

    Oakley sunglasses
    Getty

    Oakley siempre innova y mira al futuro, así que cabe esperar nuevas incursiones en el mundo del fútbol.

    La colaboración con el Arsenal es el siguiente paso de Oakley en su camino hacia el dominio del sector de las gafas de alto rendimiento, sea cual sea el deporte. La marca no tiene intención de quedarse quieta: aprovecha las nuevas tecnologías y busca seguir impulsada por esta oleada sin precedentes de nuevas tecnologías.

    «Dentro de cincuenta años, ¿querremos estar hablando de lo que hizo Oakley en 2025?», preguntó el año pasado Brian Takumi, vicepresidente de alma de marca de Oakley, a edition+partners. «Si seguimos hablando de lo que hizo la marca en los años 80 y 90 y no hay nada más de lo que hablar, entonces no habremos hecho nuestro trabajo para que la marca evolucione».

    Parece que Mbappe y el Arsenal son solo el principio en el mundo del fútbol. Puede que Oakley sea conocida como especialista en gafas, pero está claro que cabe esperar muchas más innovaciones de la marca en este ámbito.