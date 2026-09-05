«David Beckham abrió este mundo»: cómo los futbolistas han empezado a reconocer la importancia de construir una marca
Puede que «no haya ninguna I en team», pero los futbolistas del siglo XXI son mucho más que la suma de sus partes colectivas. Como individuos, disfrutan de un nivel de celebridad que era inimaginable hace apenas unas décadas. Su talento sobre el campo puede pertenecer a una sola institución deportiva, pero se han convertido en superpotencias del marketing por derecho propio.
El gigante de la Premier League que echó a andar por primera vez en 1992 ayudó a poner esa maquinaria en marcha. A finales de la década de 1990, los jugadores de la máxima categoría en Inglaterra eran iconos globales y nombres conocidos en todos los rincones del planeta. El hombre que lideró aquella oleada fue la leyenda del Manchester United y de Inglaterra David Beckham, que ahora es Sir y caballero del reino.
«Golden Balls», como le apodó de forma infamemente célebre su esposa, la estrella del pop Victoria, vio cómo su ecléctica mezcla de peinados y su atrevida elección de botas generaban tantos titulares como sus goles desde el centro del campo y sus tarjetas rojas en las fases finales de la Copa del Mundo. Se derribaron barreras que permitieron a otros profesionales pasar en masa.
Prácticamente todos los deportistas cuentan ahora con al menos una cuenta en redes sociales, lo que les permite cerrar lucrativos acuerdos de patrocinio, y algunos de los mejores del negocio presumen de audiencias que trascienden su profesión y a los equipos que representan. Ellos, más que el club que les paga el salario, se han convertido en el objeto de un apoyo fanático.
Dado que su tiempo en la cima sigue siendo relativamente corto, pese a que figuras como Cristiano Ronaldo han llevado al límite la longevidad, es importante hacer caja, libras y dólares en este caso, mientras dure el momento. Eso significa maximizar el atractivo de masas mientras se construye una marca con potencial para resistir el paso del tiempo. Los futbolistas están siendo cada vez más creativos en sus fórmulas para ganar dinero, y John Halls, exjugador del Arsenal reconvertido en modelo masculino, ha contado a GOAL todo sobre el negocio del deporte...
Rompiendo barreras
Halls es producto de la célebre cantera del Arsenal y llegó a coincidir en el mismo equipo del norte de Londres que Thierry Henry, Patrick Vieira y los ‘Invincibles’ campeones de 2003-04. Nunca terminó de llegar a la cima del fútbol, pero, tras retirarse a los 30 años, sí ha alcanzado esas cotas en el mundo de la moda trabajando para firmas como Giorgio Armani y Dolce & Gabbana.
Ahora observa desde la distancia cómo ciertas plataformas deportivas, como las entradas a partidos de la NBA y la NFL, se convierten en una especie de pasarelas, con la ostentación como algo ya habitual. Preguntado sobre si eso es una respuesta natural a vivir bajo los focos, Halls, hablando en asociación con Ignition Australia, dijo a GOAL en una entrevista exclusiva: «Creo que sí. Creo que Beckham lo abrió todo. A nosotros nos decían: “Vas al fútbol, eres futbolista, y eso es todo; después del fútbol te vas a casa, comes, duermes, bebes y te preparas para el partido”.
“Beckham abrió este mundo de, vale, podemos ganar dinero en otros sitios. No tenemos carreras largas, así que ahora necesitas cuidarte. Así que ahora la gente son marcas, y lo entendemos, especialmente por las redes sociales y por lo mucho que está creciendo el fútbol, lo grande que es el deporte y lo influyentes que son estos jugadores y estas personas a la hora de vender cosas. Y por eso son marcas.
“Y por suerte, o mejor dicho, los equipos te dejan hacerlo. Mientras rindas bien el fin de semana, estos chicos se están convirtiendo en marcas y hay muchísimo dinero de por medio. Bien por ellos, están ganando dinero, es una carrera corta. Pero, en realidad, ahora es la parte de las redes sociales la que lo está llevando a otro nivel.”
En la cima de la cadena alimentaria
Los rivales en el debate sobre el GOAT, Ronaldo y Lionel Messi, están en lo más alto de la cadena alimentaria del fútbol, dentro y fuera del campo, con carteras que incluyen de todo, desde clínicas de trasplante capilar hasta hoteles. Sin embargo, hay más que suficiente para todos.
Sobre que los jugadores tienen infinitamente más oportunidades que explorar que hace 30 o 40 años, Halls, que se dedicó al modelaje después de colgar las botas, añadió: «Absolutamente. Siempre nos han enseñado: “Eres futbolista, prepárate para jugar al fútbol”, y eso era todo.
«Así que que estos chicos les estén abriendo el camino al resto es increíble. Y chapó por cualquiera que gane su dinero a través de acuerdos cerrados o lo que sea. Ganad vuestro dinero donde podáis, chicos, porque no es una carrera larga. De verdad que no lo es. Tenéis 10, 15 años y luego se acaba. Chapó por estos chicos que están intentando ganar su dinero y convertirse en una marca”».
Cruce evidente
La moda está demostrando ser un cruce evidente para las estrellas del deporte, con mucho dinero disponible a su alcance para gastarlo en vestir bien, y no sorprende que muchos jugadores hayan tomado ese camino. Jesse Lingard ha tenido su propia línea de ropa, Adebayo Akinfenwa está totalmente en ‘Beast Mode On’ y Marvin Morgan disfrutó de un éxito considerable con Fresh Ego Kid.
Preguntado sobre si espera que más personas den ese paso, Halls dijo: “Absolutamente. Especialmente hoy en día, necesitas hacer algo realmente de calidad o necesitas tener seguidores. Si tienes seguidores, puedes sacar algo ahí fuera con lo que probablemente consigas algo de tracción.
“Yo también lo intenté. Estaba tratando de hacer mi propia línea de pantalones con un amigo mío modelo. Estuvimos muy cerca de lanzarla, pero en términos de que él y yo también éramos modelos y estábamos viajando de un lado a otro, era prácticamente imposible hacerlo. Soy un maniático del control. Quería que todo pasara por mí. Así que, si yo estaba fuera dos semanas y el envío llegaba del extranjero, tenía que volver y mirarlo. No quería que nadie lo mirara y estaba perdiendo fechas y plazos.
“Así que podría ser algo que retome y es realmente, realmente difícil. Tienes que ponerle el corazón y el alma, a menos que tengas gente en la que de verdad confíes. Pero, absolutamente, si ahora tienes algún tipo de seguimiento en cualquier plataforma, esto es algo que puedes explorar y conseguir algunas cifras y algunas ventas.”
Retirado desde hace mucho tiempo
Preguntado por si animaría activamente a los futbolistas a salir de su zona de confort y explorar vías alternativas, Halls, que ha sabido prosperar en un sector completamente distinto, dijo: «Como futbolistas, creo que siempre hemos hecho eso de: “Bueno, tuve el fútbol hasta los 35, me retiré y jugué un poco al golf”. Eso era todo cuando estábamos creciendo.
«Pero 35 es joven. Ahora tengo 44 y pienso: “Vaya, 35 era joven”. Me retiré a los 30, así que ahora estamos hablando de que todavía te quedan sesenta y tantos años antes incluso de llegar a los 90. Es muchísimo, muchísimo tiempo retirado.
«Ves a todos los chicos ahora metiéndose mucho en los medios, lo cual es genial, pero nosotros realmente no recibimos ninguna formación. Fuimos de los primeros en hacerlo en el Arsenal y hemos tenido la suerte de estar haciéndolo ahora. Pero yo no envié mi primer correo electrónico hasta que tenía unos 28 años. Es una locura. Simplemente nos enseñaron que los agentes te lo solucionaban todo. Tú ibas a jugar al fútbol. Eso era todo.
«Así que bravo por estos chavales de ahora que están intentando aprender cosas y construir sus propios negocios y marcas, porque te pasas muchísimo, muchísimo tiempo retirado. Y, como me pasa a mí ahora mismo, de verdad quiero algo para mí porque, como hombre de 44 años, estar esperando a que suene el teléfono o a que llegue un correo, sin saber si vas a trabajar o si vas a conseguir un empleo, da un poco de miedo. Quieres tener el control de tu propia vida y tu propio destino. Es algo que de verdad quiero intentar equilibrar y ver cómo podemos hacerlo. Ahora mismo es un poco complicado».
Sigue persiguiendo el sueño
Halls ha logrado labrarse también una presencia en las redes sociales, reuniendo cerca de 28.000 seguidores en Instagram, y ha pasado más tiempo en el mundo del modelaje que en el fútbol profesional. Es un ejemplo perfecto de lo que se puede conseguir una vez que llegan a su fin los días de darle patadas a un balón sobre un trozo de césped.
Sobre lo que viene ahora para un hombre que ha vivido una auténtica montaña rusa en lo profesional, Halls cerró diciendo: «Ahora mismo, estoy disfrutando mucho del camino. Me encanta viajar al extranjero. He construido ya, de forma parecida al fútbol, algo así como una plantilla de modelos a los que conozco desde hace muchísimos años. Así que puedes estar en cualquier país y tienes amigos allí, lo cual está muy bien. Tienes esa comunidad entre vosotros.
«Así que, ahora mismo, se trata simplemente de disfrutar del camino, de esperar con ganas nuevos viajes al extranjero, nuevos clientes, de esforzarte al máximo. Intentas competir unos con otros, y eso está bastante bien. Es difícil cambiarte la cara, ¿no? Pero en el fútbol podías entrenar un poco más para eso. Así que yo solo intento seguir yendo al gimnasio, mantenerme sano, seguir intentando tener buen aspecto. Para mí, es una competición bonita.
«Y la fragancia es la clave. Todo el mundo quiere una fragancia, así que siempre puedes tener esa esperanza o intentar trabajar para conseguirlo. Y luego, viajar al extranjero... me encanta conocer nuevas culturas, ver a amigos fuera y todo eso. Idealmente, me gustaría tener algo propio, una marca o algo que pudiera hacer. Pero por ahora, solo estoy disfrutando del camino y viendo qué viene después».
Puede que Halls no sea Beckham, pero es un pionero en cierto modo. Es la prueba viviente de que el fútbol no lo es todo para quienes han dedicado la mayor parte de sus vidas a perseguir ese sueño. Muchos ya se están sumando a esa forma de pensar, con la promesa de que aún está por llegar más, a medida que las estrellas del deporte profesional abrazan las ventajas de ser individuales dentro de un entorno de equipo.