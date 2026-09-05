«David Beckham abrió este mundo»: cómo los futbolistas han empezado a reconocer la importancia de construir una marca

Puede que «no haya ninguna I en team», pero los futbolistas del siglo XXI son mucho más que la suma de sus partes colectivas. Como individuos, disfrutan de un nivel de celebridad que era inimaginable hace apenas unas décadas. Su talento sobre el campo puede pertenecer a una sola institución deportiva, pero se han convertido en superpotencias del marketing por derecho propio.

El gigante de la Premier League que echó a andar por primera vez en 1992 ayudó a poner esa maquinaria en marcha. A finales de la década de 1990, los jugadores de la máxima categoría en Inglaterra eran iconos globales y nombres conocidos en todos los rincones del planeta. El hombre que lideró aquella oleada fue la leyenda del Manchester United y de Inglaterra David Beckham, que ahora es Sir y caballero del reino.

«Golden Balls», como le apodó de forma infamemente célebre su esposa, la estrella del pop Victoria, vio cómo su ecléctica mezcla de peinados y su atrevida elección de botas generaban tantos titulares como sus goles desde el centro del campo y sus tarjetas rojas en las fases finales de la Copa del Mundo. Se derribaron barreras que permitieron a otros profesionales pasar en masa.

Prácticamente todos los deportistas cuentan ahora con al menos una cuenta en redes sociales, lo que les permite cerrar lucrativos acuerdos de patrocinio, y algunos de los mejores del negocio presumen de audiencias que trascienden su profesión y a los equipos que representan. Ellos, más que el club que les paga el salario, se han convertido en el objeto de un apoyo fanático.

Dado que su tiempo en la cima sigue siendo relativamente corto, pese a que figuras como Cristiano Ronaldo han llevado al límite la longevidad, es importante hacer caja, libras y dólares en este caso, mientras dure el momento. Eso significa maximizar el atractivo de masas mientras se construye una marca con potencial para resistir el paso del tiempo. Los futbolistas están siendo cada vez más creativos en sus fórmulas para ganar dinero, y John Halls, exjugador del Arsenal reconvertido en modelo masculino, ha contado a GOAL todo sobre el negocio del deporte...