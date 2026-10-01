Daniel Adu-Adjei: de Londres a Rijeka y la vida como futbolista profesional en Croacia

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que los futbolistas británicos que desarrollaban su carrera en el extranjero eran más raros que un perro verde. La reticencia individual a salir de la comodidad geográfica terminó cortando las alas al colectivo.

Sin embargo, este es un mundo nuevo y valiente, en el que el avance cultural hace que ningún rincón del planeta deba considerarse demasiado lejano. Salir del nido y disfrutar de una forma de vida distinta es ahora una experiencia que hay que abrazar, en lugar de temer.

Por supuesto, hay desafíos, obstáculos profesionales y personales que deben superarse por el camino, pero ¿por qué no afrontarlos en vez de rehuirlos? Cada vez más jugadores están adoptando esa mentalidad.

Teniendo eso en cuenta, y como no dejamos de oír que viajar abre la mente, GOAL ayudará a contar la historia de algunos de esos intrépidos exploradores que han derribado barreras y se han encontrado en una posición desde la que pueden aportar tanto sabiduría deportiva como sobre viajes.

El siguiente es Daniel Adu-Adjei, un hombre que ha tomado la ruta panorámica desde Hammersmith, en el oeste de Londres, hasta el puerto croata de Rijeka…