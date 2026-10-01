Daniel Adu-Adjei: de Londres a Rijeka y la vida como futbolista profesional en Croacia
Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que los futbolistas británicos que desarrollaban su carrera en el extranjero eran más raros que un perro verde. La reticencia individual a salir de la comodidad geográfica terminó cortando las alas al colectivo.
Sin embargo, este es un mundo nuevo y valiente, en el que el avance cultural hace que ningún rincón del planeta deba considerarse demasiado lejano. Salir del nido y disfrutar de una forma de vida distinta es ahora una experiencia que hay que abrazar, en lugar de temer.
Por supuesto, hay desafíos, obstáculos profesionales y personales que deben superarse por el camino, pero ¿por qué no afrontarlos en vez de rehuirlos? Cada vez más jugadores están adoptando esa mentalidad.
Teniendo eso en cuenta, y como no dejamos de oír que viajar abre la mente, GOAL ayudará a contar la historia de algunos de esos intrépidos exploradores que han derribado barreras y se han encontrado en una posición desde la que pueden aportar tanto sabiduría deportiva como sobre viajes.
El siguiente es Daniel Adu-Adjei, un hombre que ha tomado la ruta panorámica desde Hammersmith, en el oeste de Londres, hasta el puerto croata de Rijeka…
Un regalo sorprendente
«Desde el principio empecé en una especie de escuela de fútbol a la que iba todos los sábados. Tendría unos cinco o seis años, y allí empecé a mejorar y a disfrutar mucho más del fútbol. Y luego, de hecho, me captaron en la fiesta de fútbol de un amigo. Ya sabes, en Power League, que, si es tu cumpleaños, invitas a tus amigos a ir allí a jugar. Así que fuimos allí y la persona que lo llevaba conocía a gente.
«Creo que tenía un amigo que era ojeador o alguien que estaba vinculado al fútbol. Entonces me puso en contacto con él y fui al Brentford Development Centre y al Tottenham Development Centre. Iba a los dos quizá dos o tres veces por semana y luego me invitaron a hacer una prueba con la academia de Brentford.
«Fui allí con unos seis años, al cabo de un tiempo acabé entrando, estuve en el Brentford hasta los 11 y luego su academia cerró. Así que de ahí me fui al Fulham, estuve allí hasta los 16, no me ofrecieron una beca. Luego hice una prueba en el Bournemouth y en algunos otros equipos, entré en el Bournemouth y luego estuve allí hasta que me fui la temporada pasada».
Otros canteranos del Bournemouth
«No creo que hubiera nadie demasiado conocido en mi generación en el Bournemouth. Hay unos cuantos chavales jugando en la League One, y un par de chavales en el extranjero también, de hecho. De mi grupo del 21 hay dos chavales en Portugal, en el Moreirense, hay dos en Serbia, uno, Archie Harris, en el Wigan, y otro, Noa Boutin, está en la Championship escocesa. Así que estamos unos cuantos repartidos por ahí».
Una decisión familiar fácil
«Los propietarios del Bournemouth, el grupo Black Knight, estuvieron interesados en comprar el Rijeka en un momento dado, y eso fue, en cierto modo, lo que dio pie a la conversación. Al parecer, estaban hablando de las posiciones que necesitaban refuerzos y de si el Bournemouth tenía alguna opción para ello. Entonces salió mi nombre y durante esa ventana yo estaba buscando una oportunidad para jugar en el primer equipo.
«Sabía que no era muy probable en el Bournemouth y quería intentar ir a algún sitio donde pudiera tener esa continuidad en el primer equipo. Y al oír hablar del Rijeka, al oír hablar de la oportunidad de jugar en Europa y de jugar en un equipo que, con suerte, compita por la liga y cosas así, me hizo muchísima ilusión. Así que fui a visitar Croacia con mi novia y mi familia y a todos nos encantó. A partir de ahí fue una decisión muy fácil».
¿Cómo es la vida en Croacia?
"La vida en Croacia es genial. La mayor parte del tiempo hace muy buen tiempo, todo es muy tranquilo y la gente es muy relajada. Todo el mundo habla un inglés lo bastante bueno como para que yo pueda apañarme, así que es genial, lo estoy disfrutando mucho."
Rompiendo barreras
«De momento no estoy aprendiendo el idioma, es realmente muy difícil de aprender. De hecho, todavía no he empezado las clases. Pero en la plantilla creo que hay nueve de nosotras que no hablamos nada de croata, así que eso ayuda mucho. La temporada pasada teníamos a un entrenador español, así que hablaba en inglés todo el tiempo, pero esta temporada tenemos a un entrenador esloveno y hablan el mismo idioma, así que eso ha sido un poco difícil. Pero siempre tienen a alguien para traducirnos y ayudarnos a entender lo que está pasando».
¿Cómo es la gente local?
«Los croatas son bastante tranquilos en comparación con, por ejemplo, de donde yo vengo, Londres, donde todo va a mil por hora y todo el mundo va corriendo de un lado para otro. Pero aquí la gente es muy relajada, se toma las cosas con calma, toma café, tienen una cultura del café muy arraigada. La comida es muy buena. Obviamente, al estar junto al mar, tienen mucho pescado fresco. Me gusta mucho la lubina. No soy muy de marisco, pero la lubina me gusta bastante, está muy buena y es muy fresca. Creo que me he adaptado realmente bien a vivir aquí».
Coste de la vida en Croacia
«El coste de la vida es, sin duda, más barato. Muchas de las cosas que compro en las tiendas son productos que vienen de Inglaterra, lo que a veces sí hace que sea un poco más caro, y elijo marcas que reconozco, pero creo que es bastante similar. No es mucho más barato.»
Desconecta y relájate
«En mi tiempo libre soy bastante aburrida. Me gusta ver mucha televisión. Obviamente, la Premier League ya ha vuelto, así que ha sido genial ver partidos, pero también me gusta ver muchas series, salir a caminar, ir a la playa, que está muy cerca. Me gustan un poco los videojuegos, pero no tanto como antes.»
Croacia como destino de vacaciones
«Pensaba que había lugares peores a los que podría mudarme cuando me dirigía a Rijeka para vivir al inicio de mi carrera, así que eso fue al 100% un punto a favor a la hora de querer venir aquí, sabiendo que estaría cómoda en un lugar que puedo disfrutar y en el que puedo disfrutar de la vida, al margen del fútbol, que también es muy importante. Split, que está bastante más abajo en la costa, a unas cuatro horas de aquí, es bastante turístico, pero por aquí es un poco más tranquilo. Nunca había estado en Croacia. Había oído hablar de gente que había venido de vacaciones aquí, pero yo nunca había venido antes».
Cómo vivir la auténtica experiencia de Croacia
"Creo que hay que intentar visitar los pueblos pequeños. Hay uno que se llama Opatija, que está a unos 15 minutos de aquí, y que es realmente bonito. Es bastante antiguo, con todos esos edificios antiguos, y en general es una zona muy agradable en la que estar. Creo que hay que probar zonas nuevas. Además, si te gusta el marisco, te encantará este sitio. Todo el pescado es muy fresco, así que sin duda también el marisco. Y quizá el café, si no te gusta, porque a mí nunca me había gustado antes de venir aquí. Y luego, una vez vine y lo probé, me encantó."
¿Deberían más jugadores irse al extranjero?
"Nunca, ni siquiera de pequeña, había pensado en la posibilidad de jugar en el extranjero y nunca pensé que fuera una opción. Así que creo que se trata de mantener la mente abierta a cualquier oportunidad que surja, porque el fútbol es enorme en todas partes. Creo que, jugando en Inglaterra, es muy fácil cerrarse de miras y pensar que ese es el único lugar donde el fútbol es grande o donde hay grandes oportunidades.
"Creo que el fútbol en Europa es enorme y, especialmente en un club en el que tienes la oportunidad de jugar la Conference League, por ejemplo, o incluso de competir por las ligas en esos países, hay grandes masas de aficionados en todas partes, hay grandes oportunidades en todas partes. Sin duda animaría a las jugadoras a irse al extranjero."
¿Qué viene después?
«Es muy difícil decir qué deparará el futuro. Solo quiero intentar seguir mejorando. Obviamente, siempre busco dar pasos más grandes en mi carrera e intentar seguir desarrollándome. Se trata simplemente de ver cómo va esta próxima temporada y hasta dónde puedo seguir avanzando a partir de ahí. Obviamente, el sueño ideal es volver al Reino Unido en algún momento e intentar competir allí. Es la mejor liga del mundo, así que me encantaría hacerlo».
Índice de habitabilidad
Tiempo: 7,5/10 «En los meses de invierno se vuelve bastante tormentoso. Hemos tenido unos cuantos partidos, bueno, un partido en especial la temporada pasada, en el que tuvimos que parar el encuentro al descanso porque hacía demasiado viento y llovía demasiado. Cuando hace bueno, es realmente bueno».
Comida: 8/10 «No he probado demasiado. Soy un poco quisquilloso con la comida. Pero sé que es buena».
Gente: 9/10 «La gente es increíble».
Cosas que hacer: 8/10. «Hay bastante que hacer si lo buscas».
Coste de la vida: 8/10
Total: 40,5/50
El acceso a Daniel fue proporcionado por cortesía de New Vision Football.