¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Real Betis' resurgence_1-1.jpgGetty/GOAL

¡Cuidado, Barcelona! El Real Betis, impulsado por Isco, se perfila como un auténtico aspirante a las órdenes del siempre infravalorado Manuel Pellegrini

Los verdiblancos buscarán dar la sorpresa ante el líder de LaLiga el sábado tras firmar un arranque de temporada histórico.

James Westwood
Traducido por

  • El Real Betis está en plena forma. El equipo de Manuel Pellegrini ocupa la tercera posición de LaLiga tras sumar 19 puntos en sus ocho primeros partidos y aspira a mejorar el quinto puesto de la pasada temporada. El Betis ha igualado así su mejor inicio de temporada, que se remontaba a la campaña 1934-35, cuando acabó conquistando su primer y único título de Primera División.

    En el club nadie piensa todavía en un segundo título, pero la confianza en el vestuario está en máximos históricos. A ello también contribuye el regreso a la Champions League tras 21 años de ausencia, que hasta ahora ha ido tan bien como cabía esperar: el Betis arrancó la fase de liga con dos emocionantes victorias por 3-2 ante el Lille y el Porto. Pellegrini cuenta con una plantilla lo bastante amplia y con su propio tesón para lograr que el Betis mantenga su buena racha.

    «Si creo que el Betis puede competir contra cualquier equipo, es con el Betis de esta temporada, porque no somos solo 11 o 14 jugadores, sino una plantilla muy amplia con muchos recursos», declaró el veterano defensa del Betis Diego Llorente al canal de comunicación del club este mismo mes. «Nadie puede garantizar resultados, pero sí podemos garantizar actitud, compromiso, espíritu de lucha y entrega. Son cosas innegociables que este escudo exige cuando saltamos al campo. Esperamos dar muchas alegrías a la afición esta temporada».

    Las alegrías ya han sido numerosas y se convertirán en euforia si el Betis derrota al Barcelona el sábado. El líder de LaLiga ha ganado sus ocho partidos hasta ahora, con la increíble cifra de 34 goles a favor y solo siete en contra, pero el Betis le planteará su mayor desafío hasta la fecha. Una victoria de los verdiblancoslos convertiría de inmediato en auténticos candidatos al título.

  • «El Ingeniero»

    FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-ELCHE
    AFP

    Pellegrini tiene una larga trayectoria llevando a clubes de nivel medio a cotas impensables y sigue en plena forma a los 73 años.

    El Betis no está en esta posición por casualidad. Desde la llegada de Pellegrini en julio de 2020, nunca ha terminado por debajo del séptimo puesto en LaLiga, pese a haber gastado solo 202 millones de euros (171 millones de libras/227 millones de dólares) en fichajes. Los verdiblancos se han clasificado para competiciones europeas cinco años consecutivos y alcanzaron la final de la Conference League en la temporada 2024-25, la primera final europea de la historia del club, y los cuartos de final de la Europa League la pasada campaña.

    Conocido en España como «El Ingeniero» por su enfoque sereno y metódico a la hora de construir equipos sólidos, Pellegrini es uno de los mejores entrenadores del siglo XXI. Llevó al Villarreal a las semifinales de la Champions League y al subcampeonato de LaLiga, clasificó al Málaga para la Champions League por primera vez en su historia y conquistó la Premier League con el Manchester City en la temporada 2013-14. Sin embargo, existe la sensación de que siempre se le ha infravalorado.

    Esa es, sin duda, la opinión de Pablo Fornals, que trabajó brevemente con Pellegrini en el West Ham antes de reencontrarse con el chileno en el Betis en 2024. «Creo que es verdad [que no se le valora lo suficiente]. Lo sabe todo sobre el fútbol y sobre las relaciones entre el cuerpo técnico y los jugadores», declaró Fornals a Transfermarkt. «A mí, personalmente, me dio la oportunidad de jugar en la Premier League, así que es algo que siempre le agradeceré. Y cuando no rendía tan bien en la Premier League, me trajo aquí y me dio una segunda oportunidad. Para mí, es una parte muy importante de mi carrera y he intentado corresponderle dando el 100 % cada día».

    Pellegrini también ha sido el artífice del resurgir de Isco en la recta final de su carrera, después de haber sacado lo mejor del centrocampista español en el Málaga. «Pellegrini es un entrenador que me conoce muy bien, que tiene una idea y un estilo de juego que benefician a los jugadores de mis características», dijo Isco en una entrevista reciente con Diario Sport. «Siempre consigue el mejor rendimiento posible de todos los jugadores. No se puede entender el crecimiento de este Betis sin la influencia de Pellegrini».

  • De vuelta a su mejor nivel

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El exmediapunta del Real Madrid Isco ha dejado atrás una etapa de pesadilla marcada por las lesiones para convertirse en la cara visible del proyecto del Betis.

    La mente del técnico de 73 años parece más lúcida que nunca. Ahora, el Betis elabora con paciencia desde atrás para atraer la presión rival antes de aprovechar cualquier espacio con una eficacia implacable. Isco ha dado ejemplo como capitán y se ha convertido en el motor creativo del equipo: registra más acciones ofensivas de alto impacto por partido en La Liga (4,68) que cualquier otro jugador del Betis.

    Su influencia fue especialmente notable en la goleada por 5-2 ante Osasuna del sábado. Marcó dos goles y dirigió la mayoría de las mejores jugadas de ataque del Betis. En sus 74 minutos sobre el césped, Isco no perdió la posesión ni una sola vez, mientras la defensa de Osasuna se esforzaba en vano por frenarlo.

    El excentrocampista del Real Madrid también ha sido decisivo en la Champions League. Dio una asistencia vital en la victoria en Lille y marcó el trascendental tercer gol ante el Porto el miércoles, al transformar con calma un penalti en el minuto 84. El tanto desató la euforia de los aficionados verdiblancos que llenaban el Estadio de la Cartuja, con capacidad para 70.000 espectadores y sede provisional del Betis mientras se reforma el Estadio Benito Villamarín.

    Fue un gol merecido por la actuación incansable de Isco, que recibió el premio al mejor jugador del partido tras registrar cuatro pases clave, 30 conducciones de balón y cinco recuperaciones.

    Pocos habrían pronosticado que el jugador de 34 años volvería a alcanzar semejante nivel después de fracturarse el peroné tanto en 2024 como en 2025. La pasada temporada también sufrió una grave lesión de tobillo y disputó solo ocho partidos de La Liga en total. Ahora, sin embargo, Isco parece haber recuperado su mejor estado físico tras una buena pretemporada.

    El equipo de redes sociales del Betis dio la bienvenida a Isco cuando llegó libre al club en 2023 recreando la famosa escena de la «resurrección» de Jon Snow en «Juego de tronos», algo que ahora parece profético. Superar una etapa tan difícil no ha hecho más que reforzar la determinación de Isco, que añadió en Sport: «Lo que he aprendido es a valorar cada día, a disfrutar de cada entrenamiento, de cada minuto que estoy en el campo. Estar lesionado durante mucho tiempo te da la perspectiva de que el fútbol va tan rápido que no te paras a disfrutar de los pequeños momentos, de los pequeños detalles que, al final, me hacen feliz».

    Con cada partido crecen las voces que piden su regreso a la selección española, algo que Isco reconoce como uno de sus principales objetivos: «Hay un equipo muy joven y con mucho talento, y es difícil, sobre todo porque ya voy cumpliendo años. Pero voy a intentar rendir al máximo en el Betis y ojalá pueda volver; no lo oculto».

  • Equilibrio defensivo perfecto

    Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    El exjugador del Arsenal Hector Bellerin forma parte de la vieja guardia que está convirtiendo al Betis en un equipo difícil de desarmar

    Isco no es el único que está reviviendo sus mejores años. El excentral del Barcelona Marc Bartra regresó al Betis en 2023 para iniciar una segunda etapa y, a sus 35 años, posiblemente esté jugando el mejor fútbol de toda su carrera. Además, ha contribuido con tres goles.

    Llorente, de 33 años, también ha rendido bien cuando se ha recurrido a él, mientras que Hector Bellerin, de 31, ha sido un modelo de regularidad en el lateral derecho. El exjugador del Arsenal estuvo especialmente brillante cuando el Betis venció 1-0 al Real Madrid a principios de septiembre: ganó ocho duelos y anuló a Vinicius Junior con su marcaje.

    El Betis cuenta con una mezcla ideal de experiencia y juventud en defensa: el brasileño Natan, de 25 años, sostiene la zaga; Diego Gomez, de 23, aporta alternativas; y el portero español Alvaro Valles, de 29, apenas comete errores bajo palos. Además, Bellerin tiene en Angel Ortiz, de 22 años, a un suplente de talento, mientras que Fran Garcia está desarrollando todo su potencial en la banda opuesta.

    El jugador de 27 años solo costó 4 millones de euros cuando llegó procedente del Real Madrid en verano, una operación que podría acabar siendo una de las mayores gangas de La Liga si mantiene su trayectoria actual. Como principal lateral ofensivo del Betis, Garcia ha sido fundamental para crear superioridades en el último tercio gracias a su velocidad y su juego directo.

  • Mucha calidad

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Pellegrini cuenta con numerosas buenas opciones en el centro del campo y en las bandas, con un Abde Ezzalzouli capaz de decidir partidos prácticamente él solo.

    Isco también ha contado con mucha ayuda en el centro del campo. Fornals ha destacado rompiendo líneas en un papel híbrido, Nelson Deossa ha aportado dinamismo en las transiciones y la imponente presencia física de Marc Roca y Facundo Bernal ha evitado que la defensa quede desprotegida.

    El Betis también tiene mucha calidad en las bandas, con Abde Ezzalzouli de nuevo como referente. Al internacional marroquí se le auguraba un gran futuro desde hace tiempo, pero no logró hacerse un hueco en el Barcelona tras llegar procedente del Hércules en 2021, y sus dos primeros años en el Betis fueron decepcionantes.

    Sin embargo, Ezzalzouli explotó la temporada pasada: participó en 28 goles en 43 partidos entre todas las competiciones desde la banda izquierda. En un cruel giro del destino, una lesión le obligó a perderse la campaña de Marruecos en el Mundial de 2026, y una combinación de enfermedad y problemas de rodilla le mantuvo apartado durante las primeras semanas de la presente temporada.

    No obstante, el jugador de 24 años ha recuperado poco a poco su mejor forma física y, tras marcar en las victorias del Betis ante el Getafe y Osasuna en La Liga, ofreció una actuación deslumbrante contra el Oporto en la Champions League. Puso el 1-1 a los dos minutos de la segunda parte con un formidable remate de primeras, con rosca, que seguramente estará entre los candidatos a gol de la temporada cuando llegue mayo. Fue uno de los cinco disparos de Ezzalzouli, que causó problemas constantes al Oporto con sus conducciones directas.

    Antony, conocido por su fracaso en el Manchester United, lo ha tenido más difícil hasta ahora para repetir su magnífica primera temporada completa en el Betis. El brasileño aún no ha marcado en 10 partidos, lo que quizá indique que sigue teniendo dificultades para controlar la pubalgia crónica que le afecta desde diciembre. Aun así, su entrega no ha decaído y ha dejado suficientes destellos de calidad para seguir siendo un jugador clave. Destacó, por ejemplo, con una magnífica asistencia para el gol de Cuncho Hernandez contra el Oporto.

    Pellegrini también puede contar con Rodrigo Riquelme para jugar en cualquiera de las dos bandas. El español ha marcado dos goles en cinco partidos como titular en La Liga y ha recibido elogios por su agilidad en espacios reducidos. Desde el punto de vista técnico, la plantilla del Betis está entre las mejores del fútbol español. Además, el polivalente extremo Aitor Ruibal está cerca de volver tras una ausencia por lesión, por lo que el equipo debería tener recursos para sostener su lucha por el éxito en España y en Europa.

  • La batalla por el puesto de 9

    Cucho Hernandez Troy Parrott Real Betis 2026-27
    Getty Images

    Cucho Hernandez ha sido una fuente fiable de goles para el Betis, pero ahora tendrá que competir por el puesto con Troy Parrott.

    En ataque, Cucho ha sido el hombre de confianza de Pellegrini durante el último año y medio, en el que ha marcado unos respetables 23 goles en 64 partidos. El delantero colombiano ha logrado enderezar su carrera tras una etapa aciaga en el Watford que terminó con el descenso de la Premier League. Antes había llamado la atención del Betis en Estados Unidos al liderar al Colombus Crew hacia los títulos de la MLS Cup y la Leagues Cup.

    Es un rematador sereno, con un variado repertorio de disparos, como demuestran su remate instintivo ante el Porto y el disparo raso desde 16,5 metros con el que marcó en el empate 1-1 del Betis frente al Deportivo la Coruna el 20 de septiembre. La presión alta del Betis también empieza con Hernandez, que no deja de acosar a los rivales del primer al último minuto. Sin embargo, para que el Betis diera un paso más, Pellegrini necesitaba a alguien que compitiera con Hernandez por el puesto. Ahí entra Troy Parrott.

    El internacional con Irlanda llegó a Sevilla procedente del AZ Alkmaar en agosto por 20 millones de euros, después de marcar 16 goles en 28 partidos de la Eredivisie en la temporada 2025-26. Parrott no ha sido tan prolífico en sus tres primeros meses en el Betis: solo ha marcado dos goles en nueve encuentros, aunque únicamente ha sido titular en cuatro. Teniendo todo en cuenta, el jugador de 24 años se ha adaptado bien y ya se ha ganado un cariño especial de la afición por la importancia de esos dos goles.

    El Betis venció al Real Madrid después de que Parrott fuera el más rápido en aprovechar un rechace a nueve minutos del final. Cuatro días después marcó el gol de la victoria ante el Lille: dejó atrás a su marcador con una hábil bicicleta y cruzó el disparo ante el portero hasta alojar el balón junto al palo más alejado. Delantero centro de la vieja escuela, hábil para medir sus desmarques a la espalda de la defensa e interpretar los espacios en el área, el canterano del Tottenham aporta una nueva dimensión a la alineación de Pellegrini.

  • Gran ambición

    Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    En la plantilla del Betis existe la sensación de que pueden lograr algo especial esta temporada, alentada por su entrenador

    El Betis no tendrá miedo al Barça, y no cabe duda de que Pellegrini preparará al detalle un plan para frenar al arrollador equipo de Hansi Flick. «Conocemos el enorme potencial que tienen. Intentaremos contrarrestarlo con nuestras propias fortalezas», dijo el portero del Betis Valles a Cadena COPE al ser preguntado por el duelo en lo alto de la tabla. «Nosotros también estamos en un muy buen momento y cada partido es diferente. Han dominado casi todos los encuentros, pero esto es el Betis y en casa tenemos que luchar hasta el final».

    Es una plantilla ambiciosa y todos reman en la misma dirección. Si el Barça baja su nivel aunque sea un poco, el Betis tiene recursos para hacérselo pagar. «Intentamos luchar para acabar lo más arriba posible en la tabla. Podemos soñar a lo grande», añadió Isco a SPORT.

    Pellegrini también ha expresado su convicción de que el Betis es «capaz de hacer cosas importantes», pero mantendrá a los jugadores con los pies en la tierra pase lo que pase este fin de semana. El Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid llevan tanto tiempo dominando LaLiga que parece casi imposible que otro equipo pueda hacerse un hueco.

    Sin embargo, el Betis parece mejor situado que cualquiera de sus rivales para romper por fin ese monopolio y sigue mejorando. Con Pellegrini al mando, todo es posible.