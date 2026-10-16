La mente del técnico de 73 años parece más lúcida que nunca. Ahora, el Betis elabora con paciencia desde atrás para atraer la presión rival antes de aprovechar cualquier espacio con una eficacia implacable. Isco ha dado ejemplo como capitán y se ha convertido en el motor creativo del equipo: registra más acciones ofensivas de alto impacto por partido en La Liga (4,68) que cualquier otro jugador del Betis.

Su influencia fue especialmente notable en la goleada por 5-2 ante Osasuna del sábado. Marcó dos goles y dirigió la mayoría de las mejores jugadas de ataque del Betis. En sus 74 minutos sobre el césped, Isco no perdió la posesión ni una sola vez, mientras la defensa de Osasuna se esforzaba en vano por frenarlo.

El excentrocampista del Real Madrid también ha sido decisivo en la Champions League. Dio una asistencia vital en la victoria en Lille y marcó el trascendental tercer gol ante el Porto el miércoles, al transformar con calma un penalti en el minuto 84. El tanto desató la euforia de los aficionados verdiblancos que llenaban el Estadio de la Cartuja, con capacidad para 70.000 espectadores y sede provisional del Betis mientras se reforma el Estadio Benito Villamarín.

Fue un gol merecido por la actuación incansable de Isco, que recibió el premio al mejor jugador del partido tras registrar cuatro pases clave, 30 conducciones de balón y cinco recuperaciones.

Pocos habrían pronosticado que el jugador de 34 años volvería a alcanzar semejante nivel después de fracturarse el peroné tanto en 2024 como en 2025. La pasada temporada también sufrió una grave lesión de tobillo y disputó solo ocho partidos de La Liga en total. Ahora, sin embargo, Isco parece haber recuperado su mejor estado físico tras una buena pretemporada.

El equipo de redes sociales del Betis dio la bienvenida a Isco cuando llegó libre al club en 2023 recreando la famosa escena de la «resurrección» de Jon Snow en «Juego de tronos», algo que ahora parece profético. Superar una etapa tan difícil no ha hecho más que reforzar la determinación de Isco, que añadió en Sport: «Lo que he aprendido es a valorar cada día, a disfrutar de cada entrenamiento, de cada minuto que estoy en el campo. Estar lesionado durante mucho tiempo te da la perspectiva de que el fútbol va tan rápido que no te paras a disfrutar de los pequeños momentos, de los pequeños detalles que, al final, me hacen feliz».

Con cada partido crecen las voces que piden su regreso a la selección española, algo que Isco reconoce como uno de sus principales objetivos: «Hay un equipo muy joven y con mucho talento, y es difícil, sobre todo porque ya voy cumpliendo años. Pero voy a intentar rendir al máximo en el Betis y ojalá pueda volver; no lo oculto».