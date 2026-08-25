Cuando Thierry Henry silenció el Bernabéu: cómo la sorprendente victoria del Arsenal contra el Real Madrid impulsó al equipo de Arsene Wenger hacia la final de la Champions League de 2006
El Santiago Bernabéu estaba hecho para noches de grandeza europea, pero el 21 de febrero de 2006 se convirtió en el escenario de una de las actuaciones más famosas del Arsenal en la Champions League.
El equipo de Arsene Wenger llegó a la ida de su eliminatoria de octavos de final frente a una temible plantilla del Real Madrid y con unas probabilidades aparentemente abrumadoras en contra.
Dos años después de su famoso triunfo en la Premier League sin perder un solo partido, el técnico francés atravesó un duro periodo de transición con la salida de varios miembros de la plantilla de los Invincibles. Para empeorar las cosas, afrontó el encuentro en medio de una crisis de lesiones en defensa y con una trayectoria irregular en el ámbito doméstico.
Sin embargo, con Thierry Henry liderando una actuación valiente y ofensiva, el Arsenal desafió esas circunstancias para dejar atónito al público del Bernabéu y lograr una histórica victoria por 1-0. Primer equipo inglés en ganar en el famoso estadio, el resultado encendió una improbable carrera hasta la final. El conjunto londinense pronto se quedó a solo 15 minutos de conquistar la corona europea, antes de ver su sueño destrozado por el Barcelona de Frank Rijkaard.
Esta es la historia de aquella famosa victoria en la capital española y de sus consecuencias.
Los antecedentes
En ese momento, el Arsenal apenas había tenido impacto en la máxima competición europea de clubes. Después de aparecer en contadas ocasiones en la Copa de Europa durante las décadas de 1980 y 1990, encontró un mayor éxito en la Recopa de Europa y en la Copa de la UEFA, y fue subcampeón ante el Galatasaray en 2000. Antes de su camino hacia la final de 2006, sus mejores actuaciones en la Champions League habían terminado en cuartos de final, ante el Valencia en 2001 y el Chelsea de Claudio Ranieri en 2004.
El Madrid, mientras tanto, era el rey indiscutible de la competición, con nueve Copas de Europa en sus vitrinas. Con una plantilla repleta de talento de fama mundial, encadenaba una racha de seis victorias en las que marcó 18 goles. El Arsenal, en cambio, atravesaba un momento irregular. Al margen de una goleada por 7-0 al Middlesbrough y de una victoria por 2-0 en Birmingham, empató con el Bolton y sufrió derrotas ante el Everton, el West Ham y el Liverpool en las semanas previas al viaje a España.
Los dos equipos nunca se habían visto las caras antes en un partido oficial. Ahora, el Arsenal tenía la misión de lograr lo que otros equipos ingleses, como el Manchester United (cuatro veces), el Derby County, el Tottenham y el Leeds, no habían conseguido frente al Real Madrid en la capital española.
Eso sí, el Madrid había sido eliminado en esta fase de la competición la temporada anterior por la Juventus: resultó ser la primera de seis eliminaciones consecutivas en octavos de final para el gigante español.
¿Cómo se vieron los equipos?
La famosa era galáctica del Madrid parecía estar ya en declive por entonces, pero aún presumía de una plantilla envidiable. Con Iker Casillas en la portería, por detrás de jugadores como Roberto Carlos, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo y Raul, pocos daban alguna opción al Arsenal. Sergio Ramos, de 19 años, formaba pareja en el centro de la zaga con el internacional inglés Jonathan Woodgate, mientras que Robinho, de 22, y Thomas Gravesen también estaban en el once inicial.
El Arsenal, que ya había ganado tres títulos de la Premier League con Wenger, no era precisamente un don nadie, pero conquistar al Real Madrid en su propio estadio era un reto complicado para cualquier equipo. Sin embargo, la causa de los Gunners parecía aún más desesperada teniendo en cuenta el carácter improvisado de su línea defensiva.
Con Sol Campbell luchando con su forma y su estado físico durante toda la temporada, incluida una actuación especialmente desastrosa ante el West Ham semanas antes del duelo contra el Madrid, Wenger optó por alinear en el centro de la defensa a Philippe Senderos, recién cumplidos los 21, junto a Kolo Toure. Un mes antes, el lateral derecho Lauren había sido descartado por una grave lesión de rodilla, así que Emmanuel Eboue entró en el equipo para hacer apenas su cuarta titularidad de la temporada y su décima aparición en total en ese curso. Ashley Cole también se perdió gran parte de la campaña, lo que llevó a que el centrocampista Mathieu Flamini actuara como lateral izquierdo, uno de los ocho jugadores que Wenger probó en esa posición durante la temporada.
El centro del campo era una sana mezcla de experiencia y juventud, con Freddie Ljungberg y Gilberto Silva junto al Cesc Fabregas de 18 años, Alexander Hleb, de 24, que recibió la confianza por delante de Robert Pires, y Jose Antonio Reyes, de 22, en la banda. En el banquillo, Theo Walcott, de 16 años, esperaba su debut.
Al frente de todo estaba Henry. En su séptima temporada en el conjunto londinense, el francés estaba en un momento tremendo a nivel nacional, con 15 goles en 20 partidos hasta ese momento. En la Champions League, logró tres goles en dos partidos ante el Sparta de Praga, pero se quedó sin marcar contra el Thun y el Ajax, mientras el Arsenal terminaba primero de grupo con cinco victorias y un empate.
El partido
La intención ofensiva del Arsenal quedó clara desde el inicio. En apenas 10 minutos ya había generado tres ataques peligrosos, todos con Henry como protagonista.
Madrid perdió el balón en el centro del campo y este le llegó al francés, que avanzó antes de asistir a Reyes para el primer disparo, apenas 90 segundos después del comienzo, pero el intento bombeado del extremo fue detenido por Casillas. Después, Henry dejó a Ljungberg solo ante el portero, pero Casillas le cerró el ángulo y Carlos apareció para recuperarse con una buena entrada. Luego, Henry remató un peligroso centro de Reyes, pero su cabezazo se marchó fuera.
La mejor ocasión de Madrid en la primera parte llegó cuando Beckham consiguió superar a Toure, pero Lehmann logró bloquearle.
El golpe definitivo llegó al inicio de la segunda mitad. Fabregas llevó el balón hasta Henry en el círculo central, y el famoso dorsal 14 se encargó del resto. Superó a Gravesen, aguantó la entrada de Alvaro Mejia y dejó a Guti en el suelo en campo del Madrid, abriéndose un camino claro hacia la portería. Cuando Ramos llegó deslizándose, el zurdazo de Henry ya había mandado el balón más allá de Casillas y al fondo de la red, junto al palo.
El Arsenal había sacudido al Madrid y siguió apretando en busca de otro gol. Ljungberg estuvo cerca, el veterano Pires entró y aportó algo de chispa con una prometedora carrera, pero no pudo superar a Casillas desde un ángulo cerrado. Madrid también tuvo alguna ocasión aislada, con Lehmann asegurándose de que Ramos y Julio Baptista no lograran empujarlo a la red en una jugada a balón parado.
Después de 95 minutos, sonó el pitido final y la afición del Arsenal en las gradas del Bernabéu enloqueció.
El Arsenal cumple en Highbury
Fue una victoria trascendental para el equipo de Wenger, pero solo estaban a mitad de camino.
«Defensivamente estuvimos brillantes, pero lo más importante es que no tuvimos miedo de jugar», dijo Henry después del partido. «Solo hemos ganado un partido. Aún no lo hemos logrado, así que tenemos que mantener la calma y la concentración. De hecho, desperdiciamos algunas ocasiones en la primera parte. En algunos partidos recientes hemos estado colgando balones arriba sin razón, pero aquí jugamos al fútbol. Estuvimos tremendos atrás, increíbles».
Wenger coincidió y dijo a los periodistas: «Defendimos bien cuando tuvimos que hacerlo y fue mucho mejor de lo que esperaba. No éramos los favoritos y tuvimos ocasiones para marcar más goles. Los jóvenes jugaron extremadamente bien. Una de las claves del partido era empezar bien. Jugamos con respeto, pero el Real estará en su mejor nivel en Highbury y allí tenemos que intentar marcar más goles».
Como anticipó Wenger, el Arsenal tuvo que ser más disciplinado en la vuelta para contener a Raul y Ronaldo. El Madrid amenazó a los dos minutos, cuando el brasileño puso a prueba a Lehmann, y luego estuvo a punto de plantarse solo ante el portero 15 minutos después antes de que Gilberto frenara la jugada. El Arsenal respondió cuando Reyes estrelló un balón en el larguero al final de la primera parte, mientras que Toure cortó una audaz incursión de Zidane en el otro área.
La segunda parte siguió siendo intensa, con los equipos intercambiando ocasiones. Henry rozó el gol con un cabezazo antes de que un remate de Raul golpeara el poste y le volviera a caer, aunque Lehmann logró desviar su segundo intento fuera. El Madrid aumentó pronto la presión en un intento desesperado por lograr un gol, pero no pudo acercarse, ni siquiera cuando Casillas subió a rematar un córner en el último minuto. Los locales resistieron para sellar un empate sin goles y avanzar a los cuartos de final.
«Al final del partido hubo una enorme liberación de emoción», dijo Lehmann. «Este resultado significa muchísimo para nosotros, tardaremos un poco en asimilarlo. Los jóvenes soportaron extremadamente bien la presión y jugaron dos partidos sobresalientes».
El Arsenal sigue disparando
El Arsenal había resistido mucha presión a lo largo de 180 minutos y superó un desafío que parecía demasiado grande para Henry y compañía. El partido de ida fue una elegante demostración del poder de su estilo ofensivo. La vuelta fue una exhibición de resistencia y determinación.
«A partir de ese momento pasó algo», recordó después Henry. «La forma en la que ganamos allí, eliminándolos, nos dio a todos un gran impulso».
Una victoria por 2-0 en casa en la siguiente ronda contra la Juventus y otro empate 0-0 en el partido de vuelta prepararon el terreno para una durísima semifinal contra el Villarreal, donde Toure selló una ajustada victoria en casa. Después, con la ayuda de un penalti detenido por Lehmann en el minuto 90, un tercer partido de vuelta consecutivo sin goles hundió al Submarino Amarillo de una manera que habría enorgullecido al legendario predecesor de Wenger, George Graham.
«Aunque los partidos contra el Villarreal fueron mucho más difíciles», continuó Henry, «ganar al Madrid, el nombre, el lugar, la reputación, hizo algo en la mente de todos nosotros».
Por primera vez, el Arsenal alcanzó la final de la Champions League, lo que llevó a Wenger a declarar: «Esto completa para mí y para mi cuerpo técnico el trabajo de nueve años, y es la recompensa a la confianza que el Arsenal ha depositado en mí.
«Estoy muy feliz de llegar a París, ya que no se esperaba que el Arsenal estuviera allí y ahora por fin hemos llegado a la final. A pesar de no jugar tan bien como podemos, merecemos estar en la final porque hemos eliminado a la Juventus, al Real Madrid y al Villarreal.
«Antes del penalti me dije a mí mismo que, si este era nuestro año, Jens lo pararía».
Esperando a los hombres de Wenger en el Stade de France estaba un Barcelona que había eliminado al Chelsea y al Benfica antes de arañar su propia victoria por 1-0 contra el AC Milan, subcampeón del año anterior.
El desastroso final del sueño
El Barcelona acababa de conquistar su segundo título consecutivo de La Liga y era un equipo formidable a las órdenes de Rijkaard. Con Samuel Eto’o y Ronaldinho al frente del ataque, Carles Puyol como capitán y el equilibrio que aportaban en el centro del campo la creatividad y la solidez de Deco, Mark van Bommel y Edmilson, tenía calidad de sobra para arrollar a cualquier rival.
Sin embargo, no fue a través de un fútbol deslumbrante y vistoso como superó al Arsenal. El conjunto inglés se quejó de faltas reiteradas que quedaron sin castigo durante todo el partido, mientras que sufrió una catástrofe temprana cuando Lehmann derribó a Eto’o fuera del área. La roja directa al portero, que no había encajado ningún gol en 10 partidos de la Champions League, obligó a Wenger a sustituir a Pires por Manuel Almunia.
Asombrosamente, fue el Arsenal quien golpeó primero cuando Campbell cabeceó a la red superando a Victor Valdes antes del descanso. Tuvo buenos momentos en la segunda parte, pero el Barça fue aumentando gradualmente la presión. El suplente Henrik Larsson asistió a Eto’o para el empate en el minuto 76, un gol que Wenger ha defendido desde entonces que fue fuera de juego y que, de haber existido el VAR, habría sido anulado. Sin embargo, el tanto subió al marcador y, minutos después, Juliano Belletti empujó el balón más allá de Almunia para completar la remontada.
La a menudo fabulosa y en ocasiones aguerrida campaña del Arsenal en la Champions League terminó en una derrota gloriosa.
Para Henry, fue un trago amargo. Descargó su furia contra el árbitro Terje Hauge tanto directamente sobre el terreno de juego como en su entrevista posterior al partido.
"No quiero empezar ninguna discusión, pero no sé si el árbitro llevaba una camiseta del Barcelona o algo así", dijo. "Me dieron patadas por todos lados en la primera parte. Recibí el balón aquí y me sacó una tarjeta amarilla. No sé si no están acostumbrados al ritmo de la Premier League o a esa intensidad, pero me pareció duro, lo siento. Quizá estaba bastante claro en el caso de Jens [Lehmann], pero le dije al árbitro: 'Lo siento, si no quiere que ganemos, que lo diga desde el principio'. Algunas de las decisiones del partido fueron un poco extrañas".
Más tarde se quejó: "También me habría gustado ver a un árbitro de verdad. Lo siento, si vuelves a ver el partido, Puyol debería haber visto una amarilla muchísimas veces. Muchísimas veces [Rafael] Marquez llegó por detrás para destrozarme los tobillos y no vio una amarilla".
¿Qué pasó después?
El inesperado camino del Arsenal hacia la final aportó una nueva creencia en la era posterior a los Invencibles. Con la irrupción de estrellas emergentes en el equipo, había esperanza en que Wenger los llevara de nuevo a grandes cotas. Sin embargo, una gran preocupación inmediatamente después de la derrota en Francia era el futuro de Henry, a quien quería el Barcelona.
«Tenemos muchos jugadores jóvenes en nuestro equipo. Tenemos un gran futuro como gran equipo, pero necesitamos a Thierry Henry para lograrlo», dijo Wenger. «Tiene una influencia enorme en nuestro equipo y puede ayudarnos a convertirnos en una gran potencia mundial».
Esa promesa nunca se cumplió. El Arsenal cayó en octavos de final la temporada siguiente y Henry se unió al Barcelona en el verano de 2007. Solo volvió a alcanzar las semifinales de la Champions League una vez más durante la etapa de Wenger. Aparte de las derrotas en las finales de la League Cup de 2007 y 2011, no volvió a pelear seriamente por otro título hasta ganar la FA Cup en 2013-14, una competición que levantó dos veces más con Wenger.
Al Arsenal le llevó 20 años volver a ese nivel. La reconstrucción de Mikel Arteta en el Emirates culminó con el primer título de la Premier League del club desde los Invencibles. En Europa, el Arsenal superó a Bayer Leverkusen, Sporting CP y Atlético de Madrid antes de sufrir una desgarradora derrota en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain, que revalidó el título de la Champions League.
Dos décadas después, la emocionante e inesperada irrupción del Arsenal en las rondas eliminatorias de la Champions League de 2006 sigue siendo uno de los recuerdos europeos más queridos del club, especialmente después de tantos años difíciles que vinieron después. Tras igualar aquella trayectoria en su 20.º aniversario, el Arsenal debe asegurarse ahora de que este resurgir conduzca a un éxito duradero y no a otro declive prolongado.