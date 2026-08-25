El Santiago Bernabéu estaba hecho para noches de grandeza europea, pero el 21 de febrero de 2006 se convirtió en el escenario de una de las actuaciones más famosas del Arsenal en la Champions League.

El equipo de Arsene Wenger llegó a la ida de su eliminatoria de octavos de final frente a una temible plantilla del Real Madrid y con unas probabilidades aparentemente abrumadoras en contra.

Dos años después de su famoso triunfo en la Premier League sin perder un solo partido, el técnico francés atravesó un duro periodo de transición con la salida de varios miembros de la plantilla de los Invincibles. Para empeorar las cosas, afrontó el encuentro en medio de una crisis de lesiones en defensa y con una trayectoria irregular en el ámbito doméstico.

Sin embargo, con Thierry Henry liderando una actuación valiente y ofensiva, el Arsenal desafió esas circunstancias para dejar atónito al público del Bernabéu y lograr una histórica victoria por 1-0. Primer equipo inglés en ganar en el famoso estadio, el resultado encendió una improbable carrera hasta la final. El conjunto londinense pronto se quedó a solo 15 minutos de conquistar la corona europea, antes de ver su sueño destrozado por el Barcelona de Frank Rijkaard.

Esta es la historia de aquella famosa victoria en la capital española y de sus consecuencias.



