Cuando Johan Cruyff acabó pagando su arrogancia: cómo el AC Milan puso fin al «Dream Team» del Barcelona con una exhibición magistral en la final de la Champions League bajo Fabio Capello

El momento decisivo de la final de la Champions League de 1994 no se produjo durante los 90 minutos en Atenas entre Barcelona y AC Milan. Ni siquiera fue el día del partido. Según muchos, el encuentro quedó decidido cuando Johan Cruyff prácticamente declaró a su equipo ganador en los medios.

"El Barcelona es favorito", dijo el entrenador a los periodistas en los días previos al duelo contra el equipo de Fabio Capello. "El Milan no es de otro mundo. Basa su juego en la defensa, nosotros basamos el nuestro en el ataque".

Incluso señaló a Marcel Desailly, vigente campeón de Europa con el Marsella, como una muestra de la diferencia de calidad. El Milan acababa de fichar al centrocampista defensivo durante la temporada, mientras que el Barcelona tenía a Romario, dos veces máximo goleador de la Champions League con el PSV y que venía de marcar 30 goles en La Liga. "Eso lo dice todo", comentó Cruyff.

La diatriba encendió a sus rivales. En lugar de dar un discurso motivacional a sus estrellas en el hotel del equipo, Capello dejó que Cruyff hablara por él. Cuando jugadores como Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni y Dejan Savicevic entraron en el vestuario, encontraron las paredes cubiertas de artículos de periódico con las palabras del pionero del Fútbol Total.

"Creo que Fabio Capello fue muy inteligente al tocar nuestro ego", dijo Desailly este año al recordar la final. "Su asistente había conseguido fotocopias del periódico con exactamente lo que dijo Johan Cruyff: que el Milan no estaba a la altura, que éramos malos, que solo éramos un equipo defensivo y que la Champions League era para ellos.

"Capello sabía que éramos líderes y que eso nos empujaría y nos motivaría. Cruyff tenía la experiencia, garantizando que el Barcelona ganaría al AC Milan".

Alessandro Costacurta lo expresó así: "Las palabras de Cruyff fueron inapropiadas y afectaron mucho al equipo. De no haber sido así, las cosas podrían haber sido diferentes".

Mientras Capello espoleaba a su equipo hablando de Cruyff y del desprecio del Barcelona, a sus rivales les decían que solo tenían que salir a recoger el trofeo. "Sois mejores que ellos", dijo Cruyff. "Vais a ganar".

El AC Milan los destrozó por 4-0. Desailly fue el mejor del partido y marcó el cuarto gol, el más humillante.

Al cerebro neerlandés le hicieron tragarse sus palabras.

"El momento más maravilloso de mi carrera fue ganar 4-0 al Barcelona en Atenas", dijo Capello en 2024. "Todos los periodistas daban por hecho que estábamos acabados, y 'solo' ganamos 4-0".



