«Cuando el potencial se encuentra con la oportunidad»: cómo Cavan Sullivan, Julian Hall y una generación récord de adolescentes están redefiniendo la MLS
Después del Mundial, los directivos de la MLS Luis Robles y Alecko Eskandarian realizaron una gira por algunos de los mejores clubes y academias de Europa.
En la práctica, el dúo estaba allí en una misión de prospección: hablar con algunos de los mejores, aprender de sus experiencias y, quizá, compartir también un poco de información propia. Fue un viaje caótico, de largos trayectos por carretera, vuelos interminables e incontables horas de conversación con algunas de las mentes analíticas más brillantes del fútbol europeo.
«Queremos aprender. Solo queremos entender qué es lo que les hace tan buenos. ¿Por qué son tan dominantes? ¿Por qué están desarrollando a los mejores jugadores del mundo? Nosotros todavía no tenemos a un jugador de talla mundial. Sí, tenemos jugadores realmente, realmente buenos, pero nadie ha estado nominado al Balón de Oro», contó Robles a GOAL.
Así que se sentaron en los campos de entrenamiento con propietarios de clubes, viendo a los equipos de academia entrenarse y jugar. Y cuando regresaron, con algo de jet lag y mucho más sabios, a Robles se le quedó grabado un dato extraño: sabían absolutamente todo sobre cada uno de los jugadores de academia de la MLS que Robles mencionaba.
«Era como: “¡Llevamos siguiendo a estos jugadores entre 12 y 18 meses!”. Nos hablaron de sus fortalezas, nos hablaron de sus áreas de mejora, hablaron de sus perfiles, dijeron “oye, aquí es donde creemos que pueden llegar a estar”», explicó Robles.
Parece también un buen momento para saber quiénes son estos chicos. A este ritmo, ninguno seguirá siendo un secreto durante mucho tiempo. La MLS ha vivido este año algo parecido a una revolución adolescente. Solo Francia, Brasil y Argentina han utilizado a más adolescentes, y la diferencia se está reduciendo. Más de 40 graduados de MLS Next Pro fueron convocados por selecciones nacionales en esta ventana.
Muchos se preguntan hacia dónde va esta liga, cuál es realmente su único propósito. La declaración exacta de su misión sigue siendo objeto de debate. Pero con estrellas como Cavan Sullivan, Zavier Gozo y Neil Pierre irrumpiendo con fuerza, 2026 parece ser el año en que se permitió jugar a los chicos, y todos salieron ganando.
«No solo queremos ganar; queremos ganar con los jugadores adecuados. Y ahora estamos empezando a ver eso en la Major League Soccer», dijo Robles. «Llegará un momento en el que tengamos jugadores de talla mundial, jugadores que compitan por el Balón de Oro. Llegará un momento en el que compitamos por el Mundial y seamos un candidato muy, muy serio para ganarlo».
Sin embargo, esto no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana. La MLS lleva bastante tiempo preparándose para ello. Pero es un testimonio del trabajo de las academias, de los entrenadores y de la tan citada bala de plata del fútbol internacional, el desarrollo de jugadores, que todo haya encajado este año. La MLS evolucionó de una manera extraña, en el sentido de que sus primeros equipos se hicieron más fuertes antes incluso de que algunas academias existieran de verdad. Había buenos equipos sénior, mientras que el fútbol base o bien no existía o estaba extraordinariamente desorganizado. Durante años, el panorama juvenil ha ido a remolque. Y este año, por primera vez, se ha encontrado el equilibrio.
«Están jugando con chicos de 18 años»
Primero, las estadísticas. A fecha de 21 de septiembre, 84 adolescentes han jugado en la MLS esta temporada, un nuevo récord. Según la MLS, los adolescentes también han establecido récords de la liga en una sola temporada en goles, asistencias y contribuciones totales de gol, cuando todavía quedan semanas por disputarse. No solo están recibiendo más oportunidades. Están haciendo más con ellas.
Veintiocho de los 30 clubes de la liga han alineado a un adolescente en algún momento. Los New York Red Bulls han utilizado a ocho. Solo las máximas categorías de Francia, Argentina y Brasil han visto participar a más adolescentes, y la marca de 88 de la Serie A de Brasil bien podría superarse al final de la temporada de la MLS. Sesenta de esos adolescentes han sido estadounidenses. Seis son canadienses. Pero, en conjunto, hay representados casi 20 países. Este es un movimiento global dentro de una liga regional.
Los nombres también tienen muy buena pinta. Por supuesto, aquí están los grandes protagonistas. Sullivan está entre los jugadores de 16 años con más talento del fútbol mundial. Si hubiera irrumpido en el primer equipo del Union al comienzo del año, no cabe duda de que habría algunas voces pidiendo su inclusión en la conversación por el MVP. Sin duda sería un All-Star.
Otros también eran nombres conocidos que por fin están teniendo su momento: Julian Hall, Adri Mehmeti, Peyton Miller, Neil Pierre. Pero también está Lucas Herrington, de Colorado, quizá el mejor joven defensa central de la MLS antes de ser traspasado a la Premier League en agosto. Lo mismo puede decirse de la antigua estrella del Real Salt Lake Zavier Gozo, ahora en el Crystal Palace.
Quizá esos iban a aparecer siempre en cualquier liga. Los atletas así de buenos tienden a encontrar su sitio en algún lugar. Pero desde luego llegaron con un tipo de riesgo que solo los clubes de la MLS están dispuestos a asumir. Dicho de forma más simple, está muy bien tener este nivel de talento. Pero los entrenadores tienen que estar dispuestos a confiar en el talento que tienen a su disposición.
«Es un trabajo increíble el que está haciendo la MLS al dar posibilidades a los jóvenes. Los clubes, todos, están dando la posibilidad a chicos de 17 o 16 años. Están haciendo jugar a futbolistas de 18 años, y creo que eso es algo increíble. Eso demuestra que es algo muy sano y que tenemos un talento increíble en la cantera», dijo a principios de esta semana el seleccionador del USMNT, Mauricio Pochettino.
El actual entrenador de los Red Bulls, Michael Bradley, había pasado suficiente tiempo con el equipo MLS Next Pro de los New York Red Bulls como para confiar en que los antiguos destacados del desarrollo Hall, Mehmeti y Matthew Dos Santos estaban preparados para la acción con el primer equipo. Aun así, eso no significaba que no hubiera un riesgo considerable al meter a los tres en su primer once inicial de la temporada. Hall marcó dos goles. Mehmeti asistió en uno de ellos. Dos Santos cumplió durante una hora. RBNY ganó su estreno de la temporada por 2-1. Ese fue, en cierto modo, un punto de inflexión que marcó el tono de la temporada en toda la liga.
«Siempre decimos que el éxito es cuando el potencial se encuentra con la oportunidad», explicó Sean McCafferty, director de la academia de los Red Bulls. «Y eso fue lo que pasó. Los tres chicos fueron titulares contra Orlando. Podría haber salido de una forma muy distinta. Nos podrían haber arrollado... Pero, por mi experiencia aquí, ha habido muchos jugadores que siempre han tenido nivel suficiente, y simplemente la oportunidad no estaba ahí».
Bradley es uno de los pocos entrenadores que no han tenido demasiados reparos en lanzar a los jóvenes al fuego. En su día fue un chico al que se le dio una oportunidad en la MLS. También fue entrenador de categorías inferiores antes de hacerse cargo de un equipo sénior. McCafferty cree que eso no es ninguna casualidad. Otros entrenadores han hecho lo mismo y han visto resultados bastante buenos.
«Estás empezando a ver a muchos entrenadores en la liga que han pasado por academias, por el segundo equipo o incluso por selecciones. Tienen una mayor conexión con los jugadores jóvenes y una mejor comprensión de ellos. Lo has visto con New England y algunos jóvenes que están saliendo. Y, obviamente, en Philadelphia, ahora que Ryan [Richter] está allí, Cavan y Neil Pierre están jugando más», dijo McCafferty.
También está la realidad más evidente: el jugador estadounidense medio que están produciendo las academias de la MLS es, sencillamente, mejor que nunca. Es fácil confiar en alguien cuando la calidad está ahí. En el pasado, los equipos recurrían a equipos reserva que recibían poca atención o a antiguos jugadores universitarios que no terminaban de dar la talla para tener minutos. Ahora hay talento de sobra en las academias para competir al máximo nivel del fútbol estadounidense.
«No diré que los jugadores sean mejores. No se trata de eso, sino de la cantidad. Ha ido a más y a más, y creo que forma parte del proceso. Ya sabes, como que la base empieza a ampliarse, y como la base se está ampliando, encuentras cada vez más talento», dijo a GOAL el director de scouting del FC Dallas, Leo Baldo.
«Están preparados y listos»
También ayuda que ahora exista una vía reconocible desde la cantera hasta el primer equipo. Al inicio de la temporada, había 183 jugadores formados en casa, es decir, ascendidos desde la cantera de un club, en las plantillas de la MLS. Desde entonces se han añadido más. El Real Salt Lake ha firmado a casi 50 jugadores formados en casa.
Todo eso se traduce en una cantera de talento, un sistema en el que los jóvenes saben que probablemente tendrán una oportunidad de jugar si demuestran su valía.
«Llegan más preparados mentalmente porque han visto a otros recorrer ese mismo camino. Para ellos, en su cabeza, es como: sí, puedo hacerlo porque otros compañeros de aquí hicieron lo mismo. Jugaron en sub-13, sub-14. En algún momento pasaron al segundo equipo y luego jugaron en el primer equipo», dijo Baldo.
Ese impacto ha sido tangible en algunas de las mayores estrellas de la MLS.
«Si alguna vez necesitas una conversación, algo de feedback o alguna crítica, tienes gente a tu alrededor y un gran sistema de apoyo», dijo Sullivan a GOAL.
Lo cierto es que aquí las cosas llevan tiempo en marcha. Las estructuras salariales restrictivas suelen significar que los entrenadores no pueden salir a gastar a lo grande en talento extranjero de primer nivel. Si los equipos invierten, de verdad tiene que ser en los suyos.
Los responsables de la liga también señalan los cambios provocados por la pandemia de COVID-19 como una razón de la mejora reciente. En 2020, las convocatorias para los días de partido se ampliaron de 18 a 20 jugadores, y esa cifra se mantuvo en los años posteriores. Entonces se incorporó a jugadores jóvenes para cubrir huecos. Y desde entonces se han quedado.
«Haces los números, miras el análisis y observas la cantidad de jugadores jóvenes que entraban en la convocatoria para el día de partido antes del COVID y después del COVID, y es muy diferente. Y creo que gran parte de eso ha sido realmente beneficioso para poder dar a los jugadores más jóvenes oportunidades sobre el campo», dijo Ali Curtis, presidente de MLS Next Pro (MLSNP).
Y aunque no jueguen todas las semanas, esa exposición a un entorno de primer equipo es, sin duda, útil.
«En ese entorno, estos jugadores jóvenes lo van asimilando. Están aprendiendo, de modo que cuando les llega la oportunidad, están listos para salir. Están preparados. Creo que es importante», dijo Curtis.
«¿Puedes adaptarte?»
Sin embargo, eso no responde realmente a la pregunta de cuándo está listo un adolescente. La realidad es que varios directores de scouting dijeron a GOAL que es imposible predecir cómo rendirá un joven una vez que sea introducido en un partido de la MLS.
«Siempre decimos que el fútbol no es tan diferente. Simplemente es más rápido en espacios más reducidos. Y luego, ¿puedes adaptarte? ¿Puede el cerebro pensar más rápido? ¿Puedes ejecutar técnicamente de una forma más consistente? Perder el balón se castiga más en el nivel superior. Así que los jugadores que pueden adaptarse más rápido normalmente son los que se quedan», explicó McCafferty.
Quizá la diferencia clave, entonces, es que los clubes de la MLS ahora tienen un lugar en el que realmente pueden confiar para que el talento adolescente se desarrolle: lejos de los focos, pero en un entorno profesional. MLS Next Pro (MLSNP) lanzó su primera promoción en 2022. Pero quizá 2026, con cuatro años encontrándose a sí misma como gran liga de reservas, fue la temporada en la que realmente terminó de cuajar. Tanto el nivel como las estadísticas han mejorado. Casi 300 jugadores de MLSNP han firmado contratos de la MLS. Casi 1.500 jugadores de la academia MLS NEXT han jugado en MLSNP.
También hay un impacto global.
La liga envió a 19 de sus graduados al Mundial este verano. Puede que parezcan pocos, pero si se tiene en cuenta que esta estructura existe desde hace cuatro años, y que es un vehículo para desarrollar a chicos, la cifra es impresionante. El lateral derecho titular de la USMNT, Alex Freeman, jugó 70 veces en la liga antes de pasar al primer equipo del Orlando City, y ahora al Villarreal.
«Necesitamos encontrar más Alex Freeman. En los próximos dos años va a haber muchos Alex Freeman. Pero es fantástico que ahora tengamos tantos ejemplos a los que señalar, porque la prueba de concepto empieza a derribar esas barreras», dijo Robles.
Los New York Red Bulls, que ganaron la liga Next Pro con Bradley en el banquillo en 2025, han utilizado la estructura juvenil como un foro ideal para que el talento se desarrolle. La edad media de su equipo de MLSNP es de 18 años, lo que les hace claramente más jóvenes que el resto de la liga. Mehmeti fue capitán del equipo con 15 años.
«Creemos que el mayor acelerador del desarrollo es que, cuanto antes puedas jugar con y contra hombres, antes podrás estar preparado para el siguiente paso. MLS Next Pro ofrece eso», explicó McCafferty.
Quizá no sea casualidad que los tres últimos campeones, RBNY 2, Philadelphia y North Texas SC (el afiliado del FC Dallas), hayan salido todos de clubes de la MLS dispuestos a promocionar talento joven.
«La vía y el sistema están funcionando bien, con jóvenes jugadores desarrollados a nivel local. Tienen la oportunidad de competir, desarrollarse, aprender y jugar en el primer equipo. Y MLS Next Pro es una parte importante de eso», dijo Curtis.
«Por eso hacen la inversión»
Entonces, ¿en qué lugar deja eso a la MLS a nivel mundial? Una cosa es servir de plataforma para dejar jugar a los chicos. Pero lo que eso significa en realidad es algo un poco más difícil de definir. Bueno, para empezar, es algo positivo para el negocio de los traspasos. La MLS se ha consolidado como una hábil distribuidora de talento hacia Europa. Este verano ingresó 218 millones de dólares en traspasos de salida. Un puñado de ellos fueron adolescentes caros o recientes graduados de academias de la MLS, enviados a la élite del fútbol europeo.
«Una de las mayores fuentes de ingresos para nuestros clubes es vender jugadores. Para vender al jugador, tienes que tenerlo en el campo. Para tenerlo en el campo, tienes que darle espacio para cometer errores, aprender, mejorar y desarrollarse», dijo Robles.
Sin duda, eso explica en parte por qué Robles y Eskandarian descubrieron que muchos de sus mayores talentos ya eran perfiles conocidos por los gigantes europeos.
Más en general, sin embargo, esta especie de revolución adolescente ofrece esperanza de cara al futuro. Si existe una hoja de ruta hacia el éxito internacional en los grandes torneos, empieza por invertir en la juventud.
«[Francia] construyó Clairefontaine (su centro nacional de formación juvenil) en el 88 y dijeron: “Dentro de 15 años vamos a ganar el Mundial”. Lo ganaron 10 años después, antes de lo previsto», dijo Robles.
Aquel equipo estuvo definido, entre otros, por un chico franco-argelino llamado Zinedine Zidane, que se había beneficiado del enfoque de Francia en el fútbol base. Veinte años después, una segunda generación de graduados de Clairefontaine ganó el Mundial; Kylian Mbappe fue la gran revelación del torneo.
Es aún más importante a nivel de club. En una conversación con un gran club europeo, Robles comprobó que el desarrollo de jugadores era mucho más importante que ganar durante toda la etapa del fútbol formativo.
«Nos dijeron: “Si eso significa que con 14 años no ganamos, pero tenemos a los jugadores adecuados, no pasa nada. Si eso significa que con 16 años no ganamos, pero tenemos a los jugadores adecuados”. No pasa nada, porque todo el objetivo es que lleguen al primer equipo, y por eso hacen la inversión», añadió Robles.
España hizo algo parecido, al poner en marcha un centro nacional de entrenamiento y abrir paso a una nueva era de talento en su liga en 2000. Ganó el Mundial en 2010. La Federación de Fútbol de Estados Unidos abrió su centro nacional en Atlanta a principios de este año. La selección masculina de Estados Unidos se está entrenando allí actualmente. Y con la liga nacional siguiendo su curso, ese gran éxito todavía podría llegar. Hasta entonces, es cuestión de paciencia.
«Solo tenemos que seguir siendo diligentes con ello», dijo Robles.