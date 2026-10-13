En el verano de 2009, el Inter cerró un fichaje magistral. Zlatan Ibrahimovic, que venía de marcar 29 goles en la temporada, se había convertido en el principal objetivo del presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el club italiano vio la oportunidad de cerrar una operación audaz. A cambio de Ibrahimovic, el Inter convenció al club catalán de que le entregara 46 millones de euros más Samuel Eto’o, delantero que había ganado dos veces la Champions League.

El Inter fichó después al delantero Diego Milito, de 30 años, y al centrocampista Thiago Motta, ambos procedentes del Genoa, mientras que incorporó al mediapunta Wesley Sneijder del Real Madrid y al experimentado central Lucio del Bayern.

Mourinho había probado el 4-3-3 durante buena parte de su primera temporada, pero lo descartó por completo para que Sneijder, motor creativo del equipo, dirigiera el juego por detrás de la pareja de delanteros formada por Milito y Eto’o.

Enseguida pareció que el Inter volvería a ganar el título con holgura, y dejó claras sus intenciones al golear a su rival, el AC Milan, en su segundo partido de la Serie A. Su campaña en la Champions League, sin embargo, arrancó con dificultades: tres empates consecutivos en la fase de grupos.

Uno de ellos fue ante el Barcelona. Pese a perder también el partido a domicilio contra el equipo de Guardiola, con Ibrahimovic en el banquillo sin llegar a jugar, el Inter avanzó como segundo de grupo y quedó emparejado en la eliminatoria con otro de los antiguos clubes de Mourinho.

Cuando llegó el cruce de octavos de final contra el Chelsea, el entrenador estaba bajo presión. Su ventaja en la Serie A se había reducido tras encadenar tres empates. Después de que dos jugadores fueran expulsados ante la Sampdoria, cuatro días antes de enfrentarse al Chelsea, Mourinho cruzó las muñecas mientras se dirigía al túnel. Más tarde explicó a través de un portavoz que el gesto significaba: «Podéis llevarme, detenerme, pero mi equipo es fuerte y ganará de todos modos, aunque nos quedemos con nueve jugadores».

Por aquel gesto y por insultar al árbitro y a los jueces de línea en el túnel, recibió una sanción de tres partidos y una multa de 40.000 euros. «Muy bien, muy bien, recuerda que tu familia te está viendo por televisión», le dijo Mourinho al árbitro, según La Repubblica.

Antes de la ida en San Siro, intercambió pullas con el entrenador del Chelsea, Carlo Ancelotti. Podría decirse que Ancelotti había empezado un año antes, cuando todavía dirigía al AC Milan, al declarar: «Si Mourinho es Jesús, yo desde luego no soy uno de sus apóstoles».

Antes de la ida en San Siro, Ancelotti dijo a Il Giornale: «Toda Italia, salvo los aficionados del Inter, apoyará al Chelsea… Se le da bien enardecer el ambiente y al equipo, pero es un terreno en el que yo nunca entraría».

Mourinho, siempre dispuesto a reforzar la mentalidad de asedio de su equipo, respondió a la afirmación de que no caía bien en Italia: «Si [Ancelotti] dice eso, es porque lo sabe y porque alguien se lo ha dicho o porque pertenece al clan. Yo hago mi trabajo como siempre».

El Inter resistió la presión del Chelsea para conservar el 2-1 en San Siro. Eto’o, Sneijder y Milito combinaron para abrir el marcador a los tres minutos, y Lucio lideró la resistencia en la segunda parte.

La victoria por 1-0 en Stamford Bridge, a mediados de marzo, supuso un paso enorme para el Inter. El gol decisivo de Eto’o en el minuto 79 permitió a Mourinho imponerse a su antiguo equipo, en el que estaban Drogba, John Terry y Frank Lampard, en su propio estadio y frente a uno de los grandes entrenadores italianos. Además, puso fin a la pésima racha de eliminaciones prematuras del Inter en Europa.

Mientras sus problemas en la competición nacional no hacían más que empeorar, el 2-0 global ante el CSKA Moscow en cuartos de final le deparó una tensa semifinal contra el Barcelona.

El portugués había trabajado en el Camp Nou en la década de 1990 como traductor del entrenador inglés Bobby Robson. Con el tiempo se convirtió en ayudante del inglés y, posteriormente, del propio Van Gaal, antes de marcharse para desarrollar su carrera como entrenador. Años después fue candidato al banquillo del Barcelona, pero el club optó por contratar a Guardiola. Ahora, la afición barcelonista volvía a llamarlo «el traductor», pese a su enorme trayectoria en el fútbol.

El Barcelona era el vigente campeón de Europa y parecía capaz de convertirse en el primer equipo en conquistar dos títulos consecutivos en la era de la Champions League.

Aunque el equipo de Guardiola se adelantó por medio de Pedro antes del minuto 20 en Italia, el Inter protagonizó una remontada espectacular. Diego Milito asistió a Sneijder y a Maicon antes de sellar el 3-1 con un gol propio. El Inter, al que acompañaba la reputación de ser un equipo sólido en defensa, había derrotado al Barcelona de una manera de la que Guardiola se habría sentido orgulloso.

En la vuelta, en el Camp Nou, el Inter no mostró ni de lejos el mismo dominio ni la misma ambición ofensiva. En su lugar, recuperó el planteamiento defensivo que había contribuido a dar fama a Mourinho. Para frenar a Lionel Messi, el portugués situó al experimentado lateral derecho argentino Javier Zanetti en el lado izquierdo de la defensa.

«Conocía a Messi de la selección argentina y era el mejor jugador del mundo. Lo seguí por todas partes y, en cada zona a la que iba, dos compañeros míos acudían a presionarlo para no dejarle espacio con el que marcar la diferencia», dijo más tarde.

Messi atravesaba un gran momento aquella temporada y el equipo de Guardiola era considerado revolucionario, pero se encontró chocando contra un muro impenetrable. El Inter apenas intentaba atacar y se limitaba a despejar todo lo que le llegaba.

En el minuto 28, el Inter sufrió un duro golpe cuando Thiago Motta fue expulsado por doble amarilla. Después, el portero Julio Cesar vio una tarjeta por perder tiempo. Era el minuto 34 de partido.

Cuando Gerard Pique adelantó por fin al Barcelona en el minuto 84, la afición local enloqueció y los hombres de Mourinho se pusieron nerviosos. Poco después, el Barcelona creyó haberlo conseguido cuando Bojan Krkic envió el balón a la red, pero el gol fue anulado y se agotó el tiempo.

El vigente campeón estaba eliminado y el Inter se encontraba en su primera final de la Copa de Europa en 38 años.

Mourinho cruzó el campo corriendo, desbordado de alegría, para saludar a los aficionados del Inter situados en la grada más alta. El portero del Barcelona Víctor Valdes intentó sujetarlo, pero nadie podía detener al teatral portugués.

Ni siquiera cuando los encargados del Camp Nou encendieron los aspersores mientras el Inter celebraba el pase: Mourinho se dejó empapar por el agua y por la rabia de quienes habían menospreciado al «traductor». Había dado una lección magistral de defensa, destronado a Guardiola y llevado al Inter al Santiago Bernabeu.



