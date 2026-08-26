¿Cuál es el próximo destino de Folarin Balogun? Tottenham, Barcelona y las mejores opciones de traspaso para la estrella de la USMNT tras su irrupción en el Mundial
¿Qué hacer con Folarin Balogun? El delantero de la USMNT tuvo un verano inmensamente complicado. Primero, lo bueno. En cuatro titularidades, marcó tres goles, lideró el ataque de Estados Unidos y aportó un filo que al equipo le faltaba desde hacía años. Se ganó el cariño del público estadounidense y demostró que un largo culebrón de captación para un delantero que entonces aún no estaba del todo hecho había merecido totalmente la pena. Desde un punto de vista de producción y de retorno de la inversión puro y duro, este fue un verano perfecto.
Pero luego llegó lo malo. La tarjeta roja de Balogun contra Bosnia y Herzegovina, por muy desafortunada que fuera, desató una auténtica tormenta. Fue una decisión dura en el fragor del momento y, por supuesto, acabó llegando a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump intervino y se levantó la sanción de un partido por la tarjeta roja de Balogun. Sin culpa alguna por su parte, Balogun se convirtió en un emblema de todo lo que estaba mal en un Mundial trumpiano, el tipo que pudo esquivar las reglas porque jugaba para la selección anfitriona.
Sea cual sea la lectura de todo esto, no hay duda de que su cotización como futbolista de club subió. Balogun tiene contrato, en el momento de escribir estas líneas, con el Mónaco, pero está fuertemente vinculado con una salida. Además, hay un argumento realmente convincente a favor de su marcha. Un jugador de la calidad y el estatus de Balogun probablemente debería estar compitiendo en una competición más prestigiosa, si no en la élite europea. Probablemente necesite un nuevo desafío después de que las cosas se hayan estancado un poco en la Ligue 1. Y luego está el hecho más básico: Balogun es un futbolista realmente bueno que juega en una posición cotizada. Por eso los equipos pagan mucho.
Pero, ¿dónde debería acabar? Es una cuestión complicada. Hay opciones en el extranjero y en Francia, además de la posibilidad de quedarse donde está. GOAL repasa los posibles destinos del futuro de Balogun...
Tottenham Hotspur
Este es el enlace más evidente, y también el más actualizado. Es una fórmula bastante simple, en abstracto. Más allá del lesionado con frecuencia Dominic Solanke, el Tottenham no tiene realmente un delantero convincente. Richarlison es imperfecto y está vinculado con una posible salida. El fichaje de Omar Marmoush es prometedor, pero es más un segundo delantero que un nueve puro.
Spurs necesita a alguien que pueda meter el balón en la portería. Balogun encaja en ese perfil a la perfección. Además, es muy del gusto de Roberto De Zerbi. El técnico italiano favorece a delanteros móviles que puedan presionar arriba y definir desde corta distancia. Balogun tuvo su año más productivo en 2022-23, jugando en un equipo más orientado al contraataque. Pero sus actuaciones con la USMNT, cuando el seleccionador Mauricio Pochettino pidió a su equipo ser agresivo sin balón, demostraron que Balogun puede funcionar en un sistema de presión alta.
El éxito de De Zerbi con el Marsella, donde utilizó a Neil Maupay como un nueve agresivo, sirve como una buena prueba del concepto. El italiano es un técnico temperamental que no ha tenido precisamente pocos enfrentamientos sonados con jugadores clave. Pero también es un estratega inteligente y alguien a quien Pep Guardiola llamó "uno de los entrenadores más influyentes de los últimos 20 años". Este es, por tanto, el encaje más ideal.
Barcelona
Las noticias que llegan desde Barcelona son confusas en estos momentos. Las cosas están tan complicadas como siempre en Cataluña. El Barça quiere a Julian Alvarez, que ha dejado claro que desea marcharse del Atlético de Madrid. Pero su club actual no tiene ninguna intención de venderlo, y menos aún a un rival de la misma liga. El club lo dejó claro en un comunicado contundente emitido el miércoles por la mañana:
«[El Barça] nos ha perjudicado económica y socialmente. Hay un cero por ciento de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad. Hay un cero por ciento de posibilidades de venderlo al Barça», dijeron.
Todo apunta a que se trata del clásico pulso del mercado de fichajes. Algunos informes han sugerido que el culebrón podría alargarse hasta el último día. Pero, mientras tanto, el Barça sí tiene un problema con el delantero centro. Este verano ha perdido tanto a su 9 titular como a su suplente. Robert Lewandowski se marchó al Chicago Fire. Ferran Torres convirtió un sólido Mundial en un contrato millonario con el PSG. Sí tiene otras opciones para esa posición. Raphinha puede jugar por dentro. Dani Olmo también.
Pero el técnico Hansi Flick ha rendido muy bien en el pasado con un delantero centro puro en su sistema, en especial con Lewandowski, primero en el Bayern de Múnich y después en el Barça. De hecho, ha sufrido cuando se ha visto obligado a trabajar sin un 9, especialmente con Alemania, donde no logró sacar lo mejor de una abundancia de falsos nueves durante un desafortunado periodo de dos años al frente.
Los vínculos con Balogun han sido esporádicos. Pero parece encajar con parte de los movimientos del Barça este verano. Han llegado Anthony Gordon y Karim Adeyemi, dos atacantes atléticos y, hay que admitirlo, imprevisibles. Todo parece preparado para que el Barça sea rápido, agresivo y divertido. Balogun encajaría de maravilla.
Aston Villa
Y luego está la otra opción de la Premier League.
El Aston Villa ha soportado un verano caótico. Primero, hizo lo inevitable y se separó de Morgan Rogers. Ya fueran las supuestas dificultades con las Reglas de Beneficio y Sostenibilidad las que forzaron el movimiento, o la mano invisible del mercado de fichajes, el Villa hizo caja con su activo más preciado por valor de 157 millones de dólares. Fue un sobrepago del Chelsea que no podía rechazar. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. Youri Tielemans, su engranaje en el centro del campo, se fue al Manchester United. Ollie Watkins parece estar al borde de marcharse al Al-Hilal de la Saudi Pro League. Al Villa le habría venido bien algo más de amenaza goleadora y, hasta ahora, ha dejado salir a su mejor creador de juego y coquetea con vender a un delantero que ha marcado para ellos casi un centenar de goles en la Premier League.
Pero, ¿dónde les deja eso? Pues no en una muy buena posición. En su estreno en la Premier League alineó arriba a Emi Buendia, un mediapunta versátil. Johan Manzambi estará disponible pronto tras un impresionante Mundial, pero es más un creador que un goleador puro. Nicolas Jackson parece estar cerca de llegar desde el Chelsea, pero no es un delantero lo bastante consolidado como para ser la única opción de un club que compite en la Champions League. Balogun sería una incorporación excelente no solo por competencia, sino también por aportar un poco de versatilidad táctica.
El entrenador Unai Emery dirigió a Jackson en el Villarreal y utilizó al delantero senegalés en la banda en algunas ocasiones. Existe, por tanto, un escenario en el que Balogun y Jackson pueden jugar juntos. Un poco de prestigio de la Champions League tampoco le vendría nada mal al estadounidense.
Newcastle
Hace unas semanas, esto parecía mucho más probable. Newcastle es un equipo complicado de descifrar. Por un lado, su estilo de juego parece encajarle a Balogun a la perfección. Se ha quedado sin talento creativo en el centro del campo, y el nuevo entrenador, Matthias Jaissle, hizo que jugara un fútbol muy directo y de contraataque en su estreno en la Premier League, un empate 2-2 con el Liverpool. Con Anthony Elanga y Harvey Barnes a ambos lados del veloz William Osula, el Newcastle fue devastador al contragolpe. Hay ecos del sistema del Reims que sacó la mejor versión de un joven Balogun.
También supone una mejora respecto a Osula de cara a portería, cuya definición puede ser criticada a veces. Puede que solo tenga 23 años, pero Osula apenas suma 10 goles ligueros en su carrera entre sus etapas en Sheffield, Derby y ahora Newcastle. Y aunque está entre los jugadores más rápidos que hay, esa cifra goleadora no inspira demasiada confianza. Balogun es más clínico y también más completo. El año pasado marcó 13 goles a partir de 13 xG y además aportó cuatro asistencias, por ninguna de Osula.
Sin embargo, se dice que el interés del Newcastle se ha enfriado. Jaissle ha respaldado a Osula. Está por ver si esa decisión resulta ser la correcta. También está Nick Woltemade, menos atlético y que no terminó de funcionar la temporada pasada. No está claro qué encaje tiene aquí.
Quédate en Mónaco
Y luego está la opción cómoda. Siendo sinceros, la situación actual de Balogun no es realmente tan mala, y quizá eso sea mejor que forzar un traspaso a la Saudi Pro League o al Galatasaray, con quien también ha sido relacionado.
Fue enorme en la segunda mitad de la temporada 2025-26 con el Mónaco, al marcar 12 de sus 19 goles con el club después de enero. Marcó nueve en sus últimos 11 partidos y vio puerta en ocho consecutivos. Fue el Jugador de la Temporada del club. Y aunque el Mónaco tenga que tomar la ruta complicada pasando por una molesta ronda de clasificación para la Conference League de la UEFA, sigue estando en disposición de ganar un título europeo.
Filipe Luís también es una incorporación interesante para el banquillo, y llega al fútbol francés después de llevar al Flamengo a conquistar la Copa Libertadores en 2025, en la práctica la respuesta de Sudamérica a la Champions League. Es un entrenador emergente que quiere que sus equipos jueguen sin miedo. Eso parece encajar con Balogun. Todavía le quedan dos años de contrato. Con otros clubes de su entorno, en especial el Marsella y el Lens, perdiendo a sus entrenadores en los últimos meses, el Mónaco podría estar preparado para darle la vuelta a la situación y pelear por la Champions League.
Pero todas las informaciones apuntan a que una salida es mucho más probable. Balogun ha sido apartado de los entrenamientos del equipo y no ha aparecido en ninguna convocatoria. Parece cuestión de cuándo, y no de si, dará su próximo paso.